OT FORUM: Πόσο κοντά είναι η Ελλάδα στην ενεργειακή αυτονομία

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Για την απουσία κεντρικής ευρωπαϊκής στρατηγικής απέναντι στα νέα ενεργειακά δεδομένα αλλά και για τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να επιλυθεί το ενεργειακό πρόβλημα της Ελλάδας μίλησαν άριστοι γνώστες της αγοράς ενέργειας στις 11 Ιουνίου στο 7ο OT FORUM με θέμα «100 Χρόνια Οικονομικός Ταχυδρόμος – Από το 1926 στη Νέα Ψηφιακή Εποχή», που πραγματοποιήθηκε στο Παλιό Καπνεργοστάσιο.

Όπως επεσήμανε ο Αλέξανδρος Εξάρχου, πρόεδρος και CEO του Ομίλου AKTOR, το 2022 φάνηκε καθαρά ότι η εξάρτηση της Ευρώπης από έναν προμηθευτή την οδήγησε πολύ εύκολα σε ενεργειακή εξάρτηση.

Από την άλλη πλευρά, ο Κάθετος Διάδρομος αναμένεται να αντιστρέψει την κατάσταση αυτή μέσα από τη διασφάλιση ποσοτήτων αμερικανικού LNG, πρόσθεσε.

«Στο διάστημα από 2026 έως 2030 θα μπορούμε να διακινούμε αμερικανικό LNG και ανατολικά στο πλαίσιο του Κάθετου Διαδρόμου και είναι το μεγάλο ζητούμενο της επόμενης περιόδου που δεν θα μπορεί να υπάρχει ρωσικό φυσικό αέριο», είπε ο κ. Εξάρχου.

Στη «γεώτρηση-ορόσημο» που προετοιμάζει η Energean εστίασε η Κατερίνα Σάρδη, Country Manager και Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας στην Ελλάδα. Όπως ανέφερε, γεωτρήσεις είχαν γίνει και άλλοτε στην Ελλάδα, όμως αυτή θα είναι η πρώτη γεώτρηση που θα γίνει σε βαθιά νερά, ενώ το γεωτρύπανο αναμένεται μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαρτίου του 2027.

Στην περίπτωση που υπάρξει ανακάλυψη, αυτή θα μπορούσε να μετατρέψει την περιοχή «στο ενεργειακό κέντρο της Ευρώπης», ανέφερε.

«Αν έχουμε επιτυχία, μπορούμε να μιλάμε για φυσικό αέριο της τάξης των 270 δισεκατομμυρίων», είπε η κ. Σάρδη, ενώ θα χρειαστούν επιπλέον γεωτρήσεις για εξακριβωθεί η ποσότητα, όπως εξήγησε.

Το «κλειδί» των ΑΠΕ για την ενεργειακή αυτονομία

Σε δομικού χαρακτήρα αλλαγές στον τομέα της ενέργειας πρέπει να στοχεύσει η Ελλάδα, σύμφωνα με τον Ανδρέα Αθανασόπουλο, διευθύνοντα σύμβουλο του Olympia Group. Κατά τον ίδιο, σημαντικό ρόλο μπορούν να παίξουν οι ΑΠΕ στην επίλυση του ενεργειακού ζητήματος για τις επιχειρήσεις της χώρας.

«Η βιομηχανία πρέπει να υποστηριχτεί για να αξιοποιήσει τις ΑΠΕ σε επίπεδο επιχείρησης και όχι σε επίπεδο παραγωγής ρεύματος», δήλωσε ο επικεφαλής του Olympia Group, εξηγώντας ότι η κατανάλωση ρεύματος πρέπει παράλληλα να μειωθεί.

Προς αυτή την κατεύθυνση μπορεί να συμβάλει η τοποθέτηση μπαταριών, είπε ο κ. Αθανασόπουλος, σημειώνοντας ότι θα χρειαστεί να επιλυθούν όσα προβλήματα σχετίζονται με τα δίκτυα διανομής ενέργειας.

Για τη στρατηγική της Motor Oil προς την ενεργειακή αυτονομία μίλησε ο αναπληρωτής CEO της εταιρείας Πέτρος Τζαννετάκης. Η στροφή στις ΑΠΕ και σε άλλους τομείς, που δεν είναι αμιγώς πετρέλαιο, άρχισε ήδη την περίοδο 2018-2019, όπως ανέφερε.

«Καταφέραμε, είπε, από εκεί που παίρναμε 75% του πετρελαίου μας από τα Στενά του Ορμούζ να παίρνουμε μηδέν, χάρη στην εξωστρέφεια που είχαμε πάντα» είπε ο κ. Τζαννετάκης, προσθέτοντας: «Σχεδόν εν μια νυκτί αλλάξαμε εντελώς τις πηγές τροφοδοσίας: λίγο με αγωγό από Ιράκ, Αμερική, Λιβύη, Αιγυπτο, Σαουδική Αραβία, Νορβηγία και προχωράμε».