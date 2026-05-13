Φυτοφάρμακα: Ανέκαμψαν οι πωλήσεις κατά 8% το 2024

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Αυξημένες κατά 8% ήταν οι πωλήσεις στα φυτοφάρμακα στην ΕΕ το 2024 συγκριτικά με το 2023, φτάνοντας του 316.000 τόνους. Αυτή η αντιστροφή έρχεται μετά από 2 συνεχόμενα έτη μείωσης των πωλήσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, οι πωλήσεις φυτοφαρμάκων στην ΕΕ το 2024 αντικατοπτρίζουν μείωση 12% σε σχέση με τα επίπεδα του 2011, όταν πωλήθηκαν σχεδόν 351.000 τόνοι.

Tα δύο προηγούμενα χρόνια οι πωλήσεις μειώθηκαν σε 14 χώρες της ΕΕ

Η κύρια κατηγορία φυτοφαρμάκων που πωλήθηκαν στην ΕΕ το 2024 ήταν τα «μυκητοκτόνα και βακτηριοκτόνα» (40%), ακολουθούμενα από τα «ζιζανιοκτόνα, καταστροφείς φυτικών υλών και καταστροφείς βρύων» (35%) και τα «εντομοκτόνα και ακαρεοκτόνα» (17%).

Πού έγιναν οι περισσότερες πωλήσεις

Το 2024, η Γαλλία (22%), η Ισπανία (19%), η Γερμανία (14%) και η Ιταλία (13%) αντιπροσώπευαν τα υψηλότερα μερίδια όγκου πωλήσεων φυτοφαρμάκων στην ΕΕ. Αυτές οι 4 χώρες είναι επίσης οι μεγαλύτεροι παραγωγοί γεωργικών προϊόντων της ΕΕ.

Μεταξύ 2011 και 2024, υπήρξαν έντονες αντιθέσεις στις εξελίξεις των πωλήσεων φυτοφαρμάκων εντός της ΕΕ. Για τις 21 χώρες με διαθέσιμα στοιχεία και για τα δύο έτη, οι πωλήσεις μειώθηκαν σε 14 από αυτές, με πιο αισθητή μείωση στην Τσεχία (-44%), την Ιταλία (-43%), την Ιρλανδία (-42%) και την Πορτογαλία (-40%).

Αντίθετα, οι πωλήσεις αυξήθηκαν σε 7 χώρες της ΕΕ, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις στη Λετονία (+68%), την Αυστρία (+52%) και τη Λιθουανία (+35%).