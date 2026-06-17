 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(7) "Economy"
    [1]=>
    string(18) "Financial Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Γουόρς: Η «οικογενειακή διαμάχη» και οι task forces των αλλαγών στη Fed

O Γουόρς δεσμεύτηκε στην επίτευξη σταθερότητας τιμών ενώ ανακοίνωσε ομάδες εργασίας που θα εξετάσουν αλλαγές σε κρίσιμους τομείς

World 17.06.2026, 22:59
Σχολιάστε
Γουόρς: Η «οικογενειακή διαμάχη» και οι task forces των αλλαγών στη Fed
Τζούλη Καλημέρη

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Αλλαγές στη Fed προανήγγειλε ο νέος πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γούορς, στην συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε την απόφαση της FOMC να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια.

«Υπήρχε μία πρόταση στο τραπέζι. Δεν υπήρξε συζήτηση για καμία άλλη πρόταση. Η συζήτηση για αυτήν την πρόταση, θα έλεγα, ήταν αρκετά περιορισμένη.» είπε απαντώντας σε ερώτηση για το αν υπήρξε πρόταση για μείωση των επιτοκίων.

Η ερώτηση δεν ήταν τυχαία καθώς η μείωση των επιτοκίων είναι η μόνιμη έκκληση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, που εξαπέλυσε μπαράζ σκληρών και πρωτοφανών επιθέσεων προς τον προκάτοχο του, Τζερόμ Πάουελ. Επίσης ήταν η σταθερή ψήφος του διορισμένο υπό τον Τραμπ διοικητή, Στίβεν Μίραν.

Μια καλή οικογενειακή διαμάχη

Ο Γουόρς εξήγησε ότι η Επιτροπή καθορισμού επιτοκίων είχε «μια καλή οικογενειακή διαμάχη» για μερικές ημέρες και καταλήξαμε σε καλύτερη θέση».

Ο πρόεδρος της Fed έχει χρησιμοποιήσει προηγουμένως τη φράση για να περιγράψει πώς πιστεύει ότι πρέπει να γίνονται οι συζητήσεις και οι αποφάσεις εντός της κεντρικής τράπεζας.

«Μπορούμε να συμφωνήσουμε με ορισμένες από τις συστάσεις, να διαφωνήσουμε με άλλες, να έχουμε μια καλή οικογενειακή διαμάχη γι’ αυτό» τόνισε ο Γουόρς. «Αλλά αυτό που θα προκύψει από αυτές – ελπίζω και πιστεύω – θα κάνει τη συζήτηση που θα κάνουμε εσωτερικά καλύτερη, ισχυρότερη, περισσότερο διαλεκτική, ώστε να μπορέσουμε επιτέλους να επιτύχουμε αυτόν τον στόχο της σταθερότητας των τιμών».

Αναφερόμενος στον πληθωρισμό είπε ότι στόχος είναι να πετύχουμε τη σωστή νομισματική πολιτική. Υπογράμμισε ότι «τα μέλη της FOMC είναι ομόφωνα προσηλωμένα στην επίτευξη σταθερότητας τιμών καθώς οι επίμονα υψηλές τιμές αποτελούν βάρος»  και ότι «ο πληθωρισμός παραμένει πολύ πάνω από τον στόχο του 2%.»

«Η δέσμευση για την επίτευξη αποτελεσμάτων είναι ισχυρή» Όταν ρωτήθηκε πώς βλέπει τον πληθωρισμό μακροπρόθεσμα,  διάβασε ξανά μέρος της δήλωσης πολιτικής της Fed.

«Αυτό είμαστε έτοιμοι να πούμε για τον πληθωρισμό», πρόσθεσε. «Αλλά η δέσμευση για την επίτευξη αποτελεσμάτων είναι ισχυρή, ομόφωνη και σαφής. Και αυτό είναι, νομίζω, ένα σημαντικό μήνυμα που μας έλειπε εδώ και πέντε χρόνια. Και θα το διορθώσουμε αυτό».

Ανακοίνωσε task forces

«Η αλλαγή στην ηγεσία αποτελεί μια φυσική και επίκαιρη ευκαιρία για να επιβεβαιώσουμε την αποστολή της να επανεξετάζει τις τρέχουσες πρακτικές και να αξιολογεί κατά πόσον αυτές οι πρακτικές ανταποκρίνονται καλύτερα στους στόχους μας.» είπε ο νέος διοικητής.

Ο Γουόρς ανακοίνωσε ότι θα συγκροτήσει πέντε ομάδες εργασίας για να εξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο η κεντρική τράπεζα ασκεί τις δραστηριότητές της σε κρίσιμους τομείς πολιτικής.

Αυτοί οι τομείς περιλαμβάνουν την επικοινωνία της Fed, τον ισολογισμό της Fed, τη χρήση και την εξάρτηση από υπάρχουσες πηγές δεδομένων, την παραγωγικότητα και την απασχόληση σε μια εποχή μετασχηματισμού, καθώς και το πλαίσιο της Fed για τον πληθωρισμό.

«Για καθεμία από αυτές τις ανεξάρτητες ομάδες εργασίας, προσλαμβάνω μερικούς από τους καλύτερους ειδικούς, τόσο από τον χώρο της οικονομίας όσο και εκτός αυτού», ανέφερε.

Είπε επίσης ότι οι ομάδες εργασίας θα υποστηρίζονται από το προσωπικό της Fed.

Ερωτηθείς σχετικά με το πιθανό χρονοδιάγραμμα των ομάδων εργασίας, απάντησε: «Η προσδοκία μου είναι ότι οι ομάδες εργασίας θα αρχίσουν να λειτουργούν τις επόμενες δύο εβδομάδες, και θα αρχίσουμε να λαμβάνουμε περισσότερες πληροφορίες από αυτές, καθώς και μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται τα πράγματα, ξεκινώντας από το φθινόπωρο. Και ελπίζω ότι οι περισσότερες, αν όχι όλες, θα έχουν ολοκληρώσει τις εργασίες τους μέχρι το τέλος του έτους».

Δεν ψήφισε στο dot plot

O Γουόρς υπογράμμισε ότι δεν μπορεί να παρέχει forward guidance για το τι θα κάνει η Fed στη συνέχεια. «Το έχουμε εγκαταλείψει αυτό. Ο πληθωρισμός καθορίζεται κυρίως από τη νομισματική πολιτική.»

Ερωτηθείς για το μέλλον του dot plot εξήγησε ότι «έχουμε δημιουργήσει ειδική ομάδα εργασίας γι’ αυτό. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής δεν αισθάνονται δεσμευμένοι από τα “dots” τους. Οι προβλέψεις του dot plot υποβλήθηκαν με μολύβια που έχουν μεγάλες γόμες. Δεν διαπίστωσα ιδιαίτερα ισχυρή πεποίθηση στις προβλέψεις που υποβλήθηκαν.»

Επιβεβαίωσε ότι ήταν η μόνη κουκκίδα που έλειπε από το «dot plot» ή τη σύνοψη των οικονομικών προβλέψεων (SEP) της Fed.

«Είναι πρακτική αυτής της επιτροπής οι συμμετέχοντες να υποβάλλουν αυτές τις προβλέψεις και έχω ενθαρρύνει τους συναδέλφους μου να συνεχίσουν να το κάνουν», είπε. «Ωστόσο, απέφυγα να προσφέρω οποιεσδήποτε δικές μου προβλέψεις, σύμφωνα με τις μακροχρόνιες απόψεις μου για το SEP, τουλάχιστον όπως είναι διαρθρωμένο επί του παρόντος».

Οι αλλαγές στην δήλωση πολιτικής της Fed

H δήλωση πολιτικής της Fed ήταν πιο σύντομη από ό,τι υπό τον Πάουελ. «Είναι λίγο πιο σύντομη, λίγο πιο απλή και απαλλαγμένη από κάποια παλαιότερη γλώσσα. Αυτή η δήλωση απλώς σας δίνει τα γεγονότα όσο καλύτερα μπορούμε να τα κρίνουμε» είπε δίνοντας το στίγμα της επικοινωνίας τους.

«Απουσιάζει επίσης η  μελλοντική καθοδήγηση, η οποία συμφωνήσαμε ότι δεν ήταν κατάλληλη για την τρέχουσα πολιτική συγκυρία».

Οι αγορές πρέπει να επικεντρωθούν στα δεδομένα όχι στις κατευθυντήριες γραμμές

Ερωτηθείς κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου εάν η έλλειψη μελλοντικής κατεύθυνσης θα οδηγούσε σε μεγαλύτερη αστάθεια της αγοράς, ο Γουόρς υποστήριξε ότι οι χρηματοπιστωτικές αγορές αποδίδουν καλύτερα όταν αντιδρούν στα δεδομένα.

«Νομίζω ότι οι χρηματοπιστωτικές αγορές λειτουργούν λιγότερο αποτελεσματικά όταν θέτουν το ερώτημα: πώς θα αντιδράσει η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ σε αυτές τις εισερχόμενες πληροφορίες;», είπε.

«Όσο περισσότερο οι αγορές δίνουν προσοχή σε ό,τι συμβαίνει στην πραγματική οικονομία, αποφασίζοντας ποια είναι καλά δεδομένα και ποια λιγότερο καλά δεδομένα, τόσο περισσότερο οι χρηματοπιστωτικές αγορές μπορούν να αποτιμήσουν αυτό που πιστεύουν ότι είναι το πιο πιθανό», είπε.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαγόρευσε την ονομασία «μπριζόλα λαχανικών»
World

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαγόρευσε την ονομασία «μπριζόλα λαχανικών»
Ιταλία: Η απουσία της ομάδας απο το Μουντιάλ προκαλεί πολιτική διαμάχη
Business of Sport

Η απουσία απο το... Μουντιάλ ανεβάζει το θερμόμετρο στην Ιταλία
Γουόρς: Η «οικογενειακή διαμάχη» και οι task forces των αλλαγών στη Fed
World

Η «οικογενειακή διαμάχη» και οι task forces των αλλαγών στη Fed
KNDS: Οι άγνωστοι κληρονόμοι που θα κερδίσουν δισεκατομμύρια από το IPO της
World

Ποιοι θα κερδίσουν δισεκατομμύρια από το IPO της KNDS
Τραμπ: Πώς απαντά στους ισχυρισμούς ότι η συμφωνία με Ιράν είναι χειρότερη από του Ομπάμα
World

Ο Τραμπ, ο Ομπάμα και η συμφωνία με το Ιράν
BMW: Yποβαθμίζει τις προβλέψεις για το 2026 λόγω Μέσης Ανατολής και Κίνας
Business

Διπλό πλήγμα για τη BMW – Πόλεμος και Κίνα «φρενάρουν» την ανάπτυξη

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Τραμπ: Διαψεύδει τα σχέδια για ταμείο 300 δισ. δολαρίων υπέρ του Ιράν – Νέα ερωτήματα για τη συμφωνία
World

«Ούτε 10 σεντς»: Ο Τραμπ βάζει φρένο στο σχέδιο των 300 δισ. για το Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ απορρίπτει κατηγορηματικά τα σενάρια χρηματοδότησης της ανοικοδόμησης του Ιράν, προκαλώντας νέα σύγχυση γύρω από την επικείμενη συμφωνία Ουάσιγκτον - Τεχεράνης

Νατάσα Σινιώρη
Νίκος Λούλης: «Τιμή αλλά και ευθύνη η εκλογή στον ΣΕΒ»
Business

Λούλης: «Τιμή αλλά και ευθύνη η εκλογή στον ΣΕΒ»

Τι αναφέρει ο Νίκος Λούλης, πρόεδρος της Loulis Food Ingredients σε ανάρτηση στο LinkedIn για την εκλογή του στο διοικητικό συμβούλιο του ΣΕΒ

Γιώργος Μανέττας
Ποσειδώνια 2026: Πάνω από 100 εκατ. ευρώ η οικονομική συμβολή
Ναυτιλία

Πάνω από 100 εκατ. η οικονομική συμβολή των Ποσειδωνίων 2026

Οικονομική δραστηριότητα που ξεπέρασε τα 100 εκατ. ευρώ για την Περιφέρεια Αττικής δημιούργησαν τα Ποσειδώνια 2026

Λάμπρος Καραγεώργος
Πετρέλαιο: Με ή χωρίς συμφωνία, οι τιμές θα παραμείνουν υψηλές για μήνες
World

Με ή χωρίς συμφωνία, οι τιμές στο πετρέλαιο θα μείνουν ψηλά

Οι ημέρες πριν την έναρξη του πολέμου όπου το αργό ήταν στα 60 δολάρια, δεν θα επιστρέψουν σύντομα

Δημήτρης Σταμούλης
Ακρίβεια: Απειλεί να «ροκανίσει» τα μέτρα στήριξης – Ο δύσκολος γρίφος για την κυβέρνηση
Economy

Το μεγάλο στοίχημα της ΔΕΘ απέναντι στη νέα ακρίβεια

Η επίμονη ακρίβεια σε ενέργεια, τρόφιμα και υπηρεσίες απειλεί να απορροφήσει τα μέτρα της ΔΕΘ, με την κυβέρνηση να αναζητά παρεμβάσεις που θα στηρίξουν ουσιαστικά τα νοικοκυριά

Αλέξανδρος Κλώσσας
Κατά κεφαλήν ΑΕΠ: Το χαμηλότερο ποσοστό σε Ελλάδα και Βουλγαρία
Economy

Στην Ελλάδα το χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην ΕΕ [γραφήματα]

Η Ελλάδα βρέθηκε στην έκτη και χειρότερη κατηγορία χωρών της ΕΕ όσον αφορά στην πραγματική ατομική κατανάλωση ανά κάτοικο

Δημήτρης Σταμούλης
Voria: Πότε θα ξεκινήσει το τουριστικό project στο Μαρούσι
Business

Πότε θα κάνει «πρεμιέρα» το project Voria των 380 εκατ. 

Τι περιλαμβάνει το project Voria που θα δημιουργηθεί στο Μαρούσι - Στα 380 εκατ. ευρώ το ύψος της επένδυσης

Λάμπρος Καραγεώργος
Συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν: Γιατί η αποκλιμάκωση δεν λύνει το ενεργειακό πρόβλημα της Ευρώπης
World

Η ειρήνη ήρθε, η ενεργειακή αβεβαιότητα παραμένει

Η προσωρινή συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν αποκλιμακώνει την ένταση στις αγορές, όμως η Ευρώπη απέχει ακόμη από την επιστροφή στην ενεργειακή κανονικότητα

Νατάσα Σινιώρη
Περισσότερα από World
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαγόρευσε την ονομασία «μπριζόλα λαχανικών»
World

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαγόρευσε την ονομασία «μπριζόλα λαχανικών»

Οργισμένος ο Πολ Μακάρτνεϊ παρότι διατηρούν την ονομασία τους τα «χάμπουργκερ λαχανικών» και τα «αλλαντικά λαχανικών»

Αλέξανδρος Καψύλης
Γουόρς: Η «οικογενειακή διαμάχη» και οι task forces των αλλαγών στη Fed
World

Η «οικογενειακή διαμάχη» και οι task forces των αλλαγών στη Fed

O Γουόρς δεσμεύτηκε στην επίτευξη σταθερότητας τιμών ενώ ανακοίνωσε ομάδες εργασίας που θα εξετάσουν αλλαγές σε κρίσιμους τομείς

Τζούλη Καλημέρη
KNDS: Οι άγνωστοι κληρονόμοι που θα κερδίσουν δισεκατομμύρια από το IPO της
World

Ποιοι θα κερδίσουν δισεκατομμύρια από το IPO της KNDS

Απίθανο καστ χαρακτήρων που κατέχουν το ήμισυ της KNDS πρόκειται να κερδίσουν απροσδόκητα, καθώς το Βερολίνο ετοιμάζεται να αγοράσει μερίδο της KNDS σε αποτίμηση έως και 20 δισεκατομμύρια ευρώ

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Τραμπ: Πώς απαντά στους ισχυρισμούς ότι η συμφωνία με Ιράν είναι χειρότερη από του Ομπάμα
World

Ο Τραμπ, ο Ομπάμα και η συμφωνία με το Ιράν

Οι επικριτές του Τραμπ αναρωτιούνται αν οι παραχωρήσεις προς την Τεχεράνη στην φερόμενη συμφωνία άξιζαν τέσσερις μήνες πολέμου

Δημήτρης Σταμούλης
BMW: Yποβαθμίζει τις προβλέψεις για το 2026 λόγω Μέσης Ανατολής και Κίνας
Business

Διπλό πλήγμα για τη BMW – Πόλεμος και Κίνα «φρενάρουν» την ανάπτυξη

Η BMW αναθεωρεί προς τα κάτω τις εκτιμήσεις της για το 2026, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και η επιδείνωση της κινεζικής αγοράς ασκούν μεγαλύτερες πιέσεις από τις αναμενόμενες

Norsk Hydro: Κλείνει δύο εργοστάσια αλουμινίου στις ΗΠΑ
World

Η Norsk Hydro κλείνει δύο εργοστάσια στις ΗΠΑ

Η νορβηγική πολυεθνική Norsk Hydro θα κλείσει τα εργοστάσια σε Καλιφόρνια και Λουϊζιάνα εντός του 2027

Fed: Στον «πάγο» τα επιτόκια για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση –
World
Upd: 21:16

Με παύση ξεκινάει η προεδρία Γουόρς στη Fed

Στο τραπέζι των επόμενων συνεδριάσεων της Fed η αύξηση των επιτοκίων - Τι ψήφισε ο Γουόρς

Τζούλη Καλημέρη
Latest News
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαγόρευσε την ονομασία «μπριζόλα λαχανικών»
World

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαγόρευσε την ονομασία «μπριζόλα λαχανικών»

Οργισμένος ο Πολ Μακάρτνεϊ παρότι διατηρούν την ονομασία τους τα «χάμπουργκερ λαχανικών» και τα «αλλαντικά λαχανικών»

Αλέξανδρος Καψύλης
Data centers: Οι συμφωνίες νέων υποδομών προσελκύουν δισ. παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις
Τεχνολογία

Οι συμφωνίες για data centers προσελκύουν δισ. παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις

Ο τομέας των data centers παραμένει σε άνθηση παρά την επιφυλακτικότητα ορισμένων επενδυτών όσον αφορά ενοικιαστές όπως η ByteDance

Wall Street: «Βουτιά» μετά τη σκληρή στάση της Fed για τα επιτόκια
Wall Street

«Βούλιαξε» η Wall Street μετά τη σκληρή στάση της Fed

Η Wall Street κινήθηκε πτωτικά, καθώς η Fed αποφάσισε να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα στην πρώτη της απόφαση υπό τον νέο πρόεδρο Κέβιν Γουόρς - Ανοικτό το ενδεχόμενο αύξησης

Ιταλία: Η απουσία της ομάδας απο το Μουντιάλ προκαλεί πολιτική διαμάχη
Business of Sport

Η απουσία απο το... Μουντιάλ ανεβάζει το θερμόμετρο στην Ιταλία

Πολλοί είναι εκείνοι στην Ιταλία που καταγγέλουν προσπάθεια ελέγχου της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας απο την κυβέρνηση

Γουόρς: Η «οικογενειακή διαμάχη» και οι task forces των αλλαγών στη Fed
World

Η «οικογενειακή διαμάχη» και οι task forces των αλλαγών στη Fed

O Γουόρς δεσμεύτηκε στην επίτευξη σταθερότητας τιμών ενώ ανακοίνωσε ομάδες εργασίας που θα εξετάσουν αλλαγές σε κρίσιμους τομείς

Τζούλη Καλημέρη
KNDS: Οι άγνωστοι κληρονόμοι που θα κερδίσουν δισεκατομμύρια από το IPO της
World

Ποιοι θα κερδίσουν δισεκατομμύρια από το IPO της KNDS

Απίθανο καστ χαρακτήρων που κατέχουν το ήμισυ της KNDS πρόκειται να κερδίσουν απροσδόκητα, καθώς το Βερολίνο ετοιμάζεται να αγοράσει μερίδο της KNDS σε αποτίμηση έως και 20 δισεκατομμύρια ευρώ

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Τιμές: Πόσο κάνει; – Ελλάδα vs Ευρωζώνη
Economy

Πόσο κάνει; - Ελλάδα vs Ευρωζώνη

Από επτά ευρωπαϊκές χώρες περιλαμβάνει τιμές το νέο ψηφιακό εργαλείο PosoKanei - Πόσες και ποιες θα προστεθούν

Μαρία Σιδέρη
Τραμπ: Πώς απαντά στους ισχυρισμούς ότι η συμφωνία με Ιράν είναι χειρότερη από του Ομπάμα
World

Ο Τραμπ, ο Ομπάμα και η συμφωνία με το Ιράν

Οι επικριτές του Τραμπ αναρωτιούνται αν οι παραχωρήσεις προς την Τεχεράνη στην φερόμενη συμφωνία άξιζαν τέσσερις μήνες πολέμου

Δημήτρης Σταμούλης
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών: Στις αγορές με ομολογίες 500 εκατ. ευρώ και επιτόκιο 3,75%
Business

Υπερκάλυψη 5,2 φορές στην έκδοση ομολόγου 500 εκατ. ευρώ του ΔΑΑ

Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών θα χρησιμοποιήσει τα καθαρά έσοδα για αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού και γενικούς εταιρικούς σκοπούς

Πολυτελή ακίνητα: Οι ξένες επενδύσεις και η νέα Golden Visa «οδηγούν» την αγορά
Ακίνητα

Αλλάζουν πίστα τα ακίνητα - Αττική όπως... Σεν Τροπέ

Τα πολυτελή ακίνητα στην Ελλάδα παραμένουν ανταγωνιστικά στον διεθνή χάρτη

Ανδρομάχη Παύλου
BMW: Yποβαθμίζει τις προβλέψεις για το 2026 λόγω Μέσης Ανατολής και Κίνας
Business

Διπλό πλήγμα για τη BMW – Πόλεμος και Κίνα «φρενάρουν» την ανάπτυξη

Η BMW αναθεωρεί προς τα κάτω τις εκτιμήσεις της για το 2026, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και η επιδείνωση της κινεζικής αγοράς ασκούν μεγαλύτερες πιέσεις από τις αναμενόμενες

Ο Τζέφ Μπέζος στηρίζει τη βρετανική startup CuspAI
Tεχνητή νοημοσύνη

Ο Τζέφ Μπέζος στηρίζει τη βρετανική startup CuspAI

Ο Τζέφ Μπέζος επενδύει στη βρετανική νεοφυή επιχείρηση CuspAI, στο πλαίσιο χρηματοδότησης ύψους 400 εκατ. δολαρίων

Κικίλιας: Μειώνουμε τη γραφειοκρατία και ενισχύουμε τη διαφάνεια για τους ναυτικούς
Ναυτιλία

Κικίλιας: Μειώνουμε τη γραφειοκρατία για τους ναυτικούς

Οι ναυτικοί μέσω νέας ψηφιακής υπηρεσίας θα εξυπηρετούνται αποτελεσματικά, δήλωσε ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας

Norsk Hydro: Κλείνει δύο εργοστάσια αλουμινίου στις ΗΠΑ
World

Η Norsk Hydro κλείνει δύο εργοστάσια στις ΗΠΑ

Η νορβηγική πολυεθνική Norsk Hydro θα κλείσει τα εργοστάσια σε Καλιφόρνια και Λουϊζιάνα εντός του 2027

Fed: Στον «πάγο» τα επιτόκια για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση –
World
Upd: 21:16

Με παύση ξεκινάει η προεδρία Γουόρς στη Fed

Στο τραπέζι των επόμενων συνεδριάσεων της Fed η αύξηση των επιτοκίων - Τι ψήφισε ο Γουόρς

Τζούλη Καλημέρη
ΗΠΑ: Τα 14 σημεία της συμφωνίας με το Ιράν που συμφώνησε να καταστρέψει το ουράνιο
World

ΗΠΑ-Ιράν: Τα 14 σημεία της συμφωνίας - Τι θα γίνει με το ουράνιο

Οι ΗΠΑ και το Ιράν έχουν συμφωνήσει να συνεργαστούν στην απομάκρυνση του ουρανίου, υπό την επίβλεψη του ΔΟΑΕ

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies