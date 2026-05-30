Θεοδωρόπουλος: Η δεύτερη θητεία στον ΣΕΒ και το νέο στοίχημα της βιομηχανίας

Με την επανεκλογή του κ. Σπύρου Θεοδωρόπουλου στην θέση του προέδρου του Συνδέσμου Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων (ΣΕΒ) και ίσως περιορισμένες αλλαγές στη διοίκηση του κορυφαίου επιχειρηματικού συνδέσμου της χώρας, θα πραγματοποιηθεί η γενική του συνέλευση το πρωί της 16ης Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι – όπως λέγεται – ο κ. Θεοδωρόπουλος εξελέγη στις προηγούμενες εκλογές έχοντας μάλιστα και ανθυποψήφια για πρώτη φορά στην ιστορία του Συνδέσμου.

Ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος και η επανεκλογή στον ΣΕΒ

Τώρα βέβαια τα πράγματα κινούνται πολύ πιο ομαλά. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΟΤ, υπάρχουν 23 υποψηφιότητες για τις 20 θέσεις του διοικητικού συμβουλίου. Εκτός από τους ήδη συμμετέχοντες οι επιπλέον υποψηφιότητες είναι από τους κ. Νίκο Λούλη, πρόεδρο της Loulis Group, ο κ. Αλέξανδρος Κίκιζας, πρόεδρος και CEO της Μέλισσα Κίκιζας – πρόκειται για την ιστορική συνέχεια δυο εκ των παλαιοτέρων βιομηχανικών επιχειρήσεων στην χώρα- και η κα. Όλγα Βαγενά, CEO της Bic Hellas -είναι θυγατρική γαλλικού ομίλου με μεγάλη παραγωγική δραστηριότητα στην Ελλάδα-.

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες εκτιμήσεις, δεν αποκλείεται ένα με δυο από τα προαναφερθέντα πρόσωπα θα εκλεγούν στο νέο διοικητικό συμβούλιο.

Ο νυν πρόεδρος, έχει επιβεβαιώσει στην πρώτη θητεία, όπως λένε χαρακτηριστικά, την ηγετική του φυσιογνωμία και σε δύσκολες μέρες – όπως ήταν όλη αυτή η περίοδος αλλά και η τρέχουσα συγκυρία – κατόρθωσε να αναδείξει το μείζον πρόβλημα της παραγωγικότητας.

Ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος θεωρεί ότι η απορρύθμιση της αγοράς εργασίας που συνέβη στη διάρκεια των μνημονίων πρέπει να παρέλθει οριστικά

Κι έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι η ενίσχυση της παραγωγικότητας, κατά την άποψη του – την οποία έχει επαναλάβει κατ΄επανάληψη και προ ημερών σε σχετικό συνέδριο – δεν μπορεί να γίνει σε βάρος της εργασίας. Αντιθέτως θεωρεί ότι η απορρύθμιση της αγοράς εργασίας που συνέβη στη διάρκεια των μνημονίων, πρέπει να παρέλθει οριστικά.

Η εργασία, οι συλλογικές συμβάσεις και το νέο παραγωγικό μοντέλο

Πιστεύει πως «η κερδοφορία των επιχειρήσεων πλέον επιτρέπει την μετάβαση σε ένα πιο οργανωμένο εργασιακό πλαίσιο». Στην προκειμένη περίπτωση – δίνοντας ίσως ο ίδιος το παράδειγμα στον κλάδο που δραστηριοποιείται – θεωρεί ότι είναι ανάγκη η επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων.

Από την άλλη πλευρά η ανάδειξη της βιομηχανίας και γενικότερα της μεταποίησης, αλλά και ευρύτερα η επιχειρηματική δραστηριότητα, βρίσκεται σε μία περίοδο διεθνών κλυδωνισμών.

Ο εμπορικός πόλεμος, με την άνοδο των δασμών, οι πολεμικές εξελίξεις στην περιοχή, το ενεργειακό πρόβλημα, έχουν εξασθενήσει την οικονομική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, ενώ επανέρχεται ο κίνδυνος του «στασιμοπληθωρισμού» – ένα φαινόμενο που αρκετοί φοβούνται ότι μπορεί να επιστρέψει – από τα «βάθη» των παλαιών δεκαετιών.

Διεθνείς κλυδωνισμοί και φόβοι για στασιμοπληθωρισμό

Ως εκ τούτου το οικονομικό περιβάλλον διεθνώς, αλλά και στην Ευρώπη, δεν αποπνέει καμία αισιοδοξία. Ωστόσο όμως οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν κατορθώσει να ενισχύσουν από την εποχή των μνημονίων, χρόνο με τον χρόνο, στο εξαγωγικό τους «αποτύπωμα» σε επίπεδα πρωτόγνωρα σε σχέση με το παρελθόν- με προεξάρχοντες κλάδους τα πετρελαιοειδή, τα τρόφιμα και τα βιομηχανικά προϊόντα.

Παράλληλα, στη διάρκεια των τελευταίων μηνών με την επαναφορά του ενεργειακού προβλήματος εκ νέου στο προσκήνιο, ο κ. Θεοδωρόπουλος έχει επιχειρήσει και συνεχίζει τις προσπάθειες για την διαμόρφωση ενός αξιόπιστου ενεργειακού συστήματος στη βιομηχανία, το οποίο να μην στερεί ανταγωνιστικότητα από τα ελληνικά προϊόντα που διατίθενται τόσο στην ελληνική όσο και κυρίως στη διεθνή αγορά.