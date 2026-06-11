 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(37) "Logistics and Transportation Industry"
    [1]=>
    string(25) "Power and Energy Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(20) "Human-made Disasters"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(24) "Negative News: Financial"
}

Στενά του Ορμούζ: Πάνω απο 160 δεξαμενόπλοια παραμένουν εγκλωβισμένα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Lloyd’s List Intelligence, παραμένουν εγκλωβισμένα στον Κόλπο της Μέσης Ανατολής, 35 ελληνόκτητα δεξαμενόπλοια

Ναυτιλία 11.06.2026, 07:00
Σχολιάστε
Στενά του Ορμούζ: Πάνω απο 160 δεξαμενόπλοια παραμένουν εγκλωβισμένα
Ρεπορτάζ Λάμπρος Καραγεώργος

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Περισσότερα από 160 δεξαμενόπλοια που δραστηριοποιούνται σε «νόμιμες» εμπορικές μεταφορές δηλαδή εκτός καθεστώτος κυρώσεων και δεν ανήκουν στον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» (shadow fleet) παραμένουν πλέον εγκλωβισμένα στον Κόλπο της Μέσης Ανατολής (Middle East Gulf – MEG) για περισσότερες από 100 ημέρες, μετά την έναρξη των εχθροπραξιών στα τέλη Φεβρουαρίου.

Την ίδια στιγμή, περίπου το ένα τέταρτο των δεξαμενόπλοιων της νόμιμης αγοράς που βρίσκονταν στην περιοχή κατά την έναρξη της κρίσης έχουν καταφέρει να αποχωρήσουν από τον Κόλπο της Μέσης Ανατολής τους τελευταίους τρεις μήνες.

Αν και ορισμένοι πλοιοκτήτες κατάφεραν να αποσύρουν πλοία από την περιοχή, ο ρυθμός των αναχωρήσεων έχει επιβραδυνθεί δραματικά. Παράλληλα, η κατάσταση ασφαλείας φαίνεται να έχει επιδεινωθεί περαιτέρω κατά την τελευταία εβδομάδα.

Σύμφωνα με στοιχεία της Lloyd’s List Intelligence, κανένα δεξαμενόπλοιο της συμβατικής αγοράς δεν έχει αναχωρήσει από την περιοχή μέχρι στιγμής μέσα στον Ιούνιο.

Ο συνολικός στόλος δεξαμενόπλοιων που παραμένει στον Κόλπο της Μέσης Ανατολής εκτιμάται ότι μεταφέρει περισσότερους από 3.000 ναυτικούς και μέλη πληρωμάτων.

Καθώς οι συνθήκες ασφαλείας παραμένουν αβέβαιες, οι πλοιοκτήτες αναμένεται να συνεχίσουν να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή, με αποτέλεσμα σημαντικό μέρος του στόλου δεξαμενόπλοιων να παραμένει ουσιαστικά εκτός ενεργού εμπορικής δραστηριότητας.

Τα VLCC παραμένουν τα πλέον εκτεθειμένα

Η κατηγορία των VLCCs (Very Large Crude Carriers) εξακολουθεί να πλήττεται ιδιαίτερα. Από τον στόλο που εγκλωβίστηκε στον Κόλπο της Μέσης Ανατολής μετά το ξέσπασμα των εχθροπραξιών, μόλις 19 VLCCs έχουν καταφέρει να διαπλεύσουν τα Στενά του Ορμούζ και να αποχωρήσουν από την περιοχή. Άλλα 55 VLCCs παραμένουν εγκλωβισμένα.

Δύσκολες παραμένουν οι συνθήκες και για τις υπόλοιπες κατηγορίες δεξαμενόπλοιων. Στην κατηγορία των suezmax, οκτώ πλοία κατάφεραν να εγκαταλείψουν τον Κόλπο, ωστόσο 18 εξακολουθούν να παραμένουν εγκλωβισμένα.

Στην κατηγορία aframax/LR2, οκτώ από τα 31 πλοία που παγιδεύτηκαν από τα τέλη Φεβρουαρίου έχουν αποχωρήσει, ενώ η πλειονότητα εξακολουθεί είτε να αδυνατεί είτε να αποφεύγει τη διέλευση εκτός του Κόλπου. Ανάλογη είναι η εικόνα και στην κατηγορία panamax/LR1, όπου οκτώ από τα 23 εγκλωβισμένα πλοία έχουν καταφέρει να εξέλθουν από την περιοχή κατά τους τελευταίους τρεις μήνες.

Τα μεσαίου μεγέθους δεξαμενόπλοια (MR) φαίνεται να έχουν σημειώσει τη μικρότερη πρόοδο. Από τα 63 πλοία που εγκλωβίστηκαν στον Κόλπο της Μέσης Ανατολής, μόλις 10 έχουν διαπλεύσει τα Στενά του Ορμούζ και έχουν αποχωρήσει από την περιοχή από την έναρξη της κρίσης.

Οι Έλληνες πλοιοκτήτες έχουν τα περισσότερα εγκλωβισμένα δεξαμενόπλοια

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Lloyd’s List Intelligence, οι Έλληνες πλοιοκτήτες διαθέτουν σήμερα τον μεγαλύτερο αριθμό δεξαμενόπλοιων που παραμένουν εγκλωβισμένα στον Κόλπο της Μέσης Ανατολής, με συνολικά 35 πλοία.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
OT FORUM – Λιάκος: Χρειάζεται πλέγμα προτάσεων για την ελληνική οικονομία
OT FORUM

Λιάκος: Χρειάζεται πλέγμα προτάσεων για την ελληνική οικονομία
Optima Bank: Στα 1,41 ευρώ η τιμή στόχος για τη Bally’s Intralot
Business

Στα 1,41 ευρώ η τιμή στόχος της Bally’s Intralot από την Optima Bank
Metlen: Στα 52 ευρώ η τιμή στόχος από την Bank of America
Business

Bank of America για Metlen: Στα 52 ευρώ η τιμή στόχος
Ανδριανός: Η Ελλάδα μπορεί να έχει ισχυρότερη θέση στην παγκόσμια αγορά ελιάς και ελαιολάδου
AGRO

Ισχυρότερη θέση στην παγκόσμια αγορά ελιάς και ελαιολάδου
Fitch: Bλέπει πιθανή αναβάθμιση της Evoke μετά το deal με τη Bally’s Intralot
Business

Πιθανή αναβάθμιση της Evoke βλέπει η Fitch
7ο OT FORUM – Χατζάκου, Κίκιζας, Καργαρώτος: Η ελληνική βιομηχανία είναι εδώ και συμβάλλει παντού
OT FORUM

Χατζάκου, Κίκιζας, Καργαρώτος: Η ελληνική βιομηχανία είναι εδώ και συμβάλλει παντού

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ξετυλίγει το νήμα ενός αιώνα ο ΟΤ, «αυτομόλησε» η Cenergy, το σερί της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, το market test της Motor Oil, τα σχέδια της ΔΕΗ, η «ραχοκοκαλιά» του ΑΔΜΗΕ
Inside Stories

Ξετυλίγει το νήμα ενός αιώνα ο ΟΤ, «αυτομόλησε» η Cenergy, το σερί της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, το market test της Motor Oil, τα σχέδια της ΔΕΗ, η «ραχοκοκαλιά» του ΑΔΜΗΕ

Νήμα ενός... αιώνα

Χρέη: Ποιοι οφειλέτες βγαίνουν από το στόχαστρο – Η «παγίδα» με την ενημερότητα
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Σβήνει παλιά χρέη η εφορία - Τι αλλάζει, ποιους αφορά

Στο «ψυγείο» βάζει η εφορία 6 δισ. ευρώ παλιά χρέη - Το χρονοδιάγραμμα και τα κριτήρια

Ανδρομάχη Παύλου
Εισφορά αλληλεγγύης: Αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού σχεδιάζει η κυβέρνηση
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Συντάξεις: «Παράθυρο αλλαγών» στην εισφορά αλληλεγγύης

Συζητήθηκε χθες η σχετική προσφυγή συνταξιούχου στην Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου – Σενάριο τροποποίησης των κλιμακίων έχει επεξεργαστεί η κυβέρνηση

Κώστας Παπαδής
Χωροταξικά: Ώρα αποφάσεων για τα Ε.Χ.Π. Τουρισμού, ΑΠΕ και βιομηχανίας που διχάζουν αγορά και φορείς
Economy

Ώρα αποφάσεων για τα χωροταξικά που... διχάζουν

Από «κόσκινο» τα νέα χωροταξικά Τουρισμού, ΑΠΕ και βιομηχανίας– Οι κόκκινες γραμμές και οι ενστάσεις

Μάχη Τράτσα
Όμιλος Ηρακλής: Ζήτημα λίγων ημερών η σκυροδέτηση του Riviera Tower – Τι τζίρο προβλέπει για το 2026
Business

«Μπαίνει το καπάκι» στο Riviera Tower - Τα σχέδια του «Ηρακλή»

Βελτιωμένο κύκλο εργασιών και EBITDA αναμένει ο Όμιλος Ηρακλής το 2026 - Η στρατηγική επιλογή των βιώσιμων υλικών και τα πλάνα για νέες επενδύσεις

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Further Ventures: Συνδέει το μέλλον της ναυτιλίας με την τεχνητή νοημοσύνη
Ναυτιλία

Further Ventures: Συνδέει τη ναυτιλία με την ΑΙ

Το Further Ventures που δημιουργείται στην Ελλάδα φέρνει σε κοινό διάλογο τη ναυτιλιακή βιομηχανία, την τεχνολογία, τις επενδύσεις και την ακαδημαϊκή κοινότητα

Λάμπρος Καραγεώργος
Αμερικανικά ομόλογα: Τι μήνυμα στέλνουν στο Γουόρς
Ομόλογα

Το μήνυμα των ομολόγων στον Γουόρς

Η άνοδος της απόδοσης των διετών, η επέκταση σε όλη την καμπύλη δημιουργούν ένα ηλεκτρισμένο σκηνικό για τη Fed του Γουόρς

Τζούλη Καλημέρη
Γιατί ο κόσμος πρέπει να συμφωνήσει στη ρύθμιση της Τεχνητής Νοημοσύνης
Partners

Γιατί ο κόσμος πρέπει να συμφωνήσει στη ρύθμιση της ΑΙ

Μια συμφωνία τεχνολογικού αφοπλισμού μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας θα έκανε όλους να αισθάνονται πιο ασφαλείς

Martin Wolf
Περισσότερα από Ναυτιλία
Μεταφορικό Ισοδύναμο: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις
Ακτοπλοΐα

Μεταφορικό Ισοδύναμο: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

Οι αιτήσεις για το Μεταφορικό Ισοδύναμο Επιχειρήσεων θα πραγματοποιηθούν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας metaforikoisodynamo.gr

Στενά του Ορμούζ: Πάνω απο 160 δεξαμενόπλοια παραμένουν εγκλωβισμένα
Ναυτιλία

Πάνω απο 160 τάνκερ εγκλωβισμένα στον Περσικό

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Lloyd’s List Intelligence, παραμένουν εγκλωβισμένα στον Κόλπο της Μέσης Ανατολής, 35 ελληνόκτητα δεξαμενόπλοια

Λάμπρος Καραγεώργος
Ελληνόκτητη ναυτιλία: Νέες παραγγελίες νεότευκτων πλοίων – Η «μερίδα του λέοντος» στα tankers
Ναυτιλία

Επενδυτικό κρεσέντο από τους Έλληνες πλοιοκτήτες

Από τον Μάρτιο έως τα τέλη Μαΐου, η ελληνόκτητη ναυτιλία κατέγραψε 115 επιβεβαιωμένες παραγγελίες νεότευκτων πλοίων

Λάμπρος Καραγεώργος
HELMEPA: Έδωσε φωνή στα παιδιά και έδειξε το μέλλον της ναυτιλίας στα Ποσειδώνια 2026
Ναυτιλία

Η HELMEPA έδωσε φωνή στα παιδιά και έδειξε το μέλλον της ναυτιλίας στα Ποσειδώνια 2026

Στα παιδιά το μέλλον της κοινωνίας και της ναυτιλίας επέλεξε να στρέψει το ενδιαφέρον της η HELMEPA κατά την διάρκεια της διεθνούς ναυτιλιακής έκθεσης «Ποσειδώνια 2026»

ΟΛΚΕ: Αύξηση 6,3% στις προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων και 10,7% σε επιβάτες
Λιμάνια

Ανοδος 6,3% στις αφίξεις κρουαζιερόπλοιων στο λιμάνι της Κέρκυρας

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Λιμένος Κέρκυρας Α.Ε. (Ο.Λ.ΚΕ.) στο πεντάμηνο (Ιανουαρίου – Μαΐου), 135 κρουαζιερόπλοια έφτασαν στην Κέρκυρα

Λάμπρος Καραγεώργος
Ποσειδώνια 2026: Η ελληνοαμερικανική συνεργασία στη ναυτιλία στο επίκεντρο σεμιναρίου
Ναυτιλία

Η ελληνοαμερικανική συνεργασία στη ναυτιλία και τη ναυπηγική στα Ποσειδώνια 2026

Η συνεργασία Ελλάδας–Ηνωμένων Πολιτειών στη ναυπηγική και τη ναυτιλιακή βιομηχανία και η ενεργειακή μετάβαση μεταξύ των θεμάτων του σεμιναρίου που πραγματοποιήθηκε στα Ποσειδώνια 2026

ΕΒΕΠ: Επίτιμο μέλος ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιώτικης Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας
Ναυτιλία

ΕΒΕΠ: Επίτιμο μέλος ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιώτικης Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας

Το ΕΒΕΠ βράβευσε τους πρώτους εισαχθέντες φοιτητές σε σχολές ναυτιλιακών σπουδών

Latest News
OT FORUM – Λιάκος: Χρειάζεται πλέγμα προτάσεων για την ελληνική οικονομία
OT FORUM

Λιάκος: Χρειάζεται πλέγμα προτάσεων για την ελληνική οικονομία

Για την πορεία και το μέλλον της ελληνικής οικονομίας μετά το RRF αλλά και για τις αυξανόμενες ανισότητες μίλησε ο οικονομολόγος Δημήτρης Λιάκος στο 7ο OT FORUM

Optima Bank: Στα 1,41 ευρώ η τιμή στόχος για τη Bally’s Intralot
Business

Στα 1,41 ευρώ η τιμή στόχος της Bally’s Intralot από την Optima Bank

Σύσταση «Αγορά» απο την Optima Bank που βλέπει περιθώριο ανόδου περίπου 19,4% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της μετοχής στις 10 Ιουνίου 2026

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Metlen: Στα 52 ευρώ η τιμή στόχος από την Bank of America
Business

Bank of America για Metlen: Στα 52 ευρώ η τιμή στόχος

Τι είδαν οι αναλυτές της Bank of America κατά την επίσκεψή τους στις εγκαταστάσεις παραγωγής αλουμινίου και γαλλίου της Metlen

Ανδριανός: Η Ελλάδα μπορεί να έχει ισχυρότερη θέση στην παγκόσμια αγορά ελιάς και ελαιολάδου
AGRO

Ισχυρότερη θέση στην παγκόσμια αγορά ελιάς και ελαιολάδου

Ο Γιάννης Ανδριανός παρέστη στο Συνέδριο της Επιστημονικής Εταιρείας Εγκυκλοπαιδιστών Ελαιοκομίας με θέμα «Ελαιοκομικός Τομέας: Προβλήματα & Προοπτικές»

Fitch: Bλέπει πιθανή αναβάθμιση της Evoke μετά το deal με τη Bally’s Intralot
Business

Πιθανή αναβάθμιση της Evoke βλέπει η Fitch

Πιθανή η αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Evoke κατά μία βαθμίδα, εκτιμά η Fitch

Αλεξάνδρα Τόμπρα
7ο OT FORUM – Χατζάκου, Κίκιζας, Καργαρώτος: Η ελληνική βιομηχανία είναι εδώ και συμβάλλει παντού
OT FORUM

Χατζάκου, Κίκιζας, Καργαρώτος: Η ελληνική βιομηχανία είναι εδώ και συμβάλλει παντού

«Η ανθεκτικότητα είναι το κλειδί για το παρόν και το μέλλον κάθε ελληνικής βιομηχανίας», τόνισαν οι Μαίρη Χατζάκου, Αλέξανδρος Κίκιζας και Ιάκωβος Καργαρώτος στο 7ο OT FORUM

ΕΛΑΣ: Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης
Πολιτική

ΕΛΑΣ: Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης

Η οργανωτική συγκρότηση της ΕΛΑΣ συνεχίζεται με τη δημιουργία του Εθνικού Συμβουλίου και της Πολιτικής Επιτροπής – Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Συμπαράταξης θα είναι ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης

ΕΚΤ: Η πρώτη αύξηση των επιτοκίων από το 2023
World
Upd: 15:32

ΕΚΤ: Η πρώτη αύξηση των επιτοκίων από το 2023

Το επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων της ΕΚΤ αυξήθηκε στο 2,25%

Τζούλη Καλημέρη
7ο OT FORUM – Καραμούζης (ΕΤΕ): Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι θωρακισμένο και ισχυρό
OT FORUM

Καραμούζης: Θωρακισμένο και ισχυρό το τραπεζικό σύστημα

Ο Βασίλης Καραμούζης, Γενικός Διευθυντής Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής στην Εθνική Τράπεζα μίλησε στο 7ο OT FORUM

ΕΕ: Περισσότερες από 3.700 καταχωρημένες γεωγραφικές ενδείξεις
AGRO

Περισσότερες από 3.700 καταχωρημένες γεωγραφικές ενδείξεις

Οι γεωγραφικές ενδείξεις συμβάλλουν στη διατήρηση της αγροτικής κληρονομιάς της ΕΕ

Ακαθάριστα οικόπεδα: Πιθανή παράταση της προθεσμίας – Η κρίσιμη συνεδρίαση
Economy

Ακαθάριστα οικόπεδα: Πιθανή παράταση της προθεσμίας - Η κρίσιμη συνεδρίαση

Εκπνέει στις 15 Ιουνίου η προθεσμία για χιλιάδες ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές ακινήτων, προκειμένου να ολοκληρώσουν τον καθαρισμό στα ακαθάριστα οικόπεδα

Συντάξεις: Γιατί…ακρίβυναν τα πλασματικά έτη ασφάλισης – Τι ισχύει φέτος
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Γιατί... ακρίβυναν τα πλασματικά έτη ασφάλισης - Τι ισχύει φέτος

Όλα όσα θα πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι συνταξιούχοι σε σχέση με τα πλασματικά έτη ασφάλισης

R Energy1: Ενατη περίοδος εκτοκισμού του κοινού ομολογιακού της δανείου
Green

R Energy1: Ενατη περίοδος εκτοκισμού του κοινού ομολογιακού

Οι ομολογίες θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα είσπραξης των τόκων που αντιστοιχούν στην 9η περίοδο πληρωμής (Ex coupon date) από την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2026

Εξάρχου: Γιατί δυσκολεύουν οι μακροχρόνιες συμφωνίες αμερικανικού LNG – Atlantic SEE
Business

Το νέο τοπίο στο αμερικανικό LNG και ο αγώνας για την ενεργειακή πύλη της ΝA Ευρώπης

Η παγκόσμια ενεργειακή αναταραχή αλλάζει ριζικά την αγορά LNG και δυσκολεύει πλέον τις μακροχρόνιες συμφωνίες με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με τον CEO της Atlantic SEE LNG Trade Αλέξανδρο Εξάρχου

Optima bank: Επιτυχής η έκδοση ομολόγου – Υπερκάλυψη κατά 11 φορές
Business

Optima bank: Επιτυχής η έκδοση ομολόγου – Υπερκάλυψη κατά 11 φορές

Οι προσφορές για το ομόλογο ξεπέρασαν τα 2,2 δισ. ευρώ - Οι τίτλοι έλαβαν αξιολόγηση Β3 από την Moody’s.

OT FORUM – Αθανασόπουλος (Olympia Group): «Η Ελλάδα χρειάζεται να παράγει»
OT FORUM

Αθανασόπουλος: Η Ελλάδα να εστιάσει στους εθνικούς πρωταθλητές

Αλλαγή παραγωγικού μοντέλου σημαίνει να διαβάζουμε τις αγορές και να εστιάζουμε - Η βιομηχανία του σήμερα είναι software και datacenters, τόνισε ο Ανδρέας Αθανασόπουλος CEO Olympia Group στο 7ο OT FORUM

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies