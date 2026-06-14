OT FORUM: Πώς η καινοτομία διαμορφώνει την επόμενη ημέρα ανάπτυξης στη βιομηχανία

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Τον κεντρικό ρόλο των στρατηγικών επενδύσεων και της καινοτομίας υπογράμμισαν ηγετικά στελέχη της βιομηχανίας μιλώντας στο 7o OT FORUM με θέμα «100 Χρόνια Οικονομικός Ταχυδρόμος – Από το 1926 στη Νέα Ψηφιακή Εποχή», που πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό Παλαιό Καπνεργοστάσιο.

Ερωτηθείς για τις επενδυτικές κινήσεις της Coca-Cola Τρία Έψιλον στην Ελλάδα, ο General Manager της εταιρείας Σβέτοσλαβ Ατανάσοφ αναφέρθηκε στην πρόσφατη επένδυση ύψους 20 εκατ. ευρώ στο εργοστάσιο του Σχηματαρίου για μια νέα γραμμή παραγωγής PET, η οποία διπλασιάζει την παραγωγική δυναμικότητα της μονάδας.

Έπειτα, ανακοίνωσε επένδυση 31 εκατ. ευρώ στο κέντρο διανομής της Αθήνας, που εξυπηρετεί περίπου το 45% της ελληνικής αγοράς.

«Η ανάπτυξη ξεκινά από το όραμά μας να είμαστε ο 24/7 συνεργάτης ποτών για τους πελάτες μας. Πιστεύουμε στην ανάπτυξη, την ανθεκτικότητα και την προσαρμοστικότητα, ανεξάρτητα από τις συνθήκες που επικρατούν», τόνισε ο ίδιος.

Μεγάλη σημασία απέδωσε ο Svetoslav Atanasov στην εξέλιξη του χαρτοφυλακίου προϊόντων, τη στενή συνεργασία με τους πελάτες και την αξιοποίηση δεδομένων μέσω ψηφιακών εργαλείων για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας.

Από την πλευρά του, ο CEO της Nespresso Hellas Αντώνης Αυγερόπουλος επεσήμανε ότι η διαχρονική επιτυχία της εταιρείας θεμελιώνεται στην καινοτομία. Ήδη από την ίδρυσή της, η Nespresso άλλαξε ριζικά τον τρόπο παρασκευής, διάθεσης και κατανάλωσης καφέ, είπε ο ίδιος.

Μάλιστα, τόνισε ότι η κουλτούρα της καινοτομίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την εξέλιξη μιας εταιρείας. «Αυτή είναι που επιτρέπει σε μια εταιρεία να εντοπίζει ευκαιρίες νωρίτερα από την αγορά και να εξελίσσεται συνεχώς. Το μεγάλο στοίχημα είναι να διατηρείς αυτή τη νοοτροπία ακόμη και όταν η εταιρεία μεγαλώνει», σημείωσε.

Ως παράδειγμα καινοτομίας ο CEO της Nespresso Hellas ανέφερε το σύστημα Vertuo καθώς και την ανάπτυξη ειδικού κωδικού προϊόντος για freddo.

Όσο για τα επόμενα επενδυτικά βήματα της εταιρείας, ο κ. Αυγερόπουλος αναφέρθηκε στο άνοιγμα νέας boutique στην Κρήτη, στην αναβάθμιση υφιστάμενων καταστημάτων και στην περαιτέρω ανάπτυξη ψηφιακών καναλιών εξυπηρέτησης, με στόχο μεγαλύτερη προσβασιμότητα και καλύτερη εμπειρία για τον καταναλωτή.

OT FORUM: Η καινοτομία συνώνυμο της ανάπτυξης

Στην καινοτομία βρίσκεται το μυστικό για την επιτυχημένη πορεία μιας επιχείρησης και για τον Δημήτρη Χανή, CEO του ομίλου Ηρακλής.

Όπως ανέφερε, πριν δύο χρόνια ο όμιλος επένδυσε στην εξαγορά ενός οργανισμού ανακύκλωσης και διαχείρισης απορριμάτων, μία κίνηση που συνάδει με τη στρατηγική του, παρότι δεν σχετίζεται άμεσα με το βασικό παραγωγικό του αντικείμενο, καθώς ως κίνηση εμπεριέχει το «καινούργιο, την καινοτομία».

Ένα δεύτερο παράδειγμα υιοθέτησης της καινοτομίας εντοπίζει ο ίδιος στην παραγωγή του ομίλου Ηρακλής αυτή τη φορά.

«Η παραγωγική διαδικασία τσιμέντου σήμερα δεν έχει σχέση ό,τι κάναμε. Παράγουμε με ψηφιακές τεχνολογίες, νέα υλικά, νέες πρώτες ύλες και το τελικό προϊόν δεν έχει σχέση με το παρελθόν».

Ερωτηθείς σχετικά με το Ελληνικό, όπου ο όμιλος έχει εγκαταστήσει μονάδα σκυροδέματος, ο κ. Χανής χαρακτήρισε το έργο εμβληματικό και πλατφόρμα καινοτομίας, από όπου η Ηρακλής δεν θα μπορούσε να λείπει.

Με την καινοτομία είναι αλληλένδετος και ο κλάδος του φαρμάκου, σύμφωνα με τον Βασίλη Μπαλούμη, CFO της Lavipharm.

«Προφανώς και ως κλάδος του φαρμάκου είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε την καινοτομία», τόνισε ο ίδιος, συμπληρώνοντας ότι το μέγεθος του κλάδου στη χώρα αναλογεί στο 12% της παραγωγής φαρμάκου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ σήμερα μετράει 45 εργοστάσια, 27 ερευνητικά κέντρα και τμήματα.

Ως προς την καινοτομία μέσω μηχανημάτων, ο κ. Μπαλούμης αναφέρθηκε ειδικά στην περίπτωση της Lavipharm. «Πριν από έναν χρόνο ολοκληρώσαμε μια γραμμή παραγωγής διαδερμικών, αλλά πριν δώσουμε την παραγγελία, οι άνθρωποί μας, σχεδίασαν σε έξι μήνες μια νέα μηχανή, πολύ πιο γρήγορη, με άλλη αποτελεσματικότητα».

Στη συνέχεια, ο ίδιος ανέφερε δύο ακόμη πτυχές καινοτομίας στην Ελλάδα για τον κλάδο του φαρμάκου: την καινοτομία στις διαδικασίες παραγωγής και τις συμπράξεις ψηφιακού μετασχηματισμού στο σύγχρονο οικοσύστημα της ιατρικής ακρίβειας.

«Αυτό για να γίνει πρέπει να επεξεργαστούμε μεγάλο όγκο δεδομένων, και εδώ χρειάζονται νέες τεχνολογίες», όπως ανέφερε.