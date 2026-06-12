SpaceX: Συγκέντρωσε 75 δισ. δολ. στη μεγαλύτερη IPO στον κόσμο – Σήμερα η διαπραγμάτευση

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Σε μια πρωτοφανή αρχική δημόσια προσφορά η SpaceX συγκέντρωσε 75 δισεκατομμύρια δολάρια, ωθώντας τον όμιλο τεχνολογίας του Ίλον Μασκ στις μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρείες της Αμερικής εν μέσω μεγάλης ζήτησης από επενδυτές.

Η διαπραγμάτευση αναμένεται να ξεκινήσει την Παρασκευή, αφού ο όμιλος πυραύλων, δορυφόρων και AI τιμολόγησε 555,6 εκατομμύρια μετοχές στα 135 δολάρια ανά τεμάχιο. Η συνολική χρηματοδότηση θα μπορούσε να ανέλθει στα 86 δισεκατομμύρια δολάρια με αποτίμηση 1,78 τρισεκατομμυρίων δολαρίων εάν οι ασφαλιστές ασκήσουν μια επιλογή greenshoe για την πώληση πρόσθετων μετοχών, αναφέρουν οι Financial Times.

Η ιστορική IPO υπογραμμίζει την ακόρεστη όρεξη των επενδυτών για εταιρείες που συνδέονται με την άνθηση της AI, θέτοντας τις βάσεις για την εισαγωγή των Anthropic, κατασκευαστή του Claude, και OpenAI, προγραμματιστή του ChatGPT, αργότερα φέτος.

Η SpaceX έλαβε παραγγελίες για περισσότερο από τρεις φορές το ποσό που προσφερόταν, καθώς οι τεράστιοι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων, τα κρατικά επενδυτικά κεφάλαια του Κόλπου, τα hedge funds και οι ιδιώτες επενδυτές διεκδίκησαν μετοχές, ανέφεραν άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Οι μεμονωμένοι επενδυτές υπέβαλαν παραγγελίες για περισσότερα από 100 δισεκατομμύρια δολάρια και θα τους διατεθεί το 20% έως 25% των μετοχών της SpaceX που πωλήθηκαν, πρόσθεσαν οι ίδιες πηγές. Η Bank of America διαχειρίστηκε το αμερικανικό λιανικό μέρος της συμφωνίας.

Μικροεπενδυτές στην SpaceX επιθυμεί ο Μασκ

Ο Μασκ επιθυμούσε εδώ και καιρό να τοποθετήσει μικρούς μετόχους κοντά στο κέντρο της ιδιοκτησίας του ομίλου πυραύλων και δορυφόρων, γεγονός που αφήνει λιγότερες μετοχές διαθέσιμες για τους μεγάλους λογαριασμούς που παραδοσιακά έχουν προτεραιότητα στις δημόσιες εγγραφές.

«Προχωράμε λογαριασμό προς λογαριασμό, εξετάζοντας περικοπές», δήλωσε ένας ανώτερος τραπεζίτης στους FT. «Περισσότεροι από την κοινότητα των hedge funds περικόπτονται».

Η SpaceX αναμένεται να ξεκινήσει τη διαπραγμάτευση στο Nasdaq την Παρασκευή, με τις Goldman Sachs, JPMorgan Chase και Morgan Stanley μεταξύ των τραπεζών που διαχειρίζονται τη συμφωνία.

Η εισαγωγή της SpaceX έρχεται εν μέσω μιας ασταθούς εβδομάδας για τις αμερικανικές αγορές και ενός ιστορικού κατακλυσμού πωλήσεων μετοχών στη Wall Street. Η Alphabet προσπάθησε να συγκεντρώσει περίπου 85 δισεκατομμύρια δολάρια την περασμένη εβδομάδα, ενώ οι Financial Times ανέφεραν ότι η Meta έχει εξετάσει το ενδεχόμενο μιας μεγάλης πώλησης μετοχών.

Η SpaceX σχεδιάζει να διοχετεύσει το κεφάλαιο σε έργα που κυμαίνονται από υποδομές τεχνητής νοημοσύνης έως νέους αστερισμούς δορυφόρων. Ένα ποσό 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων πρέπει επίσης να διατεθεί για την αποπληρωμή ενός ενδιάμεσου δανείου που έλαβε ο όμιλος τον Μάρτιο, αφού ο Μασκ συγχώνευσε τις χρεωμένες επιχειρήσεις τεχνητής νοημοσύνης και μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην εταιρεία.

«Ξεκινάμε μια τεράστια νέα φάση ανάπτυξης και χρειαζόμαστε κεφάλαια για αυτό», δήλωσε ο Μασκ στον διευθύνοντα σύμβουλο της JPMorgan Chase, Τζέιμι Ντίμον, την περασμένη εβδομάδα κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης roadshow IPO.

Κέντρα δεδομένων στο διάστημα

Ο Μασκ πρόσθεσε ότι «η δημιουργία κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης στο διάστημα» θα ήταν «μια άλλη τεράστια κεφαλαιακή προσπάθεια» αλλά και ο καλύτερος τρόπος για να ξεπεραστούν οι ενεργειακοί περιορισμοί στη Γη. Αυτή την εβδομάδα αποκάλυψε ένα σκίτσο του πρώτου δορυφόρου τεχνητής νοημοσύνης με εκπέτασμα 70 μέτρων.

Τα τροχιακά κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης είναι κεντρικά για τον στόχο του Μασκ να κεφαλαιοποιήσει την υποτιθέμενη αγορά των 28,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων και να δικαιολογήσει την υψηλή αποτίμησή του. Η χρηματιστηριακή αξία των 1,78 τρισεκατομμυρίων δολαρίων καθιστά τον ζημιογόνο όμιλο την ακριβότερη από τις 10 πιο πολύτιμες εταιρείες στον κόσμο, διαπραγματευόμενη με 92 φορές τα έσοδα των 19 δισεκατομμυρίων δολαρίων που είχε κατά το παρελθόν έτος.

Οι αναλυτές της Goldman Sachs, επικεφαλής ασφαλιστικής εταιρείας, έχουν προβλέψει μια εκατονταπλάσια αύξηση των εσόδων της από την τεχνητή νοημοσύνη στα 322 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2030.

Οι άνθρωποι που γνωρίζουν τη συμφωνία ανέφεραν ότι οι μακροχρόνιοι υποστηρικτές της SpaceX, οι επενδυτές που δραστηριοποιούνται μόνο σε μακροπρόθεσμες συμμετοχές και τα οικογενειακά γραφεία είχαν προτεραιότητα για μετοχές, καθώς η εταιρεία του Μασκ συνέτασσε ένα τελικό βιβλίο.

Τα κρατικά επενδυτικά ταμεία του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένου του Δημόσιου Επενδυτικού Ταμείου της Σαουδικής Αραβίας, και τα κρατικά κεφάλαια από το Κατάρ και το Κουβέιτ επρόκειτο να αποκτήσουν μετοχές αξίας άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, τοποθετώντας τα κοντά στην κορυφή του βιβλίου IPO, ανέφεραν οι άνθρωποι. Η BlackRock, η μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων στον κόσμο, ζήτησε περισσότερα από 5 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετοχές.

Ο Nasdaq ενέκρινε κανόνες «γρήγορης εισόδου» που θα επιτρέψουν στην SpaceX να εισέλθει στον ευρέως διαδεδομένο Nasdaq 100 μετά από 15 ημέρες διαπραγμάτευσης — και στη συνέχεια κέρδισε την εισαγωγή έναντι του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης. Ο FTSE Russell προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, υιοθετώντας έναν κανόνα γρήγορης εισόδου πέντε ημερών διαπραγμάτευσης για να εισάγει τον κατασκευαστή πυραύλων στους Russell 1000 και 3000 σχεδόν αμέσως.