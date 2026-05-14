Στενά του Ορμούζ: Οι ροές πετρελαίου αυξάνονται, και άλλα τάνκερ αποχωρούν

Αυξητική τάση παρουσιάζει ο αριθμός των υπερδεξαμενόπλοιων που μεταφέρουν πετρέλαιο χωρίς άδεια μέσω των Στενών του Ορμούζ κατά τις τελευταίες ημέρες, προσφέροντας περιορισμένη ανακούφιση σε μια αγορά πετρελαίου που έχει υποστεί τη μεγαλύτερη διακοπή εφοδιασμού στην ιστορία.

Ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ έχει ήδη μειώσει την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου κατά περίπου ένα δισεκατομμύριο βαρέλια

Τέσσερα πλοία, το καθένα από τα οποία μεταφέρει 2 εκατομμύρια βαρέλια κυρίως ιρακινού αργού, έχουν περάσει από τις 10 Μαΐου — ρυθμός που πλησιάζει τα 2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα — σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πλοίων που συγκέντρωσε το Bloomberg. Ωστόσο, πριν από τον πόλεμο, περίπου 20 δεξαμενόπλοια διαφόρων μεγεθών διέσχιζαν καθημερινά τη θαλάσσια οδό.

Οι traders πετρελαίου παρακολουθούν στενά τις ροές στο Ορμούζ, καθώς ο αποκλεισμός της θαλάσσιας οδού έχει ήδη μειώσει την παγκόσμια προσφορά κατά περίπου ένα δισεκατομμύριο βαρέλια. Ενώ οι αποστολές από χώρες εκτός του Ιράν έχουν αυξηθεί ελαφρά, εκείνες από την Ισλαμική Δημοκρατία έχουν μειωθεί απότομα λόγω του αμερικανικού αποκλεισμού.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ορισμένα πλοία διέσχισαν τη περιοχή με τα δορυφορικά τους σήματα απενεργοποιημένα, πράγμα που σημαίνει ότι ο αριθμός τους ενδέχεται να αυξηθεί στο μέλλον, μόλις τα πλοία αυτά επανεμφανιστούν έξω από τη Μέση Ανατολή. Ο πορθμός του Ορμούζ παραμένει σε μεγάλο βαθμό αποκλεισμένος από την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου και έκτοτε αποτελεί αντικείμενο διεθνούς διπλωματικής αντιπαράθεσης.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, το Ιράν παρουσίασε μια αναθεωρημένη διαδικασία για τα πλοία που επιθυμούν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ, η οποία προβλέπει τη συνεργασία με έναν φορέα που ονομάζεται «Αρχή των Στενών του Περσικού Κόλπου». Ταυτόχρονα, οι ΗΠΑ διατηρούν αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, ξεκινώντας από τα όρια του Κόλπου του Ομάν.

Αυτό έχει επιβραδύνει τη θαλάσσια κυκλοφορία στην περιοχή, αν και ορισμένα πλοία κατάφεραν να περάσουν χάρη σε συμφωνίες μεταξύ κυβερνήσεων. Ωστόσο, ενώ μερικά δεξαμενόπλοια κατάφεραν να διαφύγουν, δεν είναι καθόλου σαφές αν θα είναι διατεθειμένα να επιστρέψουν, δεδομένων των κινδύνων για τη ναυτιλία.

«Έχει σημειωθεί αύξηση, αλλά τα επίπεδα είναι τόσο χαμηλά που δεν θα κάνει μεγάλη διαφορά», δήλωσε στο Bloomberg ο Γεώργιος Σακελλαρίου, αναλυτής φορτίων στη Signal Maritime. «Το κύριο πρόβλημα είναι ότι, ακόμη και αν φύγουν όλα τα δεξαμενόπλοια που βρίσκονται στο εσωτερικό, δεν θα εισέλθουν νέα σύντομα».

Από τα τέσσερα πλοία που αναχώρησαν με τα σήματά τους ενεργοποιημένα, τα τρία φόρτωσαν αργό πετρέλαιο στο Ιράκ. Το άλλο μεταφέρει φορτία από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κουβέιτ, σύμφωνα με τα δεδομένα παρακολούθησης του πλοίου.

Περνούν από τα Στενά του Ορμούζ τα κινεζικά πλοία

Το Ιράν ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι επιτρέπει πλέον στα κινεζικά πλοία να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, μετά από συζητήσεις με το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας. Μια μέρα νωρίτερα, το υπερδεξαμενόπλοιο «Yuan Hua Hu» έγινε το τρίτο κινεζικό VLCC που διέσχισε τη θαλάσσια οδό.

Παρόμοια τάση παρατηρείται και σε άλλες αγορές, με μια σειρά από πολύ μεγάλα δεξαμενόπλοια μεταφοράς φυσικού αερίου να προστίθενται στον αριθμό των διελεύσεων τις τελευταίες ημέρες.

Η παρακολούθηση του αριθμού των πλοίων που διασχίζουν το Ορμούζ έχει περιπλέξει το γεγονός ότι ορισμένα πλοία έχουν διέλθει ενώ είχαν απενεργοποιήσει τους δορυφορικούς τους αναμεταδότες. Τον περασμένο μήνα, ο επικεφαλής της εταιρείας εμπορίας εμπορευμάτων Mercuria Energy Group δήλωσε ότι η εταιρεία κατάφερε να βγάλει τα πλοία της από τη θαλάσσια οδό, αλλά αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς.

Πετρελαϊκές εταιρείες της Μέσης Ανατολής, συμπεριλαμβανομένης της Saudi Arabia Aramco Trading και της κρατικής Abu Dhabi National Oil των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, έχουν επίσης μεταφέρει φορτία αργού πετρελαίου μέσω των Στενών από τότε που έκλεισε, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν την περασμένη εβδομάδα άτομα που είναι εξοικειωμένα με την κατάσταση.