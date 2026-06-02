Η Elliott ψάχνει για χρυσό σε ένα ποτάμι πλούσιο σε κοιτάσματα

Η Northern Star Resources αποτελεί τον τελευταίο στόχο της Elliott Management

Reuters Breakingviews 02.06.2026, 10:01
Antony Currie

Reuters Breakingviews

Μόλις πριν από τρεις μήνες, η χρηματιστηριακή αξία της Northern Star Resources έφτασε σε ιστορικό υψηλό. Τώρα, μετά την κατάρρευση της μετοχής κατά 42%, η αυστραλιανή εταιρεία εξόρυξης χρυσού αξίας 19 δισεκατομμυρίων δολαρίων αποτελεί τον τελευταίο στόχο της Elliott Management.

Η ακτιβιστική επενδυτική εταιρεία του Paul Singer έχει αποκτήσει μερίδιο άνω του 4% και πιέζει για μια ριζική αναδιάρθρωση, με την πώληση της εταιρείας να αποτελεί πιθανώς την προτιμώμενη λύση.

Η πτώση της Northern Star δεν ήταν τόσο απότομη όσο υποδηλώνει η τιμή της μετοχής της. Η Elliott επισημαίνει ότι οι συνολικές αποδόσεις της εταιρείας ήταν κάτω του μετρίου για χρόνια. Ωστόσο, η άνοδος των τιμών του χρυσού, οι οποίες έφτασαν σε ιστορικό υψηλό νωρίτερα φέτος, βοήθησε όλους να κερδίσουν.

Φέτος, όμως, οι επενδυτές της εταιρείας εξόρυξης βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια σειρά από λάθη και υποβαθμίσεις. Αρχικά, στις αρχές Ιανουαρίου, η Northern Star μείωσε τις προβλέψεις παραγωγής της έως και 8%, αποδίδοντας την ευθύνη σε «μεμονωμένα περιστατικά», όπως βλάβη μηχανημάτων σε ένα ορυχείο· η καθυστέρηση στην αναφορά των προβλημάτων αυτών της κόστισε μια επιστολή από το χρηματιστήριο ASX με αίτημα να δώσει εξηγήσεις.

Αργότερα τον ίδιο μήνα, ο διευθύνων σύμβουλος Stuart Tonkin αναγκάστηκε επίσης να παραδεχτεί ότι τα λειτουργικά έξοδα θα αυξάνονταν έως και 25%, όπως και οι κεφαλαιουχικές δαπάνες για ένα νέο εργοστάσιο επεξεργασίας. Και διέπραξε το παιδικό λάθος να πει στους αναλυτές να μην επικεντρώνονται στις «λεπτομέρειες που ανήκουν στο παρελθόν» – για να μειώσει τελικά τις εκτιμήσεις παραγωγής δύο μήνες αργότερα κατά τουλάχιστον 6% επιπλέον. Πριν από το τέλος Μαΐου είχε χάσει τη θέση του – χωρίς να έχει οριστεί διάδοχος.

Αυτή η αναστάτωση αντανακλά αρνητικά και στο διοικητικό συμβούλιο. Η μετοχή βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση πλέον στο 69% μόνο της καθαρής αξίας ενεργητικού, σε σύγκριση με τον μέσο όρο των ομοειδών εταιρειών που είναι 1,08 φορές, σύμφωνα με την Elliott. Ωστόσο, η Northern Star διαθέτει μερικά από τα καλύτερα περιουσιακά στοιχεία κίτρινου χρυσού στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου ενός από τα κορυφαία νέα ορυχεία, το Hemi, το οποίο βρίσκεται υπό ανάπτυξη. Γι’ αυτό η Elliott πιέζει ώστε ο επόμενος διευθυντής να προέρχεται από έξω από την εταιρεία και να ενταχθούν στο διοικητικό συμβούλιο ορισμένοι ειδικοί διευθυντές – καθώς και να ενισχυθεί η ομάδα διοίκησης.

Αυτό θα μπορούσε να διαρκέσει 18 μήνες ή και περισσότερο. Μια πώληση θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί τους πλούσιους σε μετρητά πιθανούς υποψήφιους αγοραστές σε ένα καυτό περιβάλλον συγχωνεύσεων και εξαγορών, με τουλάχιστον 10 συμφωνίες άνω των 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων το περασμένο έτος. Φανταστείτε ότι η Northern Star εξασφάλισε ένα πριμ εξαγοράς 40% επί της χθεσινής τιμής κλεισίματος από, ας πούμε, την Newmont με έδρα το Κολοράντο ή την Agnico Eagle Mines του Καναδά
– δύο από τους πιθανούς υποψηφίους που επισημαίνει η Elliott.

Αυτό θα ήταν ακόμα ⁠10% κάτω από τη μέση καθαρή αξία ενεργητικού των ομοειδών εταιρειών, αλλά παρόλα αυτά θα αποτελούσε μια εξαιρετική και ταχύτερη απόδοση της επένδυσης. Η ομάδα του Singer ψάχνει για χρυσό σε ένα ποτάμι πλούσιο σε κοιτάσματα.

