ΗΠΑ: Οι τιμές της βενζίνης εξανεμίζουν τις αυξήσεις μισθών του τελευταίου χρόνου

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Τις αυξήσεις μισθών που είδαν οι πολίτες των ΗΠΑ εδώ και πάνω από ένα χρόνο έχουν εξαλείψει οι αυξανόμενες τιμές της βενζίνης.

Το κενό έγινε βαθύτερο τον Μάιο, όταν οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 4,2% σε σχέση με ένα χρόνο πριν, ανέφερε το Υπουργείο Εργασίας την Τετάρτη. Αυτό ήταν σημαντικά υψηλότερο από την αύξηση 3,4% στις μέσες ωριαίες αποδοχές που καταγράφηκε στην έκθεση για την απασχόληση του Μαΐου, σημειώνει η Wall Street Journal.

Αυτό το προσαρμοσμένο για τον πληθωρισμό χάσμα – οι μέσες ωριαίες αποδοχές μειώθηκαν κατά 0,7% κάτω από το επίπεδο του προηγούμενου έτους – είναι το μεγαλύτερο από τον Φεβρουάριο του 2023.

Ο Μάιος σηματοδότησε τον δεύτερο συνεχόμενο μήνα που ο πληθωρισμός ξεπέρασε την ετήσια αύξηση των αποδοχών, που επηρεάστηκε κυρίως από την αύξηση των τιμών στα πρατήρια καυσίμων μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου. Ένας άλλος παράγοντας είναι ότι η αύξηση των μισθών δείχνει τάση μείωσης, καθιστώντας πιο δύσκολο για τους εργαζόμενους να συμβαδίσουν με τις υψηλότερες τιμές.

Το καταναλωτικό κλίμα στις ΗΠΑ στο ναδίρ

Η αναντιστοιχία έχει μειώσει γρήγορα τα προσαρμοσμένα στον πληθωρισμό κέρδη των Αμερικανών πίσω στο σημείο που βρίσκονταν τον Ιανουάριο του 2025, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο. (Κατά τη διάρκεια της τετραετούς θητείας του Προέδρου Τζο Μπάιντεν, όταν οι τιμές αυξήθηκαν, τα προσαρμοσμένα στον πληθωρισμό κέρδη μειώθηκαν κατά 1,4%.)

«Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να προωθεί την ατζέντα μας για την προσιτή τιμή, ώστε να επιτρέψει στους Αμερικανούς να διατηρήσουν περισσότερα από τα χρήματα που κέρδισαν με κόπο», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κους Ντεσάι, σε γραπτή δήλωση.

Το γεγονός ότι ο πληθωρισμός επηρεάζει τις αυξήσεις των μισθών είναι ένας λόγος για τον οποίο το καταναλωτικό κλίμα κυμαίνεται κοντά σε ιστορικά χαμηλά, παρά τη σχετικά χαμηλή ανεργία και την ζεστή χρηματιστηριακή αγορά.

Τα αμερικανικά πορτοφόλια έχουν λάβει μια κάποια ανακούφιση αυτόν τον μήνα. Η κανονική βενζίνη είχε μέσο όρο 4,15 δολάρια το γαλόνι την Τετάρτη, σύμφωνα με την ένωση αυτοκινητιστών AAA, κάτω από τον μέσο όρο των 4,49 δολαρίων του Μαΐου. Αυτό ήταν ακόμα σημαντικά υψηλότερο από τον μέσο όρο των 3,12 δολαρίων του προηγούμενου έτους, ωστόσο, πράγμα που σημαίνει ότι τα προσαρμοσμένα στον πληθωρισμό κέρδη τον Ιούνιο ενδέχεται να εξακολουθούν να είναι κάτω από τα επίπεδα του προηγούμενου έτους.