Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Απώλειες στις ευρωαγορές – Άντεξε με μικρά κέρδη ο FTSE 100

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Έντονη μεταβλητότητα εμφάνισαν σήμερα οι ευρωπαϊκές αγορές, κλείνοντας τελικά με μικτά πρόσημα, αν και ο Αμερικανός πρόεδρος κλιμάκωσε εκ νέου τη ρητορική του κατά του Ιράν, ενώ τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ ανησύχησαν για την επίπτωση των ενεργειακών τιμών.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε απώλειες 0,01% στις 618 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύθηκε κατά 0,27% στις 10.254 μονάδες, ο γερμανικός DAX κατέγραψε πτώση 0,88% στις 24.218 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε χαμηλότερα κατά 0,51% στις 8.161 μονάδες.

Το κλίμα στις ευρωπαϊκές αγορές επιδεινώθηκε μετά τις νέες απειλές εναντίον του Ιράν, που εξαπέλυσε σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας ότι θα κοστίσει στην Τεχεράνη η καθυστέρηση στις διαπραγματεύσεις για ειρηνευτική συμφωνία.

«Ο στρατός του Ιράν βρίσκεται σε πλήρη και απόλυτη διάλυση. Μεγάλο μέρος του, όπως το Ναυτικό και η Πολεμική Αεροπορία, ουσιαστικά δεν υπάρχει πλέον. Έχει υποστεί ολοκληρωτική ήττα. Το Ιράν είναι μόνο λόγια και καθόλου πράξεις. Ο νταής της Μέσης Ανατολής είναι ΝΕΚΡΟΣ!!!», ανέφερε ο Τραμπ.

Στο μεταξύ, οι μετοχές που συνδέονται με το αφήγημα της τεχνητής νοημοσύνης στην Ευρώπη κατέγραψαν πτώση, με τη βρετανική εταιρεία Raspberry Pi στο Λονδίνο να υποχωρεί κατά 11%, ενώ η γερμανική εταιρεία λογισμικού SAP κατέγραψε απώλειες της τάξης του 3,6%.

Η κίνηση αυτή αντανακλά την αυξημένη μεταβλητότητα γύρω από τις μετοχές του τεχνολογικού τομέα στην Ευρώπη, καθώς οι επενδυτές επαναξιολογούν τις αποτιμήσεις και τη δυναμική που έχει δημιουργήσει το αφήγημα της τεχνητής νοημοσύνης στις αγορές.

Στο μεταξύ, η απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τη νομισματική πολιτική αναμένεται αύριο, Πέμπτη, με τις αγορές να θεωρούν σχεδόν βέβαιη μια αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, ως απάντηση στις αυξανόμενες πληθωριστικές πιέσεις που προκαλεί η άνοδος του ενεργειακού κόστους.

Πέρα από την ίδια την απόφαση, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των επενδυτών επικεντρώνεται στις δηλώσεις των αξιωματούχων της ΕΚΤ σχετικά με τις μελλοντικές κινήσεις της νομισματικής πολιτικής και τις προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Την ίδια ώρα, ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες έφτασε το 4,2% τον Μάιο, αυξημένος από το 3,8% που είχε καταγραφεί τον Απρίλιο. Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή σημείωσε άνοδο 0,6% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.