SpaceX – IPO: Στα 135 δολ. η τιμή μετοχής – Στόχος η άντληση 75 δισ. δολαρίων

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Σε μια αιφνιδιαστική κίνηση πριν από την περιοδεία παρουσίασης προς τους επενδυτές, η SpaceX του Ίλον Μασκ σχεδιάζει να καθορίσει την τιμή της δημόσιας προσφοράς της (IPO) στα 135 δολάρια ανά μετοχή, με στόχο να συγκεντρώσει το ρεκόρ των 75 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με πηγή που μίλησε αποκλειστικά στο Reuters.

Τα έσοδα της IPO θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς που περιλαμβάνουν την επέκταση των υπολογιστικών πόρων τεχνητής νοημοσύνης και του δικτύου δορυφόρων της SpaceX

Η εταιρεία πυραύλων και δορυφορικών επικοινωνιών σχεδιάζει να διαθέσει 555,6 εκατομμύρια μετοχές, ανέφερε η πηγή. Στόχος της είναι να επιτύχει αποτίμηση ύψους 1,75 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με δύο ακόμη πηγές.

Η εισαγωγή στο χρηματιστήριο οδηγεί ένα κύμα υψηλού προφίλ ιδιωτικών εταιρειών που προετοιμάζονται να δοκιμάσουν τις δημόσιες αγορές μετά από χρόνια υποτονικής δραστηριότητας IPO μεγάλου κεφαλαίου, με την SpaceX να προηγείται και να την ακολουθούν οι γίγαντες της τεχνητής νοημοσύνης OpenAI και Anthropic.

Η SpaceX στοχεύει να καταρρίψει ρεκόρ και να σπάσει τις παραδόσεις με τη δημόσια προσφορά.

Η καθορισμένη τιμή πριν από τις παρουσιάσεις στους επενδυτές και τη διαδικασία συγκέντρωσης προσφορών αποτελεί εξαιρετική εξαίρεση.

Οι εταιρείες που σχεδιάζουν να εισαχθούν στο χρηματιστήριο συνήθως καθορίζουν ένα εύρος τιμών για να οριοθετήσουν τις προσδοκίες αποτίμησης και να επιτρέψουν την προσαρμογή της τιμολόγησης με βάση τη ζήτηση των επενδυτών. Η ισχυρή ζήτηση μπορεί να ωθήσει την τελική τιμή στο ανώτατο όριο του εύρους, ή και πάνω από αυτό, πριν από την είσοδο στην αγορά.

Το roadshow της SpaceX ξεκινά την Πέμπτη. Νωρίτερα πραγματοποίησε ορισμένες συναντήσεις με επενδυτές για να «δοκιμάσει τα νερά».

Ο πλανήτης Άρης και τα διαστημικά κέντρα δεδομένων

Ο Μασκ έχει αναδιαμορφώσει τον τρόπο διεξαγωγής της δημόσιας προσφοράς της SpaceX με πολλούς άλλους τρόπους, από το σχέδιο να δοθεί μεγαλύτερος ρόλος στους ιδιώτες επενδυτές στην κατανομή των μετοχών έως την πίεση για έγκαιρη ένταξη σε δείκτες και τη διαμόρφωση της εταιρικής διακυβέρνησης ώστε να διατηρηθεί ο ισχυρός έλεγχος του ιδρυτή.

Η αποτίμηση της εταιρείας βασίζεται στην κυριαρχία της SpaceX σε τεχνολογίες και αγορές που δεν υπάρχουν ακόμη – από αποστολές στον Άρη έως κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης στο διάστημα.

Το Reuters είχε αναφέρει προηγουμένως ότι η εταιρεία εξετάζει το ενδεχόμενο να διαθέσει έως και το 30% της προσφοράς σε ιδιώτες επενδυτές, ένα ασυνήθιστα μεγάλο τμήμα λιανικής που στοχεύει στην αξιοποίηση της δημοφιλίας του Mασκ και στη διεύρυνση της ιδιοκτησίας της εταιρείας.

Η IPO αναμένεται να διαμορφωθεί ως προσφορά αποκλειστικά πρωτογενούς κεφαλαίου, πράγμα που σημαίνει ότι όλα τα έσοδα θα πάνε στην εταιρεία και οι υφιστάμενοι μέτοχοι της SpaceX δεν θα μπορούν να πουλήσουν καμία από τις μετοχές τους στην IPO, ανέφεραν οι πηγές.

Ο Μασκ θα υποχρεωθεί να διατηρήσει τις μετοχές του στη SpaceX για 366 ημέρες μετά την IPO, ανέφερε μία από τις πηγές, ως ένδειξη προς τους επενδυτές της δέσμευσής του προς την εταιρεία.

Τα έσοδα της IPO θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς που περιλαμβάνουν την επέκταση των υπολογιστικών πόρων τεχνητής νοημοσύνης και του δικτύου δορυφόρων της SpaceX, πρόσθεσε η πηγή.