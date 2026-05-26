Φορολογικές δηλώσεις: Τα λάθη που «φουσκώνουν» τα τεκμήρια κατοικίας

Οι παγίδες στις φορολογικές δηλώσεις - Τα SOS για τα τεκμήρια διαβίωσης

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις 26.05.2026, 19:00
Σχολιάστε
Φορολογικές δηλώσεις: Τα λάθη που «φουσκώνουν» τα τεκμήρια κατοικίας
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Παγίδες για τους ιδιοκτήτες ακινήτων κρύβονται πίσω από τις φορολογικές δηλώσεις και οποιοδήποτε λάθος ή παράλειψη μπορεί να τους βάλει σε περιπέτειες.

Η κατοικία στην οποία διαμένει ο φορολογούμενος, ανεξάρτητα από το αν είναι ιδιόκτητη, μισθωμένη ή δωρεάν παραχωρούμενη, αποτελεί τεκμήριο διαβίωσης.

Το τεκμήριο για τις κατοικίες μπορεί να μειώθηκε έως και 35%, αλλά παραμένει «πονοκέφαλος» για χιλιάδες φορολογουμένους κυρίως με χαμηλά εισοδήματα, καθώς στο τεκμαρτό εισόδημα που προκύπτει για την κύρια κατοικία προστίθενται το τεκμήριο για τα αυτοκίνητα, οι τοκοχρεωλυτικές δόσεις δανείων και η ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης των 3.000 ή 5.000 ευρώ, που ανεβάζουν τον συνολικό λογαριασμό.

Οι φορολογικές δηλώσεις

Κατά τη συμπλήρωση του πίνακα 5 της φορολογικής δήλωσης, ο οποίος αφορά το τεκμήριο για τις κατοικίες, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ειδικά εάν κατά τη διάρκεια του 2025 άλλαξαν κατοικία ή πούλησαν την κατοικία την οποία ιδιοκατοικούσαν.

Επίσης, η ιδιοκατοίκηση εμφανίζεται μόνο στο έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης, και συγκεκριμένα στον πίνακα 5 των τεκμηρίων, και δεν δηλώνεται στο έντυπο Ε2.

Αναλυτικότερα, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

1. Ιδιοκατοίκηση. Στον πίνακα 5.1 του εντύπου Ε1 επιλέγοντας το πλαίσιο της διεύθυνσης των κατοικιών, ανοίγει υποπίνακας στον οποίο δίνεται η δυνατότητα επιλογής εμφάνισης είτε της περσινής εικόνας δήλωσης ακινήτων, είτε της εικόνας του Ε9.

Δηλώνετε όποια ακίνητα ιδιοκατοικείτε, τα χαρακτηρίζετε ανάλογα (κύρια – 1η δευτερεύουσα – 2η δευτερεύουσα – λοιπές – αυτοτελείς βοηθητικοί χώροι), τα καταχωρείτε και τέλος επιλέγετε «Μεταφορά στη Δήλωση». Για την περίπτωση βοηθητικών χώρων που δεν βρίσκονται στην ίδια οικοδομή με την κύρια ή τις δευτερεύουσες κατοικίες, η επιφάνεια και η διεύθυνσή τους συμπληρώνονται στα αντίστοιχα πεδία της κύριας ή των δευτερευουσών κατοικιών.

κοινωνική αντιπαροχή

Επιπρόσθετα για τη δήλωση χρήσης αυτοτελών βοηθητικών χώρων χωρίς στοιχεία κύριας ή δευτερεύουσας κατοικίας, η επιφάνεια συμπληρώνεται στο πεδίο των βοηθητικών χώρων και στη χρήση επιλέγεται αυτοτελείς βοηθητικοί χώροι.

Στην περίπτωση που δεν εμφανίζονται τα ακίνητα που θέλετε να δηλώσετε θα επιλέξετε εισαγωγή νέου ακινήτου και θα καταχωρήσετε όλα τα στοιχεία του ακινήτου.

2. Αλλαγή κατοικίας. Εάν έχετε αλλάξει κύρια κατοικία μέσα στο 2025, θα επιλέξετε το πλαίσιο της διεύθυνσης της κύριας κατοικίας για να εισάγετε και τα στοιχεία της άλλης κατοικίας, θα τη χαρακτηρίσετε, θα την καταχωρήσετε και θα επιλέξετε «Μεταφορά στη Δήλωση». Τέλος, θα επιλέξετε την τελευταία κύρια κατοικία και ξανά «Μεταφορά στη Δήλωση». Τα στοιχεία της τελευταίας κύριας κατοικίας θα εμφανιστούν στον πίνακα 5.1α, ενώ το ποσό της αντικειμενικής δαπάνης της άλλης κύριας κατοικίας, θα μεταφερθεί στον κωδικό 707 για τον υπόχρεο και 708 για τη σύζυγο. Χρειάζεται προσοχή στα μηνύματα που εμφανίζονται κατά την εισαγωγή των στοιχείων των ακινήτων.

3. Πώληση ακινήτου. Σε περίπτωση πώλησης ακινήτου στον πίνακα όπου εμφανίζονται τα ακίνητα, είτε βάσει της εικόνας Ε9 είτε βάσει της περσινής δήλωσης, υπάρχει σε κάθε εγγραφή πεδίο διαγραφής. Διαγράφετε το ακίνητο που δεν έχετε πλέον στην κατοχή σας και επιλέγετε «Μεταφορά στη Δήλωση».

4. Τροποποίηση στοιχείων. Εφόσον δεν συμφωνείτε με τα στοιχεία των ακινήτων, όπως αυτά εμφανίζονται, θα πρέπει να τα διαγράψετε και να τα εισάγετε ως νέα ακίνητα με τα σωστά στοιχεία. Οι αλλαγές αυτές αφορούν αποκλειστικά στη συμπλήρωση της δήλωσης Ε1 και δεν επηρεάζουν την περιουσιακή σας εικόνα.

5. Διακοπή ηλεκτροδότησης. Η διακοπή ηλεκτροδότησης δεν συνεπάγεται κατάργηση του αριθμού παροχής. Ο αριθμός παροχής, είναι ένας μοναδικός αριθμός ο οποίος αναγράφεται στον μετρητή κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος (ρολόι) και χαρακτηρίζει τη σύνδεση του συγκεκριμένου ακινήτου με το δίκτυο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
SpaceX: Εξόργισε το Πεντάγωνο με την αύξηση της τιμής του Starlink
World

Στα μαχαίρια SpaceX και Πεντάγωνο για τη τιμή του Starlink
ΗΠΑ: Οι καταναλωτές ζητούν ξανά… εκδίκηση
World

Οι Αμερικανοί αγοραστές ζητούν ξανά... εκδίκηση
Wall Street: Νέο ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq
Wall Street

Νέο ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq στη Wall Street
Τράπεζες: Εκτός ισολογισμών 500 δισ. ευρώ – Συναγερμός στις εποπτικές αρχές
World

Εκτός τραπεζικών ισολογισμών 500 δισ. ευρώ – Συναγερμός στις εποπτικές αρχές
Κυριάκος Πιερρακάκης: Απασφαλίσαμε τη βόμβα του χρέους
Economy

Πιερρακάκης: Απασφαλίσαμε τη βόμβα του χρέους
Turkish Airlines: Στοχεύει την κορυφή αφού κέρδισε επιβατική κίνηση από εταιρείες του Κόλπου
World

Πώς η Turkish Airlines στοχεύει την κορυφή

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Αριστοτέλης Παντελιάδης: Γκρίνια για το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους
Business

«Γκρίνια» Παντελιάδη για το πλαφόν στα σούπερ μάρκετ

Τι ανέφερε ο Αριστοτέλης Παντελιάδης για τα μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης, τον ανταγωνισμό στα σούπερ μάρκετ και το ενδεχόμενο νέου κύκλου ανατιμήσεων

Δημήτρης Χαροντάκης
Motor Oil: Νέα ώθηση στο FSRU στον Κορινθιακό από τη συμφωνία με τη Mercuria
Ενέργεια

Το «Διώρυγα Gas» φέρνει τη Mercuria στην ελληνική αγορά LNG

Σε εξέλιξη οι διαβουλεύσεις με τον ΔΕΣΦΑ για τα κρίσιμα συνοδευτικά έργα, απαραίτητα για την ανάπτυξη του FSRU, με τις δύο πλευρές να αναζητούν κοινό βηματισμό

Μάχη Τράτσα
Γιώργος Στάσσης: Ιστορικό ορόσημο η ΑΜΚ της ΔΕΗ
Business

Στάσσης: Ιστορικό ορόσημο η ΑΜΚ της ΔΕΗ

Ο Γιώργος Στάσσης πρόεδρος και CEO της ΔΕΗ κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στο Euronext Athens – Στο ταμπλό οι νέες μετοχές της ΑΜΚ

Χρήστος Κολώνας
Μισθοί: Πώς ο πόλεμος συρρικνώνει την αγοραστική δύναμη στις πλούσιες χώρες
World

Στην πρέσα οι μισθοί σε όλον τον κόσμο

Το ενεργειακό σοκ στην ευρωζώνη είναι ένα νέο πλήγμα για τους εργαζόμενους - Οι πραγματικοί μισθοί συρρικνώνονται και πάλι

Αγίου Πνεύματος: Ποιους προρισμούς επιλέγουν οι Έλληνες
Τουρισμός

Ποιους προρισμούς επιλέγουν οι Έλληνες για του Αγίου Πνεύματος

Αυξημένη η αεροπορική επιβατική κίνηση το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Πού κινούνται οι πληρότητες

Λάμπρος Καραγεώργος
ΕΚΤ: «Γεράκια» και «περιστέρια» συντάσσονται στη γραμμή αύξησης των επιτοκίων
World

Μπαίνει στις ράγες η αύξηση επιτοκίων από ΕΚΤ - Τα σήματα

Ολο και περισσότερα στελέχη της ΕΚΤ μιλούν πλέον ξεκάθαρα για ανάγκη αύξησης των επιτοκίων στη συνεδρίαση του Ιουνίου

Μελίνα Ζιάγκου
Citi: Τι φέρνει για την Jumbo το νέο μοντέλο franchise
Business

Citi: Τι φέρνει για την Jumbo το νέο μοντέλο franchise

Η νέα συμφωνία επεκτείνει την ήδη υφιστάμενη συνεργασία franchise μεταξύ Jumbo και BALFIN

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ferrari: Η μετοχή καταρρέει μετά τις αρνητικές κριτικές για το πρώτο της EV
World

Η μετοχή της Ferrari καταρρέει μετά την παρουσίαση του EV

Το νέο EV της Ferrari, Luce, απογοήτευσε κοινό, κριτικούς και επενδυτές οδηγώντας σε πτώση των μετοχών

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Περισσότερα από Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις
Φορολογικές δηλώσεις: Τα λάθη που «φουσκώνουν» τα τεκμήρια κατοικίας
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Πώς θα αποφύγετε τις παγίδες των τεκμηρίων για ακίνητα

Οι παγίδες στις φορολογικές δηλώσεις - Τα SOS για τα τεκμήρια διαβίωσης

Ίσες αμοιβές: Ποιες αλλαγές φέρνει η κυβέρνηση
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ποιες αλλαγές έρχονται στις αμοιβές ανδρών και γυναικών

Στο υπουργικό συμβούλιο σήμερα το νομοσχέδιο για ίσες αμοιβές μεταξύ των δύο φύλων - Μετά την έγκρισή του θα βγει στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης 

Κώστας Παπαδής
Φοροδιαφυγή: Έρχεται νέα πλατφόρμα καταγγελιών – Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Έρχεται νέα πλατφόρμα καταγγελιών - Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο

Τι προβλέπει το σχέδιο για τη φοροδιαφυγή και το λαθρεμπόριο -Πέρυσι οι καταγγελίες έφθασαν τις 41.354

Ανδρομάχη Παύλου
Συντάξεις: Με οκτώ μέτρα στο δρόμο για τις κάλπες
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Οκτώ μέτρα για τους συνταξιούχους, στο δρόμο προς τις κάλπες

Η πλήρης κατάργηση της προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις και η καταβολή του μόνιμου επιδόματος

Κώστας Παπαδής
e-ΕΦΚΑ – ΟΠΕΚΑ: Πότε πληρώνονται συντάξεις Ιουνίου και επιδόματα
Economy

Πότε πληρώνονται συντάξεις και επιδόματα - Οι ημερομηνίες

Αναλυτικά οι ημερομηνίες και οι δικαιούχοι πληρωμών συντάξεων και επιδομάτων την εβδομάδα 25-29 Ιουνίου

Φορολογικές δηλώσεις: Ποιοι γλιτώνουν τα πρόστιμα για εκπρόθεσμη υποβολή
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Ποιοι γλιτώνουν το πρόστιμο για εκπρόθεσμη υποβολή φορολογικής δήλωσης

Τι αλλάζει με το νέο καθεστώς προστίμων όσον αφορά την εκπρόθεσμη υποβολή φορολογικής δήλωσης

Συντάξεις: «Τσουχτερό» το κόστος των πλασματικών ετών ασφάλισης
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πιο «τσουχτερό» το κόστος των πλασματικών ετών ασφάλισης

Πώς η αύξηση του κατώτατου μισθού επηρεάζει την αναγνώριση πρόσθετου χρόνου για τις συντάξεις

Κώστας Παπαδής
Latest News
SpaceX: Εξόργισε το Πεντάγωνο με την αύξηση της τιμής του Starlink
World

Στα μαχαίρια SpaceX και Πεντάγωνο για τη τιμή του Starlink

Μέσα σε λίγες εβδομάδες από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν στελέχη της SpaceX συναντήθηκαν με αξιωματούχους του Πενταγώνου υποστηρίζοντας ότι ο στρατός δεν πληρώνει αρκετά

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΗΠΑ: Οι καταναλωτές ζητούν ξανά… εκδίκηση
World

Οι Αμερικανοί αγοραστές ζητούν ξανά... εκδίκηση

Το revenge shopping επιστρέφει στις ΗΠΑ - Τι αποκαλύπτουν τα αποτελέσματα των μεγάλων retailers

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Wall Street: Νέο ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq
Wall Street

Νέο ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq στη Wall Street

Ο S&P 500 έκλεισε με άνοδο 0,61% στις 7,519.12 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq κέρδισε 1,19% κλείνοντας στις 26,656.181. Αντίθετα, ο Dow Jones υποχώρησε κατά -0.23% κλείνοντας στις 50,461.68μονάδες

Τράπεζες: Εκτός ισολογισμών 500 δισ. ευρώ – Συναγερμός στις εποπτικές αρχές
World

Εκτός τραπεζικών ισολογισμών 500 δισ. ευρώ – Συναγερμός στις εποπτικές αρχές

Οι τράπεζες μεταφέρουν εκτός ισολογισμού τον κίνδυνο από εταιρικά δάνεια ύψους 500 δισ. δολαρίων στην Ευρώπη

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Κυριάκος Πιερρακάκης: Απασφαλίσαμε τη βόμβα του χρέους
Economy

Πιερρακάκης: Απασφαλίσαμε τη βόμβα του χρέους

Τι είπε ο ΥΠΕΘΟ Κυριάκος Πιερρακάκης για το παραγωγικό μοντέλο της επόμενης δεκαετίας

Turkish Airlines: Στοχεύει την κορυφή αφού κέρδισε επιβατική κίνηση από εταιρείες του Κόλπου
World

Πώς η Turkish Airlines στοχεύει την κορυφή

Ο κόμβος της Κωνσταντινούπολης παραμένει πλήρως λειτουργικός κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης που έχει διαταράξει τους αερομεταφορείς στην περιοχή, λέει ο πρόεδρος της Turkish Airlines

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ενέργεια: Καλά κρατάει η κρίση εφοδιασμού πετρελαίου – Όλο και μεγαλώνει η «ουρά» των επιπτώσεων
World

Η «ουρά» της ενεργειακής κρίσης - Πότε θα αποκατασταθούν οι ροές

Ενώ μια οριστική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν δεν έχει ακόμη επιτευχθεί, η παραγωγή και ο εφοδιασμός στην ενέργεια έχουν υποστεί σημαντική ζημιά - Ποιες οι επιπτώσεις

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Τεχνητή νοημοσύνη: Το φιάσκο του πρώτου ευρωπαϊκού καφενείου με διεύθυνση τη Μόνα της Google Gemini
Tεχνητή νοημοσύνη

Πώς η Google Gemini τα έκανε θάλασσα στο «Κυβερνοκαφέ της Στοκχόλμης»

Διευθυντική θέση ανέλαβε η τεχνητή νοημοσύνη σε καφενείο της Στοκχόλμης - Ηθικά ερωτήματα θέλησε να εξερευνήσει μέσω του πειράματος η Andon Labs

Αλέξανδρος Καψύλης
Μπέσεντ: Δεν υπάρχει «μαγική λύση» για τις υψηλές αποδόσεις
World

Μπέσεντ: Δεν υπάρχει «μαγική λύση» για τις υψηλές αποδόσεις

Ο Μπέσεντ από τότε που ανέλαβε το υπουργείο δήλωσε ότι στοχεύει στη χαμηλή απόδοση του 10ετούς ομολόγου - Ο πόλεμος και το έλλειμμα δεν του αφήνουν πολλές επιλογές

Τζούλη Καλημέρη
Greece Unveils New Framework to Attract Foreign Investment
English Edition

Greece Unveils New Framework to Attract Foreign Investment

The Ministry of Development is advancing a bill offering tax incentives and fast-track permitting to draw foreign capital into strategic sectors up to €50 million

ΕΛ.Α.Σ: Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη το όνομα του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα
Πολιτική

ΕΛ.Α.Σ: Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη το όνομα του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα

Όνομα υψηλού συμβολισμού με πολλαπλές αναγνώσεις επέλεξε ο Αλέξης Τσίπρας για το νέο κόμμα, με το ακρωνύμιο να είναι ΕΛ.Α.Σ, λέξη ιερή με βαριά ιστορία για την Ελλάδα, αλλά και την Αριστερά

Καταναλωτική εμπιστοσύνη: Υποχώρησε στις ΗΠΑ τον Μάιο
World

Καταναλωτική εμπιστοσύνη: Υποχώρησε στις ΗΠΑ τον Μάιο

Επιδεινώνονται οι απόψεις για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση λόγω πολέμου

Greece Submits €1.63B Recovery Fund Payment Request
English Edition

Greece Submits €1.63B Recovery Fund Payment Request

Greece has filed its 8th grant disbursement request and 7th loan disbursement request from the EU Recovery and Resilience Facility, covering 34 milestones and marking a significant step toward closing out the program

Κυβερνοασφάλεια: Ψεύτικα emails για παραβίαση προσωπικών δεδομένων
Τεχνολογία

Ψεύτικα emails για παραβίαση προσωπικών δεδομένων

Έχετε λάβει ποτέ email που να σας ενημερώνει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να έχουν διαρρεύσει μετά από κυβερνοεπίθεση σε κάποια εταιρεία ή υπηρεσία που χρησιμοποιείτε;

Δασμοί: Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία καλούν την ΕΕ να ενισχύσει τα μέτρα εμπορικής προστασίας
World

Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία καλούν την ΕΕ να ενισχύσει τα μέτρα εμπορικής προστασίας

Πέρυσι, το εμπορικό έλλειμμα της ΕΕ με την Κίνα διευρύνθηκε στα 360 δισ. ευρώ.

Spotify: Ο επικεφαλής υπερασπίζεται τη μουσική που παράγεται από την Τεχνητή Νοημοσύνη
Tέχνη και Ζωή

Η Spotify υπερασπίζεται τη μουσική που παράγεται από ΑΙ

Η εφαρμογή streaming κλείνει συμφωνία με την Universal που επιτρέπει στους συνδρομητές της Spotify να δημιουργούν «ελεγχόμενες» διασκευές και remix

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies