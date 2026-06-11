Τα «κουφά» της σχέσης ΑΕΠ κι ανεργίας!

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Τα στοιχεία Έρευνας Εργατικού Δυναμικού για το πρώτο τρίμηνο του 2026, που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, επεφύλαξαν μιαν ευχάριστη διαπίστωση σχεδόν άγνωστη για μιαν ανορθολογικώς λειτουργούσα ανέκαθεν ελληνική οικονομία γενικώς. Πρόκειται για την επιβεβαίωση της επιστημονικής διαπίστωσης που αφορά την ισχυρή αντίστροφη σχέση μεταξύ της μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ και της μεταβολής της ανεργίας, η οποία έχει περιγραφεί στην οικονομία από τον Okun με τον ομώνυμο Νόμο από τις αρχές της δεκαετίας του 1960. Σύμφωνα με τον Νόμο αυτό, μια αύξηση του ΑΕΠ κατά 1% οδηγεί σε μείωση του ποσοστού της ανεργίας κατά 0,4% και αντίστροφα. Δηλαδή, όταν το ΑΕΠ αυξάνεται, μειώνεται το ποσοστό ανεργίας και αντίστροφα. Επίσης, για τη διατήρηση της ανεργίας στα ίδια επίπεδα απαιτούνται ρυθμοί μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ γύρω στο 2% σταθερά ετησίως.

Στην Ελλάδα συνέβαινε και συνέβη και μετά το 2019 σχεδόν το αντίθετο, όταν μάλιστα η ανεργία ήταν σε υψηλά επίπεδα και οι ρυθμοί μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ σημαντικοί (υψηλότερη από τους αντίστοιχους στην Ευρωζώνη, όπως συνεχώς τονίζει η κυβέρνηση). Την περίοδο αυτή, όπως προκύπτει από τον παρατιθέμενο Πίνακα 1, κυριαρχούσε το «κουφό» (όπως και στην περίπτωση του χρέους με τα υψηλά πλεονάσματα και τα έσοδα από αποκρατικοποιήσεις που αντί να συμβάλλουν στη μείωσή του ισόποσα σε απόλυτους αριθμούς αυξανόταν!), οι μειώσεις στο ποσοστό ανεργίας συνοδεύονται από μικρή ή μεγάλη… μείωση του πραγματικού ΑΕΠ ή οι μεγάλες μειώσεις στο ΑΕΠ (κορυφαία περίπτωση το 2020!) συνοδεύονται άλλοτε με αδικαιολόγητη βαρύγδουπη μείωση ή ελάχιστη μείωση της ανεργίας. Επίσης, ενώ τα τελευταία τρία χρόνια οι ρυθμοί μεταβολής του ΑΕΠ είναι σταθεροί στο 2% περίπου, αντί διατήρησης της ανεργίας στα επίπεδα του 12,4% (2022 για παράδειγμα) το 2025 έγινε μια θριαμβολογική «βουτιά» στο…8,9%!

Υπερβολές, υπερβολές!

Αυτές οι υπερβολές (σπεύδω να διευκρινίσω ότι δεν φταίει η ΕΛΣΤΑΤ, η οποία επιτελεί ένα δύσκολο και σημαντικό έργο) «ομαλοποιήθηκαν», όπως προανέφερα, το πρώτο τρίμηνο του 2026. Το ποσοστό ανεργίας το πρώτο τρίμηνο του 2026, με μια μικρή μείωση Από 2,5% σε 2%) του ΑΕΠ αυξήθηκε ελαφρά το 10,6%, έναντι 10,4% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025 και δραματικά έναντι του προηγούμενου τριμήνου (8,3%). Ίδωμεν όμως τί … τέξονται τα επόμενα τρίμηνα…