Ουκρανία: Κατασκευάζει φθηνούς πυραύλους τύπου Patriot

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Έναν νέο πύραυλο εδάφους-αέρος δοκίμασε η Ουκρανία, σχεδιασμένο ως μια φθηνότερη, μαζικά παραγόμενη εναλλακτική λύση στο αμερικανικό σύστημα Patriot, καθώς εντείνονται οι ελλείψεις σε αυτόν τον τύπο πυρομαχικών.

Το Κίεβο δυσκολεύεται να εξασφαλίσει αρκετούς δυτικούς αναχαιτιστές για να προστατεύσει τις πόλεις του από τις συνεχείς ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους και drones, όπως μια μαζική επιδρομή την περασμένη εβδομάδα που σκότωσε τουλάχιστον 22 άτομα σε όλη την Ουκρανία.

Η ουκρανική εταιρεία κατασκευής όπλων Fire Point δήλωσε ότι πραγματοποίησε την πρώτη πτητική δοκιμή του αντιπυραυλικού αναχαιτιστή FP-7.x την περασμένη εβδομάδα, την οποία ο συνιδρυτής Ντένις Στιλίερμαν χαρακτήρισε «αρκετά επιτυχημένη» σε συνέντευξή του στους Financial Times.

Η Fire Point αναφέρει ότι ο FP-7.x προορίζεται για την αντιμετώπιση των ρωσικών απειλών από βαλλιστικούς πυραύλους και drones σε ένα κλάσμα του κόστους των υπαρχόντων δυτικών συστημάτων, όπως ο Patriot της Lockheed Martin και ο γαλλο-ιταλικός SAMP-T, και θα μπορούσε τελικά να παραχθεί σε πολύ μεγαλύτερους αριθμούς.

Η μαζική παραγωγή του πυραύλου θα μπορούσε να ξεκινήσει τον Αύγουστο, δήλωσε ο Στίλιερμαν, εν αναμονή της παράδοσης ενός ανιχνευτή υπέρυθρων για καθοδήγηση, τον οποίο η Fire Point ήλπιζε να προμηθευτεί από την γερμανική Diehl Defence. Οι ολοκληρωμένοι πύραυλοι θα είναι έτοιμοι έως το 2027, είπε.

Το υπόλοιπο σύστημα αεράμυνας – γνωστό ως Freyja – συμπεριλαμβανομένων των ραντάρ που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση και στόχευση αεροσκαφών, και του συστήματος διοίκησης και eλέγχου θα προέρχεται από Ευρωπαίους εταίρους.

Η Fire Point αρνήθηκε να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει με ποιον συνεργαζόταν, αλλά Ευρωπαίοι και Ουκρανοί αξιωματούχοι λένε ότι η Fire Point είχε συζητήσεις με τη γερμανική Hensoldt και Thales για ραντάρ, την ιταλική Leonardo για ραντάρ παρακολούθησης και πρόσκτησης στόχων, και τη νορβηγική Kongsberg για τεχνολογία διοίκησης και ελέγχου.

Η Ουκρανία εξαρτάται από δυτικούς εταίρους

«Η ολοκλήρωση αυτού εξαρτάται από την ταχύτητα των δυτικών εταίρων μας και πότε θα αρχίσουν να κινούνται», είπε.

Ο αμερικανικός αμυντικός όμιλος Lockheed Martin παράγει εκατοντάδες «αναχαιτιστικά συστήματα ετησίως για το σύστημα Patriot, αλλά το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής» έχει χρησιμοποιηθεί για την αντικατάσταση των αποθεμάτων που χρησιμοποιήθηκαν στον πόλεμο με το Ιράν.

Ουκρανοί ειδικοί λένε ότι τα ρωσικά νυχτερινά σφυροκοπήματα, καθώς και η αργή αντικατάσταση των πυραύλων PAC-2 και PAC-3, έχουν κλονίσει την εμπιστοσύνη στο σύστημα Patriot.

Ντμίτρο Κουλέμπα, πρώην υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας εξέφρασε αμφιβολίες για το αν η Ουκρανία μπορεί να βασιστεί στις ΗΠΑ για ανεφοδιασμό σε Patriot.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι παραπονέθηκε επίσης για λιγότερες παραδόσεις Patriot «λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή».

«Συνεργαζόμαστε ήδη με αρκετές χώρες… σχετικά με την ανάπτυξη ευρωπαϊκών αντιβαλλιστικών δυνατοτήτων», δήλωσε ο Ζελένσκι, αναφερόμενος προφανώς στον Φρέγια.

Ο Στίλιερμαν δήλωσε ότι το αναχαιτιστικό του κόστισε 700.000 δολάρια, σε σύγκριση με 3,8 εκατομμύρια δολάρια ανά πύραυλο για τον Patriot PAC-3, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του προϋπολογισμού του 2026 που δημοσίευσε ο Στρατός των ΗΠΑ. Το Fire Point θα μπορούσε να κατασκευάζει τρεις την ημέρα ξεκινώντας από τον Αύγουστο, οι οποίοι θα μπορούσαν να αποθηκευτούν μέχρι να μπορέσει να προσαρτηθεί ο ανιχνευτής, πρόσθεσε.

Ο γρήγορος ρυθμός κατασκευής στην Ουκρανία σε σύγκριση με τις δυτικές χώρες έχει καταστεί δυνατός σε μεγάλο βαθμό από την πολεμική οικονομία, η οποία επιταχύνει την στρατιωτική παραγωγή.

«Σήμερα έχουμε πιθανώς την λιγότερο γραφειοκρατική προσέγγιση στην παραγωγή οποιουδήποτε πράγματος στην αεροδιαστημική», δήλωσε ο Στίλιερμαν.

Η πολεμική οικονομία βοηθάει στην ταχεία ανάπτυξη και παραγωγή

Το πιο δύσκολο κομμάτι της ανάπτυξης αντιβαλλιστικών πυραύλων, σύμφωνα με τον σύμβουλο άμυνας Μαρκ Λάνγκε, είναι ότι είναι δύσκολο να δοκιμαστεί, παρά μόνο επιχειρησιακά.

«Από την άλλη πλευρά, η Ουκρανία έχει το χάρισμα και την κατάρα των συνεχών ρωσικών επιθέσεων με βαλλιστικούς πυραύλους, κάτι που είναι ένας παράγοντας που θα μπορούσε να βοηθήσει στη συμπίεση του χρονοδιαγράμματος».

Η Fire Point αντιμετωπίστηκε με σκεπτικισμό πέρυσι όταν ανακοίνωσε ότι θα κατασκευάσει φθηνούς πυραύλους κρουζ. Αλλά πρόσφατα είχε επιτυχίες με το drone μεγάλου βεληνεκούς FP-1 που έπληξε ρωσικά διυλιστήρια και ένα πολεμικό πλοίο κοντά στην Αγία Πετρούπολη.

Η παραλλαγή FP-2 μεσαίου βεληνεκούς χρησιμοποιείται επίσης εκτενώς από τις ουκρανικές δυνάμεις για να χτυπήσουν ρωσικές υλικοτεχνικές διαδρομές σε περιοχές της Ουκρανίας που ελέγχονται από τη Μόσχα.

Οι ειδικοί λένε ότι οι πύραυλοι, οι οποίοι δεν είναι ιδιαίτερα αθόρυβοι, είναι σε θέση να επωφεληθούν από την αραιή κάλυψη ραντάρ στη Ρωσία λόγω του μεγέθους της χώρας.

Ο Στίλιερμαν δήλωσε ότι το υψόμετρο του FP-7.x ήταν 25 χιλιόμετρα, παρόμοιο με το Patriot, και σχεδιάστηκε, όπως και το PAC-3, ώστε να είναι αρκετά γρήγορο για να αναχαιτίζει βαλλιστικούς πυραύλους.

Σε αντίθεση με το Patriot, το οποίο καθοδηγείται από προηγμένο επίγειο ραντάρ στόχευσης, το FP-7.x καθοδηγείται από ραντάρ, αλλά χρησιμοποιεί έναν ανιχνευτή θερμότητας για το «τελευταίο μίλι», σύμφωνα με έναν εκπρόσωπο της Fire Point. Η αναζήτηση θερμότητας θεωρείται γενικά λιγότερο αποτελεσματική από τη στόχευση με ραντάρ λόγω της διαθεσιμότητας πλαστογράφησης και αντιμέτρων.