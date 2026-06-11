Μέση Ανατολή: Ο πόλεμος στο Ιράν εντείνει την «υπερσυμπίεση» στις αγορές μετάλλων

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«Υπερσυμπίεση» σε βιομηχανικά μέταλλα όπως ο χαλκός και το αλουμίνιο δημιουργεί ο πόλεμος στο Ιράν, λένε στελέχη και αναλυτές που πιστεύουν ότι οι επίμονες στενές συνθήκες της αγοράς σημαίνουν ότι οι τιμές θα μπορούσαν να παραμείνουν υψηλές για τα επόμενα χρόνια.

Η τιμή του χαλκού είναι κοντά σε ιστορικό υψηλό κλεισίματος, ενώ το αλουμίνιο βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδό του εδώ και τέσσερα χρόνια. Και τα δύο έχουν ενισχυθεί από την ισχυρή ζήτηση από κέντρα δεδομένων – τα οποία χρησιμοποιούν χαλκό για καλωδιώσεις και αλουμίνιο για racks διακομιστών – και για την κατασκευή ηλεκτρικών δικτύων και οχημάτων, ενώ η προσφορά έχει πληγεί τους τελευταίους μήνες από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, σημειώνουν οι Financial Times.

Οι έντονες πρόσφατες κινήσεις υπογραμμίζουν πώς οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή εξαπλώνονται στις αγορές εμπορευμάτων πέρα ​​από υδρογονάνθρακες. Αλλά σε αντίθεση με τις αγορές ενέργειας, όπου υπάρχει άφθονη παγκόσμια προσφορά, υπήρχαν ανησυχίες για επικείμενες ελλείψεις σε ορισμένα από αυτά τα βιομηχανικά μέταλλα πριν από τον πόλεμο.

«Η ζήτηση για μέταλλο θα συνεχίσει να αυξάνεται», δήλωσε στους FT ο Κρεγκ Μίλερ, διευθύνων σύμβουλος της νοτιοαφρικανικής εξορυκτικής Valterra Platinum. «Και η προσφορά δεν έχει αυξηθεί, ούτε κατά διάνοια, για να καλύψει αυτή τη ζήτηση».

Οι επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν, ο οποίος έχει εκτοξεύσει την τιμή του αργού πετρελαίου Brent σε πάνω από 94 δολάρια σήμερα, έχουν φτάσει σε ένα ευρύ φάσμα αγορών βασικών προϊόντων. Οι τιμές έχουν αυξηθεί πρόσφατα για γεωργικά προϊόντα όπως το σιτάρι και το καλαμπόκι, για τα οποία τα λιπάσματα είναι πιο ακριβά, καθώς και για βιομηχανικά προϊόντα όπως τα πλαστικά και η άσφαλτος, τα οποία και τα δύο κατασκευάζονται από υποπροϊόντα πετρελαίου.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει αυξήσει το κόστος λειτουργίας ορυχείων

Για τα μέταλλα, ο πόλεμος έχει αυξήσει το κόστος λειτουργίας ορυχείων λόγω της υψηλότερης τιμής του ντίζελ που χρησιμοποιείται στην εξόρυξη, και λόγω της αύξησης της τιμής του θειικού οξέος, ενός κρίσιμου συστατικού που χρησιμοποιείται σε ορισμένα ορυχεία χαλκού και νικελίου.

Ο Τζέιμς Χέιτερ, επικεφαλής επενδύσεων στην Orion Resource Equities, διευκρίνισε στους FT ότι, δεδομένων των συνθηκών σε αυτές τις αγορές, εξεπλάγη που οι τιμές σε όλους τους τομείς δεν είχαν αυξηθεί περισσότερο.

«Υπάρχει ένα διαρθρωτικό πρόβλημα με πολλές από αυτές τις αγορές βασικών προϊόντων. Και θα πρέπει να δούμε τις τιμές να αυξάνονται σημαντικά», πρόσθεσε.

Στην περίπτωση του χαλκού, η αγορά αναμενόταν ήδη να είναι ελλειμματική — όπου η ζήτηση υπερβαίνει την προσφορά — φέτος, λόγω των διακοπών σε μεγάλα ορυχεία.

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει μειώσει περαιτέρω την παραγωγή, προκαλώντας υπερδιπλασιασμό της τιμής του θείου — ενός υποπροϊόντος της διύλισης πετρελαίου.

Οι διακοπές στη διαθεσιμότητα θείου θα μπορούσαν να μειώσουν έως και 125.000 τόνους παραγωγής χαλκού στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, σύμφωνα με την εταιρεία συμβούλων Wood Mackenzie. Άλλοι 200.000 τόνοι παραγωγής στη Χιλή θα μπορούσαν να τεθούν σε κίνδυνο λόγω των διακοπών στην παραγωγή θείου, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης των εξαγωγών θειικού οξέος από την Κίνα.

Η Goldman Sachs, η οποία αρχικά προέβλεπε έλλειμμα 60.000 τόνων φέτος εκτός της αγοράς των ΗΠΑ, πρόσφατα αναθεώρησε το έλλειμμα σε 640.000 τόνους, εν μέρει λόγω προβλημάτων εφοδιασμού ορυχείων στην Ινδονησία και στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Η αμερικανική τράπεζα αύξησε επίσης την πρόβλεψή της για την τιμή του χαλκού κατά 10% στα 13.735 δολάρια ανά τόνο μέχρι το τέλος του έτους.

Τα στελέχη της μεταλλευτικής βιομηχανίας λένε ότι το έλλειμμα συσσωρεύεται εδώ και χρόνια και οι επενδυτές συχνά δεν τους έχουν επιτρέψει να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες επενδύσεις σε νέα ορυχεία χαλκού.

Ο Κόμπους Λουτς, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας παραγωγής χρυσού Pan African Resources, δήλωσε από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, οι επενδυτές πιέζουν τις εταιρείες εξόρυξης να είναι πιο πειθαρχημένες ως προς το κεφάλαιο, κάτι που πιθάνως σημαίνει μικρότερες δαπάνες και επενδύσεις.

Άμεσος αντίκτυπος στο αλουμίνιο

Στο αλουμίνιο, ο πόλεμος είχε άμεσο αντίκτυπο, με τη Μέση Ανατολή να αντιπροσωπεύει σχεδόν το 10% της παγκόσμιας παραγωγής. Μεγάλοι παραγωγοί, συμπεριλαμβανομένων των Alba και EGA, μείωσαν την παραγωγή μετά τις επιθέσεις του Ιράν, οι οποίες κατέστρεψαν τις υποδομές τους, και λόγω της πρόκλησης να μεταφέρουν την ακατέργαστη αλουμίνα που χρειάζονται στα χυτήρια τους εν μέσω του κλεισίματος του στενού.

Οι παγίδες που προκλήθηκαν από τον πόλεμο έχουν οδηγήσει ορισμένες χώρες να επιταχύνουν τις επενδύσεις που σχετίζονται με την ενεργειακή ασφάλεια, για παράδειγμα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενισχύοντας τη ζήτηση για χαλκό και αλουμίνιο μεσοπρόθεσμα.

Ενώ η μεταλλευτική βιομηχανία είναι γνωστή για την αισιόδοξη στάση της σχετικά με τις τιμές των μετάλλων που παράγει, οι οικονομολόγοι βλέπουν επίσης ισχυρούς παράγοντες αύξησης των τιμών από τη συμπίεση της προσφοράς. Ωστόσο, προειδοποιούν ότι η ανοδική αγορά θα μπορούσε να υπονομευθεί εάν ο πόλεμος στο Ιράν προκαλέσει μια παγκόσμια οικονομική ύφεση που θα μειώσει τη ζήτηση για μέταλλα.

«Αυτή θα είναι μια θετική ιστορία για τον χαλκό, το νικέλιο, το αλουμίνιο – για προϊόντα που αποτελούν μεγάλο μέρος της ενεργειακής μετάβασης», σημείωσε στους FT ο Πολ Μπλόξμαν, επικεφαλής οικονομολόγος για την Αυστραλία και τα παγκόσμια εμπορεύματα στην HSBC, αν και πρόσθεσε ότι οι περιορισμοί στην προσφορά λειτουργούν επίσης ως «τεράστιο αρνητικό σοκ προσφοράς στην παγκόσμια οικονομία».

Ένας βασικός μετρικός παράγοντας που παρακολουθούν οι οικονομολόγοι είναι εάν η ζήτηση για μέταλλα επηρεάζεται από τις υψηλές τιμές ή από τις ανησυχίες για την οικονομική ανάπτυξη. Μέχρι στιγμής, υπάρχουν ελάχιστα σημάδια ότι αυτό συμβαίνει.

Το υψηλό κόστος μετακυλίεται στους τελικούς χρήστες, οι οποίοι είναι πρόθυμοι να το πληρώσουν καθώς η ζήτηση για καλώδια για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συνεχίζεται.