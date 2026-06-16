Συντάξεις Ιουλίου: Σε δύο φάσεις οι πληρωμές – Οι δύο τελικές ημερομηνίες

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Τις δύο τελικές ημερομηνίες για τις συντάξεις Ιουλίου ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ.

Ο διαχωρισμός θα γίνει, όπως κάθε μήνα, ανάμεσα σε Μισθωτούς και Μη Μισθωτούς, με τους συνταξιούχους να αναμένουν πότε θα πιστωθούν τα ποσά στους λογαριασμούς τους.

Οι συντάξεις Ιουλίου

Σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ, την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ), καθώς και οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ, βάσει του ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ.

Την ίδια ημέρα θα πληρωθούν και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, τόσο για Μισθωτούς όσο και για Μη Μισθωτούς.

Η δεύτερη φάση της διαδικασίας θα ακολουθήσει τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026.

Τότε θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, καθώς και των Λοιπών Εντασσόμενων, όπως ΤΣΕΑΠΓΣΟ και ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), μαζί με τις συντάξεις των ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. Την ίδια ημέρα θα πληρωθούν και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την πάγια πρακτική του τραπεζικού συστήματος, τα ποσά των συντάξεων είναι διαθέσιμα για ανάληψη από τα ΑΤΜ ήδη από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας.

Έτσι, για την πρώτη δόση η πίστωση θα ξεκινήσει σταδιακά από το απόγευμα της Τετάρτης 24 Ιουνίου, ενώ για τη δεύτερη δόση, λόγω Σαββατοκύριακου, τα χρήματα θα αρχίσουν να εμφανίζονται στους λογαριασμούς από το απόγευμα της Παρασκευής 26 Ιουνίου.