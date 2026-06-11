Στενά του Ορμούζ: Πάνω απο 160 δεξαμενόπλοια παραμένουν εγκλωβισμένα

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Περισσότερα από 160 δεξαμενόπλοια που δραστηριοποιούνται σε «νόμιμες» εμπορικές μεταφορές δηλαδή εκτός καθεστώτος κυρώσεων και δεν ανήκουν στον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» (shadow fleet) παραμένουν πλέον εγκλωβισμένα στον Κόλπο της Μέσης Ανατολής (Middle East Gulf – MEG) για περισσότερες από 100 ημέρες, μετά την έναρξη των εχθροπραξιών στα τέλη Φεβρουαρίου.

Την ίδια στιγμή, περίπου το ένα τέταρτο των δεξαμενόπλοιων της νόμιμης αγοράς που βρίσκονταν στην περιοχή κατά την έναρξη της κρίσης έχουν καταφέρει να αποχωρήσουν από τον Κόλπο της Μέσης Ανατολής τους τελευταίους τρεις μήνες.

Αν και ορισμένοι πλοιοκτήτες κατάφεραν να αποσύρουν πλοία από την περιοχή, ο ρυθμός των αναχωρήσεων έχει επιβραδυνθεί δραματικά. Παράλληλα, η κατάσταση ασφαλείας φαίνεται να έχει επιδεινωθεί περαιτέρω κατά την τελευταία εβδομάδα.

Σύμφωνα με στοιχεία της Lloyd’s List Intelligence, κανένα δεξαμενόπλοιο της συμβατικής αγοράς δεν έχει αναχωρήσει από την περιοχή μέχρι στιγμής μέσα στον Ιούνιο.

Ο συνολικός στόλος δεξαμενόπλοιων που παραμένει στον Κόλπο της Μέσης Ανατολής εκτιμάται ότι μεταφέρει περισσότερους από 3.000 ναυτικούς και μέλη πληρωμάτων.

Καθώς οι συνθήκες ασφαλείας παραμένουν αβέβαιες, οι πλοιοκτήτες αναμένεται να συνεχίσουν να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή, με αποτέλεσμα σημαντικό μέρος του στόλου δεξαμενόπλοιων να παραμένει ουσιαστικά εκτός ενεργού εμπορικής δραστηριότητας.

Τα VLCC παραμένουν τα πλέον εκτεθειμένα

Η κατηγορία των VLCCs (Very Large Crude Carriers) εξακολουθεί να πλήττεται ιδιαίτερα. Από τον στόλο που εγκλωβίστηκε στον Κόλπο της Μέσης Ανατολής μετά το ξέσπασμα των εχθροπραξιών, μόλις 19 VLCCs έχουν καταφέρει να διαπλεύσουν τα Στενά του Ορμούζ και να αποχωρήσουν από την περιοχή. Άλλα 55 VLCCs παραμένουν εγκλωβισμένα.

Δύσκολες παραμένουν οι συνθήκες και για τις υπόλοιπες κατηγορίες δεξαμενόπλοιων. Στην κατηγορία των suezmax, οκτώ πλοία κατάφεραν να εγκαταλείψουν τον Κόλπο, ωστόσο 18 εξακολουθούν να παραμένουν εγκλωβισμένα.

Στην κατηγορία aframax/LR2, οκτώ από τα 31 πλοία που παγιδεύτηκαν από τα τέλη Φεβρουαρίου έχουν αποχωρήσει, ενώ η πλειονότητα εξακολουθεί είτε να αδυνατεί είτε να αποφεύγει τη διέλευση εκτός του Κόλπου. Ανάλογη είναι η εικόνα και στην κατηγορία panamax/LR1, όπου οκτώ από τα 23 εγκλωβισμένα πλοία έχουν καταφέρει να εξέλθουν από την περιοχή κατά τους τελευταίους τρεις μήνες.

Τα μεσαίου μεγέθους δεξαμενόπλοια (MR) φαίνεται να έχουν σημειώσει τη μικρότερη πρόοδο. Από τα 63 πλοία που εγκλωβίστηκαν στον Κόλπο της Μέσης Ανατολής, μόλις 10 έχουν διαπλεύσει τα Στενά του Ορμούζ και έχουν αποχωρήσει από την περιοχή από την έναρξη της κρίσης.

Οι Έλληνες πλοιοκτήτες έχουν τα περισσότερα εγκλωβισμένα δεξαμενόπλοια

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Lloyd’s List Intelligence, οι Έλληνες πλοιοκτήτες διαθέτουν σήμερα τον μεγαλύτερο αριθμό δεξαμενόπλοιων που παραμένουν εγκλωβισμένα στον Κόλπο της Μέσης Ανατολής, με συνολικά 35 πλοία.