Διευκρινίσεις Fast Ferries για Golden Star Ferries 

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Διευκρινίσεις απέστειλε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού η Fast Ferries αναφορικά με την Golden Star Ferries. Η Fast Ferries, στην πρόσφατη επιστολή της προς την Επιτροπή Ανταγωνισμού για θέματα ανταγωνισμού στην ακτοπλοΐα, αναφέρθηκε και στην Golden Star Ferries ως πιθανό στόχο εξαγοράς, είτε του συνόλου είτε μέρους του στόλου της.

Με νέα επιστολή προς την Επιτροπή Ανταγωνισμού, την οποία παρουσιάζει το OT.GR, η Fast Ferries διευκρινίζει ότι η συγκεκριμένη αναφορά δεν «αποσκοπούσε στη δημιουργία εντυπώσεων ή στην απόδοση πρόθεσης σε συγκεκριμένες εταιρείες ή πρόσωπα» και δεν βασιζόταν «σε οποιαδήποτε επίσημη ανακοίνωση, επιβεβαιωμένη πληροφορία ή γνωστοποιημένη συναλλαγή».

Η επιστολή αναφέρει τα εξής:

«Σε συνέχεια της από 11 Ιουνίου ενημερωτικής επιστολής μας προς την Αρχή σας, επιθυμούμε να προβούμε στην ακόλουθη διευκρίνιση αναφορικά με την αναφορά μας σε ενδεχόμενα σενάρια εξαγοράς μέρους ή του συνόλου του στόλου της GOLDEN STAR FERRIES.

»Η συγκεκριμένη αναφορά δεν βασίζεται σε οποιαδήποτε επίσημη ανακοίνωση, επιβεβαιωμένη πληροφορία ή γνωστοποιημένη συναλλαγή και σε καμία περίπτωση δεν αποσκοπούσε στη δημιουργία εντυπώσεων ή στην απόδοση πρόθεσης σε συγκεκριμένες εταιρείες ή πρόσωπα.

»Η επισήμανσή μας είχε αποκλειστικά χαρακτήρα γενικής ανησυχίας ως προς το ενδεχόμενο περαιτέρω συγκέντρωσης της ακτοπλοϊκής αγοράς των Κυκλάδων, ανεξαρτήτως των επιχειρήσεων που ενδεχομένως θα μπορούσαν να συμμετάσχουν σε μία τέτοια εξέλιξη.

»Ως εκ τούτου, παρακαλούμε όπως η συγκεκριμένη αναφορά εκληφθεί αποκλειστικά ως έκφραση προβληματισμού σχετικά με τη διατήρηση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και πολυφωνίας στην ακτοπλοΐα και όχι ως αναφορά σε πραγματικό ή επικείμενο εταιρικό γεγονός που αφορά τη GOLDEN STAR FERRIES ή οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση.

»Η πάγια θέση μας είναι ότι η ύπαρξη πολλών, ισχυρών και ανεξάρτητων ακτοπλοϊκών επιχειρήσεων αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση υγιούς ανταγωνισμού, προς όφελος των νησιωτών, της τοπικής οικονομίας και της αναπτυξιακής προοπτικής των νησιών μας.

»Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση ή παροχή πρόσθετων στοιχείων».