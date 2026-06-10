Wall Street: Η άνθηση των IPO και τα όρια ζήτησης μετοχών

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Τίτλους τέλους στην περίοδο μειωμένης προσφοράς μετοχών στη Wall Street βάζουν τρεις εμβληματικές δημόσιες εγγραφές φέροντας ταυτόχρονα την προειδοποίηση ότι ενδέχεται να δοκιμάσουν τα όρια της ζήτησης.

Τα σχέδια εισαγωγής των SpaceX, Anthropic και OpenAI έρχονται καθώς οι υπάρχοντες τεχνολογικοί όμιλοι της Wall Street στοχεύουν να αντλήσουν από το χρηματιστήριο κεφάλαια πολλών δισ. δολαρίων για να χρηματοδοτήσουν τις τεράστιες δαπάνες για την AI, αντιστρέφοντας δεκαετίες επαναγοράς μετοχών.

Η προσφορά μετοχών από τη Wall Street σε αρνητικό έδαφος από το 2003

Η Goldman Sachs εκτιμά ότι η καθαρή προσφορά μετοχών στις ΗΠΑ, μετρούμενη από τις νέες μετοχές που εισέρχονται στην αγορά μείον τις μετοχές που αφαιρούνται από επαναγορές ή εταιρείες που ιδιωτικοποιούνται, θα είναι σχεδόν σταθερή το 2026, έχοντας βρεθεί σε αρνητικό έδαφος από το 2003.

Η τράπεζα αναμένει ακόμη μεγαλύτερη εισροή νέων μετοχών το 2027, καθώς λήγουν οι περίοδοι κλειδώματος στις φετινές δημόσιες εγγραφές.

Χωρίς τον ούριο άνεμο της συρρίκνωσης της προσφοράς μετοχών, ορισμένοι αναλυτές και επενδυτές ανησυχούν ότι το ράλι της Wall Street, υπό την ηγεσία της τεχνολογίας, θα μπορούσε τελικά να εξαντληθεί, αναφέρει ανάλυση των Financial Times.

«Αυτή είναι μια ριζική αλλαγή» εξηγεί ο Ajay Rajadhyaksha, πρόεδρος παγκόσμιας έρευνας στην Barclays, αναφερόμενος στις δαπάνες για την Τεχνητή Νοημοσύνη που αφήνουν ελάχιστα περιθώρια για επαναγορές μετοχών και μετατρέπουν μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες στις ΗΠΑ σε εκδότες καθαρών μετοχών.

«Θα μας δώσει μια σαφή δοκιμαστική περίπτωση για το πόσο μεγάλο μέρος της ευρείας ανόδου των μετοχών την τελευταία δεκαετία αφορούσε μια καθαρή μείωση των μετοχών».

Εξήντα αμερικανικές εταιρείες εισήχθησαν στο χρηματιστήριο φέτος, συγκεντρώνοντας σχεδόν 40 δισ. δολάρια, την υψηλότερη αξία συναλλαγών από το 2021, σύμφωνα με στοιχεία της Dealogic που εξαιρούν τις εισαγωγές εταιρειών με λευκές επιταγές.

Η Goldman αναμένει ότι το ποσό αυτό θα αυξηθεί στο ρεκόρ των 225 δισ. δολαρίων φέτος μετά την πληθώρα μεγάλων εισαγωγών. Η SpaceX, η εταιρεία πυραύλων και τεχνητής νοημοσύνης του Elon Musk, στοχεύει να συγκεντρώσει έως και 86 δισ. δολάρια στην δημόσια εγγραφή αυτή την εβδομάδα.

Οι πωλήσεις μετοχών από εταιρείες που είναι ήδη εισηγμένες ενδέχεται να σηματοδοτήσουν μια ακόμη μεγαλύτερη αλλαγή. Η Alphabet συγκέντρωσε την περασμένη εβδομάδα σχεδόν 85 δισ. δολάρια σε μια ιστορική αύξηση κεφαλαίου για τη χρηματοδότηση των τεράστιων επενδύσεών της στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, μια πώληση που αναμένεται να μετατρέψει την ιδιοκτήτρια της Google σε καθαρό εκδότη μετοχών για πρώτη φορά τα τελευταία 11 χρόνια, σύμφωνα με τον George Pearkes, αναλυτή της Bespoke Investment Group.

Η Meta επίσης εξετάζει μια μεγάλη συναλλαγή, σύμφωνα με τους Financial Times.

Ο όγκος των νέων μετοχών που εκδίδονται παραμένει μικρός σε σύγκριση με το συνολικό μέγεθος της Wall Street. Αυτό, σε συνδυασμό με την έντονη ζήτηση για επενδύσεις που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, σημαίνει ότι οι φόβοι για μια ευρύτερη ρευστοποίηση της αγοράς που προκλήθηκε από την έκρηξη των εκδόσεων «μπορεί να είναι αβάσιμοι», σύμφωνα με τον Jim Reid, παγκόσμιο επικεφαλής μακροοικονομικής έρευνας της Deutsche Bank.

Παρόλα αυτά, ορισμένοι παρατηρητές ανησυχούν ότι οι επενδυτές θα χρειαστεί να πουλήσουν άλλες μετοχές για να ανοίξουν δρόμο για νέες μετοχές στα χαρτοφυλάκιά τους, οδηγώντας σε περαιτέρω αναταραχές, όπως η πτώση 4,2% του Nasdaq την Παρασκευή. Οι μετοχές συνέχισαν την πτώση τους την Τρίτη, με τον Nasdaq να υποχωρεί κατά 1%.

Πάνω από 1 τρισ. δολάρια έχουν χαθεί από την χρηματιστηριακή αξία της ομάδας Magnificent Seven, των εισηγμένων αμερικανικών τεχνολογικών γιγάντων, από τότε που η SpaceX υπέβαλε αίτηση για δημόσια προσφορά τον περασμένο μήνα, εν μέσω προειδοποιήσεων ότι οι επενδυτές πωλούν μετοχές για να συγκεντρώσουν κεφάλαια για να επενδύσουν στις νέες εισαγωγές στο χρηματιστήριο.

Η προειδοποίηση για φούσκα

Ορισμένοι διαχειριστές επενδυτικών κεφαλαίων προειδοποιούν ότι, στο παρελθόν, η έντονη δραστηριότητα συγκέντρωσης κεφαλαίων συνόδευε συχνά την κορύφωση της αγοράς, καθώς στελέχη των εταιρειών σπεύδουν να πουλήσουν τις μετοχές τους σε υψηλές τιμές και οι αγορές καταρρέουν υπό το βάρος των νέων μετοχών.

«Οι ρεκόρ νέες εκδόσεις είναι ένα από τα κλασικά σημάδια μιας φούσκας», δήλωσε ο Richard Bernstein, διευθύνων σύμβουλος επενδύσεων στη Richard Bernstein Advisors. «Οι τρεις νέες μεγάλες δημόσιες προσφορές θα επισκιάσουν το συνολικό ποσό που συγκεντρώθηκε κατά τη διάρκεια της φούσκας της τεχνολογίας [1999-2000], ακόμη και αν ληφθεί υπόψη ο πληθωρισμός.»