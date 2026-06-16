Posokanei: Πώς θα λειτουργεί η νέα εφαρμογή για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σε λειτουργία θέτει η Ανεξάρτητη Αρχή Εποπτείας της Αγοράς την εφαρμογή posokanei η οποία θα παρέχει σε πραγματικό χρόνο τις τιμές στα προϊόντα των σούπερ μαρκετ.

Η νέα πλατφόρμα θα έρθει να αντικαταστήσει την υπάρχουσα e-katanalotis, φιλοδοξώντας να αποτελέσει έναν πιο ευέλικτο εργαλείο σύγκρισης τιμών για τους καταναλωτές που θα αφορά σε περισσότερους από 10.000 κωδικούς προϊόντων.

Με το PosoKanei θα μπορεί ο κάθε καταναλωτής να βλέπει την τιμή στα προϊόντα σε real time

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επίσημη πρεμιέρα της νέας εφαρμογής αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στην εβδομάδα.

Η πλατφόρμα posokanei

Κατά την έναρξη λειτουργίας της, η πλατφόρμα θα περιλαμβάνει περίπου 10.000 κωδικούς προϊόντων από όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ με ετήσιο τζίρο άνω των 90 εκατ. ευρώ.

Με την εφαρμογή οι πολίτες θα μπορούν να συγκρίνουν άμεσα τις τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ και να εντοπίζουν τις πιο συμφέρουσες επιλογές.

Η νέα πλατφόρμα θα επιτρέπει στους χρήστες να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για το κόστος ενός προϊόντος ή ακόμη και ολόκληρου «καλαθιού» αγορών σε διαφορετικές αλυσίδες λιανικής. Παράλληλα, θα παρέχει στοιχεία σύγκρισης με τις τιμές που ισχύουν για τα ίδια προϊόντα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, προσφέροντας μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της αγοράς.

Στην πράξη, ένας καταναλωτής που βρίσκεται μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ θα μπορεί μέσω του κινητού του τηλεφώνου να ελέγχει άμεσα αν η τιμή ενός συγκεκριμένου προϊόντος είναι ανταγωνιστική ή αν το ίδιο είδος διατίθεται φθηνότερα σε άλλο κατάστημα.

Για παράδειγμα, θα μπορεί να συγκρίνει την τιμή ενός επώνυμου προϊόντος, όπως ένα πακέτο ρυζιού ή άλλου βασικού αγαθού, με τις αντίστοιχες τιμές που προσφέρουν οι υπόλοιπες αλυσίδες.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης, η νέα εφαρμογή αναμένεται να συμβάλει και στον περιορισμό φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας, καθώς οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να διαπιστώνουν άμεσα τυχόν σημαντικές αποκλίσεις στις τιμές προϊόντων μεταξύ διαφορετικών καταστημάτων ή αγορών.

Οι κωδικοί αυτοί έχουν επιλεγεί με τη συνδρομή της Circana Hellas, η οποία παρέχει στοιχεία για τα προϊόντα με τη μεγαλύτερη εμπορική κίνηση στα σούπερ μάρκετ.