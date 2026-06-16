ΑΔΜΗΕ: Καλύφθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

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Μέσα σε λίγα λεπτά καλύφθηκε το ζητούμενο ποσό της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, με το βιβλίο προσφορών να παραμένει ανοιχτό μέχρι μεθαύριο Πέμπτη 16 Ιουνίου.

Εκτιμήσεις της αγοράς κάνουν λόγο για προσφορές που μπορεί να είναι τριπλάσιες του ζητούμενου ποσού

Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται εντός του διαστήματος που θα παραμείνει ανοιχτό το βιβλίο επικαιροποίηση του guidance από τους αναδόχους, αν και η τελική τιμή διάθεσης αναμένεται να οριστεί μετά το κλείσιμο του βιβλίου.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι στόχος του ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών είναι η άντληση 530 εκατ. ευρώ με την έκδοση έως και 250.000.000 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών, με ανώτατη τιμή διάθεσης €4,17 ανά μετοχή με καταβολή μετρητών.

Εκτιμήσεις της αγοράς κάνουν λόγο για προσφορές που μπορεί να είναι τριπλάσιες του ζητούμενου ποσού, ή σε κάθε περίπτωση μπορεί να προσεγγίσουν ακόμη και τα 2 δισ. .

Η Capital Group Cornerstone Investor

Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών έχει επίσης συνάψει σύμβαση με την Capital World Investors, έναν επενδυτικό βραχίονα της Capital Group (ο «Cornerstone Investor»), δυνάμει της οποίας ο Cornerstone Investor συμφώνησε να εγγραφεί, στο πλαίσιο της Διεθνούς Προσφοράς και υπό την επιφύλαξη συγκεκριμένων όρων και προϋποθέσεων, για αριθμό Μετοχών της Διεθνούς Προσφοράς (οι «Μετοχές Cornerstone») έναντι συνολικού τιμήματος €70.0 εκατομμυρίων (δίχως να υπερβαίνει το συνολικό τίμημα των €70.0 εκατομμυρίων).

Η κατανομή των μετοχών

Η κατανομή των Νέων Μετοχών (μη συμπεριλαμβανομένων των Νέων Μετοχών ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ), έχει αρχικώς επιμερισθεί μεταξύ της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και της Διεθνούς Προσφοράς ως εξής: (i) ποσοστό 85% των Νέων Μετοχών (μη συμπεριλαμβανομένων των Νέων Μετοχών ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ) θα κατανεμηθεί στην Διεθνή Προσφορά (μαζί με τις Νέες Μετοχές ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ, οι «Μετοχές της Διεθνούς Προσφοράς») και (ii) ποσοστό 15% των Νέων Μετοχών (μη συμπεριλαμβανομένων των Νέων Μετοχών ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ) θα κατανεμηθεί σε επενδυτές που συμμετέχουν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά (οι «Μετοχές της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς»).

Μέτοχοι του είναι η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών με 51%, η ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ με 25% και η κινεζική State Grid με 24%

Οι συντονιστές της ΑΜΚ

Σε σχέση με την Διεθνή Προσφορά, η Goldman Sachs Bank Europe SE και η Morgan Stanley Europe SE θα ενεργούν ως Από Κοινού Παγκόσμιοι Συντονιστές και Aπό Κοινού Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners) (οι «Από Κοινού Γενικοί Συντονιστές»), η Τράπεζα Eurobank Α.Ε, η Alpha Bank Α.Ε., η AXIA Ventures Group Ltd., η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. θα ενεργούν 3 ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών και η Ambrosia Capital Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε.Π.Ε.Υ. η Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., η Optima Bank Α.Ε. και η Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. θα ενεργούν ως Συνδιαχειριστές (από κοινού οι «Διαχειριστές»).

Σε σχέση με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η Τράπεζα Eurobank Α.Ε. θα ενεργεί ως Σύμβουλος Έκδοσης, η Eurobank Α.Ε, η Alpha Bank Α.Ε., η AXIA Ventures Group Ltd., η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., θα ενεργούν ως Συντονιστές Τοποθέτησης και η Ambrosia Capital Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε.Π.Ε.Υ. η Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., η Optima Bank Α.Ε. και η Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. θα ενεργούν ως Τοποθετούντες.

Η περίοδος αποδοχής

Η περίοδος προσφοράς της Διεθνούς Προσφοράς (η «Διεθνής Περίοδος Βιβλίου Προσφορών») της Δημόσιας Προσφοράς θα ξεκινήσει στις 8:00 π.μ. ώρα Λονδίνου στις 16 Ιουνίου 20026 και θα λήξει στις 2:00 μ.μ. ώρα Λονδίνου στις 18 Ιουνίου 2026 και θα λάβει χώρα την ίδια χρονική περίοδο με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά (η «Ελληνική Περίοδος Προσφοράς» και από κοινού με την Διεθνή Περίοδο Βιβλίου Προσφορών η «Περίοδος Βιβλίου Προσφορών»).

Aνά πάσα στιγμή κατά την διάρκεια της Περιόδου Βιβλίου Προσφορών, η Εταιρεία δύναται να καθορίσει ένα εύρος τιμής ή καθοδήγηση τιμής (price guidance) (ή οποία δεν θα είναι υψηλότερη από την Ανώτερη Τιμή Διάθεσης), οπότε η Εταιρεία θα ενημερώσει δεόντως και εγκαίρως τους επενδυτές μέσω ρυθμιστικής ανακοίνωσης που θα αναρτηθεί επίσης στους ιστότοπους της Εταιρείας και της Euronext Athens.

Η Τιμή Διάθεσης δύναται να είναι κατώτερη ή ίση με την Ανώτερη Τιμή Διάθεσης αλλά όχι υψηλότερη. Ανά πάσα στιγμή κατά την διάρκεια της Περιόδου Βιβλίου Προσφορών, η Εταιρεία δύναται να καθορίσει ένα εύρος τιμής ή καθοδήγηση τιμής (price guidance) (ή οποία δεν θα είναι υψηλότερη από την Ανώτερη Τιμή Διάθεσης), οπότε η Εταιρεία θα ενημερώσει δεόντως και εγκαίρως τους επενδυτές μέσω ρυθμιστικής ανακοίνωσης που θα αναρτηθεί επίσης στους ιστότοπους της Εταιρείας και της Euronext Athens. Η Τιμή Διάθεσης δύναται να είναι κατώτερη ή ίση με την Ανώτερη Τιμή Διάθεσης αλλά όχι υψηλότερη.

Μέτοχοι του είναι η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών με 51%, η ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ με 25% και η κινεζική State Grid με 24%. Τα κεφάλαια της συμμετοχής του ελληνικού δημοσίου είναι εξασφαλισμένα όπως και της State Grid.

Σχετικά με την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών

Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών είναι εταιρεία συμμετοχών, η οποία συστάθηκε την 1η Φεβρουαρίου 2017 και είναι εισηγμένη στο Euronext Athens από τις 19 Ιουνίου 2017. Το μοναδικό ουσιώδες περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας συνίσταται στη συμμετοχή της κατά 51% στην ΑΔΜΗΕ, ο οποίος αποτελεί τον ιδιοκτήτη και διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Ο καταστατικός σκοπός της Εταιρείας είναι η προώθηση των δραστηριοτήτων της ΑΔΜΗΕ μέσω της συμμετοχής στον διορισμό των βασικών διοικητικών στελεχών της ΑΔΜΗΕ, της συνεργασίας με τους λοιπούς μετόχους της ΑΔΜΗΕ και της επικοινωνίας των δραστηριοτήτων της ΑΔΜΗΕ προς τους ίδιους τους μετόχους της Εταιρείας, καθώς και προς το ευρύτερο επενδυτικό κοινό.

Κατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €491.840.000, διαιρούμενο σε 232.000.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €2,12 εκάστη, οι οποίες είναι εισηγμένες στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Αξιών του Euronext Athens με το σύμβολο «ADMIE» (ISIN: GRS518003009).