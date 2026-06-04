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Αφθώδης πυρετός: Σταδιακή αποδέσμευση γαλακτοκομικών και προϊόντων κρέατος από τη Λέσβο

Ο αφθώδης πυρετός δεν αποτελεί απειλή για τη δημόσια υγεία μέσω της κατανάλωσης κρέατος ή γαλακτοκομικών προϊόντων

AGRO 04.06.2026, 15:30
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Αφθώδης πυρετός: Σταδιακή αποδέσμευση γαλακτοκομικών και προϊόντων κρέατος από τη Λέσβο
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Σε νέα σταδιακή και ελεγχόμενη διεύρυνση των δυνατοτήτων διακίνησης γαλακτοκομικών προϊόντων και προϊόντων κρέατος από τη Λέσβο, μετά τα περιοριστικά μέτρα που έχουν ληφθεί λόγω αφθώδους πυρετού, προχωρά το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η νέα εγκύκλιος της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής εκδόθηκε σε συνέχεια αιτημάτων εγκαταστάσεων μεταποίησης γάλακτος της Λέσβου και σφαγείων και κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Εθνικού Κέντρου Ελέγχου Νοσημάτων.

Επιτρέπεται, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, η έξοδος από το νησί της Λέσβου γαλακτοκομικών προϊόντων

Όπως αναφέρεται, στόχος είναι να δοθεί πρόσθετη ανάσα στην τοπική παραγωγή και στις επιχειρήσεις του νησιού, χωρίς καμία έκπτωση στην προστασία του ζωικού κεφαλαίου και στην ανάγκη αποτροπής διασποράς της νόσου.

Υπενθυμίζεται ότι ο αφθώδης πυρετός δεν αποτελεί απειλή για τη δημόσια υγεία μέσω της κατανάλωσης κρέατος ή γαλακτοκομικών προϊόντων. Τα μέτρα που εφαρμόζονται αφορούν την αποτροπή μετάδοσης της νόσου στα ζώα, καθώς ο ιός μπορεί να μεταφερθεί μηχανικά μέσω οχημάτων, συσκευασιών, εξοπλισμού ή νωπού γάλακτος.

Υπό πρϋποθέσεις η διακίνηση

Με τη νέα εγκύκλιο επιτρέπεται, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, η έξοδος από το νησί της Λέσβου γαλακτοκομικών προϊόντων που έχουν παραχθεί σε εγκαταστάσεις με κλειστού τύπου συστήματα παστερίωσης και έχουν υποστεί την προβλεπόμενη επεξεργασία μετριασμού του κινδύνου μετάδοσης του ιού του αφθώδη πυρετού.

Ειδικότερα, επιτρέπεται η διακίνηση:

α) Ώριμων τυριών, για λιανική πώληση, για περαιτέρω μεταποίηση, για ενδοκοινοτικό εμπόριο και για εξαγωγές σε τρίτες χώρες, με την προϋπόθεση ότι δεν θα γίνεται ανασυσκευασία εκτός Λέσβου

Σε περίπτωση που οι αποθηκευτικοί χώροι στο νησί δεν επαρκούν, προβλέπεται επίσης η δυνατότητα μεταφοράς ώριμων τυριών σε εγκεκριμένη ψυκτική αποθήκη εκτός Λέσβου, όπου θα παραμένουν δεσμευμένα μέχρι νεοτέρας.

β) Γιαουρτιού, παγωτού και σύνθετων προϊόντων, όπως κρέμες, ρυζόγαλο, τυροπιτάκια και συναφή προϊόντα, αποκλειστικά για λιανική πώληση.

γ) Βουτύρου και μυζήθρας (γκίζας), μόνο προς εγκαταστάσεις ή επιχειρήσεις για περαιτέρω μεταποίηση, όπως μονάδες παραγωγής σύνθετων τροφίμων, αρτοποιεία και ζαχαροπλαστεία.

Η όλη διαδικασία θα πραγματοποιείται υπό την εποπτεία του ΕΦΕΤ, με υποχρεωτική τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας, της ιχνηλασιμότητας, των προβλεπόμενων διαδικασιών καθαρισμού και απολύμανσης, καθώς και των απαιτήσεων για άθικτη συσκευασία και υγειονομικά ασφαλή μεταφορά.

Η μεταφορά κρεάτων

Παράλληλα, σε ό,τι αφορά το κρέας και τα προϊόντα κρέατος, επιτρέπεται η μεταφορά εκτός Λέσβου νωπών κρεάτων που προέρχονται από ζώα εκτός Λέσβου, υπό την προϋπόθεση της αυστηρής τήρησης των μέτρων βιοασφάλειας. Επιτρέπεται επίσης η διακίνηση προϊόντων κρέατος που έχουν υποστεί την προβλεπόμενη θερμική επεξεργασία.

Για τα ζώα που προέρχονται από την περαιτέρω απαγορευμένη ζώνη προβλέπεται η δυνατότητα σφαγής στο πλησιέστερο σφαγείο, με την προϋπόθεση ότι τα σφάγια θα διακινούνται εντός του νησιού, σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών υπηρεσιών.

Το ΥΠΑΑΤ συνεχίζει τη στενή συνεργασία με τις κτηνιατρικές αρχές, την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, τον ΕΦΕΤ, τις επιχειρήσεις και τους παραγωγικούς φορείς, ώστε η σταδιακή επαναφορά της οικονομικής δραστηριότητας να γίνεται με ασφάλεια, διαφάνεια και πλήρη σεβασμό στους κανόνες υγείας και προστασίας της κτηνοτροφίας.

Η προσπάθεια παραμένει διπλή: από τη μία πλευρά η προστασία του ζωικού κεφαλαίου και ο περιορισμός της νόσου, και από την άλλη η στήριξη των παραγωγών, των τυροκομείων, των επιχειρήσεων και της τοπικής οικονομίας της Λέσβου.

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