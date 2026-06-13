Μουντιάλ: Οι μεγάλες τράπεζες της Wall Street προτείνουν τηλεργασία

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Χαλαρώνουν την υποχρέωση παρουσίας στα γραφεία η Goldman Sachs και JPMorgan Chase κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ, καθώς στις πόλεις που φιλοξενούν το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός στον κόσμο αναμένονται σημαντικά προβλήματα στις μεταφορές αλλά και συμφόρηση στους δρόμους.

Οι πιστωτές της Wall Street ενημέρωσαν τους υπαλλήλους ότι μπορούν να ζητήσουν άδεια να εργάζονται από το σπίτι τις ημέρες των αγώνων, αφού προειδοποίησαν για πιθανές δυσκολίες στις μετακινήσεις σε πόλεις που διοργανώνουν το Παγκόσμιο Κύπελλο, συμπεριλαμβανομένης της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται οι Financial Times.

Εκατοντάδες χιλιάδες οπαδοί του ποδοσφαίρου αναμένεται να καταφθάσουν στη Νέα Υόρκη και το Νιου Τζέρσεϊ τις επόμενες εβδομάδες, καθώς η περιοχή φιλοξενεί οκτώ αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου, συμπεριλαμβανομένου του τελικού στο MetLife Stadium στο Νιου Τζέρσεϊ.

Οι οικονομολόγοι της Goldman έχουν προβλέψει ότι η Ισπανία είναι πιο πιθανό να κερδίσει το Μουντιάλ

Μουντιάλ: Υπέκυψαν οι αρνητές της τηλεργασίας

Η Goldman και η JPMorgan τα τελευταία χρόνια ήταν δύο από τους πιο ένθερμους αντιπάλους της τηλεργασίας στη Wall Street.

Ο Ντέιβιντ Σόλομον, διευθύνων σύμβουλος της Goldman, την είχε χαρακτηρίσει στο παρελθόν «παραφροσύνη», ενώ ο επικεφαλής της JPMorgan, Τζέιμι Ντίμον, επέκρινε σφοδρά τις πολιτικές τηλεργασίας σε μια γεμάτη βρισιές ομιλία του κατά τη διάρκεια μιας εσωτερικής ανοιχτής συνάντησης πέρυσι.

Η Citigroup, η οποία έχει διατηρήσει μια πολιτική ευέλικτης εργασίας από την πανδημία, έχει επίσης ενθαρρύνει το προσωπικό σε λεγόμενους υβριδικούς ρόλους να εργάζεται εξ αποστάσεως στις πόλεις που θα φιλοξενήσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο κατά τη διάρκεια του τουρνουά, ανέφεραν οι πηγές.

Η προσωρινή πολιτική της JPMorgan ισχύει για όλους τους υπαλλήλους στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό, σύμφωνα με υπόμνημα που εξέτασαν οι Financial Times.

Οι προσωρινές παραχωρήσεις υπογραμμίζουν τις υλικοτεχνικές προκλήσεις που θέτει το τουρνουά ποδοσφαίρου διάρκειας ενός μήνα, το οποίο αναμένεται να ασκήσει σημαντική πίεση στα δίκτυα μεταφορών σε όλες τις χώρες υποδοχής.

Τα μέτρα υποδηλώνουν επίσης ότι, παρά το γεγονός ότι οι τράπεζες διέταξαν το προσωπικό να επιστρέψει στο γραφείο με πλήρη απασχόληση, η τηλεργασία παραμένει ένα χρήσιμο εργαλείο έκτακτης ανάγκης για τη διαχείριση των διαταραχών, ακόμη και για τους εργοδότες της Wall Street που επικεντρώνονται περισσότερο στα γραφεία.

Η Goldman ήταν από τις πρώτες μεγάλες τράπεζες που τερμάτισαν την τηλεργασία της εποχής της πανδημίας το 2021, ενώ η JPMorgan πέρυσι διέταξε τους περισσότερους υπαλλήλους να επιστρέψουν στο γραφείο πέντε ημέρες την εβδομάδα.

Οι προειδοποιήσεις για τις μετακινήσεις κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ

Οι εργοδότες στις πόλεις υποδοχής έχουν κληθεί να προετοιμαστούν για μεγαλύτερη συμφόρηση και μεγαλύτερους χρόνους μετακίνησης, καθώς εκατομμύρια οπαδοί ταξιδεύουν μεταξύ αγώνων, ζωνών οπαδών και κέντρων πόλεων.

Στη Νέα Υόρκη, το τρένο που εξυπηρετεί τον σταθμό Penn της πόλης και το Secaucus Junction στο Νιου Τζέρσεϊ – κοντά στο MetLife, το οποίο θα μετονομαστεί σε New York New Jersey Stadium για όλη τη διάρκεια του τουρνουά θα περιορίζεται σε κατόχους εισιτηρίων του Μουντιάλ για τέσσερις ώρες πριν από την έναρξη τις ημέρες των αγώνων.

Οι μεγάλες αθλητικές εκδηλώσεις συχνά προκαλούν προειδοποιήσεις ότι τα δίκτυα μεταφορών θα δυσκολευτούν να αντιμετωπίσουν την εισροή επισκεπτών.

Πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 2012, υπήρχαν προβλέψεις για «Ολυμπιακή αναταραχή» εν μέσω ανησυχιών ότι οι υποδομές μεταφορών της πρωτεύουσας θα κατέρρεαν υπό την πίεση. Ενώ οι καλοκαιρινοί αγώνες προκάλεσαν κάποια αναστάτωση, αυτοί οι φόβοι ήταν αβάσιμοι.

Οι οικονομολόγοι της Goldman έχουν προβλέψει ότι η Ισπανία είναι πιο πιθανό να κερδίσει το Παγκόσμιο Κύπελλο, δίνοντας στη χώρα πιθανότητα 26% να σηκώσει το τρόπαιο στις 19 Ιουλίου, μπροστά από τη Γαλλία και την Αργεντινή.