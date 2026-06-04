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Αφθώδης πυρετός: Πάνω από 740 τόνοι τυριών έχουν διακινηθεί εκτός Λέσβου

Ο αφθώδης πυρετός έχει χτυπήσει την κτηνοτροφία της Λέσβου – Συνεχίζονται τα περιοριστικά μέτρα

AGRO 04.06.2026, 10:58
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Αφθώδης πυρετός: Πάνω από 740 τόνοι τυριών έχουν διακινηθεί εκτός Λέσβου
Newsroom

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Περισσότεροι από 740 τόνοι τυριών διακινήθηκαν από τη Λέσβο προς την υπόλοιπη χώρα τον τελευταίο μήνα, μετά τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν, καθώς ο αφθώδης πυρετός «χτύπησε» την κτηνοτροφία του νησιού.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα καταγεγραμμένα στοιχεία, από τις 5 Μαΐου έως και τις 2 Ιουνίου 2026 έχουν διακινηθεί εκτός Λέσβου περισσότεροι από 740 τόνοι τυριών, μέσα από 64 καταγεγραμμένες φορτώσεις, με προορισμούς σε όλη την Ελλάδα, μεταξύ άλλων στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη, την Κρήτη, τη Ρόδο, τη Χαλκιδική, την Καβάλα, τη Βοιωτία, τη Χίο, τη Σάμο και την Κέρκυρα.

Η διαδικασία πραγματοποιείται με βάση τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα και σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες

Από τη συνολική ποσότητα, η φέτα ΠΟΠ αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος της διακίνησης, με περίπου 621 τόνους. Ακολουθούν το κασέρι ΠΟΠ με περίπου 70,9 τόνους, το λαδοτύρι ΠΟΠ με περίπου 22 τόνους, η γραβιέρα με περίπου 14,7 τόνους, το κεφαλοτύρι με περίπου 9,7 τόνους και λοιπά τυριά με περίπου 2,5 τόνους.

Η διαδικασία

Η διαδικασία πραγματοποιείται με βάση τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα και σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία της ζωικής παραγωγής, η τήρηση των κανόνων βιοασφάλειας και η δυνατότητα των τυροκομικών επιχειρήσεων της Λέσβου να συνεχίσουν τη διάθεση των προϊόντων τους στην αγορά.

«Η μέχρι σήμερα πορεία της διακίνησης επιβεβαιώνει ότι, ακόμη και μέσα σε μια δύσκολη συγκυρία, η αγορά μπορεί να λειτουργεί με ασφάλεια, όταν υπάρχει συντονισμός, υπευθυνότητα και τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών», επισημαίνεται από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σημειώνοντας ότι «θα συνεχίσει την παρακολούθηση της διαδικασίας και τη συνεργασία με τις τοπικές αρχές, τις κτηνιατρικές υπηρεσίες και τις επιχειρήσεις του νησιού, με στόχο την ομαλή τροφοδοσία της αγοράς και τη στήριξη της τοπικής οικονομίας της Λέσβου.

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