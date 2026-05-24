Φορολογικές δηλώσεις: Ποιοι γλιτώνουν τα πρόστιμα για εκπρόθεσμη υποβολή

Τι αλλάζει με το νέο καθεστώς προστίμων όσον αφορά την εκπρόθεσμη υποβολή φορολογικής δήλωσης

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις 24.05.2026, 09:50
Σχολιάστε
Φορολογικές δηλώσεις: Ποιοι γλιτώνουν τα πρόστιμα για εκπρόθεσμη υποβολή
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Νέο καθεστώς στα πρόστιμα της εφορίας τίθεται σε ισχύ για χιλιάδες φορολογουμένους και επιχειρήσεις όσον αφορά τις εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις.

Με τις νέες διατάξεις μειώνονται οι περιπτώσεις στις οποίες επιβάλλεται το διοικητικό πρόστιμο των 100, 250 ή 500 ευρώ για κάθε παράλειψη δήλωσης.

Η απαλλαγή θα καλύπτει φορολογούμενους οι οποίοι, όπως συχνά διαπιστώνεται σε διασταυρώσεις της ΑΑΔΕ, αμελούν να υποβάλουν δήλωση -ή σπεύδουν εκ των υστέρων, με καθυστέρηση, να την υποβάλλουν εκπρόθεσμα- εφόσον δεν προκύπτει φόρος προς καταβολή, ή το ποσό είναι πολύ μικρό.

Τέλος τα “βαριά” πρόστιμα για τυπική παράλειψη

Η βασική τομή η οποία επέρχεται (με το άρθρο 37 του νόμου) είναι ότι η φορολογική διοίκηση δεν θα επιβάλλει πλέον αδιακρίτως πρόστιμο σε όσους παραλείπουν ή καθυστερούν να υποβάλλουν κάποια δήλωση.

Η διάταξη δεν καταργεί συνολικά τις κυρώσεις για εκπρόθεσμες δηλώσεις. Ωστόσο εξορθολογίζει ή διαγράφει το πρόστιμο για τυπικές παραβάσεις, που δεν έχουν εισπρακτικό και δημοσιονομικό αντίκτυπο.

Οι αλλαγές επέρχονται άμεσα μετά την δημοσίευση του σχετικού νόμου 5301, από 15 Μαΐου 2026. Ενώ, για όσους έχουν ήδη καταβάλει σχετικά ποσά, ο νόμος ορίζει ότι το δημόσιο θα τους τα επιστρέψει -και μάλιστα αναδρομικά από το 2024.

Ποιοι γλιτώνουν το πρόστιμο

Με το νέο καθεστώς, σύμφωνα με το άρθρο 37 του νόμου όπως ήδη πλέον ισχύει, πρόστιμο δεν θα επιβάλλεται στο εξής για τις ακόλουθες βασικές κατηγορίες:

– εκπρόθεσμες αρχικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, όταν εκδίδεται μηδενικό ή πιστωτικό εκκαθαριστικό, καθώς και όταν από την εκκαθάριση προκύπτει χρεωστικό ποσό φόρου για πληρωμή έως 100 ευρώ.

– εκπρόθεσμες αρχικές δηλώσεις “πληροφοριακού χαρακτήρα”, η υποβολή των οποίων δεν δημιουργεί υποχρέωση πληρωμής φόρου.

– εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις έμμεσων φόρων, τελών ή εισφορών (με εξαίρεση ΦΠΑ και ΦΜΑ), όταν ο φόρος προς καταβολή δεν υπερβαίνει τα 100 ευρώ.

– εκπρόθεσμες αρχικές δηλώσεις παρακράτησης φόρου (με εξαίρεση δηλώσεις φόρου τυχερών παιγνίων) αν το προς απόδοση ποσό δεν υπερβαίνει το ίδιο όριο (100 ευρώ).

Επιπλέον, δεν θα επιβάλλονται πρόστιμα σε εκπρόθεσμες δηλώσεις που υποβάλλονται για λογαριασμό ανηλίκου, ή από ενήλικο για υποχρεώσεις που ανάγονται σε έτος κατά το οποίο ήταν ανήλικος. Η απαλλαγή καλύπτει και τη δήλωση εισοδήματος του γονέα, κατά το μέρος που αφορά εισόδημα ανήλικου τέκνου που προστίθεται στο δικό του.

Στις εκπρόθεσμες αρχικές δηλώσεις ΦΠΑ το πρόστιμο παραμένει αλλά, αν δεν προκύπτει φόρος προς καταβολή, το πρόστιμο μειώνεται στα 100 ευρώ, αντί 250 ή 500 ευρώ που ίσχυε ανάλογα με την κατηγορία του επαγγελματία ή της επιχείρησης. Επιπλέον καταργείται το πρόστιμο 100 ευρώ για τα ειδικά καθεστώτα ΦΠΑ.

Απαλλαγή ισχύει και για τροποποιητικές δηλώσεις που υποβάλλουν οι φορολογούμενοι, με σκοπό να διορθώσουν λάθη στις αρχικές. Τα πρόστιμα δεν επιβάλλονται σε περίπτωση υποβολής:

α) εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικού ή νομικού προσώπου, αν το επιπλέον ποσό φόρου που προκύπτει προς καταβολή, σε σχέση με την αρχική δήλωση, είναι έως 100 ευρώ,

β) εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης Φ.Π.Α. ή δήλωσης παρακρατούμενου φόρου, εφόσον η σχετική αρχική δήλωση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα.

Επιστροφές και αναδρομικά δύο ετών

Οι νέες ρυθμίσεις θα ισχύσουν αναδρομικά από 19.4.2024. Ωστόσο για όσους έχει ήδη βεβαιωθεί και πληρωθεί πρόστιμο, το ποσό δεν μένει στην εφορία αλλά θα τους επιστρέφεται. Για τον σκοπό αυτό αναμένονται σχετικές οδηγίες από την ΑΑΔΕ, για το πώς θα ακυρωθούν ή μειωθούν πρόστιμα τα οποία έχουν εκδοθεί σε αυτά τα τελευταία δύο χρόνια, ή και για το πώς θα συμψηφιστούν ή επιστραφούν στους υπόχρεους τα ποσά που κατέβαλαν.

Πρακτικά πάντως, αν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου δεν έχει ακόμη επιβληθεί ή εισπραχθεί πρόστιμο για τέτοιες παραβάσεις, η διαδικασία θα σταματά. Τα ποσά αυτά δεν θα αναζητούνται για είσπραξη. Ανάλογη διαδικασία προβλέπεται να ακολουθείται και όταν το πρόστιμο δεν διαγράφεται πλήρως αλλά μειώνεται (σε 100 αντί 250-500 ευρώ για δηλώσεις ΦΠΑ). Η πράξη επιβολής τροποποιείται, η οφειλή επανυπολογίζεται και τα μη οφειλόμενα ποσά επιστρέφονται ή συμψηφίζονται.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Ισπανία: Η προσπάθεια εναντίον του… υπερτουρισμού
World

Η Ισπανία και ο επίτροπος για τον... υπερτουρισμό
Πετρέλαιο: Αυξάνεται η παραγωγή στις ΗΠΑ – Προβλέψεις για υψηλά κέρδη εν μέσω ενεργειακής κρίσης
Πετρέλαιο

Ο πόλεμος με το Ιράν επαναφέρει το «drill baby drill» στις ΗΠΑ
Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 92-85: Βασιλιάς της Ευρώπης ο Θρύλος!
Business of Sport

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 92-85: Βασιλιάς της Ευρώπης ο Θρύλος!
Wall Street: «Σύννεφα» μετά το άλμα στις μετοχές – Εκτίναξη αποδόσεων στα ομόλογα
Wall Street

«Σύννεφα» στις μετοχές φέρνει η εκτίναξη αποδόσεων στα ομόλογα
Νορβηγία: Διπλασιάζει την προμήθεια πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Ευρώπη
Πετρέλαιο

Στο... φουλ η παραγωγή πετρελαίου και αερίου από τη Νορβηγία
Τραμπ: Συναλλαγές 50 εκατ. δολαρίων σε μετοχές των «Magnificent 7» στο προηγούμενο 3μηνο
World

«Τζόγος» Τραμπ με μετοχές των «Magnificent 7» αξίας 50 εκατ. σε 3 μήνες

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Δημόσιο Χρέος: Η Ελλάδα ετοιμάζει και δεύτερη πρόωρη αποπληρωμή για φέτος
Economy

Η Ελλάδα ετοιμάζει και 2η πρόωρη αποπληρωμή για φέτος

Η ελληνική πλευρά, δίνοντας επιπλέον έως 2,5 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του 2026 επιθυμεί να βελτιώσει όσο το δυνατόν περισσότερο το προφίλ για το ελληνικό δημόσιο χρέος

Γιάννης Αγουρίδης
Commerzbank: Συσπειρώνει τους μετόχους της απέναντι στη UniCredit
World

Οι μέτοχοι της Commerzbank συσπειρώνονται ενάντια στην UniCredit

Σε μια προσπάθεια να συσπειρώσει τους μετόχους της ενάντια στην πολιορκία της Unicredit η Commerzbank πραγματοποίησε την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της τράπεζας

Μελίνα Ζιάγκου
Χρυσές λίρες: Ποιες χρονιές πουλήθηκαν οι περισσότερες [πίνακας]
Economy

Το μεγάλο ξεπούλημα στις χρυσές λίρες [πίνακας]

Ποιες χρονιές οι Έλληνες πούλησαν μαζικά τις χρυσές λίρες - Ο ρόλος της παγκόσμιας κρίσης

Ανδρομάχη Παύλου
Σούπερ μάρκετ: Μήνα με το μήνα η μάχη με τα κόστη – Πάνω από χρόνο «βλέπει» η αγορά το πλαφόν
Τρόφιμα – ποτά

Η μάχη στο ράφι, το βαρόμετρο και το «αγκάθι» του πλαφόν

Στο 7% η άνοδος των πωλήσεων στα σούπερ μάρκετ - Νευρικότητα προκαλεί ο τουρισμός

Δημήτρης Χαροντάκης
Mango: Επισήμως κατηγορούμενος για τη δολοφονία του πατέρα του ο Τζόναθαν Άντικ
World

Από χρυσός κληρονόμος... ύποπτος για πατροκτονία

Γιατί η δικαστής έβγαλε από το συρτάρι την υπόθεση του θανάτου τού ιδρυτή της Mango Ισάκ Αντίκ

Μελίνα Ζιάγκου
ΗΠΑ: Στα ύψη η χρηματιστηριακή αγορά, στο ναδίρ ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης
World

Καταναλωτική εμπιστοσύνη vs Wall Street

Ιστορικό υψηλό κατέγραψαν πριν λίγες ημέρες τα χρηματιστήρια στις ΗΠΑ, την ίδια ώρα που η καταναλωτική εμπιστοσύνη είναι στο ναδίρ

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Παρκόμετρο: Πώς ένας δαιμόνιος δημοσιογράφος έλαβε την πατέντα στις 24 Μαΐου 1938
World

Πότε το παρκόμετρο μπήκε επίσημα στη ζωή μας

Το παρκόμετρο είναι η μάστιγα των βιαστικών οδηγών, απαιτώντας κέρματα που δεν έχουν, ωστόσο, αρχικά δεν σχεδιάστηκε ως τρόπος δημιουργίας εσόδων, αλλά για την αποσυμφόρηση της στάθμευσης

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΗΠΑ: Nέα έκρηξη εξαγορών και συγχωνεύσεων με φόντο την AI – Deals σε ενέργεια και υποδομές
World

Νέα ρότα συγχωνεύσεων - εξαγορών σε ΗΠΑ λόγω ΑΙ

Πώς η αυξανόμενη ζήτηση σε ενεργειακές και τεχνολογικές υποδομές αναδιαμορφώνει στις ΗΠΑ το τοπίο των εξαγορών και των συγχωνεύσεων

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Περισσότερα από Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις
e-ΕΦΚΑ – ΟΠΕΚΑ: Πότε πληρώνονται συντάξεις Ιουνίου και επιδόματα
Economy

Πότε πληρώνονται συντάξεις και επιδόματα - Οι ημερομηνίες

Αναλυτικά οι ημερομηνίες και οι δικαιούχοι πληρωμών συντάξεων και επιδομάτων την εβδομάδα 25-29 Ιουνίου

Συντάξεις: «Τσουχτερό» το κόστος των πλασματικών ετών ασφάλισης
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πιο «τσουχτερό» το κόστος των πλασματικών ετών ασφάλισης

Πώς η αύξηση του κατώτατου μισθού επηρεάζει την αναγνώριση πρόσθετου χρόνου για τις συντάξεις

Κώστας Παπαδής
ΔΥΠΑ: 56η «Ημέρα Καριέρας» για την Γαλάζια Οικονομία στον Πειραιά
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

ΔΥΠΑ: 56η «Ημέρα Καριέρας» για την Γαλάζια Οικονομία στον Πειραιά

Στην «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ συμμετέχουν περισσότερες από 30 επιχειρήσεις που προσφέρουν πάνω από 900 διαθέσιμες θέσεις εργασίας.

Airbnb: Έρχονται πρόστιμα για αδήλωτα εισοδήματα
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Airbnb: Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο για αδήλωτα εισοδήματα

Η ΑΑΔΕ ανοίγει φακέλους τεσσάρων ετών - Σε κλοιό οι ιδιοκτήτες ακινήτων Airbnb

Επιδόματα: Έρχονται μεγάλες ανατροπές – Τι αλλάζει
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Έρχονται μεγάλες ανατροπές στα επιδόματα - Τι αλλάζει

Δημιουργείται ενιαίο ψηφιακό μητρώο για τα επιδόματα - Θα καταγραφούν όλες οι παροχές αλλά και οι δικαιούχοι

Εργατικά δυστυχήματα: Εξήντα εννέα νεκροί σε 5 μήνες
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Εξήντα εννέα νεκροί σε εργατικά δυστυχήματα απο την αρχή του χρόνου

Eνώ στην Ευρωβουλή ψηφίζεται η καθιέρωση «Ημέρας Μνήμης Θυμάτων» για όσους έχασαν τη ζωή τους σε εργατικά δυστυχήματα, στην Ελλάδα θρηνούμε κάθε μέρα έναν νεκρό σε χώρους δουλειάς.

Αφροδίτη Τζιαντζή
ΕΦΚΑ-ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών απο 25 έως 29 Μαΐου
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

ΕΦΚΑ-ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών απο 25 έως 29 Μαΐου

Σε ποιες ημερομηνίες θα καταβληθούν οι προγραμματισμένες πληρωμές από τον ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ

Latest News
Ισπανία: Η προσπάθεια εναντίον του… υπερτουρισμού
World

Η Ισπανία και ο επίτροπος για τον... υπερτουρισμό

Στην Ισπανία η περιοχή της Βαρκελώνης προσέλκυσε το 2025, 26 εκατομμύρια επισκέπτες, αύξηση 2,4% σε σχέση με το 2024

Πετρέλαιο: Αυξάνεται η παραγωγή στις ΗΠΑ – Προβλέψεις για υψηλά κέρδη εν μέσω ενεργειακής κρίσης
Πετρέλαιο

Ο πόλεμος με το Ιράν επαναφέρει το «drill baby drill» στις ΗΠΑ

Αύξησαν τις προβλέψεις τους για κεφαλαιουχικές δαπάνες φέτος κατά 490 εκατομμύρια δολάρια οι εισηγμένοι στο χρηματιστήριο παραγωγοί για σχιστολιθικό πετρέλαιο

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 92-85: Βασιλιάς της Ευρώπης ο Θρύλος!
Business of Sport

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 92-85: Βασιλιάς της Ευρώπης ο Θρύλος!

Θρύλος και πάσης Ευρώπης! Σε έναν μυθικό, έναν δραματικό τελικό, ο Ολυμπιακός νίκησε 92-85 τη Ρεάλ Μαδρίτης στο ΟΑΚΑ και κατέκτησε την τέταρτη Euroleague της ιστορίας του!

Wall Street: «Σύννεφα» μετά το άλμα στις μετοχές – Εκτίναξη αποδόσεων στα ομόλογα
Wall Street

«Σύννεφα» στις μετοχές φέρνει η εκτίναξη αποδόσεων στα ομόλογα

Οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό συνεχίζουν να εντείνονται στη Wall Street

Δημήτρης Σταμούλης
Νορβηγία: Διπλασιάζει την προμήθεια πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Ευρώπη
Πετρέλαιο

Στο... φουλ η παραγωγή πετρελαίου και αερίου από τη Νορβηγία

Η κυβέρνηση στη Νορβηγία σχεδιάζει να επαναλειτουργήσει τρία κοιτάσματα φυσικού αερίου στη Βόρεια Θάλασσα

Τραμπ: Συναλλαγές 50 εκατ. δολαρίων σε μετοχές των «Magnificent 7» στο προηγούμενο 3μηνο
World

«Τζόγος» Τραμπ με μετοχές των «Magnificent 7» αξίας 50 εκατ. σε 3 μήνες

Συνολικά, μετοχές αξίας εκατομμυρίων δολαρίων εισέρευσαν και εξήλθαν από τον λογαριασμό του Τραμπ κατά τη διάρκεια του τριμήνου

Δημήτρης Σταμούλης
Τεχνητή Νοημοσύνη: Από τη Google μέχρι το ChatGPT, το internet αλλάζει ριζικά
Tεχνητή νοημοσύνη

Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη ξαναγράφει τους κανόνες του internet

Το ChatGPT και άλλα AI εργαλεία αλλάζουν τον τρόπο που οι άνθρωποι αναζητούν πληροφορίες, συγκρίνουν και αγοράζουν προϊόντα

Γιώργος Πολύζος
Ντόναλντ Τραμπ: Οι δικαιολογίες για το ρεσάλτο στην Κούβα
Κόσμος

Ντόναλντ Τραμπ: Οι δικαιολογίες για το ρεσάλτο στην Κούβα

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο θεωρεί πως δεν είναι μεγάλη η πιθανότητα για τις προοπτικές μιας συμφωνίας με την Κούβα τη στιγμή που ο αμερικανικός στρατός βρίσκεται σε ετοιμότητα

Βαγγέλης Γεωργίου
Η McKinsey χαρτογραφεί το μέλλον της τραπεζικής με AI και embedded finance
Tεχνητή νοημοσύνη

AI και embedded finance αλλάζουν το τραπεζικό τοπίο

Η McKinsey επισημαίνει ότι η επιτυχία της AI στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες εξαρτάται από την αξιοπιστία, τη διοικητική ευθύνη και τον ανασχεδιασμό των λειτουργιών

Κίνα: Αστροναύτες εκτοξεύτηκαν σε αποστολή ενός έτους – Επόμενος σταθμός η Σελήνη
Κόσμος

Κινέζοι αστροναύτες στο διάστημα σε αποστολή ενός έτους

Η Κίνα μελετά τις συνέπειες της μακρόχρονης παραμονής στο Διάστημα και ετοιμάζει δοκιμή πρόσδεσης σκαφών σε τροχιά

Έρευνα της Kaspersky: Μόνο το 37% των οικογενειών προστατεύει όλες τις συσκευές του
Τεχνολογία

Μόνο το 37% των οικογενειών έχει πλήρη ψηφιακή προστασία

Η Kaspersky τονίζει την ανάγκη για έναν οικογενειακό «Digital Manager», καθώς το 47% συζητά ζητήματα ασφάλειας online, αλλά μόλις το 33% εγκαθιστά λύσεις ασφαλείας σε όλες τις συσκευές

Τραμπ: Δεν υπάρχει βιασύνη για συμφωνία με Ιράν, σε ισχύ ο αμερικανικός αποκλεισμός
World

Δε... βιάζεται τώρα ο Τραμπ για deal με Ιράν - Τι ισχύει στο Ορμούζ

«Και οι δύο πλευρές πρέπει να δείξουν υπομονή», δήλωσε ο Τραμπ

Παιδικές κατασκηνώσεις: Πότε ολοκληρώνονται οι αιτήσεις στον e-ΕΦΚΑ
Κοινωνία

Κατασκηνώσεις e-ΕΦΚΑ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις - Ποιους αφορά

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών συγκεκριμένων κατηγοριών ασφαλισμένων και συνταξιούχων των ενταχθέντων φορέων του e-ΕΦΚΑ

Ευρώπη: Οι κρίσεις, που η μια διαδέχεται την άλλη, και η νέα κανονικότητα για τους «27»
Economy

Η Ευρώπη μαθαίνει να ζει μαζί με τις κρίσεις

Από την πανδημία στο ενεργειακό σοκ, από την ακρίβεια στις γεωπολιτικές εντάσεις, η «έκτακτη ανάγκη» μοιάζει να γίνεται το νέο οικονομικό μοντέλο της ηπείρου

Αλέξανδρος Κλώσσας
Κέντρα δεδομένων: Ο Μασκ θέλει να εγκαταστήσει data centers στο διάστημα
Τεχνολογία

O Μασκ... στέλνει data centers στο διάστημα

Το μεγαλύτερο κίνητρο ώστε τα κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης να επεκταθούν στο διάστημα είναι το κόστος

Κύπρος – Εκλογές: Μάχη ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ για την πρωτιά – Τι δείχνουν τα exit poll
Κόσμος

Μάχη ΔΗΣΥ-ΑΚΕΛ στις κυπριακές εκλογές - Τι δείχνουν τα exit poll

Το όριο του 4% φαίνεται να ξεπερνά η «Άμεση Δημοκρατία» του ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου και το νεοσύστατο ΑΛΜΑ του πρώην γενικού ελεγκτή, Οδυσσέα Μιχαηλίδη

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies