Η OpenAI διαθέτει τα εργαλεία για να στήσει μια παγίδα στην Ουάσιγκτον

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Reuters Breakingviews

Η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί πλούτο για τη Σίλικον Βάλεϊ και ανησυχία αλλού. Ο επικεφαλής της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, θέλει να γεφυρώσει αυτό το χάσμα δίνοντας στους Αμερικανούς μερίδιο στην άνθηση αυτή. Η λύση είναι τόσο επίκαιρη όσο και ανησυχητική.

Η κατανομή του πλούτου θα μπορούσε να μετριάσει την αντίδραση που ετοιμάζεται να ξεσπάσει εναντίον της τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, το να γίνει αυτό παραχωρώντας μερίδιο απευθείας στον Λευκό Οίκο θα δημιουργούσε μια επικίνδυνη αλληλεξάρτηση μεταξύ των εργαστηρίων τεχνητής νοημοσύνης και της κυβέρνησης που καλείται να τα ρυθμίζει.

Ο Αλτμαν έχει επανειλημμένα προτείνει την ιδέα να αποκτήσει η Ουάσιγκτον μερίδιο στους ηγέτες της τεχνητής νοημοσύνης. Την Παρασκευή, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ενδέχεται να συναντηθεί με τους κορυφαίους εκπροσώπους του κλάδου για να συζητήσουν το σχέδιο. Η πολιτική πτυχή είναι εύκολο να κατανοηθεί. Οι ψηφοφόροι είναι όλο και πιο επιφυλακτικοί απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη, και ιδιαίτερα στα κέντρα δεδομένων που είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξή της. Μόνο το 26% των Αμερικανών υποστηρίζει την αύξηση της κατασκευής server farms, σύμφωνα με έρευνα της Public Trust, τον Ιούνιο.

Με ανθρώπους όπως ο Διευθύνων Σύμβουλος της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, να προειδοποιούν με σφοδρότητα για πιθανές απώλειες θέσεων εργασίας για υπαλλήλους γραφείου, δεν είναι περίεργο που το κοινό βλέπει ένα μέλλον όπου οι εταιρείες τεχνολογίας γίνονται πλουσιότερες, ενώ η ζωή των μέσων εργαζομένων γίνεται πιο επισφαλής.

Τον Απρίλιο, μια δημοσκόπηση της Gallup έδειξε, ότι μόλις το 18% των Αμερικανών ηλικίας 14 έως 29 ετών ένιωθαν αισιόδοξοι για την τεχνητή νοημοσύνη. Η Meta Platforms , ανοίγει νέα καρτέλα, και άλλοι τεχνολογικοί γίγαντες δεν έδειξαν ιδιαίτερη ευαισθησία κατά την περικοπή προσωπικού.

Σε μια λευκή βίβλο που δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο, η OpenAI πρότεινε τη δημιουργία ενός δημόσιου επενδυτικού ταμείου, το οποίο θα παρέχει στους πολίτες άμεσο μερίδιο στην ανάπτυξη που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη. Μια δημόσια συμμετοχή στον κλάδο θα μπορούσε να αποφέρει κυριολεκτικά μερίσματα στους φορολογούμενους ή να αξιοποιηθεί για τη χρηματοδότηση επενδύσεων.

Το ερώτημα είναι από πού προέρχεται αυτή η συμμετοχή. Σε τελική ανάλυση, το να αναγκαστούν οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης να εκδώσουν νέες μετοχές θα αποδυνάμωνε τους υφιστάμενους επενδυτές, όπως οι χρηματοδότες του Altman, η Microsoft και η SoftBank .

Ευτυχώς, η πρόσφατη αναδιάρθρωση της OpenAI άφησε ένα τεράστιο απόθεμα αξίας στον μη κερδοσκοπικό της βραχίονα, ο οποίος κατέχει πλέον το 26% της βασικής κερδοσκοπικής εταιρείας.

Η παραχώρηση μέρους αυτού του ποσού στο κοινό θα αποτελούσε μια έξυπνη χειρονομία καλής θέλησης. Με βάση την πιο πρόσφατη αποτίμηση της OpenAI στα 852 δισεκατομμύρια δολάρια, το μερίδιο αυτό θα ανέρχονταν σε περίπου 222 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η δωρεά ακόμη και μέρους αυτού θα έδινε στην Ουάσιγκτον κάτι απτό να δείξει στους ψηφοφόρους, προστατεύοντας παράλληλα τους ιδιωτικούς χρηματοδότες.

Αυτό θα έδινε ασυνήθιστη εξουσία στα χέρια του Λευκού Οίκου, αν γινόταν εκτός του πλαισίου μιας υπάρχουσας εξουσίας που έχει θεσπιστεί από το Κογκρέσο. Και ενώ μπορεί να κερδίσει την καλή θέληση του κοινού, δεν λύνει το πιο δύσκολο πρόβλημα της ρύθμισης της τεχνητής νοημοσύνης και των πιθανών υπαρξιακών κινδύνων της.

Αντίθετα, προσφέρει ένα οικονομικό κίνητρο στην κυβέρνηση να προωθήσει απλώς τα συμφέροντα της OpenAI. Μακροπρόθεσμα, το κοινό μπορεί να απογοητευτεί από μια συμφωνία που αντικαθιστά τις δικές του προτεραιότητες με αυτές του Αλτμαν.