Ασιατικά χρηματιστήρια: Περιόρισαν τις απώλειες στο τέλος

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Με μικτά πρόσημα έκλεισαν οι περισσότερες ασιατικές αγορές σήμερα, ανακτώντας μέρος των αρχικών απωλειών τους, μετά τη μερική ανάκαμψη των τεχνολογικών μετοχών, ενώ διατηρούνται οι ελπίδες για αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.

Οι αγορές της Ασίας επηρεάστηκαν αρχικά από το αρνητικό κλίμα της Wall Street, όπου οι τεχνολογικές μετοχές συνέχισαν να δέχονται ισχυρές πιέσεις. Παράλληλα, τα ισχυρότερα του αναμενομένου στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ τον Μάιο ενίσχυσαν τις ανησυχίες των επενδυτών.

Οι δείκτες

Ειδικότερα, ο νοτιοκορεατικός δείκτης KOSPI ενισχύθηκε κατά 0,2%, ενώ ο ιαπωνικός Nikkei 225 σημείωσε άνοδο 0,1%.

Ο KOSPI είχε υποχωρήσει έως και 4% κατά την έναρξη της συνεδρίασης, ωστόσο ανέκαμψε χάρη στη βελτίωση της μετοχής της SK Hynix, ενός από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές τσιπ παγκοσμίως. Η μετοχή ενισχύθηκε μετά από δημοσίευμα που ανέφερε ότι η εταιρεία σχεδιάζει να τριπλασιάσει τη δυναμικότητα παραγωγής wafer.

Οι μετοχές του κλάδου των ημιαγωγών βρέθηκαν στο επίκεντρο των πιέσεων αυτή την εβδομάδα, καθώς πολλοί επενδυτές προχώρησαν σε κατοχύρωση κερδών έπειτα από το εντυπωσιακό ράλι που είχε προηγηθεί τον Μάιο, με βασικό μοχλό την τεχνητή νοημοσύνη.

Η δυναμική αυτή φαίνεται να εξασθενεί τον Ιούνιο, καθώς εντείνονται οι αμφιβολίες σχετικά με τις μακροπρόθεσμες αποδόσεις των επενδύσεων στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.

Πρόσθετο προβληματισμό προκάλεσε δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο η OpenAI εξετάζει σημαντικές μειώσεις τιμών λόγω της αυξανόμενης πίεσης από τον ανταγωνισμό και ειδικότερα από την Anthropic. Η εξέλιξη αυτή εκτιμάται ότι θα μπορούσε να επιβαρύνει περαιτέρω τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας, η οποία εξακολουθεί να καταγράφει υψηλές ζημίες.

Σε αντίθεση με τις υπόλοιπες αγορές της περιοχής, ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά 1,3%.

Η πτώση αποδόθηκε κυρίως στις απώλειες μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών, με τη μετοχή της Alibaba να καταγράφει πτώση άνω του 5%, καθώς εντείνονται τα ερωτήματα σχετικά με τις προοπτικές της εταιρείας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Παράλληλα, η JD.com έχασε περισσότερο από 3% της αξίας της, μετά από δημοσιεύματα τοπικών μέσων ενημέρωσης που ανέφεραν ότι βρίσκεται υπό ρυθμιστικό έλεγχο για καταγγελίες παραπλανητικής διαφήμισης.

Οι κινεζικοί δείκτες CSI 300 και Shanghai Composite υποχώρησαν κατά 0,6% και 0,3% αντίστοιχα, αν και κατάφεραν να κινηθούν υψηλότερα από τα χαμηλά της ημέρας.

Παρά τη μερική ανάκαμψη, οι επενδυτές εξακολουθούν να κινούνται με επιφυλακτικότητα λόγω της συνεχιζόμενης έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.

Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε επιθέσεις σε σειρά στρατιωτικών στόχων εντός του Ιράν, γεγονός που προκάλεσε αντίποινα από την Τεχεράνη εναντίον αμερικανικών βάσεων και συμμάχων των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.

Ωστόσο, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις γνωστοποίησαν ότι οι επιχειρήσεις τους ολοκληρώθηκαν, γεγονός που τροφοδότησε ελπίδες για περιορισμό της έντασης.

Το ενδιαφέρον των αγορών παραμένει στραμμένο στις πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, αν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει προειδοποιήσει για το ενδεχόμενο νέων στρατιωτικών ενεργειών.