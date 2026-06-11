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OT FORUM – Σεκερίνσκα (ΝΑΤΟ): Η ειρήνη δεν είναι πια δεδομένη. Χρειαζόμαστε πιο ισχυρή Συμμαχία – Τι είπε για τα ελληνοτουρκικά

Η αναπληρώτρια γενική γραμματέας του ΝΑΤΟ, Ράντμιλα Σεκερίνσκα, μίλησε στο OT FORUM για τις νέες γεωπολιτικές προκλήσεις, τον μεταβαλλόμενο ρόλο της Συμμαχίας και τις προτεραιότητες του ΝΑΤΟ

OT FORUM 11.06.2026, 19:22
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OT FORUM – Σεκερίνσκα (ΝΑΤΟ): Η ειρήνη δεν είναι πια δεδομένη. Χρειαζόμαστε πιο ισχυρή Συμμαχία – Τι είπε για τα ελληνοτουρκικά
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Την ανάγκη ενός ισχυρότερου ΝΑΤΟ ανέδειξε η αναπληρώτρια γενική γραμματέας της Συμμαχίας, Ράντμιλα Σεκερίνσκα, μιλώντας στο OT FORUM, η οποία υπογράμμισε πως «σε έναν κόσμο που γίνεται ολοένα και πιο επικίνδυνος, έχουμε ακόμη περισσότερους λόγους να εστιάσουμε στην ασφάλειά μας».

Παράλληλα, ανέφερε ότι υπήρξαν περίοδοι, πρακτικά δεκαετίες, όπως είπε, που πολλές χώρες στην Ευρώπη θεωρούσαν την ειρήνη δεδομένη, για να τονίσει χαρακτηριστικά πως «αυτή σίγουρα δεν είναι μια τέτοια περίοδος στην Ιστορία. Και γι’ αυτό είπαμε ότι χρειαζόμαστε ένα πιο ισχυρό ΝΑΤΟ», προσέθεσε.

Η Ράντμιλα Σεκερίνσκα σημείωσε ότι υπήρξε μια περίοδος που το ΝΑΤΟ «επικεντρώθηκε στην προστασία των Ευρωπαίων συμμάχων και του Καναδά από την σοβιετική απειλή». Έπειτα, οι δραστηριότητες της Συμμαχίας επικεντρώθηκαν ιδίως στα Βαλκάνια, «όταν το ΝΑΤΟ και η ΕΕ μαζί κατάφεραν πραγματικά να σταθεροποιήσουν την περιοχή και να επαναφέρουν την ειρήνη».

«Ειδικά μετά την 11η Σεπτεμβρίου, έχουμε δείξει ότι οι σύμμαχοι ενεργούν επίσης με ενότητα όταν προκαλείται ένας από τους συμμάχους μας. Και αυτή ήταν η περίοδος που, για πρώτη φορά και μόνο, επικλήθηκε το Άρθρο 5. Έτσι τώρα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου η Ρωσία θεωρείται η πιο άμεση απειλή για την ασφάλειά μας», ανέφερε.

Παράλληλα, τόνισε ότι «δεν πρέπει να παραμελούμε την απειλή της τρομοκρατίας, που είναι η βασική ασύμμετρη απειλή για την ασφάλειά μας. Και γι’ αυτό η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη κατέληξε σε μια πολύ ισχυρή δέσμευση για περισσότερες επενδύσεις στην άμυνά μας και περισσότερη στήριξη προς την Ουκρανία».

Το ελληνικό παράδειγμα στις αμυντικές δαπάνες

Η αναπληρώτρια γ.γ. του ΝΑΤΟ έφερε ως παράδειγμα, μάλιστα, την Ελλάδα, επισημαίνοντας πως «ήταν ένας από τους συμμάχους που συνέχισαν να επενδύουν στις αμυντικές δαπάνες. Και μετά την υπόσχεση που δόθηκε στην Ουαλία το 2014, η Ελλάδα ήταν σταθερά πάνω από το 2% του ΑΕΠ στην άμυνα. Και βρίσκεται σε μια προβλέψιμη πορεία προς το 3,5% και το συνολικό 5% του ΑΕΠ».

Παράλληλα, σημείωσε ότι «επενδύοντας σε μια ισχυρότερη Ευρώπη, σε ένα ισχυρότερο ΝΑΤΟ, θα ενισχύσουμε στην πράξη ακόμη και τον διατλαντικό δεσμό. Γιατί ο δεσμός θα γίνει πιο ώριμος. Θα βασίζεται σε μεγαλύτερη ισορροπία, σε περισσότερη επένδυση και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Και γι’ αυτό, στο ΝΑΤΟ, έχουμε πραγματικά καλωσορίσει την ευρωπαϊκή φιλόδοξη ατζέντα ως προς την άμυνα. Γιατί πιστεύουμε ότι, αν κάνουμε αυτά τα πράγματα μαζί, με σαφή διαλειτουργικότητα, θα καταλήξουμε σε μια ισχυρότερη Ευρώπη».

Ελληνοτουρκικά: «Βασιζόμαστε στην Ελλάδα»

Η αναπληρώτρια γ.γ. του ΝΑΤΟ, όπως ήταν φυσικό, κλήθηκε να σχολιάσει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, με την Ράντμιλα Σεκερίνσκα να δηλώνει, αρχικά, πως «η Συμμαχία είναι περήφανη που είχε δύο συμμάχους, αν όχι από την πρώτη στιγμή, από τα θεμέλια, αλλά πολύ γρήγορα μετά τα θεμέλια του ΝΑΤΟ, την Ελλάδα και την Τουρκία, που εντάχθηκαν στη Συμμαχία το 1952».

«Και βέβαια», ανέφερε, «όπως σε κάθε συμμαχία με 32 συμμάχους, που μερικές φορές δεν έχουν τις ίδιες απόψεις, υπάρχουν μερικές φορές διαφορές. Το καλό με τη Συμμαχία είναι ότι προσφέρει σε όλα τα έθνη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας και της Τουρκίας, την ευκαιρία να συζητήσουν αυτά τα ζητήματα στο τραπέζι και, ελπίζουμε, να προχωρήσουν με λύσεις», όπως είπε.

Για να προσθέσει πως «εμείς εμπιστευόμαστε τους συμμάχους μας. Εμπιστευόμαστε και τους δύο. Και ξέρουμε ότι ο διάλογος σε υψηλό επίπεδο, που βρίσκεται σε εξέλιξη, είναι μια μεγάλη επένδυση για να γεφυρωθούν ορισμένες από αυτές τις διαφορές, αλλά όπως πάντα, το ΝΑΤΟ είναι επίσης ένας εξαιρετικός χώρος. Και τον χρησιμοποιούμε κάθε μέρα, σε κάθε συνεδρία, για να συζητήσουμε μερικά από τα ζητήματα που είναι σημαντικά για τη κοινή μας ασφάλεια. Και από αυτή την άποψη, και οι δύο σύμμαχοι έχουν συμβάλει στην ασφάλειά μας».

«Συνεισφέρουν αυτή τη στιγμή τα ελληνικά αεροσκάφη στην αεροπορική επιτήρηση στα Βαλκάνια. Τρία έθνη, συμπεριλαμβανομένου και του δικού μου (σ.σ. κατάγεται από την Βόρεια Μακεδονία, όπου έχει διατελέσει υπουργός Άμυνας), αξιοποιούν ελληνικά αεροσκάφη που συμμετέχουν στην αεροπορική επιτήρηση. Και αυτό είναι αλληλεγγύη. Και βασιζόμαστε στην Ελλάδα. Βασιζόμαστε και περιμένουμε επίσης η Τουρκία να αντιμετωπίσει ορισμένες από τις διαφορές που έχουν ως σύμμαχοι» με την Ελλάδα.

Σε ερώτηση που δέχθηκε για την επιθυμία που είχε εκφράσει ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, να ενταχθεί η Κύπρος στο ΝΑΤΟ, η Ράντμιλα Σεκερίνσκα αρκέστηκε να απαντήσει πως αυτό «δεν ήταν στην ατζέντα μας».

Μέση Ανατολή: Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στο Ιράν να έχει πυρηνικά όπλα

Αναφερόμενη στη Μέση Ανατολή και ειδικά στις εξελίξεις στο Ιράν, επέμεινε στο αφήγημα του ΝΑΤΟ ότι «το Ιράν ενδιαφέρεται να αναπτύξει πυρηνικά όπλα», κάτι που χαρακτήρισε «απαράδεκτο».

«Και το είδαμε αυτό ως μεγάλο ρίσκο, όχι μόνο για την ασφάλειά μας, αλλά και για την παγκόσμια ασφάλεια. Έχουμε δει επίσης το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων τους ως απειλή για την ευρωατλαντική ασφάλεια. Και έγινε πολύ ορατό, καθώς η Ρωσία συνέχισε τις επιθέσεις της στην Ουκρανία και, πρακτικά, μέρος αυτών των επιθέσεων ήταν με ιρανική υποστήριξη και ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους», όπως είπε, υπογραμμίζοντας πως «ήμασταν πάντα απολύτως σαφείς ότι δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στο Ιράν να έχει πυρηνικά όπλα, καθώς και ότι το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων είναι απειλή για την ασφάλειά μας».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στους ιστορικούς δεσμούς που έχει η Ελλάδα με τις χώρες του Κόλπου, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ήσασταν βοηθητικοί. Τους έχετε στηρίξει. Και θα εξερευνήσουμε δυνατότητες για το πώς να αναβαθμίσουμε αυτή τη συνεργασία».

«Στο πλευρό της Ουκρανίας το ΝΑΤΟ»

Η αναπληρώτρια γ.γ. του ΝΑΤΟ εξήρε την αγωνιστικότητα και το θάρρος των Ουκρανών που έχουν πληρώσει μεγάλο κόστος στον πόλεμο, αλλά «τα κατάφεραν, επειδή έχουμε στηρίξει τους στόχους τους ώστε να μπορούν να διαπραγματεύονται από θέση ισχύος», όπως ανέφερε.

Αυτή, τόνισε χαρακτηριστικά, «είναι η καλύτερη συνταγή για την ειρήνη. Να τους στηρίζουμε, ώστε η Ρωσία να ξέρει ότι δεν μπορεί να κερδίσει».

«Φυσικά, το ΝΑΤΟ δεν επιβάλλει κυρώσεις, οπότε αυτό είναι κάτι στο οποίο η ΕΕ ήταν πολύ ισχυρή και αποτελεσματική. Αλλά αυτό που, νομίζω, είναι πολύ ορατό αυτές τις μέρες είναι ότι η Ρωσία, παρά το μέγεθός της, παρά τους αριθμούς της, δεν κερδίζει τον πόλεμο», υπογράμμισε καταληκτικά.

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