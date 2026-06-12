ΥπΑΑΤ: Ξεπέρασαν τους 1.044 τόνους τα τυριά που διακινήθηκαν ελεγχόμενα από τη Λέσβο

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Συνεχίζεται ομαλά η ελεγχόμενη διακίνηση τυροκομικών προϊόντων από τη Λέσβο προς την υπόλοιπη χώρα και το εξωτερικό, στο πλαίσιο της σταδιακής άρσης των περιορισμών που είχαν ληφθεί λόγω του αφθώδους πυρετού, όπως αναφέρει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν καταγραφεί έως και τις 10 Ιουνίου 2026, από τη Λέσβο έχουν διακινηθεί συνολικά 1.044,6 τόνοι τυριών, με την τήρηση των προβλεπόμενων υγειονομικών όρων και των διαδικασιών ελέγχου.

Συγκεκριμένα, έχουν διακινηθεί:

853,8 τόνοι φέτα ΠΟΠ

24 τόνοι λαδοτύρι ΠΟΠ

77,7 τόνοι κασέρι ΠΟΠ

15,5 τόνοι γραβιέρα

10,6 τόνοι κεφαλοτύρι

62,9 τόνοι λοιπά τυριά

Η διαδικασία εξελίσσεται με καθημερινή παρακολούθηση, σε συνεργασία με τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία της ζωικής παραγωγής, η τήρηση των κανόνων βιοασφάλειας και ιχνηλασιμότητας, αλλά και η ομαλή διάθεση των προϊόντων της Λέσβου στην αγορά.

«Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα τους παραγωγούς, τις επιχειρήσεις και την τοπική οικονομία του νησιού, με στόχο η παραγωγική δραστηριότητα να επανέρχεται σταδιακά στην κανονικότητα, χωρίς καμία έκπτωση στην ασφάλεια και στους ελέγχους», επισημαίνεται.