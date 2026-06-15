 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(24) "Mergers and Acquisitions"
    [1]=>
    string(37) "Logistics and Transportation Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Διευκρινίσεις Fast Ferries για Golden Star Ferries 

Η Fast Ferries, στην πρόσφατη επιστολή της προς την Επιτροπή Ανταγωνισμού για θέματα ανταγωνισμού στην ακτοπλοΐα, αναφέρθηκε και στην Golden Star Ferries ως πιθανό στόχο εξαγοράς, είτε του συνόλου είτε μέρους του στόλου της

Ακτοπλοΐα 15.06.2026, 20:26
Σχολιάστε
Διευκρινίσεις Fast Ferries για Golden Star Ferries 
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Διευκρινίσεις απέστειλε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού η Fast Ferries αναφορικά με την Golden Star Ferries. Η Fast Ferries, στην πρόσφατη επιστολή της προς την Επιτροπή Ανταγωνισμού για θέματα ανταγωνισμού στην ακτοπλοΐα, αναφέρθηκε και στην Golden Star Ferries ως πιθανό στόχο εξαγοράς, είτε του συνόλου είτε μέρους του στόλου της.

Με νέα επιστολή προς την Επιτροπή Ανταγωνισμού, την οποία παρουσιάζει το OT.GR, η Fast Ferries διευκρινίζει ότι η συγκεκριμένη αναφορά δεν «αποσκοπούσε στη δημιουργία εντυπώσεων ή στην απόδοση πρόθεσης σε συγκεκριμένες εταιρείες ή πρόσωπα» και δεν βασιζόταν «σε οποιαδήποτε επίσημη ανακοίνωση, επιβεβαιωμένη πληροφορία ή γνωστοποιημένη συναλλαγή».

Η επιστολή αναφέρει τα εξής:

«Σε συνέχεια της από 11 Ιουνίου ενημερωτικής επιστολής μας προς την Αρχή σας, επιθυμούμε να προβούμε στην ακόλουθη διευκρίνιση αναφορικά με την αναφορά μας σε ενδεχόμενα σενάρια εξαγοράς μέρους ή του συνόλου του στόλου της GOLDEN STAR FERRIES.

»Η συγκεκριμένη αναφορά δεν βασίζεται σε οποιαδήποτε επίσημη ανακοίνωση, επιβεβαιωμένη πληροφορία ή γνωστοποιημένη συναλλαγή και σε καμία περίπτωση δεν αποσκοπούσε στη δημιουργία εντυπώσεων ή στην απόδοση πρόθεσης σε συγκεκριμένες εταιρείες ή πρόσωπα.

»Η επισήμανσή μας είχε αποκλειστικά χαρακτήρα γενικής ανησυχίας ως προς το ενδεχόμενο περαιτέρω συγκέντρωσης της ακτοπλοϊκής αγοράς των Κυκλάδων, ανεξαρτήτως των επιχειρήσεων που ενδεχομένως θα μπορούσαν να συμμετάσχουν σε μία τέτοια εξέλιξη.

»Ως εκ τούτου, παρακαλούμε όπως η συγκεκριμένη αναφορά εκληφθεί αποκλειστικά ως έκφραση προβληματισμού σχετικά με τη διατήρηση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και πολυφωνίας στην ακτοπλοΐα και όχι ως αναφορά σε πραγματικό ή επικείμενο εταιρικό γεγονός που αφορά τη GOLDEN STAR FERRIES ή οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση.

»Η πάγια θέση μας είναι ότι η ύπαρξη πολλών, ισχυρών και ανεξάρτητων ακτοπλοϊκών επιχειρήσεων αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση υγιούς ανταγωνισμού, προς όφελος των νησιωτών, της τοπικής οικονομίας και της αναπτυξιακής προοπτικής των νησιών μας.

»Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση ή παροχή πρόσθετων στοιχείων».

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Wall Street: Αλμα 450 μονάδων και νέο υψηλό για Dow μετά τη συμφωνία Τραμπ με Ιράν
Wall Street

Αλμα 450 μονάδων και νέο υψηλό για Dow μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν
COP26: Ο ηλεκτρισμός ως εναλλακτική των ορυκτών καυσίμων
Green

COP26: Ο ηλεκτρισμός ως εναλλακτική των ορυκτών καυσίμων
Granarolo: Ενίσχυση κερδοφορίας το 2025 – Ποιο είναι το στοίχημα για την επόμενη μέρα
Business

Άνοδος στα καθαρά κέρδη της Granarolo - Πώς θα συνεχίσει την κερδοφορία
Μουντιάλ 2026: Διαλείμματα για ενυδάτωση ή για…διαφημίσεις
Business of Sport

Μουντιάλ: Διαλείμματα για ενυδάτωση ή για...διαφημίσεις
Moody’s: Τι φέρνει η αύξηση των επιτοκίων της ΕΚΤ για τις ευρωπαϊκές τράπεζες
Τράπεζες

Moody’s: Παραμένουν οι προκλήσεις για την ΕΚΤ
Κρίσιμα ορυκτά: Σκεπτικισμός των G7 στο αμερικανικό σχέδιο τιμολόγησης
World

Διαφωνίες στους κόλπους των G7 για τα κρίσιμα ορυκτά

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Morgan Stanley: Ελκυστικές, με ισχυρές προοπτικές, οι ελληνικές τράπεζες
Τράπεζες

Morgan Stanley: Ελκυστικές οι ελληνικές τράπεζες με ισχυρές προοπτικές

Τι αναφέρει η Morgan Stanley για τις ελληνικές τράπεζες - Ο ρόλος που παίζει η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Στενά του Ορμούζ: Γιατί δεν θα είναι εύκολο να επαναλειτουργήσουν πλήρως
World

«Παγίδες» και «νάρκες» στον δρόμο προς το άνοιγμα του Ορμούζ

Μετά τον πρώτο ενθουσιασμό από τα χρηματιστήρια στο άκουσμα της είδησης για κατ' αρχήν συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν, ακολουθεί ο σκεπτικισμός για τα Στενά του Ορμούζ

Μελίνα Ζιάγκου
Hedge funds: Ξεσκονίζουν το προπολεμικό τους εγχειρίδιο – Πού βλέπουν ευκαιρίες
Markets

Τα hedge funds ξεσκονίζουν το προπολεμικό τους εγχειρίδιο

Η καταρχήν ειρηνευτική συμφωνία αφαιρεί ένα σημαντικό βάρος από τις αγορές- Πού στρέφεται το ενδιαφέρον των hedge funds

Τζούλη Καλημέρη
Μουντιάλ 2026: Η χώρα που ο Τραμπ αντιπαθεί περισσότερο μπορεί να κερδίσει τον τίτλο
Business of Sport

Η χώρα που ο Τραμπ αντιπαθεί πιο πολύ ίσως σηκώσει την... κούπα

Η Ισπανία, φαβορί για το τρόπαιο του Μουντιάλ 2026, βρίσκεται σε αντίθεση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ όσον αφορά το Ιράν, τη Γάζα, τις αμυντικές δαπάνες, τη μετανάστευση και την πράσινη ενέργεια

Δημήτρης Σταμούλης
Δημόσιο Χρέος: Πραγματοποιήθηκε η πρόωρη αποπληρωμή των 6,94 δισ. ευρώ
Economy

Ολοκληρώθηκε η πρόωρη αποπληρωμή των 6,94 δισ.

Ποιο είναι το όφελος για το ελληνικό δημόσιο χρέος από την πρόωρη αποπληρωμή

Γιάννης Αγουρίδης
Στενά του Ορμούζ: Εγκλωβισμένα πάνω από 600 πλοία – Πώς και πότε θα αποδράσουν
Ποντοπόρος

Πώς και πότε θα αποδράσουν πάνω από 600 πλοία από τον Kόλπο

Οι εκπρόσωποι της ναυτιλιακής βιομηχανίας επισημαίνουν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις πριν αποκατασταθεί πλήρως η κυκλοφορία των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ

Λάμπρος Καραγεώργος
G7: Ξεκινάει η σύνοδος κορυφής – Η ατζέντα των ηγετών
World

G7: Ξεκινάει η σύνοδος κορυφής – Η ατζέντα των ηγετών

Οι ηγέτες της G7 συναντώνται μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Τζούλη Καλημέρη
ΑΔΜΗΕ: Ελκυστικό το επενδυτικό αφήγημα, λέει η Optima Bank – Στα 5,9 δισ. η RAB έως το 2029
Τράπεζες

Ελκυστικό το αφήγημα του ΑΔΜΗΕ, λέει η Optima Bank 

Ο ΑΔΜΗΕ αποτελεί επενδυτική επιλογή χαμηλού ρίσκου με υψηλές αποδόσεις και ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Περισσότερα από Ακτοπλοΐα
Διευκρινίσεις Fast Ferries για Golden Star Ferries 
Ακτοπλοΐα

Διευκρινίσεις Fast Ferries για Golden Star Ferries 

Η Fast Ferries, στην πρόσφατη επιστολή της προς την Επιτροπή Ανταγωνισμού για θέματα ανταγωνισμού στην ακτοπλοΐα, αναφέρθηκε και στην Golden Star Ferries ως πιθανό στόχο εξαγοράς, είτε του συνόλου είτε μέρους του στόλου της

Πέθανε ο Γιάννης Σκοπελίτης, ο καπετάνιος των Μικρών Κυκλάδων
Ακτοπλοΐα

Πέθανε ο Γιάννης Σκοπελίτης, ο καπετάνιος των Μικρών Κυκλάδων

Ο Γιάννης Σκοπελίτης έφυγε σήμερα το πρωί σε ηλικία 68 ετών

Fast Ferries: Στην Επιτροπή Ανταγωνισμού για τον αθέμιτο ανταγωνισμό στην ακτοπλοΐα
Ακτοπλοΐα

Στην Επιτροπή Ανταγωνισμού η Fast Ferries για τον αθέμιτο ανταγωνισμό στην ακτοπλοΐα

H Fast Ferries περιγράφει πρακτικές και εξελίξεις που ενδέχεται να οδηγήσουν σε περαιτέρω συγκέντρωση της αγοράς

Μεταφορικό Ισοδύναμο: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις
Ακτοπλοΐα

Μεταφορικό Ισοδύναμο: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

Οι αιτήσεις για το Μεταφορικό Ισοδύναμο Επιχειρήσεων θα πραγματοποιηθούν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας metaforikoisodynamo.gr

Ναυτιλία: Σοβαρό ατύχημα ναυτικού στο Superstar II
Ακτοπλοΐα
Upd: 14:35

Σοβαρό ατύχημα ναυτικού στο Superstar II

Ο ναυτικός μεταφέρθηκε με ελικόπτερο από το νησί στο νοσοκομείο της Λάρισας στο οποίο υποβλήθηκε σε πολύωρη επέμβαση

Ακτοπλοΐα: Η αόρατη πίεση στα συμβατικά πλοία και η ανάγκη στήριξης της 12μηνης γραμμής
Ακτοπλοΐα

Ταχύπλοα vs συμβατικά: Η μάχη στο Αιγαίο και το νέο στοίχημα

Η εντεινόμενη πίεση από τα ταχύπλοα, το υψηλό κόστος καυσίμων και οι πρώτες περικοπές δρομολογίων φέρνουν στο προσκήνιο τις προκλήσεις για τη βιωσιμότητα της ακτοπλοΐας

Λάμπρος Καραγεώργος
Κικίλιας: Μέτρα στήριξης της ακτοπλοΐας με στόχο τη συγκράτηση των τιμών
Ακτοπλοΐα

Κικίλιας: Μέτρα στήριξης της ακτοπλοΐας για συγκράτηση των τιμών

Βασική επιδίωξη είναι να αποτραπεί η μετακύλιση της αύξησης του κόστους των καυσίμων στους επιβάτες, ανέφερε ο Βασίλης Κικίλιας

Latest News
Wall Street: Αλμα 450 μονάδων και νέο υψηλό για Dow μετά τη συμφωνία Τραμπ με Ιράν
Wall Street

Αλμα 450 μονάδων και νέο υψηλό για Dow μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Σημαντικά ενισχυμένoι βγήκαν και οι τρεις δείκτες της Wall Street τη Δευτέρα

Δημήτρης Σταμούλης
COP26: Ο ηλεκτρισμός ως εναλλακτική των ορυκτών καυσίμων
Green

COP26: Ο ηλεκτρισμός ως εναλλακτική των ορυκτών καυσίμων

«Οι ακτίνες του ήλιου δεν χρειάζεται να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ για να φτάσουν στη γη»

Αλέξανδρος Καψύλης
Granarolo: Ενίσχυση κερδοφορίας το 2025 – Ποιο είναι το στοίχημα για την επόμενη μέρα
Business

Άνοδος στα καθαρά κέρδη της Granarolo - Πώς θα συνεχίσει την κερδοφορία

Βελτιωμένο κύκλο εργασιών και κέρδη κατέγραψε η Granarolo Ελλάς το 2025 - Θα αυξήσει το μέρισμα στους μετόχους

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Μουντιάλ 2026: Διαλείμματα για ενυδάτωση ή για…διαφημίσεις
Business of Sport

Μουντιάλ: Διαλείμματα για ενυδάτωση ή για...διαφημίσεις

Για πρώτη φορά μετά από 96 χρόνια, η FIFA χρησιμοποιεί «διαλείμματα ενυδάτωσης» για να χωρέσει διαφημίσεις

Moody’s: Τι φέρνει η αύξηση των επιτοκίων της ΕΚΤ για τις ευρωπαϊκές τράπεζες
Τράπεζες

Moody’s: Παραμένουν οι προκλήσεις για την ΕΚΤ

Η αύξηση των επιτοκίων της ΕΚΤ ενισχύει τα έσοδα των τραπεζών, αλλά οι κίνδυνοι για την κερδοφορία παραμένουν

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Κρίσιμα ορυκτά: Σκεπτικισμός των G7 στο αμερικανικό σχέδιο τιμολόγησης
World

Διαφωνίες στους κόλπους των G7 για τα κρίσιμα ορυκτά

Οι άλλες χώρες των G7 διατυπώνουν επιφυλάξεις για ενα σύστημα τιμών για τα κρίσιμα ορυκτά που προτείνουν οι ΗΠΑ και θα χρησιμοποιεί μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης

BEYOND Leadership Dialogue 2026: AI, εμπιστοσύνη και ψηφιακή κυριαρχία στο επίκεντρο
Business

Διεθνής διάλογος στη BEYOND 2026 για το μέλλον της ψηφιακής εποχής

Η διεθνής συνάντηση στην BEYOND θα ανοίξει με υπουργική συνεδρία και τρεις στρατηγικούς διαλόγους για AI, ρυθμιστικό πλαίσιο και ψηφιακή ασφάλεια

Kaspersky: Ραγδαία αύξηση στις απάτες μέσω εφαρμογών μηνυμάτων
Τεχνολογία

Ξεπερνούν τα 200 δισ. δολάρια οι παγκόσμιες ζημιές από απάτες με μηνύματα

Νέα έρευνα της Kaspersky δείχνει ότι οι ψηφιακές απάτες εξαπλώνονται ραγδαία σε εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων, πλήττοντας νοικοκυριά και επιχειρήσεις - Παγκόσμιες ζημιές άνω των 200 δισ.

Μαρκόπουλος: Δεν προβλέπεται να δοθεί 13ή σύνταξη και μισθός στους δημόσιους υπάλληλους
Economy

Μαρκόπουλος: Δεν προβλέπεται 13ή σύνταξη και μισθός στους δημόσιους υπάλληλους

Πρόκειται για προτάσεις που υπερβαίνουν κατά πολύ τα όρια της ελληνικής οικονομίας και θα θέσουν σε κίνδυνο τη δημοσιονομική ισορροπία, δήλωσε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος

SpaceX: Θα συνεχίσει ανοδικά και μετά το ρεκόρ εισαγωγής στη Wall Street
Τεχνολογία

Aνοδικές προβλέψεις για SpaceX και μετά το... διαστημικό ντεμπούτο

Η SpaceX έχει καταστεί ήηδη η έκτη μεγαλύτερη αμερικανική εταιρεία σε κεφαλαιοποίηση και ο Μασκ ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο

Δημήτρης Σταμούλης
OpenAI: Δικαστική νίκη απέναντι στην xAI του Μασκ για εμπορικά μυστικά
Tεχνητή νοημοσύνη

Δικαστική νίκη Αλτμαν απέναντι στον Μασκ - Τι δεν απέδειξε η xAI

Η αγωγή της πλευράς Μασκ ισχυριζόταν ότι πρώην υπάλληλοι της xAI απέσπασαν εμπιστευτικές πληροφορίες προς όφελος της OpenAI

Social Media: Αντιδράσεις για την απόφαση απαγόρευσης Στάρμερ για άτομα κάτω των 16 ετών
World

Social Media: Αντιδράσεις για την απόφαση απαγόρευσης Στάρμερ για άτομα κάτω των 16 ετών

Meta, YouTube και Snapchat λένε ότι η απαγόρευση, η οποία θα εμπόδιζε τα παιδιά να χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θα τα οδηγήσει σε «λιγότερο ασφαλείς υπηρεσίες»

Διευκρινίσεις Fast Ferries για Golden Star Ferries 
Ακτοπλοΐα

Διευκρινίσεις Fast Ferries για Golden Star Ferries 

Η Fast Ferries, στην πρόσφατη επιστολή της προς την Επιτροπή Ανταγωνισμού για θέματα ανταγωνισμού στην ακτοπλοΐα, αναφέρθηκε και στην Golden Star Ferries ως πιθανό στόχο εξαγοράς, είτε του συνόλου είτε μέρους του στόλου της

Συνάντηση Τραμπ – Μακρόν: «Μέχρι την Παρασκευή θα είναι εντελώς ανοιχτό το Ορμούζ»
World

Συνάντηση Τραμπ – Μακρόν: «Μέχρι την Παρασκευή θα είναι εντελώς ανοιχτό το Ορμούζ»

Ο Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε με τον Εμανουέλ Μακρόν στο Εβιάν – «Ίσως μπορούμε να κάνουμε κάτι για την Ουκρανία. Νομίζω ότι τόσο ο Πούτιν όσο και ο Ζελένσκι είναι ανοιχτοί σε αυτό»

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Υπέρ της μείωσης της εξάρτησης απο τα Στενά του Ορμούζ
World

Εναλλακτικές διαδρομές για τα Στενά του Ορμούζ, ζητά η φον ντερ Λάιεν

Ναι, στις εναλλακτικές διαδρομές απο την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν - «Ψήφος» υπέρ του διαδρόμου IMEC (Ινδία-Μεση Ανατολή-ΕΕ)

Συμφωνία ΗΠΑ- Ιράν: Πότε θα επιστρέψει η οικονομία στην κανονική της κατάσταση
World

Μέση Ανατολή: Πότε θα κλείσουν οι πληγές στην παγκόσμια οικονομία

Η καταρχήν συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν δίνει μια ανάσα στην παγκόσμια οικονομία ωστόσο οι ειδικοί προειδοποιούν ότι χρειάζεται χρόνος για να επιστρέψει σε έναν κανονικό ρυθμό

Τζούλη Καλημέρη

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies