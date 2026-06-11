Λαζαράκου – OT FORUM: Πώς το Euronext, η τεχνητή νοημοσύνη και οι νέες εισαγωγές αλλάζουν την ελληνική κεφαλαιαγορά

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Στη νέα εποχή που διαμορφώνεται για την ελληνική κεφαλαιαγορά μετά την ένταξη του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο δίκτυο του Euronext αναφέρθηκε η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Βασιλική Λαζαράκου, μιλώντας στο 7ο OT FORUM, και τόνισε ότι η ελληνική αγορά αποκτά πλέον σημαντικά μεγαλύτερη διεθνή προβολή, αυξημένη ρευστότητα και νέες αναπτυξιακές προοπτικές.

OT FORUM: Η νέα πραγματικότητα του Euronext

Η κ. Λαζαράκου εξήγησε ότι από τον Νοέμβριο του 2025 η Ελλάδα αποτελεί το όγδοο μέλος του Euronext, του μεγαλύτερου ευρωπαϊκού διαχειριστή αγορών, γεγονός που δημιουργεί ένα εντελώς νέο περιβάλλον για τις εισηγμένες επιχειρήσεις και τους επενδυτές.

«Οι ελληνικές εταιρείες αποκτούν πολύ μεγαλύτερη ορατότητα στο διεθνές επενδυτικό κοινό, ενώ η αυξημένη προβολή συνδέεται άμεσα με τη ρευστότητα και την προσέλκυση περισσότερων επενδυτών», ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, τόνισε ότι η αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας και η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας έχουν συμβάλει καθοριστικά στη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος.

Ενισχυμένος εποπτικός συντονισμός

Αναφερόμενη στον ρόλο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στο νέο περιβάλλον, εξήγησε ότι η ελληνική εποπτική αρχή θα ενισχύσει τη συνεργασία και τον συντονισμό της με τις αντίστοιχες αρχές των υπόλοιπων επτά χωρών του Euronext. Όπως είπε, η εποπτεία κάθε αγοράς παραμένει στην αρμοδιότητα της εθνικής αρχής, ωστόσο η λειτουργία μιας κοινής ευρωπαϊκής πλατφόρμας απαιτεί στενότερο συντονισμό και κοινές εποπτικές δράσεις.

Η εποπτεία κάθε αγοράς παραμένει στην αρμοδιότητα της εθνικής αρχής

Η ίδια υπογράμμισε ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαθέτει ήδη σημαντική διεθνή εμπειρία μέσω της συμμετοχής της στα όργανα του IOSCO και της ESMA, γεγονός που διευκολύνει την προσαρμογή στο νέο πλαίσιο συνεργασίας.

Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τις αγορές

Η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στάθηκε ιδιαίτερα και στον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης, την οποία χαρακτήρισε «τη νέα επανάσταση» για τις κεφαλαιαγορές και το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Όπως επισήμανε, η ταχύτητα παραγωγής, αξιολόγησης και αξιοποίησης της πληροφορίας έχει αυξηθεί θεαματικά, γεγονός που μετασχηματίζει τόσο τη λειτουργία των αγορών όσο και τον τρόπο άσκησης της εποπτείας.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ολοκληρώνει το πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού της με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Σύμφωνα με την κ. Λαζαράκου, το νέο ψηφιακό περιβάλλον θα επιτρέψει στην Αρχή να παρακολουθεί την αγορά σε πραγματικό χρόνο, να εντοπίζει ταχύτερα πιθανές περιπτώσεις κατάχρησης της αγοράς και να ενισχύσει τις δυνατότητές της σε θέματα κυβερνοασφάλειας, που αποτελούν πλέον κορυφαία προτεραιότητα για όλες τις εποπτικές αρχές διεθνώς.

Αντοχές απέναντι στις γεωπολιτικές προκλήσεις

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις γεωπολιτικές προκλήσεις και τις επιπτώσεις τους στις διεθνείς αγορές, σημειώνοντας ότι η αυξημένη μεταβλητότητα, το ενεργειακό κόστος και οι πληθωριστικές πιέσεις παραμένουν σημαντικοί παράγοντες αβεβαιότητας.

Ωστόσο, όπως υπογράμμισε, η ελληνική αγορά εμφανίζει αξιοσημείωτες αντοχές. Ενδεικτικά, ανέφερε ότι κατά το πρώτο πεντάμηνο του έτους οι αντλήσεις κεφαλαίων ανήλθαν ήδη στα 5 δισ. ευρώ, στοιχείο που καταδεικνύει τη διατήρηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος παρά τη διεθνή αβεβαιότητα.

Κατά το πρώτο πεντάμηνο του έτους οι αντλήσεις κεφαλαίων ανήλθαν ήδη στα 5 δισ. ευρώ

Νέες ευκαιρίες από τη ναυτιλία και τις διπλές εισαγωγές

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην παράλληλη εισαγωγή της πρώτης ναυτιλιακής εταιρείας στο ελληνικό χρηματιστήριο, ενώ αποκάλυψε ότι υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλες ναυτιλιακές επιχειρήσεις να ακολουθήσουν την ίδια πορεία.

Όπως εξήγησε, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει ήδη προχωρήσει σε αλλαγές του ρυθμιστικού πλαισίου προκειμένου να διευκολυνθούν οι διπλές εισαγωγές εταιρειών στην ελληνική αγορά, ενισχύοντας έτσι την ανταγωνιστικότητα του Χρηματιστηρίου Αθηνών και διευρύνοντας τις επιλογές χρηματοδότησης των επιχειρήσεων.

Το μήνυμα για την επόμενη ημέρα

Το συνολικό μήνυμα που εξέπεμψε η Βασιλική Λαζαράκου από το βήμα του 7ου OT FORUM ήταν σαφώς αισιόδοξο. Όπως τόνισε, η ελληνική κεφαλαιαγορά εισέρχεται σε μια νέα φάση ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα οφέλη της ευρωπαϊκής ενοποίησης μέσω του Euronext, της τεχνολογικής εξέλιξης και της ενισχυμένης εμπιστοσύνης των επενδυτών, δημιουργώντας προϋποθέσεις για ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια.