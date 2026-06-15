ΣΕΒ: Οι αλλαγές στη διοίκηση και οι υποψηφιότητες που ξεχωρίζουν

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Χωρίς εκπλήξεις, αλλά με προφανές ενδιαφέρον για τις … επιμέρους εξελίξεις αναμένεται η φετινή γενική συνέλευση του ΣΕΒ, που θα πραγματοποιηθεί αύριο στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με κεντρικό σύνθημα «Παραγωγική Ελλάδα σε μία Ευρώπη που αλλάζει» . Ο νυν πρόεδρος του κορυφαίου εργοδοτικού συνδέσμου της χώρας, ο κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος αναμένεται να επαναβεβαιώσει την θέση του για τα επόμενα δύο χρόνια.

Οι αλλαγές που έρχονται στον ΣΕΒ

Όμως θα υπάρξουν αλλαγές σε δεύτερο και τρίτο επίπεδο. Κατ’ αρχήν ο νυν αντιπρόεδρος – ένας εκ των τριών – κ. Ευτύχης Βασιλάκης μετά από αρκετά χρόνια στη διοίκηση του ΣΕΒ αναμένεται να αποχωρήσει και την θέση του θα καταλάβει ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank κ. Στάθης Ψάλτης. Η ανάδειξη ενός εκ των κορυφαίων τραπεζιτών της χώρας στη θέση του αντιπροέδρου του ΣΕΒ ίσως να έχει και την δική της σημειολογία – σε μία περίοδο που η πιστωτική επέκταση των τραπεζών κατ΄ έτος αυξάνεται, ωστόσο υπάρχουν έκδηλες διαμαρτυρίες από τον επιχειρηματικό κόσμο για την χρηματοδότηση των επιχειρήσεων.

Ως εκ τούτου η εκλογή του κ. Ψάλτη συνιστά μία σοβαρή εξέλιξη. Οι άλλοι δύο αντιπρόεδροι, η κυρία Ράνια Αικατερινάρη, πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής και αντιπροέδρου του διοικητικού συμβουλίου και ο διευθύνον σύμβουλος της Helleniq Energy κ. Ανδρέας Σιάμισιη, θα παραμείνουν στις θέσεις τους. Η κυρία Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου, παραμένει στη θέση της γενικής γραμματέως και στη θέση του ταμία ο κ. Μάρκος Βερέμης.

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον εντοπίζεται στο «τρίτο» επίπεδο. Για τις 14 θέσεις των μελών του διοικητικού συμβουλίου έχουν υποβληθεί 17 υποψηφιότητες – κι ως εκ τούτου τρεις υποψήφιοι, εκ των πραγμάτων θα … «ατυχήσουν»!

Τα νέα πρόσωπα στον ΣΕΒ

Πρόκειται για νέα πρόσωπα, τα οποία έχουν να επιδείξουν επιτυχή επιχειρηματική διαδρομή και η εκλογή τους σηματοδοτεί την ανανέωση μέρους της διοίκησης του συνδέσμου. Μεταξύ αυτών είναι ο πρόεδρος της ΤΕΜΕΣ, κ. Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος, ο διευθύνων σύμβουλος της Loulis Food Ingredients, κ. Νίκος Λούλης – πρόκειται για την επιχειρηματική συνέχεια μιας από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες-, ο αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Μέλισσα Κίκιζας, κ. Αλέξανδρος Κίκιζας, – είναι η τρίτη γενιά στην επιχειρηματική ιστορία της οικογένειας Κίκιζα – η διευθύνουσα σύμβουλος της BIC Βιολέξ, κυρία Όλγα Βαγενά και ο κ. Γιώργος Τριανταφύλλου, Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής του Ομίλου Motor Oil. Επισημαίνεται ότι από τα σημερινά εκλεγμένα μέλη του διοικητικού συμβουλίου πρόκειται να αποχωρήσει ο κ. Πάνος Κυριακόπουλος, προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της Cambridge Finance Ltd του Ομίλου Βαρδινογιάννη.

Ποιοι διεκδικούν επανεκλογή

Από την άλλη πλευρά διεκδικούν την επανεκλογή τους, μεταξύ των άλλων, ο επικεφαλής της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κ. Γιώργος Περιστέρης, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της φαρμακευτικής βιομηχανίας Elpen κ. Θεόδωρος Τρύφων, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της METRO ΑΕΒΕ κ. Αριστοτέλης Παντελιάδης, ο διευθύνων σύμβουλος της Παπουτσάνης κ. Μενέλαος Τασόπουλος, ο εκτελεστικός πρόεδρος της Goldair κ. Καλλίνικος Καλλίνικος και ο κ. Ευάγγελος Χρυσάφης της Metlen. Την επανεκλογή τους διεκδικούν επίσης η κυρία Πέγκυ Αντωνάκου της Google, ο κ. Γιάννης Καραγιάννης του Olympia Group, ο κ. Νίκος Καυκάς της ΚΑΥΚΑΣ, η κυρία Φιλίππα Μιχάλη της NN Hellas, ο κ. Κυριάκος Σαμπατακάκης της Accenture και η κυρία Νάγια Καλογεράκη της Coca-Cola HBC.