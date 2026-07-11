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Κικίλιας: Σταθερή ακτοπλοϊκή σύνδεση όλο τον χρόνο στην Κάλυμνο

Η κυβέρνηση προχωρά πλέον σε τετραετείς διαγωνισμούς για τις άγονες γραμμές

Ακτοπλοΐα 11.07.2026, 20:00
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Κικίλιας: Σταθερή ακτοπλοϊκή σύνδεση όλο τον χρόνο στην Κάλυμνο
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Στην ενίσχυση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης της Καλύμνου, τις παρεμβάσεις που έγιναν για τη στήριξη της ΑΝΕ, αλλά και στην καθιέρωση τετραετών διαγωνισμών για τις άγονες γραμμές αναφέρθηκε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, κατά την επίσκεψή του στην Κάλυμνο, όπου υποδέχθηκε στο λιμάνι τον Ελληνοαμερικανό βουλευτή ,Γκας Μπιλιράκη και πολυμελή αμερικανική αποστολή.

Η κυβέρνηση προχωρά πλέον σε τετραετείς διαγωνισμούς για τις άγονες γραμμές, ώστε να υπάρχει σταθερότητα και προβλεψιμότητα για τους νησιώτες και τις επιχειρήσεις

Σχετικά με την ακτοπλοϊκή σύνδεση της Καλύμνου, επισήμανε ότι, από την ανάληψη των καθηκόντων του στο Υπουργείο Ναυτιλίας, δρομολογήθηκαν συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Όπως είπε, η στήριξη της ΑΝΕ Καλύμνου έγινε, σε υπηρεσιακό επίπεδο και εντός του θεσμικού πλαισίου, με κάθε διαθέσιμο μέσο, ώστε να παραμείνει ζωντανή μια εταιρεία με ιστορική και ουσιαστική σημασία για την Κάλυμνο και να εξακολουθήσει να υπηρετεί τη σύνδεση των νησιών μεταξύ τους. «Πρέπει να έρθει κανείς τον χειμώνα εδώ, να δει μόνους τους νησιώτες σε άλλες καιρικές συνθήκες, για να καταλάβει πόσο μεγάλες είναι αυτές οι ανάγκες», ανέφερε ο κ. Κικίλιας.

Πρόσθεσε, δε, ότι η κυβέρνηση προχωρά πλέον σε τετραετείς διαγωνισμούς για τις άγονες γραμμές, ώστε να υπάρχει σταθερότητα και προβλεψιμότητα για τους νησιώτες, τις ακτοπλοϊκές και αεροπορικές εταιρείες, τους ξενοδόχους, τις επιχειρήσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης, τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και τα επιμελητήρια.

Ο Υπουργός επισκέφθηκε τις υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος στο νησί, συναντήθηκε με τα στελέχη του και ενημερώθηκε για τις επιχειρησιακές ανάγκες της περιοχής, παρουσία του Βουλευτή Δωδεκανήσου, Ιωάννη Παππά, του Δημάρχου Καλυμνίων, Γιάννη Μαστροκούκου και εκπροσώπων των τοπικών φορέων. «Η Κάλυμνος είναι ένα ξεχωριστό νησί στρατηγικής σημασίας. Δεν χρειάζεται να πω για την κρίσιμη γεωστρατηγική θέση του νησιού αλλά και των Ιμίων. Εμείς φροντίζουμε, έτσι ώστε το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή και το Υπουργείο Ναυτιλίας να βρίσκονται παντού στα νησιά μας», τόνισε ο Υπουργός. Όπως είπε, «ο νέος σχεδιασμός επιτρέπει στις τοπικές κοινωνίες να οργανώσουν σε βάθος τετραετίας το τουριστικό και ακτοπλοϊκό προϊόν τους, με στόχο να αυξηθούν τα έσοδα και να ενισχυθεί η οικονομική δραστηριότητα στα νησιά. Θέλουμε να αισθάνονται οι νησιώτες μας και οι Καλύμνιοι ότι δεν είμαστε μακριά, είμαστε δίπλα τους και ότι γι’ αυτούς υπάρχει πάντα πρόσβαση», σημείωσε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, υπογράμμισε την επιχειρησιακή ενίσχυση του Λιμενικού Σώματος στην Κάλυμνο, επισημαίνοντας την παρουσία του ταχύπλοου Rafnar, αλλά και την απόφαση της στρατιωτικής ηγεσίας για την τοποθέτηση νέου μεγάλου σκάφους στο νησί.

Κικίλιας: 500 νέες προσλήψεις σε Λιμενικό – Ελληνική Ακτοφυλακή

Επίσης, ο Υπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις 500 νέες προσλήψεις στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, οι οποίες έχουν ήδη εγκριθεί και μέρος των οποίων θα κατευθυνθεί στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο και στα νησιά με αυξημένες ανάγκες. Οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν με μοριοδότηση μέσω ΑΣΕΠ, ενώ το φθινόπωρο αναμένεται η ένταξη στο Σώμα των νέων στελεχών που εισήχθησαν μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Όπως επισήμανε, «στόχος είναι έως το τέλος του 2026 να προχωρήσει και νέα ενίσχυση με επιπλέον 500 στελέχη, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες που δημιουργούνται από τις συνταξιοδοτήσεις και από τις νέες αρμοδιότητες του Σώματος. Στις αρμοδιότητες αυτές περιλαμβάνονται η φύλαξη και η αστυνόμευση των θαλάσσιων πάρκων, η προστασία των υποθαλάσσιων καλωδίων και η υποθαλάσσια επιτήρηση».

Ο κ. Κικίλιας αναφέρθηκε ακόμη στους διαγωνισμούς που βρίσκονται σε εξέλιξη για μη επανδρωμένα σκάφη και υποβρύχια μέσα, καθώς και στην αξιοποίηση δορυφορικών εικόνων, αισθητήρων, drones και πληροφοριών από ανοικτές πηγές. «Χρειαζόμαστε τη σύγχρονη τεχνολογία, προκειμένου να μπορούμε να αστυνομεύουμε την περιοχή και να αισθάνονται οι νησιώτες ασφαλείς», σημείωσε, προσθέτοντας ότι οι άνδρες και οι γυναίκες του Λιμενικού στα νησιά παραμένουν καθημερινά μάχιμοι και βρίσκονται στην πρώτη γραμμή.

Ο Υπουργός επισήμανε ότι «τα νησιά μας είναι στρατηγικό πλεονέκτημα για εμάς, και όχι μία δυσκολία σε μία απόσταση την οποία προσπαθούμε να καλύψουμε», συνδέοντας τη νησιωτικότητα με τον τουρισμό, τη ναυτιλία, τις υπηρεσίες και την οικονομική ανάπτυξη. Σημείωσε, επίσης, ότι η επιλογή ενός πρώην δημάρχου μικρού νησιού, του Φώτη Μάγγου, στη θέση του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής αποτυπώνει την κυβερνητική βούληση οι αποφάσεις να λαμβάνονται με γνώση των πραγματικών αναγκών των νησιωτικών κοινωνιών.
Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Καλυμνίων, Γιάννης Μαστροκούκος, ευχαρίστησε δημόσια τον Βασίλη Κικίλια για τη διαρκή στήριξη του νησιού, υπογραμμίζοντας ότι η συνεργασία με την πολιτική και υπηρεσιακή ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας έχει ήδη αποδώσει συγκεκριμένα αποτελέσματα. «Θέλω να πω σε όλους τους συμπατριώτες μας, εντός και εκτός Καλύμνου, ότι, αν δεν υπήρχε ο Βασίλης Κικίλιας, αυτή τη στιγμή δεν θα μιλούσαμε για ΑΝΕ, δεν θα μιλούσαμε για “Ντόλφιν”, δεν θα μιλούσαμε για το νέο σκάφος. Δεν θα μιλούσαμε για προοπτική της Καλύμνου», ανέφερε ο Δήμαρχος. «Θέλω, σε προσωπικό επίπεδο και εκφράζοντας τον καλυμνιακό λαό, να πω στον Βασίλη Κικίλια ένα μεγάλο ευχαριστώ, που ενστερνίζεται τα προβλήματά μας, γιατί είναι βράχος», πρόσθεσε.

Ο κ. Μαστροκούκος επισήμανε ότι οι πόρτες του Υπουργείου Ναυτιλίας είναι διαρκώς ανοικτές για τον Δήμο Καλυμνίων, ενώ ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε το service του «Νήσος Κάλυμνος», οι μηχανές του έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία και βρίσκεται σε εξέλιξη ο προβλεπόμενος έλεγχος από το Υπουργείο, προκειμένου να επιστρέψει στα δρομολόγιά του. Παράλληλα, ανέφερε ότι, με τη συνδρομή του Υπουργείου, προχωρά και η καθέλκυση του νέου σκάφους, το οποίο θα μεταφερθεί στο Λαύριο για να πέσει στη θάλασσα.

Κικίλιας

Εγκαίνια ανακαινισμένων τμημάτων στο Νοσοκομείο Καλύμνου

Κατά την παρουσία του στην Κάλυμνο, ο Βασίλης Κικίλιας παρέστη και στα εγκαίνια των ανακαινισμένων και αναβαθμισμένων Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου του νησιού, έργο που δρομολογήθηκε επί της θητείας του στο Υπουργείο Υγείας και ολοκληρώθηκε στη συνέχεια, μαζί με τον Υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, τον Ελληνοαμερικανό βουλευτ, Γκας Μπιλιράκη και εκπροσώπους της Βουλής των Ελλήνων και του Κογκρέσου των ΗΠΑ.

Ο κ. Κικίλιας συνεχάρη τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και το διοικητικό προσωπικό για το έργο τους, επισημαίνοντας ότι για ένα νησί, ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες, οι δύο κρισιμότεροι παράγοντες είναι η ακτοπλοϊκή διασύνδεση και η πρόσβαση σε αξιόπιστες υπηρεσίες υγείας. «Τα δύο πιο σημαντικά πράγματα για ένα νησί, ειδικά στους χειμερινούς μήνες, είναι η διασύνδεση και η ακτοπλοΐα και οι μονάδες υγείας. Και τα δύο δεν είναι εύκολα, αλλά εμείς θεωρούμε ότι τα νησιά μας είναι στρατηγικά πλεονεκτήματά μας», τόνισε.

Ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, από την πλευρά του, σημείωσε ότι το πρόγραμμα αναβάθμισης του Νοσοκομείου Καλύμνου ξεκίνησε κατά τη θητεία του Βασίλη Κικίλια στο Υπουργείο Υγείας, συνεχίστηκε από τους επόμενους υπουργούς και ολοκληρώθηκε στο μεγαλύτερο μέρος του κατά τη σημερινή περίοδο. «Είμαστε μία ομάδα, μία συνέχεια, μία πολιτική. Αυτό, Βασίλη, είναι και δικό σου έργο εδώ και πρέπει να είσαι περήφανος», ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης. Όπως εξήγησε, δεν πραγματοποιήθηκε μια απλή ανακαίνιση, αλλά πλήρης ανακατασκευή του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, το οποίο υπερτριπλασιάστηκε σε μέγεθος, εξοπλίστηκε με νέο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και προσφέρει πλέον αναβαθμισμένες υπηρεσίες στους ασθενείς.

Ο Δήμαρχος Καλυμνίων, επίσης, υπογράμμισε ότι η αναβάθμιση του νοσοκομείου αποτελεί απτό αποτέλεσμα κυβερνητικού σχεδιασμού και συνέχειας. «Φτάσαμε να κλείσει αυτός ο κύκλος, όχι στα λόγια, αλλά επί του πεδίου και με πραγματικά δεδομένα», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι η υγεία και η συγκοινωνία είναι οι δύο βασικοί πυλώνες που επιτρέπουν στους περίπου 18.000 κατοίκους του νησιού να παραμείνουν και να δημιουργήσουν στον τόπο τους.

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