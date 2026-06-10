Χρηματιστήριο Αθηνών: Αναζητά ανάχωμα τις πιέσεις των αποκοπών

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Υπό πίεση βρίσκεται σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς οι επενδυτές προχωρούν σε κινήσεις κατοχύρωσης κερδών μετά την τελευταία ανοδική κίνηση, ενώ πρόσθετο βάρος ασκούν και οι σημαντικές αποκοπές μερισμάτων στον τραπεζικό κλάδο.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει απώλειες 0,89% στις 2.364,42 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 15,9 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 2,6 εκατ. τεμάχια. Πτώση 0,96% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 5.996,43 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός απώλειες 2,07% στις 2.653,76 μονάδες.

Κατοχυρώσεις κερδών και αποκοπές μερισμάτων

Σε αρνητικά εδάφη κινείται σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, υπό το βάρος των αποκοπών μερισμάτων, αλλά και των κινήσεων κατοχύρωσης κερδών. Συγκεκριμένα, από τη σημερινή συνεδρίαση οι μετοχές της Εθνικής Τράπεζας διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα ύψους 0,29 ευρώ ανά μετοχή, ενώ και η Eurobank διαπραγματεύεται χωρίς το μέρισμα των 0,071 ευρώ ανά μετοχή.

Παράλληλα, το ενδιαφέρον της επενδυτικής κοινότητας στρέφεται και στην έξοδο του Ελληνικού Δημοσίου στις διεθνείς αγορές, με στόχο την άντληση κεφαλαίων ύψους 1,5 έως 2 δισ. ευρώ μέσω επανέκδοσης (reopening) υφιστάμενου δεκαετούς ομολόγου. Η έκδοση αποτελεί ακόμη ένα τεστ για το επενδυτικό ενδιαφέρον απέναντι στους ελληνικούς τίτλους, σε μια περίοδο αυξημένης διεθνούς αβεβαιότητας.

Παρά τη βραχυπρόθεσμη επιφυλακτικότητα, οι αναλυτές εκτιμούν ότι ο Γενικός Δείκτης εξακολουθεί να διαθέτει περιθώρια κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα. Ωστόσο, καθοριστικό παράγοντα για τη συνέχιση της ανοδικής πορείας και την υπέρβαση του ψυχολογικού ορίου των 2.400 μονάδων αναμένεται να αποτελέσουν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η πορεία της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Την ίδια στιγμή, νέος παράγοντας αβεβαιότητας για τις διεθνείς αγορές αποτελεί η αυξημένη μεταβλητότητα που καταγράφεται στον παγκόσμιο τεχνολογικό κλάδο. Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις ενόψει της πολυαναμενόμενης δημόσιας εγγραφής (IPO) της SpaceX, η οποία αναμένεται να επηρεάσει τις αποτιμήσεις και τις τοποθετήσεις στον ευρύτερο κλάδο της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Βιοχάλκο σημειώνει απώλειες 302%, με τις Εθνική, Eurobank, Aktor και Cenergy να κινούνται με πτώση που ξεπερνά το 2%. Άνω του 1% είναι οι απώλειες σε Alpha Bank, Τιτάν, Πειραιώς και ΕΥΔΑΠ.

Ήπια πτωτικά κινούνται οι Allwyn, ΕΛΧΑ, ΔΕΗ, Metlen, Aegean, Optima, Κύπρου, Λάμδα, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Σαράντης, με τον ΔΑΑ να μην έχει μεταβολή. Στον αντίποδα, ήπια ανοδικά κινούνται οι Jumbo, Helleniq Energy, Motor Oil και ΟΤΕ, ενώ η Coca Cola είναι στο +1,76%.