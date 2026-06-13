 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(7) "Careers"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(19) "Business Operations"
    [1]=>
    string(14) "Remote Working"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Μουντιάλ: Οι μεγάλες τράπεζες της Wall Street προτείνουν τηλεργασία

Πώς το Μουντιάλ αλλάζει προσωρινά τις συνθήκες εργασίας

Business of Sport 13.06.2026, 12:01
Σχολιάστε
Μουντιάλ: Οι μεγάλες τράπεζες της Wall Street προτείνουν τηλεργασία
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Χαλαρώνουν την υποχρέωση παρουσίας στα γραφεία η Goldman Sachs και JPMorgan Chase  κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ, καθώς στις πόλεις που φιλοξενούν το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός στον κόσμο αναμένονται σημαντικά προβλήματα στις μεταφορές αλλά και συμφόρηση στους δρόμους.

Οι πιστωτές της Wall Street ενημέρωσαν τους υπαλλήλους ότι μπορούν να ζητήσουν άδεια να εργάζονται από το σπίτι τις ημέρες των αγώνων, αφού προειδοποίησαν για πιθανές δυσκολίες στις μετακινήσεις σε πόλεις που διοργανώνουν το Παγκόσμιο Κύπελλο, συμπεριλαμβανομένης της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται οι Financial Times.

Εκατοντάδες χιλιάδες οπαδοί του ποδοσφαίρου αναμένεται να καταφθάσουν στη Νέα Υόρκη και το Νιου Τζέρσεϊ τις επόμενες εβδομάδες, καθώς η περιοχή φιλοξενεί οκτώ αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου, συμπεριλαμβανομένου του τελικού στο MetLife Stadium στο Νιου Τζέρσεϊ.

Οι οικονομολόγοι της Goldman έχουν προβλέψει ότι η Ισπανία είναι πιο πιθανό να κερδίσει το Μουντιάλ

Μουντιάλ: Υπέκυψαν οι αρνητές της τηλεργασίας

Η Goldman και η JPMorgan τα τελευταία χρόνια ήταν δύο από τους πιο ένθερμους αντιπάλους της τηλεργασίας στη Wall Street.

Ο Ντέιβιντ Σόλομον, διευθύνων σύμβουλος της Goldman, την είχε χαρακτηρίσει στο παρελθόν «παραφροσύνη», ενώ ο επικεφαλής της JPMorgan, Τζέιμι Ντίμον, επέκρινε σφοδρά τις πολιτικές τηλεργασίας σε μια γεμάτη βρισιές ομιλία του κατά τη διάρκεια μιας εσωτερικής ανοιχτής συνάντησης πέρυσι.

Η Citigroup, η οποία έχει διατηρήσει μια πολιτική ευέλικτης εργασίας από την πανδημία, έχει επίσης ενθαρρύνει το προσωπικό σε λεγόμενους υβριδικούς ρόλους να εργάζεται εξ αποστάσεως στις πόλεις που θα φιλοξενήσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο κατά τη διάρκεια του τουρνουά, ανέφεραν οι πηγές.

Η προσωρινή πολιτική της JPMorgan ισχύει για όλους τους υπαλλήλους στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό, σύμφωνα με υπόμνημα που εξέτασαν οι Financial Times.

Οι προσωρινές παραχωρήσεις υπογραμμίζουν τις υλικοτεχνικές προκλήσεις που θέτει το τουρνουά ποδοσφαίρου διάρκειας ενός μήνα, το οποίο αναμένεται να ασκήσει σημαντική πίεση στα δίκτυα μεταφορών σε όλες τις χώρες υποδοχής.

Τα μέτρα υποδηλώνουν επίσης ότι, παρά το γεγονός ότι οι τράπεζες διέταξαν το προσωπικό να επιστρέψει στο γραφείο με πλήρη απασχόληση, η τηλεργασία παραμένει ένα χρήσιμο εργαλείο έκτακτης ανάγκης για τη διαχείριση των διαταραχών, ακόμη και για τους εργοδότες της Wall Street που επικεντρώνονται περισσότερο στα γραφεία.

Η Goldman ήταν από τις πρώτες μεγάλες τράπεζες που τερμάτισαν την τηλεργασία της εποχής της πανδημίας το 2021, ενώ η JPMorgan πέρυσι διέταξε τους περισσότερους υπαλλήλους να επιστρέψουν στο γραφείο πέντε ημέρες την εβδομάδα.

Οι προειδοποιήσεις για τις μετακινήσεις κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ

Οι εργοδότες στις πόλεις υποδοχής έχουν κληθεί να προετοιμαστούν για μεγαλύτερη συμφόρηση και μεγαλύτερους χρόνους μετακίνησης, καθώς εκατομμύρια οπαδοί ταξιδεύουν μεταξύ αγώνων, ζωνών οπαδών και κέντρων πόλεων.

Στη Νέα Υόρκη, το τρένο που εξυπηρετεί τον σταθμό Penn της πόλης και το Secaucus Junction στο Νιου Τζέρσεϊ – κοντά στο MetLife, το οποίο θα μετονομαστεί σε New York New Jersey Stadium για όλη τη διάρκεια του τουρνουά  θα περιορίζεται σε κατόχους εισιτηρίων του Μουντιάλ για τέσσερις ώρες πριν από την έναρξη τις ημέρες των αγώνων.

Οι μεγάλες αθλητικές εκδηλώσεις συχνά προκαλούν προειδοποιήσεις ότι τα δίκτυα μεταφορών θα δυσκολευτούν να αντιμετωπίσουν την εισροή επισκεπτών.

Πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 2012, υπήρχαν προβλέψεις για «Ολυμπιακή αναταραχή» εν μέσω ανησυχιών ότι οι υποδομές μεταφορών της πρωτεύουσας θα κατέρρεαν υπό την πίεση. Ενώ οι καλοκαιρινοί αγώνες προκάλεσαν κάποια αναστάτωση, αυτοί οι φόβοι ήταν αβάσιμοι.

Οι οικονομολόγοι της Goldman έχουν προβλέψει ότι η Ισπανία είναι πιο πιθανό να κερδίσει το Παγκόσμιο Κύπελλο, δίνοντας στη χώρα πιθανότητα 26% να σηκώσει το τρόπαιο στις 19 Ιουλίου, μπροστά από τη Γαλλία και την Αργεντινή.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Σκωτία: Έκλεψε χρήματα από τους Σκωτσέζους – Το έγκλημα του ήταν ότι ήταν «φτηνιάρης»
World

Έκλεψε χρήματα από Σκωτσέζους και αγόρασε... «σαχλαμάρες»
Εξόρυξη: Ταμείο με αμερικανική υποστήριξη διερευνά την αγορά μεριδίου στην προβληματική γαλλική μεταλλευτική Eramet
World

Fund με αμερικανική στήριξη θέλει, μερίδιο στην εξορυκτική Eramet
Campbell’s: Διατηρεί τους ετήσιους στόχους παρά τη μείωση της καταναλωτικής δαπάνης στις ΗΠΑ
Business

Αντέχει στις πιέσεις η Campbell's, αλλά οι Αμερικανοί περιορίζουν τις αγορές τους
Μιούλερ: Από πρώην γεράκι της ΕΚΤ κυνηγός του εγκλήματος
World

Όταν τα επιτόκια συναντάνε το CSI
SpaceX: Από το διάστημα στην τεχνητή νοημοσύνη και τη Wall Street
World

Η «βιαστική» IPO της SpaceX με φόντο την τεχνητή νοημοσύνη
ΕΚΤ: Οι κινήσεις μετά την πρώτη αύξηση των επιτοκίων – Τα σενάρια
World

ΕΚΤ: Οι κινήσεις μετά την πρώτη αύξηση των επιτοκίων – Τα σενάρια

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Μουντιάλ 2026: Πώς το τουρνουά τροφοδοτεί τη «gamification» των αγορών
Business of Sport

Το ποδόσφαιρο και οι αγορές στην εποχή του «gamification»

Το φετινό Μουντιάλ 2026 αναμένεται να προσθέσει έως και 10 δισ. δολάρια σε συνολικό στοιχηματικό όγκο, σύμφωνα με αναλυτές

Γιώργος Πολύζος
Επενδύσεις: Ποιες Περιφέρειες της χώρας πρωταγωνιστούν
Economy

Ποιες Περιφέρειες πρωταγωνιστούν στις επενδύσεις [γραφήματα]

Οι πρωταθλήτριες και οι ουραγοί στις επενδύσεις - Οι κλάδοι που κυριαρχούν

Μαρία Σιδέρη
Συντάξεις: Τα όρια ηλικίας, τα έτη ασφάλισης και το τελικό ποσό της σύνταξης
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πόση σύνταξη δικαιούστε; Οδηγός για ασφαλισμένους

Οδηγός για τη συνταξιοδότηση από το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της ΓΣΕΕ - Από τι εξαρτάται το τελικό ποσό στις συντάξεις

Κώστας Παπαδής
ΕΚΤ: Οι κινήσεις μετά την πρώτη αύξηση των επιτοκίων – Τα σενάρια
World

ΕΚΤ: Οι κινήσεις μετά την πρώτη αύξηση των επιτοκίων – Τα σενάρια

Η ΕΚΤ είναι η πρώτη τράπεζα της G7 που αύξησε τα επιτόκια - Τι είπε για τις επόμενες κινήσεις ο διοικητής της ΤτΕ Γ. Στουρνάρας μιλώντας στο 7ο OT FORUM

Τζούλη Καλημέρη
ΧΑ: Αντίστροφη μέτρηση για το free float
Xρηματιστήριο Αθηνών

Το ευρωπαϊκό σχέδιο που αλλάζει τα δεδομένα για τις εισηγμένες

Τελειώνει ο χρόνος για τις εισηγμένες, αλλά η Ευρώπη φέρνει νέα δεδομένα

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Μαξ Βέμπερ: Ο στοχαστής που επηρέασε τη γερμανική οικονομική τάξη
World

Ο στοχαστής πίσω από το γερμανικό οικονομικό θαύμα

Η σκέψη του Μαξ Βέμπερ από την «Προτεσταντική Ηθική» στον ορντολιμπεραλισμό και την Κοινωνική Οικονομία της Αγοράς

Ευθύμιος Τσλιόπουλος
Campbell’s: Διατηρεί τους ετήσιους στόχους παρά τη μείωση της καταναλωτικής δαπάνης στις ΗΠΑ
Business

Αντέχει στις πιέσεις η Campbell's, αλλά οι Αμερικανοί περιορίζουν τις αγορές τους

Η Campbell's διατηρεί αμετάβλητους τους ετήσιους στόχους της, καθώς περιορίζεται η αγοραστική δύναμη των Αμερικανών καταναλωτών

Νατάσα Σινιώρη
ΗΠΑ: Διχάζουν οι επετειακές εκδηλώσεις του Τραμπ [γράφημα]
World

Τραμπ και 250 χρόνια ΗΠΑ: Εθνική επέτειος ή πολιτικό σόου;

Ερωτήματα για το εάν ο Τραμπ χρησιμοποιεί τη 250η επέτειο των ΗΠΑ για να μετατρέψει τις εορταστικές εκδηλώσεις σε βιτρίνα για τον ίδιο

Πόπη Μυλωνά - Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Περισσότερα από Business of Sport
Μουντιάλ 2026: Πώς το τουρνουά τροφοδοτεί τη «gamification» των αγορών
Business of Sport

Το ποδόσφαιρο και οι αγορές στην εποχή του «gamification»

Το φετινό Μουντιάλ 2026 αναμένεται να προσθέσει έως και 10 δισ. δολάρια σε συνολικό στοιχηματικό όγκο, σύμφωνα με αναλυτές

Γιώργος Πολύζος
Το Μουντιάλ των 13 δισεκατομμυρίων
Business of Sport

Το Μουντιάλ των 13 δισεκατομμυρίων

Πώς στήθηκε η μεγαλύτερη οικονομική μηχανή του παγκόσμιου αθλητισμού – Από τα τηλεοπτικά δικαιώματα μέχρι το real estate των VIP, αναλύουμε πού βρίσκονται τα λεφτά.

Γιώργος Μαζιάς
Μουντιάλ: Ένα άπιαστο όνειρο 63.000 δολαρίων
Business of Sport

Μουντιάλ: Ένα άπιαστο όνειρο 63.000 δολαρίων

Η γεωγραφική διασπορά της διοργάνωσης σε τρεις χώρες και οι εξωφρενικές τιμές των εισιτηρίων του Μουντιάλ μετατρέπουν το ταξίδι της ανάδειξης του παγκόσμιου πρωταθλητή σε προνόμιο για ελάχιστους

Γιώργος Μαζιάς
Μουντιάλ 2026: Ποιος θα σηκώσει την κούπα; – Οι προβλέψεις του Σάιμον Κούπερ
Business of Sport

Ποιος θα σηκώσει την κούπα στο Μουντιάλ; - Tι προβλέπει ο Σάιμον Κούπερ

Η δομή του Μουντιάλ ευνοεί το τυχαίο, αλλά ο Σάιμον Κούπερ των Financial Times βλέπει την ιστορία να δείχνει δυτικοευρωπαίο νικητή

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Παγκόσμιο Κύπελλο: Προβλέπεται η μεγαλύτερη διοργάνωση στοιχημάτων στην ιστορία
Business of Sport

Παγκόσμιο Κύπελλο: Προβλέπεται η μεγαλύτερη διοργάνωση στοιχημάτων στην ιστορία

Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 ξεκινά στην Πόλη του Μεξικού και θα ολοκληρωθεί τα τέλη Ιουλίου στο Νιου Τζέρσεϊ

Δημήτρης Σταμούλης
Μουντιάλ: Ποιός θα πρέπει να πάρει το κύπελο;
World

Ποιά ομάδα θα πρέπει να κερδίσει το Παγκόσμιο Κύπελλο;

Η διεξαγωγή του Μουντιάλ εκτός απο αναμέτρηση 48 ποδοσφαιρικών ομάδων είναι και μια άσκηση δημόσιας διπλωματίας και ισχύος για τα 48 έθνη που συμμετέχουν

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Μουντιάλ: Οι επιχειρήσεις ετοιμάζονται για… μπίζνες
Business of Sport

Οι επιχειρήσεις ετοιμάζονται για... μουντιαλικές μπίζνες

Εφευρετικότητα και φαντασία για ένα μερίδιο από τα $80 δισ. που εκτιμάται ο τζίρος του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου

Αλέξανδρος Καψύλης
Latest News
Σκωτία: Έκλεψε χρήματα από τους Σκωτσέζους – Το έγκλημα του ήταν ότι ήταν «φτηνιάρης»
World

Έκλεψε χρήματα από Σκωτσέζους και αγόρασε... «σαχλαμάρες»

Ένας πολιτικός μεσολαβητής στη Σκωτία δήλωσε ένοχος για υπεξαίρεση, εξαπολύοντας ένα χείμαρρο δημόσιου χλευασμού όταν όλοι ανακάλυψαν τις φτηνιάρικες αγορές

KPMG: Η έκθεση της περιείχε AI ψευδαισθήσεις σχετικά με τα οφέλη της… Τεχνητής Νοημοσύνης
Tεχνητή νοημοσύνη

Έκθεση της KPMG περιείχε «ψευδαισθήσεις» για τα οφέλη της... ΑΙ

Ψευδείς μελέτες περιπτώσεων για την UBS και τα συστήματα μεταφορών υπερβάλλουν στην υιοθέτηση της τεχνολογίας, στην έκθεση της KPMG

Smart glasses και ιδιωτικότητα: Η νέα σύγκρουση Ευρώπης και Meta
Τεχνολογία

Η ΕΕ βάζει φρένο στην αόρατη επιτήρηση των smart glasses

Νομοθέτες και ρυθμιστικές αρχές προειδοποιούν ότι τα έξυπνα γυαλιά μπορεί να οδηγήσουν σε σχεδόν αόρατη επιτήρηση των πολιτών

Το νέο άλμα της AI: Από τα code assistants στη μηχανική αυτοβελτίωση
Tεχνητή νοημοσύνη

Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να ξεφύγει από τον ανθρώπινο έλεγχο;

Τα πιο προηγμένα μοντέλα AI αυξάνουν θεαματικά τις δυνατότητές τους, αλλά και τα ρίσκα που συνοδεύουν την εξέλιξή τους

Γιώργος Πολύζος
Εξόρυξη: Ταμείο με αμερικανική υποστήριξη διερευνά την αγορά μεριδίου στην προβληματική γαλλική μεταλλευτική Eramet
World

Fund με αμερικανική στήριξη θέλει, μερίδιο στην εξορυκτική Eramet

Η Orion CMC εξετάζει το μερίδιο της οικογένειας Ντιβάλ στον όμιλο Eramet όπου το γαλλικό κράτος είναι μέτοχος

Apple: Η νέα Siri και το στοίχημα της τεχνητής νοημοσύνης
Tεχνητή νοημοσύνη

Η Apple ποντάρει στη νέα Siri για να ξαναμπεί στην κούρσα της AI

Μετά το αποτυχημένο Apple Intelligence, η Apple δοκιμάζει μια πιο ευέλικτη στρατηγική στην AI αγορά

Γιώργος Πολύζος
Campbell’s: Διατηρεί τους ετήσιους στόχους παρά τη μείωση της καταναλωτικής δαπάνης στις ΗΠΑ
Business

Αντέχει στις πιέσεις η Campbell's, αλλά οι Αμερικανοί περιορίζουν τις αγορές τους

Η Campbell's διατηρεί αμετάβλητους τους ετήσιους στόχους της, καθώς περιορίζεται η αγοραστική δύναμη των Αμερικανών καταναλωτών

Νατάσα Σινιώρη
Μιούλερ: Από πρώην γεράκι της ΕΚΤ κυνηγός του εγκλήματος
World

Όταν τα επιτόκια συναντάνε το CSI

Ο Μάντις Μιούλερ εκπαίδευεται για να υπηρετήσει στη μονάδα εγκληματολογικών ερευνών της αστυνομίας

Τζούλη Καλημέρη
Κλίμα: Το 2030 ξεπερνάμε το όριο +1,5ο C της Συμφωνίας του Παρισιού
Κλιματική αλλαγή

SOS για την υπερθέρμανση του πλανήτη

Καμπανάκι επιστημόνων για το κλίμα σε διεθνές συνέδριο - Οι εκπομπές CO2 και την υπερθέρμανση του πλανήτη

Αλέξανδρος Καψύλης
Όμιλος Ηρακλής: Πώς χτίζεται η ανθεκτικότητα – Το ανθρώπινο δυναμικό και η καινοτομία
Business

Όμιλος Ηρακλής: Πώς χτίζεται η ανθεκτικότητα

Με επίκεντρο τη βιώσιμη ανάπτυξη ο όμιλος Ηρακλής ενισχύει το αναπτυξιακό του αποτύπωμα - Τι περιλαμβάνει το επενδυτικό του πλάνο

Οι AI agents βελτιώνουν την εμπειρία εξυπηρέτησης πελατών
Tεχνητή νοημοσύνη

Οι AI agents βελτιώνουν την εμπειρία εξυπηρέτησης πελατών

H υιοθέτηση των AI agents αυξήθηκε κατά 1,7 φορές μέσα σε έναν χρόνο

Nexi Ελλάδος: Ανάπτυξη και διακυβέρνηση σε ένα αυστηρά εποπτευόμενο περιβάλλον
Executive

Nexi Ελλάδος: Ανάπτυξη και διακυβέρνηση σε ένα αυστηρά εποπτευόμενο περιβάλλον

Η Κάτια Σταθάκη, CEO της Nexi Ελλάδος, ανέδειξε στο πλαίσιο του 24ου CFO Forum της KPMG τον εξελισσόμενο ρόλο του CFO ως στρατηγικού συνεργάτη της διοίκησης

Greece Signs EU SAFE Deal for Defense Funding
English Edition

Greece Signs EU SAFE Deal for Defense Funding

The agreement under the European Security Action for Europe program aims to support Greece’s defense capabilities through investments in strategic security technologies

Mobile Economy Europe: Η μάχη για το 5G, την AI και την ψηφιακή κυριαρχία
Τηλεπικοινωνίες

Η κινητή τηλεφωνία βασικός μοχλός της ευρωπαϊκής οικονομίας

Η νέα μελέτη Mobile Economy Europe 2026 δείχνει ότι η συμβολή των κινητών τεχνολογιών έφτασε το 1,15 τρισ. ευρώ το 2025

G7: Συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι και δείπνο στις Βερσαλλίες με Μακρόν
Κόσμος

G7: Συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι και δείπνο στις Βερσαλλίες με Μακρόν

Η επιτάχυνση των συζητήσεων για μια συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της συνόδου της G7

Κλάδος τροφίμων: Γιατί παραμένει ψηλά στην ατζέντα των επενδυτών – Τι αποκαλύπτουν τα πρόσφατα deals
Τρόφιμα – ποτά

Γιατί οι επενδυτές ποντάρουν στα τρόφιμα

Νέες επενδυτικές κινήσεις αναδιαμορφώνουν τον κλάδο τροφίμων στην εγχώρια σκηνή - Κρίσιμη η παράμετρος των εξαγωγών - Ποιοι «ανιχνεύουν» την αγορά

Κωνσταντίνος Δημητρίου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies