 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(22) "Technology & Computing"
    [1]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(23) "Artificial Intelligence"
    [1]=>
    string(8) "Business"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "AI Slop1"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(37) "Negative News: Professional Services2"
}

KPMG: Η έκθεση της περιείχε AI ψευδαισθήσεις σχετικά με τα οφέλη της… Τεχνητής Νοημοσύνης

Ψευδείς μελέτες περιπτώσεων για την UBS και τα συστήματα μεταφορών υπερβάλλουν στην υιοθέτηση της τεχνολογίας, στην έκθεση της KPMG

Tεχνητή νοημοσύνη 13.06.2026, 23:40
Σχολιάστε
KPMG: Η έκθεση της περιείχε AI ψευδαισθήσεις σχετικά με τα οφέλη της… Τεχνητής Νοημοσύνης
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ως προς την υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης υπερέβαλε έκθεση της KPMG σχετικά με τον τρόπο χρήσης της τεχνολογίας από επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο με ψευδείς μελέτες περιπτώσεων που φαίνεται να βασίστηκαν σε ψευδαισθήσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η έκθεση του Οκτωβρίου, με τίτλο «Επαναπροσδιορισμός της αριστείας στην εποχή της πρακτικής Τεχνητής Νοημοσύνης», έκανε πολυάριθμους ψευδείς ισχυρισμούς σχετικά με τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης από οργανισμούς, όπως η ελβετική τράπεζα UBS, η Εθνική Υπηρεσία Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου και οι ομάδες δημόσιων συγκοινωνιών, όπως η ελβετική Swiss Federal Railways και η λονδρέζικη Transport for London.

Οι ανακρίβειες αναγνωρίστηκαν ως ψευδαισθήσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης από την ερευνητική ομάδα GPTZero και επαληθεύτηκαν από τους Financial Times. Αφού ειδοποιήθηκε για το ζήτημα, η UBS δήλωσε ότι θα ζητήσει από την KPMG να αφαιρέσει τους ψευδείς ισχυρισμούς και η εταιρεία Big Four την Πέμπτη απέσυρε την έκθεση από ορισμένους από τους ιστότοπούς της.

Η ανακάλυψη είναι η τελευταία σε μια σειρά από εμφανείς ψευδαισθήσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης σε αναφορές εταιρειών επαγγελματικών υπηρεσιών και έρχεται μετά την ανάκληση μιας μελέτης από την EY τον περασμένο μήνα σχετικά με ψευδείς υποσημειώσεις και άλλα σφάλματα που εντόπισε η GPTZero.

Η έκθεση της KPMG ισχυρίστηκε ότι η UBS, εταιρεία διαχείρισης παγκόσμιου πλούτου, «ενσωματώνει πράκτορες Τεχνητής Νοημοσύνης σε συμβουλευτικές υπηρεσίες επενδύσεων, διαχείριση κινδύνων και παρακολούθηση συμμόρφωσης».

Πλατφόρμα της KPMG από κοινού με την Microsoft

Η KPMG έγραψε: «Αυτοί οι πράκτορες λειτουργούν μέσα σε μια σύνθετη πλατφόρμα που αναπτύχθηκε από κοινού με τη Microsoft, επιτρέποντας εξατομικευμένες, αποτελεσματικές και συμβατές οικονομικές διαδρομές».

Ένας εκπρόσωπος της τράπεζας δήλωσε στους FT ότι οι ισχυρισμοί ήταν «πραγματικά λανθασμένοι».

Η μελέτη ανέφερε επίσης ότι οι Ελβετικοί Ομοσπονδιακοί Σιδηρόδρομοι προσφέρουν πράκτορες Τεχνητής Νοημοσύνης που «βοηθούν τους χρήστες να σχεδιάζουν, να κάνουν κρατήσεις και να βελτιστοποιούν διαδρομές με βάση τις προτιμήσεις, τις συνθήκες σε πραγματικό χρόνο και τον αντίκτυπο του άνθρακα, μετατρέποντας την SBB σε έναν ολιστικό ενορχηστρωτή κινητικότητας».

Ένας εκπρόσωπος του σιδηροδρόμου επιβεβαίωσε στους FT ότι ο ισχυρισμός «δεν ήταν ακριβής».

Η μελέτη της KPMG ισχυρίστηκε επίσης ότι η Transport for London χρησιμοποιούσε πράκτορες Τεχνητής Νοημοσύνης «για την πρόβλεψη και τη διαχείριση της συμφόρησης, την εξατομίκευση των ενημερώσεων για τους μετακινούμενους και τον συντονισμό των πολυτροπικών μεταφορών».

Ένας εκπρόσωπος του συστήματος μεταφορών δήλωσε ότι ο ισχυρισμός ήταν «παραπλανητικός».

Ένας ισχυρισμός της KPMG ότι το NHS Greater Manchester χρησιμοποιεί πράκτορες Τεχνητής Νοημοσύνης για την πρόβλεψη επανεισαγωγών σε νοσοκομεία, την ταξινόμηση ασθενών και την αυτοματοποίηση παραπομπών «δεν ευθυγραμμίζεται πραγματικά» με το δελτίο τύπου στο οποίο φαινόταν να βασίζεται, δήλωσε ένας εκπρόσωπος.

Οι υποσημειώσεις δείχνουν ότι ο ισχυρισμός προήλθε από ένα ανακοινωθέν σχετικά με ένα εργαλείο Τεχνητής Νοημοσύνης που έχει σχεδιαστεί για την καταπολέμηση του καρκίνου του πνεύμονα. Σε αυτό, δεν υπάρχει καμία αναφορά στην εκτέλεση τέτοιων εργασιών από agentic AI.

Ένας εκπρόσωπος της International δήλωσε στους FT ότι η εταιρεία «λαμβάνει σοβαρά υπόψη την ακρίβεια και την ακεραιότητα του δημοσιευμένου περιεχομένου της» και ότι είχε αφαιρέσει την έκθεση από ιστότοπους, ενώ διερευνά τις συνθήκες που περιβάλλουν τη δημοσίευση της έκθεσης.

«Αναμένουμε από όλους τους ανθρώπους μας να ακολουθήσουν τις οδηγίες μας σχετικά με την υπεύθυνη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένης της ανθρώπινης εποπτείας για την επικύρωση περιεχομένου και την επαλήθευση ανεξάρτητων πηγών», είπε.

Τεχνητή Νοημοσύνη

Οι ψευδαισθήσεις «δηλητηριάζουν το πηγάδι των πληροφοριών»

Ο Έντουαρντ Τίαν, ​​διευθύνων σύμβουλος της GPTZero, δήλωσε ότι οι γεμάτες λάθη δημοσιεύσεις των Big Four «δηλητηριάζουν το πηγάδι των πληροφοριών». Τα ευρήματα της KPMG έχουν ήδη αναφερθεί από πολλές εκδόσεις του κλάδου, καθώς και από μια μεγάλη τσεχική εφημερίδα, σύμφωνα με την έρευνα της GPTZero.

Μεγάλες συμβουλευτικές εταιρείες όπως η KPMG και η EY θεωρούνται εξαιρετικά αξιόπιστες, επομένως η εξάρτησή τους από ψευδείς πληροφορίες «αυξάνει τον κίνδυνο ψευδών πληροφοριών από δεύτερο χέρι», δήλωσε ο Τίαν.

Εταιρείες συμβούλων όπως η KPMG προωθούν σε μεγάλο βαθμό τις υπηρεσίες τους σε εταιρικούς πελάτες ως σύμβουλοι για την υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου υπεύθυνης χρήσης της τεχνολογίας και της εφαρμογής πολιτικών για την αποφυγή σφαλμάτων. Τα τελευταία χρόνια, έχουν δημοσιεύσει εκατοντάδες άρθρα «ηγεσίας σκέψης» για την Τεχνητή Νοημοσύνη για να βοηθήσουν στην προσέλκυση πελατών.

Το «Επαναπροσδιορισμός της αριστείας στην εποχή της πρακτορικής Τεχνητής Νοημοσύνης» διανεμήθηκε από ομάδες συμβούλων της KPMG σε διάφορες χώρες, που περιείχε τοπικές επαφές μάρκετινγκ.

Οι ψευδαισθήσεις αποτελούν ένα αυξανόμενο πρόβλημα σε όλες τις επαγγελματικές υπηρεσίες. Η κορυφαία δικηγορική εταιρεία Sullivan & Cromwell παραδέχτηκε επίσης τον Απρίλιο ότι μια κατάθεση που υπέβαλε σε μια υπόθεση πτώχευσης περιείχε πολλές ανακρίβειες που δημιουργήθηκαν από την Τεχνητή Νοημοσύνη, συμπεριλαμβανομένων λανθασμένων ερμηνειών του κώδικα πτώχευσης των ΗΠΑ.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
KPMG: Η έκθεση της περιείχε AI ψευδαισθήσεις σχετικά με τα οφέλη της… Τεχνητής Νοημοσύνης
Tεχνητή νοημοσύνη

Έκθεση της KPMG περιείχε «ψευδαισθήσεις» για τα οφέλη της... ΑΙ
Smart glasses και ιδιωτικότητα: Η νέα σύγκρουση Ευρώπης και Meta
Τεχνολογία

Η ΕΕ βάζει φρένο στην αόρατη επιτήρηση των smart glasses
Το νέο άλμα της AI: Από τα code assistants στη μηχανική αυτοβελτίωση
Tεχνητή νοημοσύνη

Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να ξεφύγει από τον ανθρώπινο έλεγχο;
Εξόρυξη: Ταμείο με αμερικανική υποστήριξη διερευνά την αγορά μεριδίου στην προβληματική γαλλική μεταλλευτική Eramet
World

Fund με αμερικανική στήριξη θέλει, μερίδιο στην εξορυκτική Eramet
Apple: Η νέα Siri και το στοίχημα της τεχνητής νοημοσύνης
Tεχνητή νοημοσύνη

Η Apple ποντάρει στη νέα Siri για να ξαναμπεί στην κούρσα της AI
Campbell’s: Διατηρεί τους ετήσιους στόχους παρά τη μείωση της καταναλωτικής δαπάνης στις ΗΠΑ
Business

Αντέχει στις πιέσεις η Campbell's, αλλά οι Αμερικανοί περιορίζουν τις αγορές τους

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Μουντιάλ 2026: Πώς το τουρνουά τροφοδοτεί τη «gamification» των αγορών
Business of Sport

Το ποδόσφαιρο και οι αγορές στην εποχή του «gamification»

Το φετινό Μουντιάλ 2026 αναμένεται να προσθέσει έως και 10 δισ. δολάρια σε συνολικό στοιχηματικό όγκο, σύμφωνα με αναλυτές

Γιώργος Πολύζος
Επενδύσεις: Ποιες Περιφέρειες της χώρας πρωταγωνιστούν
Economy

Ποιες Περιφέρειες πρωταγωνιστούν στις επενδύσεις [γραφήματα]

Οι πρωταθλήτριες και οι ουραγοί στις επενδύσεις - Οι κλάδοι που κυριαρχούν

Μαρία Σιδέρη
Συντάξεις: Τα όρια ηλικίας, τα έτη ασφάλισης και το τελικό ποσό της σύνταξης
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πόση σύνταξη δικαιούστε; Οδηγός για ασφαλισμένους

Οδηγός για τη συνταξιοδότηση από το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της ΓΣΕΕ - Από τι εξαρτάται το τελικό ποσό στις συντάξεις

Κώστας Παπαδής
ΕΚΤ: Οι κινήσεις μετά την πρώτη αύξηση των επιτοκίων – Τα σενάρια
World

ΕΚΤ: Οι κινήσεις μετά την πρώτη αύξηση των επιτοκίων – Τα σενάρια

Η ΕΚΤ είναι η πρώτη τράπεζα της G7 που αύξησε τα επιτόκια - Τι είπε για τις επόμενες κινήσεις ο διοικητής της ΤτΕ Γ. Στουρνάρας μιλώντας στο 7ο OT FORUM

Τζούλη Καλημέρη
ΧΑ: Αντίστροφη μέτρηση για το free float
Xρηματιστήριο Αθηνών

Το ευρωπαϊκό σχέδιο που αλλάζει τα δεδομένα για τις εισηγμένες

Τελειώνει ο χρόνος για τις εισηγμένες, αλλά η Ευρώπη φέρνει νέα δεδομένα

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Μαξ Βέμπερ: Ο στοχαστής που επηρέασε τη γερμανική οικονομική τάξη
World

Ο στοχαστής πίσω από το γερμανικό οικονομικό θαύμα

Η σκέψη του Μαξ Βέμπερ από την «Προτεσταντική Ηθική» στον ορντολιμπεραλισμό και την Κοινωνική Οικονομία της Αγοράς

Ευθύμιος Τσλιόπουλος
Campbell’s: Διατηρεί τους ετήσιους στόχους παρά τη μείωση της καταναλωτικής δαπάνης στις ΗΠΑ
Business

Αντέχει στις πιέσεις η Campbell's, αλλά οι Αμερικανοί περιορίζουν τις αγορές τους

Η Campbell's διατηρεί αμετάβλητους τους ετήσιους στόχους της, καθώς περιορίζεται η αγοραστική δύναμη των Αμερικανών καταναλωτών

Νατάσα Σινιώρη
ΗΠΑ: Διχάζουν οι επετειακές εκδηλώσεις του Τραμπ [γράφημα]
World

Τραμπ και 250 χρόνια ΗΠΑ: Εθνική επέτειος ή πολιτικό σόου;

Ερωτήματα για το εάν ο Τραμπ χρησιμοποιεί τη 250η επέτειο των ΗΠΑ για να μετατρέψει τις εορταστικές εκδηλώσεις σε βιτρίνα για τον ίδιο

Πόπη Μυλωνά - Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Περισσότερα από Tεχνητή νοημοσύνη
KPMG: Η έκθεση της περιείχε AI ψευδαισθήσεις σχετικά με τα οφέλη της… Τεχνητής Νοημοσύνης
Tεχνητή νοημοσύνη

Έκθεση της KPMG περιείχε «ψευδαισθήσεις» για τα οφέλη της... ΑΙ

Ψευδείς μελέτες περιπτώσεων για την UBS και τα συστήματα μεταφορών υπερβάλλουν στην υιοθέτηση της τεχνολογίας, στην έκθεση της KPMG

Apple: Η νέα Siri και το στοίχημα της τεχνητής νοημοσύνης
Tεχνητή νοημοσύνη

Η Apple ποντάρει στη νέα Siri για να ξαναμπεί στην κούρσα της AI

Μετά το αποτυχημένο Apple Intelligence, η Apple δοκιμάζει μια πιο ευέλικτη στρατηγική στην AI αγορά

Γιώργος Πολύζος
Οι AI agents βελτιώνουν την εμπειρία εξυπηρέτησης πελατών
Tεχνητή νοημοσύνη

Οι AI agents βελτιώνουν την εμπειρία εξυπηρέτησης πελατών

H υιοθέτηση των AI agents αυξήθηκε κατά 1,7 φορές μέσα σε έναν χρόνο

SpaceX: Από το διάστημα στην τεχνητή νοημοσύνη και τη Wall Street
World

Η «βιαστική» IPO της SpaceX με φόντο την τεχνητή νοημοσύνη

Η SpaceX άντλησε 75 δισ. δολάρια, ενώ ο Ίλον Μασκ στρέφει τη SpaceX προς την τεχνητή νοημοσύνη και τα διαστημικά data centers

Γιώργος Πολύζος
Beyond 2026: Η τεχνητή νοημοσύνη, οι startups και η ψηφιακή μετάβαση στο επίκεντρο της έκθεσης
Business

Beyond 2026: Εκεί όπου η καινοτομία μετατρέπεται σε επιχειρηματική ευκαιρία

Από τις 17 έως τις 19 Ιουνίου στο Metropolitan Expo, η BEYOND 2026 φέρνει κοντά τεχνολογία, επιχειρήσεις, επενδύσεις και καινοτομία, με αιχμή την τεχνητή νοημοσύνη

OpenAI: Εξετάζει δραστικές μειώσεις τιμών, προβλέποντας μάχη για χρήστες με την Anthropic
Tεχνητή νοημοσύνη

Η OpenAI ρίχνει τις τιμές για να αυξήσει τους χρήστες

Η OpenAI μπορεί να μειώσει τις τιμές για τα tokens, την κεντρική μονάδα για τη μέτρηση του κόστους της τεχνητής νοημοσύνης, αν και οι συζητήσεις βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη

Bastion AI: Η νέα πλατφόρμα της nvisionist για επιτήρηση και ανίχνευση απειλών
Τεχνολογία

Η nvisionist λανσάρει το Bastion AI για την προστασία κρίσιμων υποδομών

Η πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης παρουσιάστηκε για πρώτη φορά δημόσια στο πλαίσιο της εκδήλωσης απολογισμού του ΕΛΚΑΚ

Latest News
KPMG: Η έκθεση της περιείχε AI ψευδαισθήσεις σχετικά με τα οφέλη της… Τεχνητής Νοημοσύνης
Tεχνητή νοημοσύνη

Έκθεση της KPMG περιείχε «ψευδαισθήσεις» για τα οφέλη της... ΑΙ

Ψευδείς μελέτες περιπτώσεων για την UBS και τα συστήματα μεταφορών υπερβάλλουν στην υιοθέτηση της τεχνολογίας, στην έκθεση της KPMG

Smart glasses και ιδιωτικότητα: Η νέα σύγκρουση Ευρώπης και Meta
Τεχνολογία

Η ΕΕ βάζει φρένο στην αόρατη επιτήρηση των smart glasses

Νομοθέτες και ρυθμιστικές αρχές προειδοποιούν ότι τα έξυπνα γυαλιά μπορεί να οδηγήσουν σε σχεδόν αόρατη επιτήρηση των πολιτών

Το νέο άλμα της AI: Από τα code assistants στη μηχανική αυτοβελτίωση
Tεχνητή νοημοσύνη

Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να ξεφύγει από τον ανθρώπινο έλεγχο;

Τα πιο προηγμένα μοντέλα AI αυξάνουν θεαματικά τις δυνατότητές τους, αλλά και τα ρίσκα που συνοδεύουν την εξέλιξή τους

Γιώργος Πολύζος
Εξόρυξη: Ταμείο με αμερικανική υποστήριξη διερευνά την αγορά μεριδίου στην προβληματική γαλλική μεταλλευτική Eramet
World

Fund με αμερικανική στήριξη θέλει, μερίδιο στην εξορυκτική Eramet

Η Orion CMC εξετάζει το μερίδιο της οικογένειας Ντιβάλ στον όμιλο Eramet όπου το γαλλικό κράτος είναι μέτοχος

Apple: Η νέα Siri και το στοίχημα της τεχνητής νοημοσύνης
Tεχνητή νοημοσύνη

Η Apple ποντάρει στη νέα Siri για να ξαναμπεί στην κούρσα της AI

Μετά το αποτυχημένο Apple Intelligence, η Apple δοκιμάζει μια πιο ευέλικτη στρατηγική στην AI αγορά

Γιώργος Πολύζος
Campbell’s: Διατηρεί τους ετήσιους στόχους παρά τη μείωση της καταναλωτικής δαπάνης στις ΗΠΑ
Business

Αντέχει στις πιέσεις η Campbell's, αλλά οι Αμερικανοί περιορίζουν τις αγορές τους

Η Campbell's διατηρεί αμετάβλητους τους ετήσιους στόχους της, καθώς περιορίζεται η αγοραστική δύναμη των Αμερικανών καταναλωτών

Νατάσα Σινιώρη
Μιούλερ: Από πρώην γεράκι της ΕΚΤ κυνηγός του εγκλήματος
World

Όταν τα επιτόκια συναντάνε το CSI

Ο Μάντις Μιούλερ εκπαίδευεται για να υπηρετήσει στη μονάδα εγκληματολογικών ερευνών της αστυνομίας

Τζούλη Καλημέρη
Κλίμα: Το 2030 ξεπερνάμε το όριο +1,5ο C της Συμφωνίας του Παρισιού
Κλιματική αλλαγή

SOS για την υπερθέρμανση του πλανήτη

Καμπανάκι επιστημόνων για το κλίμα σε διεθνές συνέδριο - Οι εκπομπές CO2 και την υπερθέρμανση του πλανήτη

Αλέξανδρος Καψύλης
Όμιλος Ηρακλής: Πώς χτίζεται η ανθεκτικότητα – Το ανθρώπινο δυναμικό και η καινοτομία
Business

Όμιλος Ηρακλής: Πώς χτίζεται η ανθεκτικότητα

Με επίκεντρο τη βιώσιμη ανάπτυξη ο όμιλος Ηρακλής ενισχύει το αναπτυξιακό του αποτύπωμα - Τι περιλαμβάνει το επενδυτικό του πλάνο

Οι AI agents βελτιώνουν την εμπειρία εξυπηρέτησης πελατών
Tεχνητή νοημοσύνη

Οι AI agents βελτιώνουν την εμπειρία εξυπηρέτησης πελατών

H υιοθέτηση των AI agents αυξήθηκε κατά 1,7 φορές μέσα σε έναν χρόνο

Nexi Ελλάδος: Ανάπτυξη και διακυβέρνηση σε ένα αυστηρά εποπτευόμενο περιβάλλον
Executive

Nexi Ελλάδος: Ανάπτυξη και διακυβέρνηση σε ένα αυστηρά εποπτευόμενο περιβάλλον

Η Κάτια Σταθάκη, CEO της Nexi Ελλάδος, ανέδειξε στο πλαίσιο του 24ου CFO Forum της KPMG τον εξελισσόμενο ρόλο του CFO ως στρατηγικού συνεργάτη της διοίκησης

Greece Signs EU SAFE Deal for Defense Funding
English Edition

Greece Signs EU SAFE Deal for Defense Funding

The agreement under the European Security Action for Europe program aims to support Greece’s defense capabilities through investments in strategic security technologies

Mobile Economy Europe: Η μάχη για το 5G, την AI και την ψηφιακή κυριαρχία
Τηλεπικοινωνίες

Η κινητή τηλεφωνία βασικός μοχλός της ευρωπαϊκής οικονομίας

Η νέα μελέτη Mobile Economy Europe 2026 δείχνει ότι η συμβολή των κινητών τεχνολογιών έφτασε το 1,15 τρισ. ευρώ το 2025

G7: Συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι και δείπνο στις Βερσαλλίες με Μακρόν
Κόσμος

G7: Συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι και δείπνο στις Βερσαλλίες με Μακρόν

Η επιτάχυνση των συζητήσεων για μια συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της συνόδου της G7

Κλάδος τροφίμων: Γιατί παραμένει ψηλά στην ατζέντα των επενδυτών – Τι αποκαλύπτουν τα πρόσφατα deals
Τρόφιμα – ποτά

Γιατί οι επενδυτές ποντάρουν στα τρόφιμα

Νέες επενδυτικές κινήσεις αναδιαμορφώνουν τον κλάδο τροφίμων στην εγχώρια σκηνή - Κρίσιμη η παράμετρος των εξαγωγών - Ποιοι «ανιχνεύουν» την αγορά

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Loulis Food Ingredients: Σύγχρονες πρακτικές και στρατηγικός σχεδιασμός οδηγούν την ανάπτυξη
Business

Loulis Food Ingredients: Τι οδηγεί την ανάπτυξη

Με την 7η γενιά να βρίσκεται στο «τιμόνι» η Loulis Food Ingredients στοχεύει στη διεύρυνση της παρουσίας της εντός και εκτός συνόρων

Μαρία Σιδέρη

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies