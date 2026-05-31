Τι θα γινόταν αν η τηλεργασία, και όχι η AI, ευθύνεται για τις χαμηλές προσλήψεις νέων εργαζομένων;

Οι απόφοιτοι και άλλοι νεοεισερχόμενοι στον κόσμο της εργασίας είχαν δύσκολες χρονιές τελευταία. Η αγορά εργασίας που ήταν ψυχρή για όλους, για τους νεότερους ήταν παγωμένη, με την πρόσληψη νεότερων εργαζομένων να υστερεί σε σχέση με τους πιο έμπειρους σε ένα ευρύ φάσμα χωρών.

Η υποχώρηση των προσλήψεων στην αρχή της σταδιοδρομίας ήταν ιδιαίτερα έντονη σε εργασίες γραφείου -κυρίως μεταξύ άλλων στον κλάδο λογισμικού και σε άλλες τεχνολογικές θέσεις- κάνοντας τους παρατηρητές να επισημαίνουν έναν προφανή ένοχο: την άνοδο των εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης που μπορούν να εκτελέσουν μεγάλο μέρος της εργασίας που συνήθως γίνεται από νεότερους, αλλά είναι λιγότερο ικανά να αντικαταστήσουν τη συσσωρευμένη γνώση και εμπειρία των έμπειρων επαγγελματιών.

Ωστόσο, μια αγγελία για εργασία που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα υποδηλώνει ότι τα μεγάλα δεινά των νέων επίδοξων εργαζομένων στο τομέα της γνώσης μπορεί να μην οφείλονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη, ή τουλάχιστον όχι τόσο όσο υποτίθεται.

Ποιο άλλο μεγάλο πρόσφατο σοκ θα μπορούσε να ανταποκρίνεται στα ίδια κριτήρια – προκαλώντας ζημιά στην πρόσληψη νεότερων εργαζομένων περισσότερο από τους ανώτερους, επηρεάζοντας τις θέσεις εργασίας που απαιτούν γνώση περισσότερο από τις θέσεις χειρονακτικής εργασίας και πλήττοντας ιδιαίτερα σκληρά τους νέους προγραμματιστές; Οι συγγραφείς Πίτερ Τζον Λάμπερτ και Γιάνικ Σίντλερ έχουν μια συναρπαστική αντιπρόταση: την απογείωση της τηλεργασίας.

Η θεωρία είναι πειστική. Οι εργαζόμενοι που βρίσκονται στην αρχή της σταδιοδρομίας τους χρειάζονται περισσότερη εποπτεία από ό, τι οι έμπειροι εργαζόμενοι και αναπτύσσουν σημαντικές δεξιότητες, γνώσεις και κοινωνικό κεφάλαιο παρατηρώντας και συνεργαζόμενοι με ανώτερους συναδέλφους.

Η εργασία από το σπίτι προσθέτει εμπόδια σε αυτές τις διαδικασίες, καθιστώντας τους εργαζόμενους εισαγωγικού επιπέδου πιο δαπανηρούς όσον αφορά τον χρόνο και τους πόρους και επιβραδύνοντας τις προοπτικές τους για προαγωγή. Ως εκ τούτου, η άνοδος της τηλεργασίας έχει επιδεινώσει το συμβιβασμό για την πρόσληψη εργαζομένων εισαγωγικού επιπέδου, ενώ παράλληλα αφήνει τον υπολογισμό για τις ανώτερες προσλήψεις αμετάβλητο.

Τα στοιχεία συμφωνούν με τη θεωρία. Οι Λέμπερτ και Σίντλερ ανέλυσαν εκατοντάδες εκατομμύρια νέες προσλήψεις και αγγελίες εργασίας και διαπίστωσαν ότι, παρόλο που τόσο η επαγγελματική έκθεση στην Τεχνητή Νοημοσύνη όσο και τα ποσοστά τηλεργασίας ευθυγραμμίζονται με την υπερβολική μείωση των προσλήψεων νεότερων, η σύνδεση με την Τεχνητή Νοημοσύνη εξαφανίζεται μόλις ληφθεί υπόψη εάν μια θέση είναι για τηλεργασία.

Με άλλα λόγια, φαίνεται ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη βρίσκεται πίσω από την κρίση προσλήψεων για τους νεότερους προγραμματιστές λογισμικού, επειδή οι εργασίες κωδικοποίησης γίνονται επίσης δυσανάλογα εξ αποστάσεως.

Οι θέσεις εργασίας που είναι λιγότερο εκτεθειμένες στην Τεχνητή Νοημοσύνη αλλά επιδέχονται τηλεργασία (π.χ. δικηγόροι) έχουν επίσης δει αδύναμες προσλήψεις νεότερων.

Οι ρόλοι με υψηλή έκθεση στην Τεχνητή Νοημοσύνη αλλά με έμφαση στην προσωπική εργασία (π.χ. ρεσεψιονίστ) έχουν επιδείξει καλύτερη ανθεκτικότητα.

Τίποτα από αυτά δεν αποκλείει την Τεχνητή Νοημοσύνη ως απειλή για τους νεότερους εργαζόμενους — η τηλεργασία μπορεί ακόμη και να αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την εκτόπιση της Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς οι διευθυντές που αλληλεπιδρούν κυρίως με αναφορές μέσω του Slack μπορεί να θεωρούν την εργασία τους πιο αυτοματοποιημένη. Η διαδικασία μπορεί επίσης να είναι έμμεση: οι εταιρείες που δυσκολεύονται να εκπαιδεύσουν και να διαχειριστούν τους νεότερους τηλεργαζόμενους μπορεί να θέσουν υψηλότερο πήχη κατά την πρόσληψη για αυτούς τους ρόλους, με τις κενές θέσεις να επιδεινώνονται στην τάση που βλέπουμε στα δεδομένα.

Όποιος όμως και αν είναι ο μηχανισμός, τα συμπεράσματα των Λάμπερτ και Σίντλερ είναι η τελευταία απόδειξη ότι παρά την προσοχή που δόθηκε στον αντίκτυπο της Τεχνητής Νοημοσύνης, η απογείωση της τηλεργασίας ήταν μια εξαιρετικά επακόλουθη και συχνά παραβλεπόμενη μετατόπιση, με σημαντικές και απροσδόκητες επιπτώσεις στην οικονομία και την κοινωνία.

Πολλές από αυτές ήταν ευχάριστες εκπλήξεις. Μια μελέτη νωρίτερα φέτος διαπίστωσε ότι οι Αμερικανοί πατέρες σε επαγγέλματα φιλικά προς την τηλεργασία χρησιμοποίησαν τον επιπλέον χρόνο στο σπίτι για να φροντίσουν περισσότερο τα παιδιά και τα κέρδη και το ποσοστό απασχόλησης των συζύγων τους αυξήθηκαν. Μια άλλη μελέτη διαπίστωσε ότι η τηλεργασία αυξάνει τα ποσοστά γεννήσεων.

Κανείς δεν θα υποστήριζε ότι πρόκειται για αλλαγές που πρέπει να αντιστρέψουμε, αλλά τα νέα δεδομένα υπογραμμίζουν ένα επαναλαμβανόμενο αποτέλεσμα από την έρευνα για την εξ αποστάσεως εργασία – ότι αυτό που ωφελεί τους εργαζόμενους στα μέσα ή στο τέλος της σταδιοδρομίας μπορεί να βλάψει τους νεότερους.

Επίσης, βοηθούν στην εξήγηση μιας υποτιμημένης απόχρωσης της ιστορίας: σε αντίθεση με το στερεότυπο των boomers που απαιτούν την επιστροφή της Gen Ζ στο γραφείο, η νεότερη γενιά είναι αυτή που αντιτίθεται περισσότερο στους πλήρως εξ αποστάσεως ρόλους και επιθυμεί οι συνάδελφοί της να περνούν περισσότερο χρόνο στο γραφείο.

Η άνοδος της εργασίας από το σπίτι ήταν ένα πλεονέκτημα για τους τριαντάρηδες (όπως εγώ) που βρίσκονται με ασφάλεια στον «κυλιόμενο διάδρομο προώθησης» σταδιοδρομίας και συχνά ισορροπούν την εργασία με την ανατροφή των παιδιών. Αλλά έχει πλήξει τους νεότερους εργαζόμενους δύο φορές: επιβραδύνοντας την άνοδό τους στην επαγγελματική κλίμακα και τώρα ίσως κρατώντας ορισμένους εντελώς έξω από την αγορά εργασίας.

Οι απαιτήσεις για επιστροφή σε πέντε ημέρες στο γραφείο είναι υπερβολικές -τα στοιχεία δείχνουν σταθερά ότι οι υβριδικές ρυθμίσεις έχουν τα καλύτερα αποτελέσματα-, αλλά την επόμενη φορά που θα ακούσετε εκκλήσεις για μια επιπλέον ημέρα διά ζώσης παρουσίας, να θυμάστε ότι οι μεγαλύτεροι ωφελούμενοι δεν θα είναι τα αφεντικά, θα είναι οι νεότεροι.