Φορολογικές δηλώσεις: Τα SOS για αναδρομικά σε μισθούς και συντάξεις

Ποια ποσά εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στις φορολογικές δηλώσεις - Ο φόρος που πρέπει να καταβληθεί

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις 30.05.2026, 11:11
Σχολιάστε
Φορολογικές δηλώσεις: Τα SOS για αναδρομικά σε μισθούς και συντάξεις
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Tη δυνατότητα να υποβάλουν ηλεκτρονικά τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις, προκειμένου να συμπεριλάβουν αναδρομικά ποσά αποδοχών που έλαβαν εντός του 2025 και αφορούν το φορολογικό έτος 2024, έχουν πλέον χιλιάδες μισθωτοί εργαζόμενοι και συνταξιούχοι.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις περιπτώσεις δικαστικών αποφάσεων, καθώς οι τόκοι που επιδικάζονται δηλώνονται ξεχωριστά

Οι φορολογικές δηλώσεις για τα αναδρομικά

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) έθεσε σε λειτουργία την εφαρμογή για τη δήλωση αναδρομικών του έτους 2024 στην ψηφιακή πύλη myAADE.

Οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλουν τις σχετικές τροποποιητικές δηλώσεις μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, στο οποίο εκδόθηκαν οι βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων, οι οποίες περιλαμβάνουν τα αναδρομικά.

Με την είσοδο στην ειδική εφαρμογή, τα αναδρομικά ποσά εμφανίζονται αυτόματα προσυμπληρωμένα στους αντίστοιχους κωδικούς του εντύπου Ε1. Ο φορολογούμενος δεν έχει δυνατότητα αλλαγής άλλων στοιχείων της δήλωσης, καθώς η διαδικασία αφορά αποκλειστικά την καταχώριση των συγκεκριμένων εισοδημάτων.

Η ΑΑΔΕ διευκρινίζει ότι μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας δεν επιτρέπεται καμία τροποποίηση άλλων στοιχείων του Ε1

Μετά την οριστική υποβολή εκδίδεται νέο εκκαθαριστικό σημείωμα. Εφόσον προκύπτει επιπλέον φόρος, δημιουργείται αυτόματα και νέα ταυτότητα οφειλής για την εξόφλησή του.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα παραμείνει διαθέσιμη έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, ενώ τυχόν πρόσθετος φόρος θα πρέπει να εξοφληθεί έως τις 31 Ιανουαρίου 2027. Για τους συνταξιούχους προβλέπεται δυνατότητα αποπληρωμής μέσω της πάγιας ρύθμισης της ΑΑΔΕ σε έως και 48 δόσεις.

Η διαδικασία δεν περιορίζεται μόνο στα αναδρομικά του 2024. Φορολογούμενοι που διαπιστώνουν ότι στο φετινό ηλεκτρονικό αρχείο εισοδημάτων εμφανίζονται ποσά τα οποία αφορούν προηγούμενες χρήσεις, καλούνται να ελέγξουν αν έχει ενεργοποιηθεί η αντίστοιχη επιλογή τροποποιητικής δήλωσης και για τα συγκεκριμένα έτη.

Το ζήτημα αφορά κυρίως όσους έχουν ήδη υποβάλει τη φετινή φορολογική δήλωση χωρίς να έχουν αντιληφθεί ότι υπήρχαν προσυμπληρωμένα αναδρομικά εισοδήματα παλαιότερων ετών.

Τι γίνεται στα προσυμπληρωμένα

Η ΑΑΔΕ υπενθυμίζει ότι με τη συγκεκριμένη διαδικασία, τα ποσά εμφανίζονται προσυμπληρωμένα και δεν μπορεί να γίνει τροποποίηση των υπολοίπων στοιχείων του Ε1. Για άλλες αλλαγές ή διορθώσεις, απαιτείται ξεχωριστή τροποποιητική δήλωση. Στις περιπτώσεις δικαστικών αποφάσεων απαιτείται προσοχή, καθώς οι τυχόν τόκοι επιμερίζονται και δηλώνονται με βάση το έτος είσπραξης, στους αντίστοιχους κωδικούς της δήλωσης φόρου εισοδήματος κάθε έτους.

Παράλληλα, «τρέχουν» και οι φετινές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2025. Η προθεσμία υποβολής λήγει στις 15 Ιουλίου 2026, ενώ για συγκεκριμένες κατηγορίες φορολογουμένων επεκτείνεται έως τις 31 Ιουλίου 2026. Η πληρωμή της α΄δόσης επιτρέπεται έως το τέλος Ιουλίου. Για όσους επιλέξουν εφάπαξ εξόφληση του φόρου, εξακολουθεί να ισχύει η κλιμακωτή έκπτωση.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Ιράν: Ο Τραμπ προδίδει τη διπλωματία για τρίτη φορά
Κόσμος

Ιράν: Ο Τραμπ προδίδει τη διπλωματία για τρίτη φορά
ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς αποκαλύφθηκαν τα κυκλώματα – Τα στοιχεία από την επιχείρηση «Θερισμός»
Κοινωνία

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς αποκαλύφθηκαν τα κυκλώματα – Τα στοιχεία από την επιχείρηση «Θερισμός»
Τσουκαλάς: Μόνο το ΠΑΣΟΚ ασκεί πολυθεματική δομική αντιπολίτευση
Πολιτική

Τσουκαλάς: Μόνο το ΠΑΣΟΚ ασκεί πολυθεματική δομική αντιπολίτευση
Greece Launches National Benefits Registry Pilot
English Edition

Greece Launches National Benefits Registry Pilot
Ληξιπρόθεσμα χρέη: Γιατί αναβάλλεται η δημοσιοποίηση της λίστας των οφειλετών
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Γιατί αναβάλλεται η δημοσιοποίηση της λίστας των οφειλετών
Ινδία: Σε εγρήγορση για τον πληθωρισμό
World

Ινδία: Σε εγρήγορση για τον πληθωρισμό

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ακύρωσε» το sell in May, καταλύτης τα αποτελέσματα α’ 3μηνου
Xρηματιστήριο Αθηνών

«Ακύρωσε» το sell in May το ΧΑ

Ισχυρός καταλύτης για την αγορά ήταν τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν για το α΄ τρίμηνο του 2026

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Otus: Aναλαμβάνει τo Ξενία Βυτίνας
Τουρισμός

Η Otus αναλαμβάνει το Ξενία Βυτίνας

Η νέα επένδυση της Otus στην oρεινή Αρκαδία με το Ξενία Βυτίνας ενισχύει το Luxury Mountain Tourism

Λάμπρος Καραγεώργος
American Eagle: Με… τσακισμένα φτερά η αμερικανική εταιρεία – Η κόντρα στην Ελλάδα
World

Με... τσακισμένα φτερά η American Eagle - Η κόντρα στην Ελλάδα

Σε διαφορετικές κατευθύνσεις κινήθηκαν οι δύο βασικές μάρκες της American Eagle στις αρχές του 2026

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Fuel Pass: Θυσίασαν την επιδότηση για να πάνε σούπερ μάρκετ
Economy

«Θυσίασαν» το Fuel Pass για να πάνε σούπερ μάρκετ

Τι δείχνει η ακτινογραφία των 2,5 εκατ. αιτήσεων για το Fuel Pass

Αθανασία Ακρίβου
Ferrari: Αλλάζει τα δεδομένα με νέο ηλεκτρικό μοντέλο – Σε ποιους αγοραστές απευθύνεται
Ηλεκτροκίνηση

To πενταθέσιο της Ferrari δεν είναι «iphone σε ρόδες»

Μερίδιο στην «πίτα» της ηλεκτροκίνησης θέλει να αποκτήσει η Ferrari

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Συντάξεις χηρείας: Επισπεύδεται η λύση στο πρόβλημα
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ποιες αλλαγές έρχονται στις συντάξεις χηρείας

Με νομοθετική ρύθμιση η κυβέρνησης φέρνει παρεμβάσεις στις συντάξεις χηρείας

Κώστας Παπαδής
ΗΠΑ: Γιατί αποτυγχάνουν στους πολέμους;
Κόσμος

Γιατί αποτυγχάνουν οι ΗΠΑ στους πολέμους;

Οι ΗΠΑ μπορεί να διαθέτουν τον ισχυρότερο στρατό στον κόσμο, αλλά οι επαναλαμβανόμενες αποτυχίες αντανακλούν ένα βαθύτερο ελάττωμα στην προσέγγισή τους

Γιάννης Αγουρίδης
Στενά του Ορμούζ: Μειώνονται οι διελεύσεις
Ποντοπόρος

Μειώνονται οι διελεύσεις στα Στενά του Ορμούζ

Αρκετά πλοία επέλεξαν να χρησιμοποιήσουν το ιρανικό σύστημα κυκλοφορίας κατά τη διέλευσή τους από τα Στενά του Ορμούζ

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις
Ληξιπρόθεσμα χρέη: Γιατί αναβάλλεται η δημοσιοποίηση της λίστας των οφειλετών
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Γιατί αναβάλλεται η δημοσιοποίηση της λίστας των οφειλετών

«Βουνό» παραμένουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη - Στον «πάγο» η δημοσιοποίηση της λίστας των μεγάλων οφειλετών

Συντάξεις χηρείας: Επισπεύδεται η λύση στο πρόβλημα
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ποιες αλλαγές έρχονται στις συντάξεις χηρείας

Με νομοθετική ρύθμιση η κυβέρνησης φέρνει παρεμβάσεις στις συντάξεις χηρείας

Κώστας Παπαδής
ΕΦΚΑ-ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών απο 1 έως 5 Ιουνίου
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

ΕΦΚΑ-ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών απο 1 έως 5 Ιουνίου

Σε ποιες ημερομηνίες θα γίνουν πληρωμές από e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ

ΑΑΔΕ: Μετάθεση προθεσμιών επικαιροποίησης των νέων ευρωπαϊκών ΚΑΔ έως 30/10
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

ΑΑΔΕ: Μετάθεση προθεσμιών επικαιροποίησης των νέων ευρωπαϊκών ΚΑΔ

Η μετάθεση της ημερομηνίας διευκολύνει τις επιχειρήσεις και την κοινότητα των Λογιστών - Φοροτεχνικών στον έλεγχο των νέων ΚΑΔ, αναφέρει η ΑΑΔΕ

ΕΕ: Τρείς νέοι φόροι στο τραπέζι – Τι θα πληρώσει η Ελλάδα [γραφήματα]
Economy

Τρεις νέοι φόροι στο τραπέζι της ΕΕ – Τι θα πληρώσει η Ελλάδα

Φόρους σε ψηφιακές υπηρεσίες, ψηφιακά τυχερά παιχνίδια και κρυπτονομίσματα για την περίοδο 2028-2034 ετοιμάζει η Κομισιόν

Γιάννης Αγουρίδης
ΕΛΣΤΑΤ: Στο 9,5% το ποσοστό της ανεργίας τον Απρίλιο φέτος
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 9,5% το ποσοστό της ανεργίας τον Απρίλιο [γραφήματα]

Οι άνεργοι ανήλθαν σε 452.305 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 26.607 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο 2025, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

e-ΕΦΚΑ: Προσωρινά εκτός λειτουργίας η ηλεκτρονική υπηρεσία «Βεβαίωση Προϋπηρεσίας Μισθωτών»
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Προσωρινά εκτός λειτουργίας ηλεκτρονική υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ

Η διακοπή λειτουργίας της συγκεκριμένης υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ πραγματοποιείται στο πλαίσιο της μετάπτωσης δεδομένων στο νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα

Latest News
Ιράν: Ο Τραμπ προδίδει τη διπλωματία για τρίτη φορά
Κόσμος

Ιράν: Ο Τραμπ προδίδει τη διπλωματία για τρίτη φορά

Τι λέει ο σύμβουλος του Χαμενεΐ μετά την «αφωνία» από την πλευρά των ΗΠΑ

Φύλλια Πολίτη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς αποκαλύφθηκαν τα κυκλώματα – Τα στοιχεία από την επιχείρηση «Θερισμός»
Κοινωνία

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς αποκαλύφθηκαν τα κυκλώματα – Τα στοιχεία από την επιχείρηση «Θερισμός»

Έντονη και σε βάθος χρόνου αποκαλύπτεται η εμπλοκή της οργανωμένης μαφίας στις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ – 1.151 κατηγορούμενοι, πέντε εγκληματικές ομάδες

Τσουκαλάς: Μόνο το ΠΑΣΟΚ ασκεί πολυθεματική δομική αντιπολίτευση
Πολιτική

Τσουκαλάς: Μόνο το ΠΑΣΟΚ ασκεί πολυθεματική δομική αντιπολίτευση

«Το ΠΑΣΟΚ δεν βρίσκεται σε κανέναν πανικό, ούτε διακατέχεται από εκνευρισμό. Αν, όμως, επιχειρείται μια οργανωμένη προσπάθεια χειραγώγησης από συγκεκριμένα συμφέροντα, έχουμε υποχρέωση να την αναδείξουμε για να προστατεύσουμε την ίδια τη δημοκρατία», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Greece Launches National Benefits Registry Pilot
English Edition

Greece Launches National Benefits Registry Pilot

The new digital database will track welfare payments and social benefits received by citizens, aiming to strengthen oversight and reshape state support policies

Ληξιπρόθεσμα χρέη: Γιατί αναβάλλεται η δημοσιοποίηση της λίστας των οφειλετών
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Γιατί αναβάλλεται η δημοσιοποίηση της λίστας των οφειλετών

«Βουνό» παραμένουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη - Στον «πάγο» η δημοσιοποίηση της λίστας των μεγάλων οφειλετών

Ινδία: Σε εγρήγορση για τον πληθωρισμό
World

Ινδία: Σε εγρήγορση για τον πληθωρισμό

Σε εγρήγορση για τον πληθωρισμό θα πρέπει να είναι η Ινδία, τόνισαν αξιωματούχοι του υπουργείου Οικονομικών λίγες μόνο ημέρες πριν από την απόφαση νομισματικής πολιτικής από την κεντρική τράπεζα της χώρας, επισημαίνοντας τους κινδύνους από έναν κατώτερο του κανονικού μουσώνα και τις πρόσφατες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων. Το μείγμα των αυξημένων παγκόσμιων τιμών ενέργειας, […]

Αγίου Πνεύματος: Κανονικά θα λειτουργήσουν οι λαϊκές αγορές
AGRO

Κανονικά οι λαϊκές αγορές του Αγίου Πνεύματος

Τι αναφέρει σε ανακοίνωση η Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών

Ανδρουλάκης: Χωρίς δημοκρατία και κράτος δικαίου δεν υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Χωρίς δημοκρατία και κράτος δικαίου δεν υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη

Σε άρθρο του ο Νίκος Ανδρουλάκης υπεραμύνεται των αγώνων για δημοκρατία και κοινωνική δικαιοσύνη επισημαίνοντας ότι το αδιέξοδο του συστήματος Μητσοτάκη δεν πρέπει να μετατραπεί σε αδιέξοδο για τον λαό και τη χώρα

Κατάρ: Η προσωρινή επιβολή τελών στο Ορμούζ είναι διαπραγματεύσιμη
World

Νέα παρέμβαση του Κατάρ για τα Στενά του Ορμούζ

Το Κατάρ είναι αντίθετο στην επιβολή μόνιμων τελών διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ

ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε ταμείο έως 5 Ιουνίου – Τα ποσά
Economy

Ποιοι πάνε ταμείο έως 5 Ιουνίου - Τα ποσά

Συνολικά 69.320.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 72.990 δικαιούχους από ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ

Chevron’s Block 10 Bet Rests on Promising Seismic Data
English Edition

Chevron’s Block 10 Bet Rests on Promising Seismic Data

2D and 3D surveys obtained from HELLENiQ ENERGY have identified promising geological structures off the Kyparissia Gulf, with a subsurface that resembles the Ionian block where ExxonMobil is positioned.

Φυσικό αέριο ΗΠΑ: «Αρκούδες» τα hedge funds για πρώτη φορά από το 2024
Φυσικό αέριο

Φυσικό αέριο: «Αρκούδες» τα hedge funds για πρώτη φορά από το 2024

Το φυσικό αέριο των ΗΠΑ αποτελεί εξαίρεση στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας

Πετρέλαιο: Η μεγαλύτερη μηναία απώλεια εδώ και 6 χρόνια
Commodities

Πετρέλαιο σε εποχή... covid - Βουτιά 19% τον Μάιο

Βουτιά για το πετρέλαιο καθώς οι traders ευελπιστούν για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ- Ιράν

Τζούλη Καλημέρη
Φορολογικές δηλώσεις: Τα SOS για αναδρομικά σε μισθούς και συντάξεις
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Τα SOS στις δηλώσεις για αναδρομικά - Τι πρέπει να προσέξετε

Ποια ποσά εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στις φορολογικές δηλώσεις - Ο φόρος που πρέπει να καταβληθεί

Θεοδωρόπουλος: Η δεύτερη θητεία στον ΣΕΒ και το νέο στοίχημα της βιομηχανίας
Economy

Τα νέα πρόσωπα στον ΣΕΒ και το στοίχημα της βιομηχανίας

Ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος αναμένεται να επανεκλεγεί στην προεδρία του ΣΕΒ – Ποιοι βιομήχανοι από τη νέα γενιά θέτουν υποψηφιότητα

Δημήτρης Χαροντάκης
Ιαπωνία: Χρησιμοποίησε 73,6 δισ. δολάρια για να στηρίξει το γιεν
Συνάλλαγμα

Το Τόκιο χρησιμοποίησε 73,6 δισ. δολάρια για να στηρίξει το γιεν

Η πρώτη παρέμβαση της Ιαπωνίας από το 2024 για να στηρίξει το γιεν

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies