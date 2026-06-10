Δολάριο: Σταθεροποιητικά εν αναμονή του πληθωρισμού

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Σταθεροποιητικά κινείται το δολάριο στις διεθνείς αγορές ενώ το ευρώ ενισχύεται ελαφριά καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ενώ αναμένουν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ ώστε να αντλήσουν συμπεράσματα για τις επόμενες κινήσεις της Federal Reserve.

Ο δείκτης του δολαρίου, ο οποίος μετρά το δολάριο έναντι ενός καλαθιού νομισμάτων, συμπεριλαμβανομένου του γiεν και του ευρώ, υποχώρησε ελαφρά στα 99,88.

Το ευρώ σημείωσε άνοδο περίπου 0,1% στα 1,1553 δολάρια, ενώ η στερλίνα ενισχύθηκε κατά 0,1% στα 1,3386 δολάρια.

«Ακόμα και με την αναζωπύρωση βραχυπρόθεσμα ορισμένων εντάσεων, στην πραγματικότητα το συνολικό συναίσθημα που βλέπουμε σε είναι ότι είμαστε ακόμα πιο κοντά σε κάποιο είδος συμφωνίας παρά πιο μακριά» εξηγεί στο Reuters ο Dominic Bunning, επικεφαλής της στρατηγικής συναλλαγματικών ισοτιμιών της G10 στην Nomura, αναφερόμενος στις συνομιλίες ΗΠΑ- Ιράν.

Ταυτόχρονα, υπογράμμισε ότι οι επενδυτές επικεντρώνονται στα οικονομικά δεδομένα των ΗΠΑ και στις προοπτικές για τα επιτόκια καθώς ο νέος πρόεδρος, Κέβιν Γουόρς, αναλαμβάνει τα ηνία της Fed .

«Κάποια στιγμή υπάρχει σίγουρα η αίσθηση ότι θα χρειαστεί να δούμε μια μικρή έξοδο από αυτό το είδος μοτίβου διακράτησης» σημειώνει ο Bunning. «Νομίζω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι πιθανότατα κλίνουν προς την πλευρά ότι το δολάριο πιθανότατα θα ενισχυθεί λίγο περισσότερο προς το παρόν λόγω του ισχυρού παλμού δεδομένων των ΗΠΑ».

Μέσα στην ημέρα αναμένονται τα στοιχεία για την πορεία του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή τον Μάιο στις ΗΠΑ.

«Εάν ο πληθωρισμός επιταχυνθεί αυτή τη φορά, οι προσδοκίες για περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων είναι πιθανό να ενισχυθούν, ωθώντας το δολάριο υψηλότερα» υπογραμμίζει ο Sho Suzuki, αναλυτής αγοράς στην Matsui Securities.

Το γιεν

Το ιαπωνικό γιεν παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο έναντι του δολαρίου στα 160,36 ανά δολάριο, ενώ συνεχίζει να διαπραγματεύεται γύρω από το επίπεδο των 160, που θεωρείται ευρέως ως καμπανάκι για επίσημη παρέμβαση.

Οι αγορές έχουν προεξοφλήσει την άνοδο των επιτοκίων από την Τράπεζα της Ιαπωνίας (BoJ) και ως εκ τούτου δεν αναμένεται να αναστρέψει σημαντικά την κατρακύλα του γιεν.

«Θα χρειαστούν γερακίσια σχόλια από τον διοικητή Ουέντα που να σηματοδοτούν ότι η Τράπεζα της Ιαπωνίας θα μπορούσε να επισπεύσει την επόμενη αύξησή της από τον Δεκέμβριο στον Σεπτέμβριο με την πιθανότητα μιας τρίτης αύξησης πριν από το τέλος του έτους» ανέφερε σε σημείωμα ο Τόνι Σικάμορ, αναλυτής αγοράς στην IG. «Χωρίς αυτό ή κάτι παρόμοιο, το υπουργείο Οικονομικών πιθανότατα θα χρειαστεί να αποσύρει ξανά το βιβλιάριο επιταγών του για να υπερασπιστεί το νόμισμα».

Τα στοιχεία της Τετάρτης έδειξαν ότι ο πληθωρισμός χονδρικής στην Ιαπωνία επιταχύνθηκε σε τριετές υψηλό στο 6,3% τον Μάιο σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, καθώς οι πιέσεις στις τιμές από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή διευρύνθηκαν.