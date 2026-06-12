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Fast Ferries: Στην Επιτροπή Ανταγωνισμού για τον αθέμιτο ανταγωνισμό στην ακτοπλοΐα

H Fast Ferries περιγράφει πρακτικές και εξελίξεις που ενδέχεται να οδηγήσουν σε περαιτέρω συγκέντρωση της αγοράς

Ακτοπλοΐα 12.06.2026, 13:45
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Fast Ferries: Στην Επιτροπή Ανταγωνισμού για τον αθέμιτο ανταγωνισμό στην ακτοπλοΐα
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Στην παρέμβαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού προσβλέπουν ακτοπλοϊκές εταιρείες, προκειμένου να διασφαλιστούν συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού στον ακτοπλοϊκό κλάδο του Αιγαίου, μετά το πρόσφατο κύμα εξαγορών πλοίων και την έντονη κινητικότητα που αποδίδεται στη ακτοπλοϊκή εταιρεία Seajets.

Η Fast Ferries περιγράφει μια επιχειρηματική συμπεριφορά που συνδυάζει μια επιθετική εμπορική πολιτική ταχυπλόων πλοίων κατά των συμβατικών με πιέσεις για εξαγορές πλοίων

Το ζήτημα έθεσε επισήμως στην Επιτροπή Ανταγωνισμού η Fast Ferries, με επιστολή της με ημερομηνία 11 Ιουνίου 2026. Αν και στην επιστολή δεν κατονομάζεται η Seajets, ωστόσο περιγράφονται αρκούντως πρακτικές και εξελίξεις που, σύμφωνα με την Fast Ferries , ενδέχεται να οδηγήσουν σε περαιτέρω συγκέντρωση της αγοράς, ιδίως στις γραμμές των Κυκλάδων, σε βάρος του επιβατικού κοινού και της εξυπηρέτησης των νησιωτών όλο το χρόνο. Μια εξέλιξη που δυσχεραίνει την επίτευξη του στόχους της κυβερνητικής πολιτικής για διατήρηση και βελτίωση της συνδεσιμότητας με τα νησιά μας.

Η Fast Ferries περιγράφει μια επιχειρηματική συμπεριφορά που συνδυάζει μια επιθετική εμπορική πολιτική ταχυπλόων πλοίων κατά των συμβατικών με πιέσεις για εξαγορές πλοίων. Όπως υποστηρίζει, οι εξελίξεις αυτές μπορούν να επηρεάσουν τη βιωσιμότητα των εταιρειών που διατηρούν σταθερή, ετήσια παρουσία στα νησιά, εξυπηρετώντας τις τοπικές κοινωνίες και κατά τους χειμερινούς μήνες.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο λιμάνι της Ραφήνας, όπου, σύμφωνα με την επιστολή, η περιορισμένη διαθεσιμότητα θέσεων ελλιμενισμού και διανυκτέρευσης δημιουργεί συνθήκες που επηρεάζουν τη δυνατότητα ορισμένων εταιρειών να συνεχίσουν απρόσκοπτα τη δραστηριότητά τους.

Η Fast Ferries επισημαίνει ακόμη ότι η πολιτική των πολύ χαμηλών ναύλων από τα ταχύπλοα εφαρμόζεται σε γραμμές όπου δραστηριοποιούνται εταιρείες με μόνιμη παρουσία, και σε ώρες που οι αναχωρήσεις ταχυπλόων και συμβατικών πλοίων είναι πολύ «κοντινές». Στην διάρκεια της υπόλοιπης ημέρας οι τιμές των ναύλων στα ταχύπλοα αυξάνονται σημαντικά.

Στο επίκεντρο των ανησυχιών βρίσκονται και οι πρόσφατες ή πιθανές εξαγορές πλοίων. Η Fast Ferries αναφέρεται στην απόκτηση του Ε/Γ-Ο/Γ «Άνεμος», το οποίο εξυπηρετούσε τις Δυτικές Κυκλάδες, ενώ κάνει λόγο και για ενδιαφέρον απόκτησης άλλων πλοίων στρατηγικής σημασίας, μεταξύ των οποίων το Ε/Γ-Ο/Γ «Διονύσιος Σολωμός».

Παράλληλα, στην επιστολή καταγράφεται ανησυχία για τα σενάρια εξαγοράς μέρους ή και του συνόλου του στόλου μιας άλλης ακτοπλοϊκής εταιρείας της Golden Star Ferries. Μια τέτοια εξέλιξη, σύμφωνα με τη Fast Ferries, θα μπορούσε να μεταβάλει ουσιωδώς τη δομή της αγοράς και να περιορίσει τις ανεξάρτητες ανταγωνιστικές δυνάμεις που δραστηριοποιούνται σήμερα στις Κυκλάδες.

Ολόκληρη η επιστολή της Fast Ferries έχει ως εξής:

Με την παρούσα επιστολή επιθυμούμε να θέσουμε υπόψη της Αρχής σας ορισμένες εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στην αγορά των ακτοπλοϊκών μεταφορών των Κυκλάδων και οι οποίες, κατά την άποψή μας, δημιουργούν σοβαρούς προβληματισμούς ως προς τη διατήρηση συνθηκών υγιούς, αποτελεσματικού και μακροχρόνια βιώσιμου ανταγωνισμού.

Η FAST FERRIES δραστηριοποιείται επί περισσότερα από είκοσι έτη στην ελληνική ακτοπλοΐα, εξυπηρετώντας νησιωτικές περιοχές καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Η παρουσία μας δεν περιορίζεται στις περιόδους υψηλής ζήτησης, αλλά διατηρείται όλο το έτος και κατά τους χειμερινούς μήνες, αναλαμβάνοντας το σημαντικό κόστος διατήρησης πλοίων, πληρωμάτων, υποδομών και δρομολογιακής συνέπειας προς όφελος των τοπικών κοινωνιών και της νησιωτικής συνοχής.

Κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα παρακολουθούμε με ιδιαίτερη ανησυχία τις εξελίξεις που αφορούν τόσο τη λειτουργία του λιμένα Ραφήνας όσο και τη συνολική δομή της ακτοπλοϊκής αγοράς των Κυκλάδων.

Ειδικότερα, έχει δημιουργηθεί έντονη πίεση ως προς τη διαθεσιμότητα θέσεων ελλιμενισμού και διανυκτέρευσης πλοίων στον λιμένα Ραφήνας, με αποτέλεσμα να τίθενται ζητήματα που επηρεάζουν ουσιωδώς τη δυνατότητα ορισμένων ακτοπλοϊκών εταιρειών να συνεχίσουν απρόσκοπτα τη δραστηριότητά τους. Οι σχετικές συζητήσεις και παρεμβάσεις που έχουν λάβει χώρα το τελευταίο διάστημα δημιουργούν την εντύπωση ότι οι περιορισμένες λιμενικές υποδομές χρησιμοποιούνται ως μέσο αναδιαμόρφωσης των συνθηκών ανταγωνισμού, με τρόπο που δύναται να επηρεάσει δυσανάλογα συγκεκριμένες ακτοπλοϊκές.

Παράλληλα, η ιδιαίτερα επιθετική εμπορική πολιτική που εφαρμόζεται κατά τη δρομολογιακή περίοδο 2026 στις γραμμές Ραφήνας – Κυκλάδων δημιουργεί εύλογους προβληματισμούς ως προς τον πραγματικό σκοπό και τη βιωσιμότητα των συγκεκριμένων πρακτικών. Ιδίως, παρατηρείται ότι οι εν λόγω πολιτικές εφαρμόζονται κυρίως σε γραμμές όπου δραστηριοποιούνται εταιρείες με μόνιμη και ετήσια παρουσία, οι οποίες εξυπηρετούν τις νησιωτικές κοινωνίες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, αναλαμβάνοντας το πλήρες λειτουργικό κόστος των χειμερινών μηνών και των περιόδων χαμηλής ζήτησης.

Αντιθέτως, ο ανταγωνισμός προέρχεται σε μεγάλο βαθμό από εποχικά δρομολογούμενα πλοία, τα οποία δραστηριοποιούνται σχεδόν αποκλειστικά κατά την περίοδο υψηλής επιβατικής κίνησης, χωρίς να επιβαρύνονται με το κόστος της ετήσιας εξυπηρέτησης των νησιών. Ως αποτέλεσμα, δημιουργούνται συνθήκες άνισης ανταγωνιστικής πίεσης εις βάρος των εταιρειών που διατηρούν σταθερή παρουσία καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και οι οποίες καλούνται να χρηματοδοτούν τη χειμερινή λειτουργία τους από τα έσοδα της θερινής περιόδου.

Η εφαρμογή εξαιρετικά χαμηλών ναύλων, εκτεταμένων εκπτώσεων και εμπορικών προσφορών ακριβώς στις γραμμές όπου δραστηριοποιούνται ετήσιοι πάροχοι, σε συνδυασμό με την απουσία αντίστοιχης εμπορικής συμπεριφοράς σε αγορές όπου ο ανταγωνισμός είναι περιορισμένος ή ανύπαρκτος, δημιουργεί την εύλογη εντύπωση ότι οι συγκεκριμένες πρακτικές ενδέχεται να αποσκοπούν όχι μόνο στην προσέλκυση επιβατικής κίνησης αλλά και στην αποδυνάμωση της οικονομικής βιωσιμότητας των επιχειρήσεων που εξυπηρετούν τις Κυκλάδες σε μόνιμη βάση.

Η ανησυχία αυτή καθίσταται ακόμη εντονότερη εφόσον οι εν λόγω πρακτικές συνδυάζονται με διαδοχικές εξαγορές πλοίων και εκδηλωμένο ενδιαφέρον για περαιτέρω συγκέντρωση μεταφορικής δυναμικότητας στις Κυκλάδες, γεγονός που δύναται να οδηγήσει σταδιακά σε περιορισμό του αποτελεσματικού ανταγωνισμού και σε αποδυνάμωση ή εκτοπισμό ανεξάρτητων ακτοπλοϊκών επιχειρήσεων που διατηρούν ετήσια δραστηριοποίηση.

Περαιτέρω, μετά την απόκτηση του Ε/Γ-Ο/Γ «ΑΝΕΜΟΣ», το οποίο μέχρι πρότινος εξυπηρετούσε τις Δυτικές Κυκλάδες και αποτελούσε έναν ανεξάρτητο ανταγωνιστικό φορέα στην περιοχή, παρατηρείται συνεχές ενδιαφέρον για την απόκτηση και άλλων πλοίων που δραστηριοποιούνται σε γραμμές στρατηγικής σημασίας για τις Κυκλάδες, μεταξύ των οποίων και το Ε/Γ-Ο/Γ «ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ».

Η εξαγορά του «ΑΝΕΜΟΣ» είχε ως αποτέλεσμα την αποχώρηση ενός ακόμη ανεξάρτητου παρόχου από την αγορά των Δυτικών Κυκλάδων και την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας του ίδιου επιχειρηματικού ομίλου στην περιοχή. Υπό το πρίσμα αυτό, η ενδεχόμενη απόκτηση και του Ε/Γ-Ο/Γ «ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ», το οποίο αποτελεί επί σειρά ετών βασικό μέσο εξυπηρέτησης των Δυτικών Κυκλάδων και εκτελεί δρομολόγια καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, δημιουργεί εύλογη ανησυχία ως προς τη μελλοντική δομή της συγκεκριμένης αγοράς.

Η συγκέντρωση υπό κοινό έλεγχο των βασικών πλοίων που εξυπηρετούν τις Δυτικές Κυκλάδες ενδέχεται να οδηγήσει σε συνθήκες ουσιαστικού ελέγχου του μεταφορικού έργου της περιοχής από έναν μόνο επιχειρηματικό φορέα, περιορίζοντας σημαντικά τη δυνατότητα ύπαρξης ανεξάρτητου και αποτελεσματικού ανταγωνισμού. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να επηρεάσει όχι μόνο τις ανταγωνιστικές επιχειρήσεις αλλά και τη μακροπρόθεσμη λειτουργία της αγοράς, τις επιλογές των νησιωτών, τη διασφάλιση ανταγωνισμού στην παροχή ακτοπλοϊκών υπηρεσιών, το κόστος μεταφορών και την διατήρηση απρόσκοπτης συγκοινωνιακής κάλυψης.

Η προοπτική αυτή προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς τυχόν απορρόφηση πλοίων που εξυπηρετούν κρίσιμες νησιωτικές συνδέσεις από τον ίδιο επιχειρηματικό όμιλο θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω συγκέντρωση της αγοράς και σε σημαντική ενίσχυση της ήδη ισχυρής θέσης που κατέχει στις Κυκλάδες.

Επιπλέον, επιθυμούμε να θέσουμε υπόψη της Αρχής σας την έντονη ανησυχία μας σχετικά με τα σενάρια εξαγοράς μέρους ή και του συνόλου του στόλου της GOLDEN STAR FERRIES. Μία τέτοια εξέλιξη, εφόσον συνδυαστεί με τις ήδη πραγματοποιηθείσες εξαγορές πλοίων και την υφιστάμενη παρουσία του ίδιου ομίλου στις Κυκλάδες, θα μπορούσε να μεταβάλει ουσιωδώς τη δομή της αγοράς και να περιορίσει σημαντικά τις ανεξάρτητες ανταγωνιστικές δυνάμεις που δραστηριοποιούνται σήμερα στην περιοχή.

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, θεωρούμε ότι η ενδεχόμενη συγκέντρωση σημαντικού αριθμού πλοίων και γραμμών υπό τον έλεγχο ενός μόνο επιχειρηματικού φορέα θα μπορούσε να δημιουργήσει συνθήκες οικονομικής εξάρτησης και μονομερούς διαμόρφωσης της προσφοράς μεταφορικού έργου σε μεγάλο μέρος των Κυκλάδων και ιδίως των Δυτικών Κυκλάδων.

Για εταιρείες όπως η FAST FERRIES, οι οποίες επί δεκαετίες επενδύουν σε πλοία, ανθρώπινο δυναμικό και ετήσια παρουσία στα νησιά, μια τέτοια εξέλιξη ενδέχεται να οδηγήσει σε συνθήκες οικονομικής ασφυξίας και σταδιακού αποκλεισμού από κρίσιμες αγορές, όχι ως αποτέλεσμα του φυσιολογικού και θεμιτού ανταγωνισμού, αλλά ως συνέπεια μιας ολοένα αυξανόμενης συγκέντρωσης οικονομικής ισχύος, λιμενικών πόρων και μεταφορικής δυναμικότητας.

Η πιθανή αποδυνάμωση ή και αποχώρηση ανεξάρτητων επιχειρήσεων από την αγορά των Κυκλάδων δεν θα επηρεάσει μόνο τις ίδιες τις επιχειρήσεις, αλλά μακροπρόθεσμα ενδέχεται ν α επηρεάσει αρνητικά το επίπεδο ανταγωνισμού, την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, τη συχνότητα των δρομολογίων, τις επιλογές των νησιωτών και των επισκεπτών, καθώς και τη μελλοντική διαμόρφωση των ναύλων.

Με την παρούσα δεν επιδιώκουμε να προδικάσουμε την ύπαρξη οποιασδήποτε παράβασης της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού. Ωστόσο, θεωρούμε υποχρέωσή μας να ενημερώσουμε εγκαίρως την Αρχή σας για τις ανωτέρω εξελίξεις και να εκφράσουμε την ανησυχία μας ότι ο συνδυασμός επιθετικών εμπορικών πρακτικών, πίεσης στις λιμενικές υποδομές και διαδοχικών εξαγορών πλοίων ή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ενδέχεται να οδηγήσει σε σημαντική αλλοίωση των συνθηκών ανταγωνισμού στην αγορά των ακτοπλοϊκών μεταφορών των Κυκλάδων.

Για τους λόγους αυτούς παρακαλούμε όπως η Αρχή σας παρακολουθήσει με ιδιαίτερη προσοχή τις εξελίξεις στον συγκεκριμένο κλάδο και αξιολογήσει τις επιπτώσεις που ενδέχεται να έχουν οι ανωτέρω πρακτικές και ενδεχόμενες συναλλαγές στη δομή και λειτουργία της σχετικής αγοράς.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση ή παροχή πρόσθετων στοιχείων που ενδεχομένως κριθούν απαραίτητα.

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Πιερρακάκης: Κρίσιμη η ευρωπαϊκή εποπτεία για την Ενωση Κεφαλαιαγορών
World

Πιερρακάκης: Κρίσιμη η ευρωπαϊκή εποπτεία για την Ενωση Κεφαλαιαγορών

Παρέμβαση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και προέδρου του Eurogroup Κυριάκου Πιερρακάκη στη δημόσια συνεδρίαση του ECOFIN

Στέγαση: Καμπανάκι από την Κομισιόν για την Ελλάδα – Υπερτιμημένες κατά 18% οι κατοικίες
Ακίνητα

Το σπίτι γίνεται πολυτέλεια: Τιμές και ενοίκια αφήνουν πίσω τα εισοδήματα

Στην Ελλάδα, η στέγαση ακριβαίνει σχεδόν τρεις φορές πιο γρήγορα από όσο αυξάνονται οι μισθοί

Αφροδίτη Τζιαντζή
OT FORUM: Απαιτείται ένα καινούργιο κοινωνικό συμβόλαιο
OT FORUM

Απαιτείται ένα καινούργιο κοινωνικό συμβόλαιο

Για την επίδραση της ΑΙ και τις αλλαγές που επέρχονται στην οικονομική και κοινωνική ζωή, μίλησαν στο 7o OT FORUM o Θεόδωρος Σκυλακάκης οικονομολόγος, βουλευτής Επικρατείας της ΝΔ και πρώην υπουργός και ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης επίκουρος καθηγητής Παν. Κρήτης και πρ. συντονιστής Γρ. Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή

New Deputy Ministers Sworn in Cabinet Reshuffle
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New Deputy Ministers Sworn in Cabinet Reshuffle

Five new government members were sworn in before President Konstantinos Tasoulas at the Presidential Mansion

SpaceX: «Διαστημικό» άλμα 28% της μετοχής, πάνω από 2 τρισ. δολάρια σε αξία
Τεχνολογία

SpaceX: «Διαστημικό» άλμα 28% της μετοχής, πάνω από 2 τρισ. δολάρια σε αξία

Η SpaceX κάνει το ντεμπούτο της μετά από δημόσια εγγραφή αξίας 75 δισ. δολαρίων· σπάει το ρεκόρ της Saudi Aramco του 2019

Μ. Μανουσάκης: Ψήφος εμπιστοσύνης η συμμετοχή του Δημοσίου στην ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ
Business

Μ. Μανουσάκης: Ψήφος εμπιστοσύνης η συμμετοχή του Δημοσίου στην ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ

Κρίσιμος ο ρόλος που διαδραματίζουν τα δίκτυα στην ενεργειακή ασφάλεια και την οικονομική ανάπτυξη της Ε.Ε.

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