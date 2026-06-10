Ambrosia Capital: Σύσταση «Αγορά» για τον ΑΔΜΗΕ – Περιθώριο ανόδου 48%

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Κάλυψη της μετοχής του ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών άρχισε η Ambrosia Capital, αποδίδοντας σύσταση «Αγορά» (Buy) και τιμή-στόχο τα 6 ευρώ ανά μετοχή για τους επόμενους 12 μήνες, η οποία συνεπάγεται περιθώριο ανόδου 48%. Συμπεριλαμβανομένης της μερισματικής απόδοσης 3,8%, η συνολική αναμενόμενη απόδοση διαμορφώνεται στο 52%.

Η Ambrosia Capital χαρακτηρίζει τον ΑΔΜΗΕ ως τη «ραχοκοκαλιά» της ενεργειακής μετάβασης της Ελλάδας. Η εισηγμένη εταιρεία κατέχει το 51% του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ), του μοναδικού διαχειριστή του εθνικού συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ο οποίος λειτουργεί υπό ρυθμιζόμενο καθεστώς αποδόσεων. Σύμφωνα με τον οίκο, τα οικονομικά αποτελέσματα του Διαχειριστή καθορίζονται κυρίως από το μέγεθος και την εξέλιξη της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης (Regulated Asset Base – RAB).

Η έκθεση εστιάζει σε τρία βασικά σημεία, την ισχυρότερη ανάπτυξη της RAB μεταξύ των ευρωπαϊκών ομοειδών εταιρειών, την ασυμφωνία μεταξύ αναπτυξιακών προοπτικών και αποτίμησης, καθώς και το ευνοϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο που ενισχύει την κερδοφορία.

Ηγετική ανάπτυξη της RAB στην Ευρώπη

Η Ambrosia Capital εκτιμά ότι ο ΑΔΜΗΕ προσφέρει μία από τις πιο ελκυστικές ιστορίες ανάπτυξης ρυθμιζόμενων περιουσιακών στοιχείων στην ευρωπαϊκή αγορά μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Το αναθεωρημένο δεκαετές επιχειρηματικό σχέδιο για την περίοδο 2025-2034 προβλέπει επενδύσεις ύψους 7,6 δισ. ευρώ, οι οποίες θα οδηγήσουν σε συνεχή διεύρυνση της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης.

Μετά από μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης της RAB κατά 8,6% την περίοδο 2017-2024, η χρηματιστηριακή προβλέπει επιτάχυνση στο 20% ετησίως για την περίοδο 2025-2029, γεγονός που αναμένεται να οδηγήσει σε διπλασιασμό της περιουσιακής βάσης και να μετασχηματίσει ουσιαστικά το λειτουργικό προφίλ της εταιρείας.

Καθώς η RAB αυξάνεται, τα επιτρεπόμενα έσοδα (Allowed Revenue) ενισχύονται αναλογικά βάσει του ρυθμιστικού πλαισίου, τροφοδοτώντας άμεσα την κερδοφορία. Η Ambrosia Capital προβλέπει αύξηση των εσόδων από 457 εκατ. ευρώ το 2025 σε 695 εκατ. ευρώ το 2028. Τα προσαρμοσμένα EBITDA εκτιμάται ότι θα αυξηθούν από 308 εκατ. ευρώ σε 524 εκατ. ευρώ, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη αναμένεται να ενισχυθούν από 132 εκατ. ευρώ σε 249 εκατ. ευρώ κατά την ίδια περίοδο.

Μεγάλη απόκλιση μεταξύ ανάπτυξης και αποτίμησης

Σύμφωνα με την έκθεση, λίγοι ευρωπαϊκοί διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς διαθέτουν αντίστοιχο προφίλ επενδύσεων και ανάπτυξης της RAB με τον ΑΔΜΗΕ. Παρ’ όλα αυτά, η μετοχή διαπραγματεύεται με περίπου 50% έκπτωση σε σχέση με τον μέσο όρο των ευρωπαϊκών ομοειδών εταιρειών, βάσει του δείκτη EV/RAB για το 2026.

Η Ambrosia Capital θεωρεί ότι η απόκλιση αυτή είναι δύσκολο να δικαιολογηθεί. Όπως επισημαίνει, η επίσημη έγκριση της ρυθμιστικής περιόδου 2026-2029 εξασφαλίζει ορατότητα τεσσάρων ετών τόσο για τα επιτρεπόμενα έσοδα όσο και για την εξέλιξη της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης. Παράλληλα, το εγκεκριμένο σταθμισμένο κόστος κεφαλαίου (WACC) βρίσκεται σε επίπεδα αντίστοιχα ή και υψηλότερα από εκείνα των περισσότερων ευρωπαϊκών ομοειδών εταιρειών, μειώνοντας σημαντικά την αβεβαιότητα που επηρέαζε έως σήμερα την αποτίμηση.

Επιπλέον, η επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1 δισ. ευρώ, στην οποία αναμένεται να συμμετάσχουν αναλογικά όλοι οι βασικοί μέτοχοι, συμπεριλαμβανομένου του Ελληνικού Δημοσίου και της State Grid, ενισχύει την εμπιστοσύνη για τη συνέχιση της επιτυχημένης υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος.

Το ρυθμιστικό πλαίσιο ενισχύει την κερδοφορία

Η έκθεση υπογραμμίζει ότι η καλύτερη ευθυγράμμιση του κόστους με το ρυθμιστικό πλαίσιο αυξάνει τη λειτουργική μόχλευση του ΑΔΜΗΕ. Ως αποτέλεσμα, το περιθώριο προσαρμοσμένων EBITDA αναμένεται να ενισχυθεί από 67% το 2025 σε 75% το 2028.

Παράλληλα, ο συνδυασμός της ταχείας αύξησης της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης και της βελτίωσης της λειτουργικής αποδοτικότητας εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε αύξηση της απόδοσης ιδίων κεφαλαίων μετά φόρων (RoE) από 8,9% το 2025 σε 10,6% το 2029.