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Πετρέλαιο: Κάτω από τα 90 δολ. λόγω εξαγγελιών Τραμπ περί συμφωνίας [γράφημα]

Πτώση στις τιμές του πετρελαίου εν μέσω ελπίδων για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν παρά τις αντιδράσεις της Τεχεράνης

Commodities 12.06.2026, 08:37
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Πετρέλαιο: Κάτω από τα 90 δολ. λόγω εξαγγελιών Τραμπ περί συμφωνίας [γράφημα]
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσλιόπουλος

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Ελπίδες ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή βαίνει προς το τέλος φέρνουν οι δηλώσεις του Πρόεδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αργού πετρελαίου των ΗΠΑ WTI για παράδοση Ιουλίου μειώθηκαν κατά 1,61% στα 86,30 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Αυγούστου για το διεθνές πετρέλαιο αναφοράς Brent έπεσαν 1,75% στα 88,51 δολάρια ανά βαρέλι στις 08.01 ώρα Ελλάδος, αναφέρει το CNBC.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει να υπογραφεί συμφωνία «τις επόμενες ημέρες», ισχυρισμοί που έχει κάνει αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης. Είπε επίσης ότι τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν ξανά μόλις οριστικοποιηθεί η συμφωνία.

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, ο Τραμπ δήλωσε ότι ακύρωσε έναν προγραμματισμένο γύρο στρατιωτικών επιθέσεων των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη «έχουν φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο της ιρανικής ηγεσίας και έχουν εγκριθεί».

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Η Τεχεράνη απέρριψε τον ισχυρισμό του Τραμπ, με το ιρανικό κρατικό πρακτορείο Fars να αναφέρει στο Telegram ότι η Τεχεράνη δεν είχε εγκρίνει κανένα σχέδιο κειμένου για ένα αρχικό μνημόνιο κατανόησης με την Ουάσιγκτον.

Σε επόμενη ανάρτηση, το Fars παρουσίασε την ανακοίνωση του Τραμπ ως ένα βήμα πίσω από τις προηγούμενες στρατιωτικές απειλές του, λέγοντας ότι δεν είχε παρουσιάσει κανένα νέο στοιχείο πέρα ​​από μια πρόταση που είχε ήδη υποβάλει το Ιράν.

«Η πραγματικότητα είναι ότι μέχρι τώρα, όχι μόνο το Ιράν δεν έχει δώσει τελική απάντηση, αλλά οι ΗΠΑ είναι αυτές που έχουν επιστρέψει στην προηγούμενη απαίτησή τους», ανέφερε το Fars σε μεταφρασμένη ανάρτηση. «Φυσικά, φαίνεται ότι δεδομένου ότι οι ΗΠΑ έχουν αποδεχτεί το κείμενο που πρότεινε το Ιράν, υπάρχει η πιθανότητα επανεξέτασης αυτού του κειμένου», σύμφωνα με το Fars.

Η BMO Capital Markets δήλωσε ότι οι τιμές του πετρελαίου παρέμειναν απροσδόκητα συγκρατημένες παρά την πρόσφατη νέα ανταλλαγή επιθέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με τις συνεχιζόμενες διπλωματικές προσπάθειες, τις εναλλακτικές οδούς ναυτιλίας γύρω από το Στενό του Ορμούζ και τις απότομα χαμηλότερες εισαγωγές αργού πετρελαίου από την Κίνα να βοηθούν στην αντιστάθμιση των γεωπολιτικών κινδύνων.

Η Citi επανέλαβε επίσης σε σημείωμα την Παρασκευή ότι οι απότομες χαμηλότερες εισαγωγές αργού πετρελαίου από την Κίνα έχουν βοηθήσει στη συγκράτηση των τιμών του πετρελαίου από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, μειώνοντας τους φόβους για έναν πόλεμο προσφορών για προμήθειες. Η τράπεζα εκτιμά ότι η Κίνα μπορεί να διατηρήσει τις εισαγωγές κοντά στα 8,7 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα χωρίς να μειώσει σημαντικά τα αποθέματα, γεγονός που υποδηλώνει ότι η ζήτηση από την Κίνα ενδέχεται να μην προσφέρει σημαντική ώθηση στις τιμές βραχυπρόθεσμα.

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