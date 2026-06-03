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Wall Street: Ήρθε η πτώση λόγω αβεβαιότητας και πετρελαίου

O Dow Jones έπεσε κάτω από το ορόσημο των 51.000 μονάδων, στις 50.687, με βουτιά 1,21%. Αντιστοίχως ο S&P 500 «φρέναρε» μετά από ένα σερί κερδοφόρων συνεδριάσεων, με πτώση 0,74% στις 7.553 μονάδες και ο Nasdaq «έχασε» 0,89%, φτάνοντας τις 26.853 μονάδες

Wall Street 03.06.2026, 23:15
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Wall Street: Ήρθε η πτώση λόγω αβεβαιότητας και πετρελαίου
Newsroom

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Η αβεβαιότητα λόγω της συνεχιζόμενης κατάστασης στη Μέση Ανατολή και η νέα άνοδος των τιμών του πετρελαίου οδήγησαν σε υποχώρηση τη Wall Street.

Ειδικότερα, ο Dow Jones έπεσε κάτω από το ορόσημο των 51.000 μονάδων, στις 50.687, με βουτιά 1,21%. Αντιστοίχως ο S&P 500 «φρέναρε» μετά από ένα σερί κερδοφόρων συνεδριάσεων, με πτώση 0,74% στις 7.553 μονάδες και ο Nasdaq «έχασε» 0,89%, φτάνοντας τις 26.853 μονάδες.

Το πετρέλαιο

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο μετά τις νέες επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ιράν. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του West Texas Intermediate αυξήθηκαν κατά 2,41% και έκλεισαν στα 96,02 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent σημείωσε άνοδο 1,89% και έκλεισε στα 97,81 δολάρια το βαρέλι.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι το Ιράν συμφώνησε να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα, αλλά πρόσθεσε ότι «μπορεί να αλλάξει γνώμη».

Τα σχόλια του προέδρου ήρθαν αφού η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έγινε πιο έντονη και ώθησε τις τιμές του πετρελαίου προς τα πάνω.

Αργά την Τρίτη, ο στρατός του Κουβέιτ ανέφερε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι τα συστήματα αεροπορικής άμυνας «αναχαίτιζαν εχθρικούς στόχους». Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ δήλωσε αργότερα ότι οι αμερικανικές δυνάμεις εξουδετέρωσαν ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους και drones, ενώ πραγματοποίησαν επίσης «επιθέσεις αυτοάμυνας» στο νησί Qeshm «σε απάντηση σε απόπειρες επιθέσεων από το Ιράν σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή».

Τα επιτόκια

Καθώς οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν, οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων σημείωσαν επίσης άνοδο, με την απόδοση του 10ετούς
να πλησιάζει το 4,5% και την απόδοση του 30ετούς να πλησιάζει το 5%.

«Αυτό που παρατηρούμε σήμερα είναι μια αναθεώρηση της άποψης ότι ίσως δεν είναι τόσο εύκολο να προχωρήσουμε σε αύξηση των επιτοκίων, ενώ η οικονομία φαίνεται να επιταχύνεται», δήλωσε ο Σον Σνάιντερ, οικονομικός αναλυτής της Potomac Fund Management.

Σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ αναμένεται να αυξήσει τα επιτόκια κατά τουλάχιστον 0,25 π.μ. μέχρι το τέλος του έτους.

«Δεν παρατηρείται η κατάρρευση της ζήτησης που ορισμένοι πίστευαν ότι θα συμβεί», πρόσθεσε ο Σνάιντερ.

Η πτώση των μετοχών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης επηρέασε επίσης αρνητικά την ευρύτερη αγορά. Η Nvidia έχασε πάνω από 3%, ενώ η Dell Technologies υποχώρησε κατά περίπου 3% και η Oracle σημείωσε πτώση άνω του 5%. Η Microsoft επίσης σημείωσε πτώση 3%.

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