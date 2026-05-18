Καύσιμα: Επιπλέον 40 δισ. θα πληρώσουν οι ΗΠΑ

Οι επιπλέον δαπάνες για καύσιμα, βενζίνη και ντίζελ, υπερβαίνουν το κόστος επισκευής των γεφυρών σε όλες τις ΗΠΑ ή την επανεκκίνηση του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας

World 18.05.2026, 09:16
Περισσότερα από 40 δισεκατομμύρια δολάρια επιπλέον σε καύσιμα έχουν ξοδέψει οι Αμερικανοί από την έναρξη του πολέμου του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν, σύμφωνα με νέα έρευνα. Το ποσό ξεπερνά τα κόστη επισκευής του δικτύου γεφυρών των ΗΠΑ ή της αναδιαμόρφωσης του συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

Η Σχολή Διεθνών και Δημοσίων Υποθέσεων Watson του Πανεπιστημίου Brown εκτιμά ότι το πλήγμα της σύγκρουσης στους καταναλωτές από τις υψηλότερες τιμές βενζίνης και ντίζελ ήταν 41,5 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το βράδυ της Κυριακής – ή 316 δολάρια ανά αμερικανικό νοικοκυριό.

«Ξοδεύουμε αυτό το τεράστιο χρηματικό ποσό ως χώρα σε επιπλέον κόστος καυσίμων, το οποίο θα μπορούσαμε να είχαμε χρησιμοποιήσει με μια σειρά από πιο εποικοδομητικούς τρόπους για να βελτιώσουμε τις υποδομές μεταφορών της Αμερικής», τόνισε στους Financial Times ο Τζεφ Κόλγκαν, καθηγητής πολιτικών επιστημών στο Brown.

Οι επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν έχουν επηρεάσει τη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, οδηγώντας τον πληθωρισμό στο υψηλότερο επίπεδό του από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και δημιουργώντας ένα αυξανόμενο πολιτικό πρόβλημα για τον Τραμπ.

Οι καταναλωτές στις ΗΠΑ στενάζουν

Οι υψηλότερες τιμές στα πρατήρια δεν έχουν μόνο επηρεάσει τους οδηγούς στις ΗΠΑ, αλλά έχουν επίσης αυξήσει το κόστος όλων, από τα είδη παντοπωλείου μέχρι τα αεροπορικά εισιτήρια, καθώς το αυξανόμενο κόστος των καυσίμων επηρεάζει και άλλους τομείς.

Η έκθεση Μπράουν έρχεται ακριβώς τη στιγμή που πολλοί Αμερικανοί ετοιμάζονται να ταξιδέψουν κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου στέλνοντας τη ζήτηση βενζίνης στο ετήσιο αποκορύφωμά της.

Η πρόσθετη δαπάνη καυσίμων ύψους 41,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων υπερβαίνει ολόκληρο το ομοσπονδιακό Πρόγραμμα Επενδύσεων Γεφυρών ύψους 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αποκατάσταση σημαντικών διαβάσεων, το κόστος των 31,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την πλήρη ανακατασκευή του συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας των ΗΠΑ ή την πλήρη χρηματοδότηση των πλέον ανενεργών ομοσπονδιακών προγραμμάτων φόρτισης και ηλεκτροκίνησης ηλεκτρικών οχημάτων ύψους 18,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων που πρότεινε ο Τζο Μπάιντεν.

«Θα μπορούσαμε να κατασκευάζουμε τις υποδομές μεταφορών του μέλλοντος αν δεν τις σπαταλούσαμε σε υψηλότερο κόστος καυσίμων που σχετίζεται με έναν πόλεμο που οι Αμερικανοί ως επί το πλείστον δεν θέλουν», δήλωσε ο Κόλγκαν.

Τα Στενά του Ορμούζ, που έχουν κλείσει σε μεγάλο βαθμό από την έναρξη της σύγκρουσης στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου προκάλεσαν την κρίση εφοδιασμού που έχει αυξήσει την τιμή του αργού πετρελαίου Brent, κατά περισσότερο από 50%, στα περίπου 110 δολάρια το βαρέλι.

Οι τιμές της βενζίνης στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 51% φτάνοντας τα 4,51 δολάρια το γαλόνι την Κυριακή, σύμφωνα με την AAA, η μεγαλύτερη άνοδος από οποιαδήποτε άλλη χώρα της G7. Το ντίζελ έχει αυξηθεί κατά 54% στα 5,65 δολάρια/γαλόνι, κοντά σε επίπεδα ρεκόρ.

Εκτόξευση πληθωρισμού

Οι υψηλότερες τιμές των καυσίμων έχουν προκαλέσει ένα κύμα πληθωρισμού που διαχέεται στην οικονομία, καθώς το κόστος των εισροών για την παραγωγή και τη μεταφορά αγαθών αυξάνεται. Οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων τριών ετών τον Απρίλιο, ενώ οι τιμές χονδρικής αυξήθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό από το 2022.

Η πληθωριστική έκρηξη έχει επίσης οδηγήσει σε αύξηση του κόστους του χρέους. Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ εξέδωσε την περασμένη εβδομάδα 30ετή ομόλογα με απόδοση 5% για πρώτη φορά από το 2007, εν μέσω ανησυχιών των επενδυτών για την έξαρση της υψηλότερης αύξησης των τιμών.

Οι έρευνες δείχνουν ότι ο πόλεμος δεν είναι δημοφιλής στους Αμερικανούς ψηφοφόρους και έχει πλήξει τη δημοτικότητα του Τραμπ, η οποία τώρα βρίσκεται κοντά σε ιστορικά χαμηλά. Μια πρόσφατη δημοσκόπηση των FT διαπίστωσε ότι το 58% των Αμερικανών αποδοκίμασε τον χειρισμό του κόστους ζωής.

Σε μια προσπάθεια να μετριάσει το ενεργειακό σοκ, η κυβέρνηση Τραμπ απελευθέρωσε ρεκόρ ποσοτήτων πετρελαίου από το Στρατηγικό Αποθεματικό Πετρελαίου των ΗΠΑ, χαλάρωσε τους περιορισμούς στις ναυτιλιακές και περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τα καύσιμα και πρότεινε την αναστολή των ομοσπονδιακών φόρων στη βενζίνη και το ντίζελ.

Ωστόσο, ο Τραμπ προκάλεσε αναταραχή την περασμένη εβδομάδα όταν δήλωσε ότι η εγχώρια πληθωριστική έκρηξη δεν τον παρακινούσε να τερματίσει τον πόλεμο «ούτε καν λίγο».

«Δεν σκέφτομαι την οικονομική κατάσταση των Αμερικανών», δήλωσε στους δημοσιογράφους την Τρίτη. «Δεν σκέφτομαι κανέναν. Σκέφτομαι ένα πράγμα – δεν μπορούμε να αφήσουμε το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Αυτό είναι όλο».

