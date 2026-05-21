PosoKanei: Έρχεται η νέα πλατφόρμα ενημέρωσης για τις τιμές καταναλωτικών προϊόντων

Στην τελική ευθεία μπαίνει όπως όλα δείχνουν η δημιουργία της νέας πλατφόρμας ενημέρωσης των καταναλωτών αναφορικά με τις τιμές και τις προσφορές προϊόντων σούπερ μάρκετ, PosoKanei. Η νέα πλατφόρμα θα έρθει να αντικαταστήσει την υπάρχουσα e-katanalotis, φιλοδοξώντας να αποτελέσει έναν πιο ευέλικτο εργαλείο σύγκρισης τιμών για τους καταναλωτές που θα αφορά σε περισσότερους από 10.000 κωδικούς προϊόντων.

PosoKanei με …«προίκα» 10.000 κωδικούς προϊόντων

Σήμερα, μάλιστα, 21 Μαϊου, δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια πρόσκληση για την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης με αποδέκτη την εταιρεία Circana Hellas Ανώνυμη Εταιρεία Έρευνας Αγοράς προκειμένου να υποβάλλει προσφορά για την για την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης προς την πλατφόρμα PosoKanei, πρώην e-katanalotis.

Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η διαβίβαση λίστας από τον ανάδοχο στην Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς & Προστασίας του Καταναλωτή, με τα μεγαλύτερα (σε όγκο) προϊόντα (top σε όγκο 10.000 SKUs) η οποία τηρεί βάσεις δεδομένων με κωδικούς επωνύμων προϊόντων (SKU) και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας (private label) που υπάρχουν μέσα στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

Πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο

Όπως αναφέρεται σχετικά, οι κωδικοί αυτοί πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στο νέο ψηφιακό εργαλείο PosoKanei, το οποίο και στοχεύει «να αποτελέσει ένα σύγχρονο, αξιόπιστο και φιλικό εργαλείο υποστήριξης λήψης αγοραστικών αποφάσεων, προσφέροντας στον καταναλωτή πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο για τιμές και συγκρίσεις σε βασικούς τομείς της καθημερινότητας όπως είναι τα προϊόντα που υπάρχουν στα ράφια σούπερ μάρκετ».

Σημειώνεται ότι έως τώρα στο e-katanalotis οι τιμές ενημερώνονται καθημερινά στις 10 το πρωί και οι πηγές άντλησης είναι από το κεντρικό eshop κάθε αλυσίδας και μπορεί να υπάρχουν μικρές διαφοροποιήσεις από τα φυσικά καταστήματα.

Εν τω μεταξύ την ίδια ώρα, η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτής συνεχίζει την εξέταση των φακέλων με περιπτώσεις εταιρειών που ελέγχονται για αθέμιτη κερδοφορία. Σήμερα, δε, ανακοίνωσε την επιβολή προστίμων για παράβαση πλαφόν κέρδους σε δύο ακόμη εταιρείες: στην JACOBS DOUWE EGBERTS (κατηγορία: καφές) και στην PEPSICO HELLAS Μ.Α.Β.Ε.Ε. (κατηγορίες: δημητριακά, σοκολάτα και χυμοί).