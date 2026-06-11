OT FORUM: Το μέλλον ανήκει στα Media που θα συνδυάσουν αξιοπιστία, ισχυρά brands και επενδύσεις στην τεχνολογία

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ποιο είναι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των Media στην εποχή της τεχνολογίας; Ποιες είναι οι προκλήσεις που θα κρίνουν το αύριο του κλάδου; Η ΑΙ μπορεί να αντικαταστήσει το δημοσιογραφικό έργο και εν τέλει πώς θα είναι το μελλοντικό τοπίο των Media; Οι κ.κ. Πέννυ Λάγκα Commercial Director Publishing Alter Ego Media, Κατερίνα Σάββα CEO The Newtons Laboratory και Θάνος Τρούπκος Managing Director AdLink, επιχείρησαν να «σκιαγραφήσουν» την επόμενη ημέρα των Media, μιλώντας στο πλαίσιο του 7ου ΟΤ FORUM «100 Χρόνια Οικονομικός Ταχυδρόμος – Από το 1926 στη Νέα Ψηφιακή Εποχή» και στους δημοσιογράφους κ.κ. Αναστασία Γιάμαλη, Χρήστο Κολώνα και Αλέξανδρο Κλώσσα.

<br />

Πέννυ Λάγκα: Η αξία της εμπιστοσύνης και του κύρους

Τη σημασία της εμπιστοσύνης και της αξιοπιστίας ανέδειξε η κυρία Πέννυ Λάγκα, υπογραμμίζοντας ότι η ΑΙ έρχεται ως συνοδοιπόρος του έργου των Media και όχι ως «αντικαταστάτης».

«Στην εποχή μας σημασία έχει η οικονομία της εμπιστοσύνης που έρχεται μέσα από δυνατά brands, υψηλά editorial standards, λογοδοσία, εταιρική διακυβέρνηση… Αξίες που μπορεί να εγγυηθεί ένας μεγάλος οργανισμός media», είπε χαρακτηριστικά.

Και υπογράμμισε πως ενώ ζούμε στην εποχή που το περιεχόμενο είναι commodity λόγω AI «η αξία της εμπιστοσύνης που προέρχεται από τη δημοσιογραφία με κύρος είναι πολύ υψηλή» και για τον λόγο αυτό οι μεγάλοι οργανισμοί media θα συνεχίσουν να δημιουργούν υπεραξία για τη δημοκρατία και την κοινωνία εν γένει.

Όπως υπογράμμισε η κα Λάγκα, παλαιότερα μετρούσαμε την αξία των media από την κυκλοφορία, την τηλεθέαση, την αναγνωσιμότητα ή τα κλικ, ώστε να κερδίζουν ανάλογα έσοδα από τη διαφήμιση. Πλέον, όπως τόνισε, δημιουργούνται και άλλες πηγές εσόδων όπως είναι οι συνδρομές, το εμπόριο, τα συνέδρια και οι live εκδηλώσεις. Έτσι, το περιεχόμενο και η διαφήμιση παραμένουν μεν το κέντρο του οικοσυστήματος των media, ωστόσο υπάρχουν και άλλες υπηρεσίες που συμπληρώνουν τις δραστηριότητες αυτές και με τις οποίες υπάρχουν σημαντικές στρατηγικές συνέργειες.

Σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη και την επίδρασή της στους δημοσιογραφικούς οργανισμούς η κα Λάγκα ήταν κατηγορηματική, διατυπώνοντας την εκτίμηση ότι η AI είναι αρωγός και όχι αντικαταστάτης του δημοσιογραφικού έργου.

«Η ΑΙ θα αντικαταστήσει δημοσιογράφους, λένε. Η ΑΙ δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη δημοσιογραφική έρευνα και κρίση», τόνισε και προσέθεσε πως η τεχνητή νοημοσύνη θα βοηθήσει στο να αντικατασταθούν κάποιες διαδικασίες προκειμένου να γίνεται ποιοτικότερη εργασία, δίνοντας ταυτόχρονα επιπλέον ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στους δυναμικούς μιντιακούς ομίλους.

Με μία φράση, δε, η Commercial Director Publishing της Αlter Ego Media έδωσε το στίγμα της επόμενης ημέρας στα Media: To μέλλον των media ανήκει σε αυτούς που θα συνδυάσουν αξιοπιστία, ισχυρά brands, επενδύσεις στην τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, αξιοποίηση κοινών και communities, διαχέοντας αξία για όλη την κοινωνία, τους καταναλωτές και τους διαφημιζόμενους.

Κατερίνα Σάββα: Όταν ο ανταγωνισμός δεν είναι τα άλλα ΜΜΕ

«Στη νέα εποχή των media ο ανταγωνισμός δεν είναι τα άλλα μέσα. Είναι το WhatsApp, το TikTok, το Instagram, που κάνουν τους καταναλωτές να αισθανονται ότι έχουν τον έλεγχο στα χέρια τους και μπορούν να επιλέξουν το περιεχόμενο που θέλουν να δουν, καθώς και τους διαφημιζόμενους να ψάχνουν να βρουν πού είναι συγκεντρωμένο το κοινό για να τοποθετήσουν το brand τους», είπε η κυρία Κατερίνα Σάββα, CEO The Newtons Laboratory. Συμπλήρωσε δε, ότι έχει υπάρξει μετακίνηση του ενδιαφέροντος σε περιεχόμενο που προσφέρει εμπειρία, το attention economy.

Τα media βρίσκονται αντιμέτωπα με την AΙ και στην Ελλάδα δεν έχουμε creative economy, είπε σε άλλο σημείο της παρέμβασής της σημειώνοντας ότι «βρισκόμαστε σε ένα στάδιο μετάβασης» και «δεν έχουμε πολύ χρόνο».

Επισημαίνοντας ότι οι μεγάλοι όμιλοι δεν έχουν απλά τη δύναμη να περάσουν στη νέα εποχή αλλά και βαθιά υποχρέωση να διατηρήσουν την κοινωνική συνοχή, ανέφερε ότι «πιστεύει στα μεγάλα media γιατί έχουν τη δύναμη να καταλάβουν αυτήν τη λογική» ενώ πρόσθεσε χαρακτηριστικά ότι η δαρβινική θεωρία ισχύει και στα media: προσαρμόζονται πάντα. Σημείωσε πως ναι μεν το ενδιαφέρον του χρήστη το κερδίζει η εμπειρία του attention economy, η αξιοπιστία είναι όμως αυτή που θα τον διατηρήσει.

Παράλληλα ανέδειξε τη σημασία της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας ως βασικού μοχλού ανάπτυξης και βιωσιμότητας, ενώ συνοψίζοντας τα χαρακτηριστικά της επόμενης μέρας των media η κα Σάββα τόνισε ότι είναι απαραίτητο να μπουν creators στο χώρο των media, να βρούμε έναν τρόπο να συνομιλήσουμε μαζί τους, αλλά με κανόνες.

Θάνος Τρούπκος: Το κοινό της μονάδας

Από την πλευρά του ο κ. Θάνος Τρούπκος Managing Director AdLink, επισήμανε ότι το κοινό που παρακολουθεί είναι το κοινό τους ενός, «το κοινό της μονάδας».

Και όπως διευκρίνισε «έχουμε την τεχνολογία και τα δεδομένα για να κατανοήσουμε τις ανάγκες της μονάδας», κερδίζοντας έτσι την εμπιστοσύνη και την προσοχή του καταναλωτή.

«Το κοινό έχει μεταφερθεί σε πολλά εκατομμύρια κοινά της μιας μονάδας», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στην Τεχνητή Νοημοσύνη ο κ. Τρούπκος τόνισε ότι οι μεγαλύτερες αλλαγές εξαιτίας της ΑΙ, έχουν να κάνουν με τη στόχευση. Πλην όμως «η αλλαγή που αφορά όλους μας έχει να κάνει με την παραγωγή περιεχομένου», που είναι θεμελιώδης σκοπός για των ΜΜΕ.

Σημείωσε, δε, ότι όσο η ΑΙ δίνει τη δυνατότητα γρήγορης δημιουργίας περιεχομένου, τίθενται ζητήματα αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Και η μεγαλύτερη επίδραση της θα σχετίζεται με τις αξίες και τις δεξιότητες που αναπτυχθούν.

Για τον κ. Θάνο Τρούπκο καθοριστικό ρόλο την επόμενη ημέρα θα διαδραματίσουν τα Retail Media, η «πρακτική» κατά την οποία τα καταστήματα λιανικής πώλησης μετατρέπονται σε διαφημιστικά κανάλια. Επιτρέπουν σε brands να προωθήσουν τα προϊόντα τους απευθείας στους καταναλωτές. «Ήρθαν και θα είναι για πολλά χρόνια ακόμη», σημείωσε ο κ. Τρούπκος.