Τι θα γινόταν αν η τηλεργασία, και όχι η AI, ευθύνεται για τις χαμηλές προσλήψεις νέων εργαζομένων;

Νέα στοιχεία υποδηλώνουν ότι η άνοδος της εργασίας από το σπίτι έχει καταστήσει τις προσλήψεις εισαγωγικού επιπέδου λιγότερο ελκυστικές.

Financial Times 31.05.2026, 08:00
Σχολιάστε
© The Financial Times Limited 2024. All rights reserved. FT and Financial Times are trademarks of the Financial Times Ltd. Not to be redistributed, copied or modified in any way. ot.gr is solely responsible for providing this translation and the Financial Times Limited does not accept any liability for the accuracy or quality of the translation
Τι θα γινόταν αν η τηλεργασία, και όχι η AI, ευθύνεται για τις χαμηλές προσλήψεις νέων εργαζομένων;
John Burn-Murdoch

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Οι απόφοιτοι και άλλοι νεοεισερχόμενοι στον κόσμο της εργασίας είχαν δύσκολες χρονιές τελευταία. Η αγορά εργασίας που ήταν ψυχρή για όλους, για τους νεότερους ήταν παγωμένη, με την πρόσληψη νεότερων εργαζομένων να υστερεί σε σχέση με τους πιο έμπειρους σε ένα ευρύ φάσμα χωρών.

Η υποχώρηση των προσλήψεων στην αρχή της σταδιοδρομίας ήταν ιδιαίτερα έντονη σε εργασίες γραφείου -κυρίως μεταξύ άλλων στον κλάδο λογισμικού και σε άλλες τεχνολογικές θέσεις- κάνοντας τους παρατηρητές να επισημαίνουν έναν προφανή ένοχο: την άνοδο των εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης που μπορούν να εκτελέσουν μεγάλο μέρος της εργασίας που συνήθως γίνεται από νεότερους, αλλά είναι λιγότερο ικανά να αντικαταστήσουν τη συσσωρευμένη γνώση και εμπειρία των έμπειρων επαγγελματιών.

Ωστόσο, μια αγγελία για εργασία που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα υποδηλώνει ότι τα μεγάλα δεινά των νέων επίδοξων εργαζομένων στο τομέα της γνώσης μπορεί να μην οφείλονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη, ή τουλάχιστον όχι τόσο όσο υποτίθεται.

Ποιο άλλο μεγάλο πρόσφατο σοκ θα μπορούσε να ανταποκρίνεται στα ίδια κριτήρια – προκαλώντας ζημιά στην πρόσληψη νεότερων εργαζομένων περισσότερο από τους ανώτερους, επηρεάζοντας τις θέσεις εργασίας που απαιτούν γνώση περισσότερο από τις θέσεις χειρονακτικής εργασίας και πλήττοντας ιδιαίτερα σκληρά τους νέους προγραμματιστές; Οι συγγραφείς Πίτερ Τζον Λάμπερτ και Γιάνικ Σίντλερ έχουν μια συναρπαστική αντιπρόταση: την απογείωση της τηλεργασίας.

Η θεωρία είναι πειστική. Οι εργαζόμενοι που βρίσκονται στην αρχή της σταδιοδρομίας τους χρειάζονται περισσότερη εποπτεία από ό, τι οι έμπειροι εργαζόμενοι και αναπτύσσουν σημαντικές δεξιότητες, γνώσεις και κοινωνικό κεφάλαιο παρατηρώντας και συνεργαζόμενοι με ανώτερους συναδέλφους.

Η εργασία από το σπίτι προσθέτει εμπόδια σε αυτές τις διαδικασίες, καθιστώντας τους εργαζόμενους εισαγωγικού επιπέδου πιο δαπανηρούς όσον αφορά τον χρόνο και τους πόρους και επιβραδύνοντας τις προοπτικές τους για προαγωγή. Ως εκ τούτου, η άνοδος της τηλεργασίας έχει επιδεινώσει το συμβιβασμό για την πρόσληψη εργαζομένων εισαγωγικού επιπέδου, ενώ παράλληλα αφήνει τον υπολογισμό για τις ανώτερες προσλήψεις αμετάβλητο.

Τα στοιχεία συμφωνούν με τη θεωρία. Οι Λέμπερτ και Σίντλερ ανέλυσαν εκατοντάδες εκατομμύρια νέες προσλήψεις και αγγελίες εργασίας και διαπίστωσαν ότι, παρόλο που τόσο η επαγγελματική έκθεση στην Τεχνητή Νοημοσύνη όσο και τα ποσοστά τηλεργασίας ευθυγραμμίζονται με την υπερβολική μείωση των προσλήψεων νεότερων, η σύνδεση με την Τεχνητή Νοημοσύνη εξαφανίζεται μόλις ληφθεί υπόψη εάν μια θέση είναι για τηλεργασία.

Με άλλα λόγια, φαίνεται ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη βρίσκεται πίσω από την κρίση προσλήψεων για τους νεότερους προγραμματιστές λογισμικού, επειδή οι εργασίες κωδικοποίησης γίνονται επίσης δυσανάλογα εξ αποστάσεως.

Οι θέσεις εργασίας που είναι λιγότερο εκτεθειμένες στην Τεχνητή Νοημοσύνη αλλά επιδέχονται τηλεργασία (π.χ. δικηγόροι) έχουν επίσης δει αδύναμες προσλήψεις νεότερων.

Οι ρόλοι με υψηλή έκθεση στην Τεχνητή Νοημοσύνη αλλά με έμφαση στην προσωπική εργασία (π.χ. ρεσεψιονίστ) έχουν επιδείξει καλύτερη ανθεκτικότητα.

Τίποτα από αυτά δεν αποκλείει την Τεχνητή Νοημοσύνη ως απειλή για τους νεότερους εργαζόμενους — η τηλεργασία μπορεί ακόμη και να αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την εκτόπιση της Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς οι διευθυντές που αλληλεπιδρούν κυρίως με αναφορές μέσω του Slack μπορεί να θεωρούν την εργασία τους πιο αυτοματοποιημένη. Η διαδικασία μπορεί επίσης να είναι έμμεση: οι εταιρείες που δυσκολεύονται να εκπαιδεύσουν και να διαχειριστούν τους νεότερους τηλεργαζόμενους μπορεί να θέσουν υψηλότερο πήχη κατά την πρόσληψη για αυτούς τους ρόλους, με τις κενές θέσεις να επιδεινώνονται στην τάση που βλέπουμε στα δεδομένα.

Όποιος όμως και αν είναι ο μηχανισμός, τα συμπεράσματα των Λάμπερτ και Σίντλερ είναι η τελευταία απόδειξη ότι παρά την προσοχή που δόθηκε στον αντίκτυπο της Τεχνητής Νοημοσύνης, η απογείωση της τηλεργασίας ήταν μια εξαιρετικά επακόλουθη και συχνά παραβλεπόμενη μετατόπιση, με σημαντικές και απροσδόκητες επιπτώσεις στην οικονομία και την κοινωνία.

Πολλές από αυτές ήταν ευχάριστες εκπλήξεις. Μια μελέτη νωρίτερα φέτος διαπίστωσε ότι οι Αμερικανοί πατέρες σε επαγγέλματα φιλικά προς την τηλεργασία χρησιμοποίησαν τον επιπλέον χρόνο στο σπίτι για να φροντίσουν περισσότερο τα παιδιά και τα κέρδη και το ποσοστό απασχόλησης των συζύγων τους αυξήθηκαν. Μια άλλη μελέτη διαπίστωσε ότι η τηλεργασία αυξάνει τα ποσοστά γεννήσεων.

Κανείς δεν θα υποστήριζε ότι πρόκειται για αλλαγές που πρέπει να αντιστρέψουμε, αλλά τα νέα δεδομένα υπογραμμίζουν ένα επαναλαμβανόμενο αποτέλεσμα από την έρευνα για την εξ αποστάσεως εργασία – ότι αυτό που ωφελεί τους εργαζόμενους στα μέσα ή στο τέλος της σταδιοδρομίας μπορεί να βλάψει τους νεότερους.

Επίσης, βοηθούν στην εξήγηση μιας υποτιμημένης απόχρωσης της ιστορίας: σε αντίθεση με το στερεότυπο των boomers που απαιτούν την επιστροφή της Gen Ζ στο γραφείο, η νεότερη γενιά είναι αυτή που αντιτίθεται περισσότερο στους πλήρως εξ αποστάσεως ρόλους και επιθυμεί οι συνάδελφοί της να περνούν περισσότερο χρόνο στο γραφείο.

Η άνοδος της εργασίας από το σπίτι ήταν ένα πλεονέκτημα για τους τριαντάρηδες (όπως εγώ) που βρίσκονται με ασφάλεια στον «κυλιόμενο διάδρομο προώθησης»  σταδιοδρομίας και συχνά ισορροπούν την εργασία με την ανατροφή των παιδιών. Αλλά έχει πλήξει τους νεότερους εργαζόμενους δύο φορές: επιβραδύνοντας την άνοδό τους στην επαγγελματική κλίμακα και τώρα ίσως κρατώντας ορισμένους εντελώς έξω από την αγορά εργασίας.

Οι απαιτήσεις για επιστροφή σε πέντε ημέρες στο γραφείο είναι υπερβολικές -τα στοιχεία δείχνουν σταθερά ότι οι υβριδικές ρυθμίσεις έχουν τα καλύτερα αποτελέσματα-, αλλά την επόμενη φορά που θα ακούσετε εκκλήσεις για μια επιπλέον ημέρα διά ζώσης παρουσίας, να θυμάστε ότι οι μεγαλύτεροι ωφελούμενοι δεν θα είναι τα αφεντικά, θα είναι οι νεότεροι.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
«Ξεκινώ Επιχειρηματικά»: Πότε λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Business

«Ξεκινώ Επιχειρηματικά»: Πότε λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ελληνικά αεροδρόμια: Νέες αεροπορικές, νέες πύλες εισόδου – Το στοίχημα της ελληνικής αγοράς
Τουρισμός

Από τη Βομβάη στην Καλαμάτα: Μεγάλωνει η ακτίνα... δράσης της Ελλάδας 
ΗΠΑ: Πώς οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι
World

Οι πλούσιοι πλουσιότεροι... - Τι συμβαίνει στις ΗΠΑ
ΗΠΑ: Εξάγουν την…«κουλτούρα» του φιλοδωρήματος – Ποιοι διαμαρτύρονται
World

Πώς οι ΗΠΑ εξάγουν την κουλτούρα του φιλοδωρήματος
Ferrari: «Χαστούκι» η ετυμηγορία των θαυμαστών της Ferrari για το EV
World

Οι λάτρεις της Ferrari αποφάσισαν - «Κόλαφος» η ετυμηγορία για το Luce
ΑΑΔΕ: ‘Εως 30 Οκτωβρίου η επικαιροποίηση των νέων ευρωπαϊκών ΚΑΔ
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

ΑΑΔΕ: 'Εως 30 Οκτωβρίου η επικαιροποίηση των νέων ευρωπαϊκών ΚΑΔ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Kellogg’s: Πώς η πατέντα για τα πρώτα δημητριακά γέννησε αδελφική αντιζηλία και τη μεγαλύτερη εταιρεία
World

Πότε «γεννήθηκαν» τα πρώτα και διασημότερα δημητριακά

Στις 31 Μαΐου 1885 ο Δρ. Τζον Κέλογκ κατέθεσε πατέντα για τα δημητριακά που είχε κατά βάση εφεύρει ο αδελφός του Γουίλ, ο οποίος τελικά δικαιώθηκε

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΕΥΔΑΠ – λειψυδρία: Επίσπευση έργων στο δίκτυο Μόρνου – Μαραθώνα
Green

Επίσπευση έργων στο δίκτυο Μόρνου – Μαραθώνα

Με δύο νέες αποφάσεις του ΥΠΕΝ ενεργοποιούνται κρίσιμα έργα αναβάθμισης και επανενεργοποίησης υποδομών για τη θωράκιση της Αττικής έναντι υδρολογικών πιέσεων

Μάχη Τράτσα
Τι θα γινόταν αν η τηλεργασία, και όχι η AI, ευθύνεται για τις χαμηλές προσλήψεις νέων εργαζομένων;
Financial Times

Μύθοι και αλήθειες για την ΑΙ

Νέα στοιχεία υποδηλώνουν ότι η άνοδος της εργασίας από το σπίτι έχει καταστήσει τις προσλήψεις εισαγωγικού επιπέδου λιγότερο ελκυστικές.

John Burn-Murdoch
Ελληνική οικονομία: Πότε θα φτάσει την «ελίτ» των αγορών
Economy

Πότε θα μπει η Ελλάδα στην «ελίτ» των αγορών

Ποιες είναι οι 3 παράμετροι που εστιάζουν οι οίκοι αξιολόγησης για την ελληνική οικονομία

Γιάννης Αγουρίδης
Γεωργία: Η κλιματική κρίση αλλάζει τον αγροτικό χάρτη
AGRO

Πώς η κλιματική κρίση αλλάζει τον αγροτικό χάρτη

Πώς αντιμετωπίζονται οι προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής στην ευρωπαϊκή γεωργία – Παραδείγματα από την Ελλάδα

Ανθή Γεωργίου
Sephora: Με δύναμη από τη Βραζιλία – Ποιο best seller αλλάζει
World

Το best seller της Sephora αλλάζει με άρωμα Βραζιλίας

Μόλις πριν από ένα χρόνο, το brand σημείωε τις καλύτερες πωλήσεις στη Sephora

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Franchising: Πώς δημιουργεί χιλιάδες εκατομμυριούχους στις ΗΠΑ
Business

Η «χρυσή» βιομηχανία που γεννά εκατομμυριούχους

Το franchising επιστρέφει στο προσκήνιο ως η πιο σταθερή επένδυση σε μια περίοδο τεχνολογικής αβεβαιότητας

Νατάσα Σινιώρη
Αυτοκίνητα: Η κινεζική επέκταση στην Ελλάδα – Αλλάζει η αγορά επιβατηγών οχημάτων παγκοσμίως
Business

Στροφή στα κινεζικά αμάξια - Το τοπίο σε Ελλάδα και Ευρώπη

Ενισχύουν σταδιακά την παρουσία τους τα κινεζικά αυτοκίνητα στην ελληνική αγορά - Τα δυναμικά brands και οι μικρότεροι ανταγωνιστές

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Περισσότερα από Financial Times
Τι θα γινόταν αν η τηλεργασία, και όχι η AI, ευθύνεται για τις χαμηλές προσλήψεις νέων εργαζομένων;
Financial Times

Μύθοι και αλήθειες για την ΑΙ

Νέα στοιχεία υποδηλώνουν ότι η άνοδος της εργασίας από το σπίτι έχει καταστήσει τις προσλήψεις εισαγωγικού επιπέδου λιγότερο ελκυστικές.

John Burn-Murdoch
Ευρώπη: Τα εμπορικά όπλα της είναι άχρηστα χωρίς πολιτική βούληση
Financial Times

Εχει τα κότσια η ΕΕ να αντισταθεί στην Κίνα;

Για να αντισταθεί στην Κίνα, η ΕΕ χρειάζεται θαρραλέες κυβερνήσεις, όχι άλλον έναν κανονισμό της Κομισιόν

Alan Beattie
Επενδύοντας στην εποχή της σπάνης
Financial Times

Για πόσο οι επενδυτές θα περιφρονούν την πραγματικότητα;

Οι αγορές δεν έχουν ακόμη αφομοιώσει τη νέα τάση των κυβερνήσεων για συσσώρευση (αποθεμάτων) και περιχαράκωση

Gillian Tett
Γιατί η καμπύλη των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου δεν είναι κρυστάλλινη σφαίρα
Partners

Τι δείχνει η «κρυστάλλινη σφαίρα» για τις τιμές πετρελαίου

Το γεγονός ότι οι τιμές του αργού πετρελαίου με μελλοντική παράδοση είναι χαμηλότερες δεν σημαίνει ότι οι επενδυτές προβλέπουν απότομη πτώση

Jonathan Vincent and Malcolm Moore
Γιατί έχουν σημασία οι παγκόσμιες ανισορροπίες
Financial Times

Γιατί έχουν σημασία οι παγκόσμιες ανισορροπίες

Βρίσκονται στο σταυροδρόμι σχεδόν όλων των σημαντικών θεμάτων της γεωοικονομίας και της γεωπολιτικής

Martin Wolf
Στον χρηματοοικονομικό τομέα οι άνθρωποι εξακολουθούν να έχουν μεγαλύτερη σημασία από την AI
Financial Times

Το απόλυτο asset στις αγορές

Η πρόσληψη νεαρών που έχουν μεγαλώσει στην ψηφιακή εποχή και διαθέτουν κριτική σκέψη θα είναι καθοριστικής σημασίας

Gillian Tett
Ο προστατευτισμός φέρνει φτώχεια σε όλους σε περιόδους παγκόσμιων κρίσεων
Financial Times

Ο προστατευτισμός φέρνει φτώχεια και σε παγκόσμιες κρίσεις

Όταν οι χώρες λαμβάνουν μέτρα για να προστατεύσουν τις εγχώριες αγορές τους, το αποτέλεσμα είναι συχνά υψηλότερες τιμές και μεγαλύτερη αστάθεια

Ngozi Okonjo-Iweala
Latest News
«Ξεκινώ Επιχειρηματικά»: Πότε λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Business

«Ξεκινώ Επιχειρηματικά»: Πότε λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα «Ξεκινώ Επιχειρηματικά» - Τα κριτήρια και το ύψος της επιδότησης

Ελληνικά αεροδρόμια: Νέες αεροπορικές, νέες πύλες εισόδου – Το στοίχημα της ελληνικής αγοράς
Τουρισμός

Από τη Βομβάη στην Καλαμάτα: Μεγάλωνει η ακτίνα... δράσης της Ελλάδας 

Τα ελληνικά αεροδρόμια από την Κρήτη έως την Καλαμάτα και προσελκύουν νέες αεροπορικές συνδέσεις

Λάμπρος Καραγεώργος
ΗΠΑ: Πώς οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι
World

Οι πλούσιοι πλουσιότεροι... - Τι συμβαίνει στις ΗΠΑ

Στις ΗΠΑ οι πλούσιοι γίνονται χρόνο με τον χρόνο πλουσιότεροι - Οχι απαραίτητα περισσότεροι - Πώς το καταφέρνουν

ΗΠΑ: Εξάγουν την…«κουλτούρα» του φιλοδωρήματος – Ποιοι διαμαρτύρονται
World

Πώς οι ΗΠΑ εξάγουν την κουλτούρα του φιλοδωρήματος

Αντιδράσεις προκαλεί η κουλτούρα του φιλοδωρήματος που «εξάγεται» από τις ΗΠΑ σε κάθε γωνιά του κόσμου - Πού εδράζεται η αυξητική τάση;

Ferrari: «Χαστούκι» η ετυμηγορία των θαυμαστών της Ferrari για το EV
World

Οι λάτρεις της Ferrari αποφάσισαν - «Κόλαφος» η ετυμηγορία για το Luce

Μόνο θετική δεν ήταν η υποδοχή που επεφύλαξαν οι αγορές και οι λάτρεις της Ferrari στο πρώτο της ηλεκτρικό αυτοκίνητο

ΑΑΔΕ: ‘Εως 30 Οκτωβρίου η επικαιροποίηση των νέων ευρωπαϊκών ΚΑΔ
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

ΑΑΔΕ: 'Εως 30 Οκτωβρίου η επικαιροποίηση των νέων ευρωπαϊκών ΚΑΔ

Η μετάθεση της ημερομηνίας έγινε από την ΑΑΔΕ για να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις και ο κλάδος των φοροτεχνικών-λογιστών

e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές από 1 έως 5 Ιουνίου
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές από 1 έως 5 Ιουνίου

Κατά την περίοδο 1 έως 5 Ιουνίου, από e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ θα καταβληθούν συνολικά 69.320.000 ευρώ σε 72.990 δικαιούχους

Ιράν προς Τραμπ: Καμία συμφωνία χωρίς εγγυήσεις
Κόσμος

Ιράν προς Τραμπ: Καμία συμφωνία χωρίς εγγυήσεις

Η απάντηση του Ιράν στις αξιώσεις Τραμπ για ειρηνευτική συμφωνία

ΟΠΕΚΑ: Παράταση έως και 2 Ιουνίου των αιτήσεων για επιχειρήσεις στα προγράμματα του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας
AGRO

Έως και 2 Ιουνίου οι αιτήσεις των επιχειρήσεων για ένταξη στα ΛΑΕ - ΟΠΕΚΑ

Ο ΟΠΕΚΑ παρατείνει την προθεσμία για να ανταποκριθεί στη μεγάλη συμμετοχή των αγροτών δικαιούχων που ξεπερνά τις 128.000 αιτήσεις

Σούπερ Μάρκετ του Αγίου Πνεύματος: Τι ισχύει και σε ποιες περιοχές της Ελλάδας προβλέπονται εξαιρέσεις
Economy

Τι κλείνει και τι λειτουργεί του Αγίου Πνεύματος 2026

Σχολεία, φροντιστήρια, δημόσιες υπηρεσίες και τράπεζες θα παραμείνουν κλειστές - Ανοιχτά σούπερ μάρκετ και καταστήματα - Ποιες οι εξαιρέσεις

Ταχιάος: Στην ώρα του θα παραδοθεί ο Flyover – Τι είπε για την Εγνατία
Κατασκευές

Ταχιάος: Στην ώρα του θα παραδοθεί ο Flyover - Τι είπε για την Εγνατία

«Πριν μπούμε στον Αύγουστο, το Μετρό θα παραδοθεί στους Θεσσαλονικείς», είπε, μεταξύ άλλων, ο Νίκος Ταχιάος

ΕΕ: Εξετάζεται πάγωμα του ανώτατου ορίου τιμών στο ρωσικό πετρέλαιο
World

Έρχονται νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας - Τι περιλαμβάνουν

Η ΕΕ σκοπεύει να ολοκληρώσει και να υποβάλει επίσημα το πακέτο νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας στις αρχές Ιουνίου - Ποιες επιλογές εξετάζονται και σε τι αποσκοπούν

Bloomberg: Νέο πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα – Τι σημαίνει για την οικονομία
Economy

Bloomberg: Νέο πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα - Τι σημαίνει για την οικονομία

Τι αναφέρει το Bloomberg για τα νέα κόμματα, τις εκλογές και την οικονομία

Chevron: Έρχονται και άλλες ανατιμήσεις στο πετρέλαιο
World

Chevron: Ερχονται νέες ανατιμήσεις στο πετρέλαιο

Αυξάνεται η ανησυχία των οικονομολόγων για τον αντίκτυπο του πολέμου στις τιμές της ενέργειας - Τι αναφέρει ο CEO της Chevron

ΑΑΔΕ: Ποιους ψάχνει για αδήλωτους τζίρους – Στο μικροσκόπιο τα POS
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Σαφάρι ΑΑΔΕ για νέα κόλπα φοροδιαφυγής - Σε ποιους εστιάζει

Η ΑΑΔΕ εντατικοποιεί το επόμενο διάστημα τους ελέγχους - Για ποιους «χτυπά η καμπάνα»

Ελληνικές τράπεζες: Γιατί υποχωρούν τα spreads στα τελευταία τρίμηνα
Τράπεζες

Γιατί υποχωρούν τα spreads στις ελληνικές τράπεζες

Όλες οι τράπεζες έχουν δει τα spreads τους να μειώνονται κατά 15 – 20 μονάδες βάσης περίπου

Αγης Μάρκου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies