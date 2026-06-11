 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(19) "Government Business"
    [1]=>
    string(7) "Economy"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Μεταφορικό Ισοδύναμο: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

Οι αιτήσεις για το Μεταφορικό Ισοδύναμο Επιχειρήσεων θα πραγματοποιηθούν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας metaforikoisodynamo.gr

Ακτοπλοΐα 11.06.2026, 11:41
Σχολιάστε
Μεταφορικό Ισοδύναμο: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Στις 7 Ιουλίου ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στη δράση «Μεταφορικό Ισοδύναμο Επιχειρήσεων» του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για το έτος 2023, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας metaforikoisodynamo.gr, η οποία θα ολοκληρωθεί στις 31 Ιουλίου 2026.

Όπως δήλωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας: «Προχωρούμε στη διευθέτηση μιας σημαντικής εκκρεμότητας για τις νησιωτικές επιχειρήσεις, με διαφανείς διαδικασίες και σαφείς κανόνες, ώστε η στήριξη να αποδοθεί δίκαια στους πραγματικούς δικαιούχους. Το Μεταφορικό Ισοδύναμο αποτελεί ένα ουσιαστικό εργαλείο στήριξης της νησιωτικής Ελλάδας και της επιχειρηματικότητας στα νησιά μας. Στόχος μας είναι να αμβλύνουμε, στο μέτρο του δυνατού, τις επιπτώσεις της νησιωτικότητας στο κόστος των μεταφορών και να στηρίξουμε την αναπτυξιακή προοπτική των νησιωτικών κοινωνιών, με αξιοπιστία και διαφάνεια».

Η υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει από 7/7/2026, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://metaforikoisodynamo.gr/ και θα ολοκληρωθεί στις 31/7/2026

Τι αφορά το Μεταφορικό Ισοδύναμο

Η δράση αφορά επιχειρήσεις με έδρα σε νησιωτικές περιοχές της χώρας και αποσκοπεί στην αντιστάθμιση του κόστους μεταφοράς εμπορευμάτων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα ανώτατα όρια και τις επιμέρους κατηγορίες νησιών βάσει πληθυσμού.

Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 40.000.000 ευρώ και κατανέμεται σε επιμέρους ανώτατα όρια ανά κατηγορία νησιού, ενώ η δράση ισχύει μέχρι την εξάντληση των αντίστοιχων διαθέσιμων πόρων.

Η υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης πραγματοποιείται σε μία φάση και κάθε δικαιούχος δύναται να υποβάλει μία αίτηση που αφορά αποκλειστικά τις δαπάνες μεταφοράς του έτους 2023. Μετά την εξάντληση των επιμέρους ανώτατων ορίων του προϋπολογισμού, καμία επιπλέον αίτηση δεν γίνεται δεκτή.

Κατά τη διαδικασία υποβολής, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δηλώσουν τον συνολικό ετήσιο κύκλο εργασιών τους για το έτος 2023 και να αναρτήσουν, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο μηνών από την οριστικοποίηση της αίτησης, το σύνολο των παραστατικών τιμολόγησης που δηλώνονται, καθώς και τα αντίστοιχα αποδεικτικά εξόφλησης.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση κατά την οποία η συνολική αξία των υποβαλλόμενων παραστατικών είναι ίση ή μεγαλύτερη από τον δηλωθέντα κύκλο εργασιών του έτους 2023, η αίτηση απορρίπτεται κατόπιν σχετικού ελέγχου.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να βρουν τις σχετικές λεπτομέρειες και οδηγίες για την υποβολή των αιτήσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://metaforikoisodynamo.gr/.

Επισυνάπτεται, επίσης, κείμενο με τις βασικές αλλαγές του Μεταφορικού Ισοδυνάμου Επιχειρήσεων για το έτος 2023.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
OT FORUM – Λιάκος: Χρειάζεται πλέγμα προτάσεων για την ελληνική οικονομία
OT FORUM

Λιάκος: Χρειάζεται πλέγμα προτάσεων για την ελληνική οικονομία
Optima Bank: Στα 1,41 ευρώ η τιμή στόχος για τη Bally’s Intralot
Business

Στα 1,41 ευρώ η τιμή στόχος της Bally’s Intralot από την Optima Bank
Metlen: Στα 52 ευρώ η τιμή στόχος από την Bank of America
Business

Bank of America για Metlen: Στα 52 ευρώ η τιμή στόχος
Ανδριανός: Η Ελλάδα μπορεί να έχει ισχυρότερη θέση στην παγκόσμια αγορά ελιάς και ελαιολάδου
AGRO

Ισχυρότερη θέση στην παγκόσμια αγορά ελιάς και ελαιολάδου
Fitch: Bλέπει πιθανή αναβάθμιση της Evoke μετά το deal με τη Bally’s Intralot
Business

Πιθανή αναβάθμιση της Evoke βλέπει η Fitch
7ο OT FORUM – Χατζάκου, Κίκιζας, Καργαρώτος: Η ελληνική βιομηχανία είναι εδώ και συμβάλλει παντού
OT FORUM

Χατζάκου, Κίκιζας, Καργαρώτος: Η ελληνική βιομηχανία είναι εδώ και συμβάλλει παντού

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ξετυλίγει το νήμα ενός αιώνα ο ΟΤ, «αυτομόλησε» η Cenergy, το σερί της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, το market test της Motor Oil, τα σχέδια της ΔΕΗ, η «ραχοκοκαλιά» του ΑΔΜΗΕ
Inside Stories

Ξετυλίγει το νήμα ενός αιώνα ο ΟΤ, «αυτομόλησε» η Cenergy, το σερί της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, το market test της Motor Oil, τα σχέδια της ΔΕΗ, η «ραχοκοκαλιά» του ΑΔΜΗΕ

Νήμα ενός... αιώνα

Χρέη: Ποιοι οφειλέτες βγαίνουν από το στόχαστρο – Η «παγίδα» με την ενημερότητα
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Σβήνει παλιά χρέη η εφορία - Τι αλλάζει, ποιους αφορά

Στο «ψυγείο» βάζει η εφορία 6 δισ. ευρώ παλιά χρέη - Το χρονοδιάγραμμα και τα κριτήρια

Ανδρομάχη Παύλου
Εισφορά αλληλεγγύης: Αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού σχεδιάζει η κυβέρνηση
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Συντάξεις: «Παράθυρο αλλαγών» στην εισφορά αλληλεγγύης

Συζητήθηκε χθες η σχετική προσφυγή συνταξιούχου στην Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου – Σενάριο τροποποίησης των κλιμακίων έχει επεξεργαστεί η κυβέρνηση

Κώστας Παπαδής
Χωροταξικά: Ώρα αποφάσεων για τα Ε.Χ.Π. Τουρισμού, ΑΠΕ και βιομηχανίας που διχάζουν αγορά και φορείς
Economy

Ώρα αποφάσεων για τα χωροταξικά που... διχάζουν

Από «κόσκινο» τα νέα χωροταξικά Τουρισμού, ΑΠΕ και βιομηχανίας– Οι κόκκινες γραμμές και οι ενστάσεις

Μάχη Τράτσα
Όμιλος Ηρακλής: Ζήτημα λίγων ημερών η σκυροδέτηση του Riviera Tower – Τι τζίρο προβλέπει για το 2026
Business

«Μπαίνει το καπάκι» στο Riviera Tower - Τα σχέδια του «Ηρακλή»

Βελτιωμένο κύκλο εργασιών και EBITDA αναμένει ο Όμιλος Ηρακλής το 2026 - Η στρατηγική επιλογή των βιώσιμων υλικών και τα πλάνα για νέες επενδύσεις

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Further Ventures: Συνδέει το μέλλον της ναυτιλίας με την τεχνητή νοημοσύνη
Ναυτιλία

Further Ventures: Συνδέει τη ναυτιλία με την ΑΙ

Το Further Ventures που δημιουργείται στην Ελλάδα φέρνει σε κοινό διάλογο τη ναυτιλιακή βιομηχανία, την τεχνολογία, τις επενδύσεις και την ακαδημαϊκή κοινότητα

Λάμπρος Καραγεώργος
Αμερικανικά ομόλογα: Τι μήνυμα στέλνουν στο Γουόρς
Ομόλογα

Το μήνυμα των ομολόγων στον Γουόρς

Η άνοδος της απόδοσης των διετών, η επέκταση σε όλη την καμπύλη δημιουργούν ένα ηλεκτρισμένο σκηνικό για τη Fed του Γουόρς

Τζούλη Καλημέρη
Γιατί ο κόσμος πρέπει να συμφωνήσει στη ρύθμιση της Τεχνητής Νοημοσύνης
Partners

Γιατί ο κόσμος πρέπει να συμφωνήσει στη ρύθμιση της ΑΙ

Μια συμφωνία τεχνολογικού αφοπλισμού μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας θα έκανε όλους να αισθάνονται πιο ασφαλείς

Martin Wolf
Περισσότερα από Ακτοπλοΐα
Μεταφορικό Ισοδύναμο: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις
Ακτοπλοΐα

Μεταφορικό Ισοδύναμο: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

Οι αιτήσεις για το Μεταφορικό Ισοδύναμο Επιχειρήσεων θα πραγματοποιηθούν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας metaforikoisodynamo.gr

Ακτοπλοΐα: Η αόρατη πίεση στα συμβατικά πλοία και η ανάγκη στήριξης της 12μηνης γραμμής
Ακτοπλοΐα

Ταχύπλοα vs συμβατικά: Η μάχη στο Αιγαίο και το νέο στοίχημα

Η εντεινόμενη πίεση από τα ταχύπλοα, το υψηλό κόστος καυσίμων και οι πρώτες περικοπές δρομολογίων φέρνουν στο προσκήνιο τις προκλήσεις για τη βιωσιμότητα της ακτοπλοΐας

Λάμπρος Καραγεώργος
Κικίλιας: Μέτρα στήριξης της ακτοπλοΐας με στόχο τη συγκράτηση των τιμών
Ακτοπλοΐα

Κικίλιας: Μέτρα στήριξης της ακτοπλοΐας για συγκράτηση των τιμών

Βασική επιδίωξη είναι να αποτραπεί η μετακύλιση της αύξησης του κόστους των καυσίμων στους επιβάτες, ανέφερε ο Βασίλης Κικίλιας

Ακτοπλοΐα: Μειωμένη φέτος η ακτοπλοϊκή κίνηση την Μεγάλη Πέμπτη
Ακτοπλοΐα

Μειωμένη φέτος η ακτοπλοϊκή κίνηση την Μεγάλη Πέμπτη

Τη Μεγάλη Πέμπτη φέτος, με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, διακινήθηκαν συνολικά 29.949 επιβάτες, έναντι 34.833 πέρυσι. Αυτό αντιστοιχεί σε μείωση 14,02%

Λάμπρος Καραγεώργος
Ακτοπλοϊκή επιβατική κίνηση: Μειωμένη κατά 22% η κίνηση τη Μεγάλη Τετάρτη φέτος
Ακτοπλοΐα

Ακτοπλοϊκή κίνηση: Μειωμένη κατά 22% η κίνηση τη Μεγάλη Τετάρτη

Από τον Πειραιά για τη Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου 2026 έχουν προγραμματιστεί 15 δρομολόγια με εκτιμώμενη κίνηση 12.349 επιβατών

Λάμπρος Καραγεώργος
Βασίλης Κικίλιας: Ξεκίνησε η καταβολή 22,6 εκατ. ευρώ για το μεταφορικό ισοδύναμο
Ακτοπλοΐα

Κικίλιας: Ξεκίνησε η καταβολή 22,6 εκατ. ευρώ για το μεταφορικό ισοδύναμο

Τι είπε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας

Ferryscanner: Διψήφια άνοδος στα early bookings από εξωτερικό
Τουρισμός

Aνοδος στα early bookings από εξωτερικό - Οι top προορισμοί

Oι ξένοι ταξιδιώτες επιλέγουν όλο και πιο νωρίς την Ελλάδα για τις διακοπές τους, με βάση τα στοιχεία της Ferryscanner

Latest News
OT FORUM – Λιάκος: Χρειάζεται πλέγμα προτάσεων για την ελληνική οικονομία
OT FORUM

Λιάκος: Χρειάζεται πλέγμα προτάσεων για την ελληνική οικονομία

Για την πορεία και το μέλλον της ελληνικής οικονομίας μετά το RRF αλλά και για τις αυξανόμενες ανισότητες μίλησε ο οικονομολόγος Δημήτρης Λιάκος στο 7ο OT FORUM

Optima Bank: Στα 1,41 ευρώ η τιμή στόχος για τη Bally’s Intralot
Business

Στα 1,41 ευρώ η τιμή στόχος της Bally’s Intralot από την Optima Bank

Σύσταση «Αγορά» απο την Optima Bank που βλέπει περιθώριο ανόδου περίπου 19,4% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της μετοχής στις 10 Ιουνίου 2026

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Metlen: Στα 52 ευρώ η τιμή στόχος από την Bank of America
Business

Bank of America για Metlen: Στα 52 ευρώ η τιμή στόχος

Τι είδαν οι αναλυτές της Bank of America κατά την επίσκεψή τους στις εγκαταστάσεις παραγωγής αλουμινίου και γαλλίου της Metlen

Ανδριανός: Η Ελλάδα μπορεί να έχει ισχυρότερη θέση στην παγκόσμια αγορά ελιάς και ελαιολάδου
AGRO

Ισχυρότερη θέση στην παγκόσμια αγορά ελιάς και ελαιολάδου

Ο Γιάννης Ανδριανός παρέστη στο Συνέδριο της Επιστημονικής Εταιρείας Εγκυκλοπαιδιστών Ελαιοκομίας με θέμα «Ελαιοκομικός Τομέας: Προβλήματα & Προοπτικές»

Fitch: Bλέπει πιθανή αναβάθμιση της Evoke μετά το deal με τη Bally’s Intralot
Business

Πιθανή αναβάθμιση της Evoke βλέπει η Fitch

Πιθανή η αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Evoke κατά μία βαθμίδα, εκτιμά η Fitch

Αλεξάνδρα Τόμπρα
7ο OT FORUM – Χατζάκου, Κίκιζας, Καργαρώτος: Η ελληνική βιομηχανία είναι εδώ και συμβάλλει παντού
OT FORUM

Χατζάκου, Κίκιζας, Καργαρώτος: Η ελληνική βιομηχανία είναι εδώ και συμβάλλει παντού

«Η ανθεκτικότητα είναι το κλειδί για το παρόν και το μέλλον κάθε ελληνικής βιομηχανίας», τόνισαν οι Μαίρη Χατζάκου, Αλέξανδρος Κίκιζας και Ιάκωβος Καργαρώτος στο 7ο OT FORUM

ΕΛΑΣ: Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης
Πολιτική

ΕΛΑΣ: Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης

Η οργανωτική συγκρότηση της ΕΛΑΣ συνεχίζεται με τη δημιουργία του Εθνικού Συμβουλίου και της Πολιτικής Επιτροπής – Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Συμπαράταξης θα είναι ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης

ΕΚΤ: Η πρώτη αύξηση των επιτοκίων από το 2023
World
Upd: 15:32

ΕΚΤ: Η πρώτη αύξηση των επιτοκίων από το 2023

Το επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων της ΕΚΤ αυξήθηκε στο 2,25%

Τζούλη Καλημέρη
7ο OT FORUM – Καραμούζης (ΕΤΕ): Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι θωρακισμένο και ισχυρό
OT FORUM

Καραμούζης: Θωρακισμένο και ισχυρό το τραπεζικό σύστημα

Ο Βασίλης Καραμούζης, Γενικός Διευθυντής Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής στην Εθνική Τράπεζα μίλησε στο 7ο OT FORUM

ΕΕ: Περισσότερες από 3.700 καταχωρημένες γεωγραφικές ενδείξεις
AGRO

Περισσότερες από 3.700 καταχωρημένες γεωγραφικές ενδείξεις

Οι γεωγραφικές ενδείξεις συμβάλλουν στη διατήρηση της αγροτικής κληρονομιάς της ΕΕ

Ακαθάριστα οικόπεδα: Πιθανή παράταση της προθεσμίας – Η κρίσιμη συνεδρίαση
Economy

Ακαθάριστα οικόπεδα: Πιθανή παράταση της προθεσμίας - Η κρίσιμη συνεδρίαση

Εκπνέει στις 15 Ιουνίου η προθεσμία για χιλιάδες ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές ακινήτων, προκειμένου να ολοκληρώσουν τον καθαρισμό στα ακαθάριστα οικόπεδα

Συντάξεις: Γιατί…ακρίβυναν τα πλασματικά έτη ασφάλισης – Τι ισχύει φέτος
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Γιατί... ακρίβυναν τα πλασματικά έτη ασφάλισης - Τι ισχύει φέτος

Όλα όσα θα πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι συνταξιούχοι σε σχέση με τα πλασματικά έτη ασφάλισης

R Energy1: Ενατη περίοδος εκτοκισμού του κοινού ομολογιακού της δανείου
Green

R Energy1: Ενατη περίοδος εκτοκισμού του κοινού ομολογιακού

Οι ομολογίες θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα είσπραξης των τόκων που αντιστοιχούν στην 9η περίοδο πληρωμής (Ex coupon date) από την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2026

Εξάρχου: Γιατί δυσκολεύουν οι μακροχρόνιες συμφωνίες αμερικανικού LNG – Atlantic SEE
Business

Το νέο τοπίο στο αμερικανικό LNG και ο αγώνας για την ενεργειακή πύλη της ΝA Ευρώπης

Η παγκόσμια ενεργειακή αναταραχή αλλάζει ριζικά την αγορά LNG και δυσκολεύει πλέον τις μακροχρόνιες συμφωνίες με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με τον CEO της Atlantic SEE LNG Trade Αλέξανδρο Εξάρχου

Optima bank: Επιτυχής η έκδοση ομολόγου – Υπερκάλυψη κατά 11 φορές
Business

Optima bank: Επιτυχής η έκδοση ομολόγου – Υπερκάλυψη κατά 11 φορές

Οι προσφορές για το ομόλογο ξεπέρασαν τα 2,2 δισ. ευρώ - Οι τίτλοι έλαβαν αξιολόγηση Β3 από την Moody’s.

OT FORUM – Αθανασόπουλος (Olympia Group): «Η Ελλάδα χρειάζεται να παράγει»
OT FORUM

Αθανασόπουλος: Η Ελλάδα να εστιάσει στους εθνικούς πρωταθλητές

Αλλαγή παραγωγικού μοντέλου σημαίνει να διαβάζουμε τις αγορές και να εστιάζουμε - Η βιομηχανία του σήμερα είναι software και datacenters, τόνισε ο Ανδρέας Αθανασόπουλος CEO Olympia Group στο 7ο OT FORUM

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies