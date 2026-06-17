Γουόρς: Η «οικογενειακή διαμάχη» και οι task forces των αλλαγών στη Fed

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Αλλαγές στη Fed προανήγγειλε ο νέος πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γούορς, στην συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε την απόφαση της FOMC να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια.

«Υπήρχε μία πρόταση στο τραπέζι. Δεν υπήρξε συζήτηση για καμία άλλη πρόταση. Η συζήτηση για αυτήν την πρόταση, θα έλεγα, ήταν αρκετά περιορισμένη.» είπε απαντώντας σε ερώτηση για το αν υπήρξε πρόταση για μείωση των επιτοκίων.

Η ερώτηση δεν ήταν τυχαία καθώς η μείωση των επιτοκίων είναι η μόνιμη έκκληση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, που εξαπέλυσε μπαράζ σκληρών και πρωτοφανών επιθέσεων προς τον προκάτοχο του, Τζερόμ Πάουελ. Επίσης ήταν η σταθερή ψήφος του διορισμένο υπό τον Τραμπ διοικητή, Στίβεν Μίραν.

Μια καλή οικογενειακή διαμάχη

Ο Γουόρς εξήγησε ότι η Επιτροπή καθορισμού επιτοκίων είχε «μια καλή οικογενειακή διαμάχη» για μερικές ημέρες και καταλήξαμε σε καλύτερη θέση».

Ο πρόεδρος της Fed έχει χρησιμοποιήσει προηγουμένως τη φράση για να περιγράψει πώς πιστεύει ότι πρέπει να γίνονται οι συζητήσεις και οι αποφάσεις εντός της κεντρικής τράπεζας.

«Μπορούμε να συμφωνήσουμε με ορισμένες από τις συστάσεις, να διαφωνήσουμε με άλλες, να έχουμε μια καλή οικογενειακή διαμάχη γι’ αυτό» τόνισε ο Γουόρς. «Αλλά αυτό που θα προκύψει από αυτές – ελπίζω και πιστεύω – θα κάνει τη συζήτηση που θα κάνουμε εσωτερικά καλύτερη, ισχυρότερη, περισσότερο διαλεκτική, ώστε να μπορέσουμε επιτέλους να επιτύχουμε αυτόν τον στόχο της σταθερότητας των τιμών».

Αναφερόμενος στον πληθωρισμό είπε ότι στόχος είναι να πετύχουμε τη σωστή νομισματική πολιτική. Υπογράμμισε ότι «τα μέλη της FOMC είναι ομόφωνα προσηλωμένα στην επίτευξη σταθερότητας τιμών καθώς οι επίμονα υψηλές τιμές αποτελούν βάρος» και ότι «ο πληθωρισμός παραμένει πολύ πάνω από τον στόχο του 2%.»

«Η δέσμευση για την επίτευξη αποτελεσμάτων είναι ισχυρή» Όταν ρωτήθηκε πώς βλέπει τον πληθωρισμό μακροπρόθεσμα, διάβασε ξανά μέρος της δήλωσης πολιτικής της Fed.

«Αυτό είμαστε έτοιμοι να πούμε για τον πληθωρισμό», πρόσθεσε. «Αλλά η δέσμευση για την επίτευξη αποτελεσμάτων είναι ισχυρή, ομόφωνη και σαφής. Και αυτό είναι, νομίζω, ένα σημαντικό μήνυμα που μας έλειπε εδώ και πέντε χρόνια. Και θα το διορθώσουμε αυτό».

Ανακοίνωσε task forces

«Η αλλαγή στην ηγεσία αποτελεί μια φυσική και επίκαιρη ευκαιρία για να επιβεβαιώσουμε την αποστολή της να επανεξετάζει τις τρέχουσες πρακτικές και να αξιολογεί κατά πόσον αυτές οι πρακτικές ανταποκρίνονται καλύτερα στους στόχους μας.» είπε ο νέος διοικητής.

Ο Γουόρς ανακοίνωσε ότι θα συγκροτήσει πέντε ομάδες εργασίας για να εξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο η κεντρική τράπεζα ασκεί τις δραστηριότητές της σε κρίσιμους τομείς πολιτικής.

Αυτοί οι τομείς περιλαμβάνουν την επικοινωνία της Fed, τον ισολογισμό της Fed, τη χρήση και την εξάρτηση από υπάρχουσες πηγές δεδομένων, την παραγωγικότητα και την απασχόληση σε μια εποχή μετασχηματισμού, καθώς και το πλαίσιο της Fed για τον πληθωρισμό.

«Για καθεμία από αυτές τις ανεξάρτητες ομάδες εργασίας, προσλαμβάνω μερικούς από τους καλύτερους ειδικούς, τόσο από τον χώρο της οικονομίας όσο και εκτός αυτού», ανέφερε.

Είπε επίσης ότι οι ομάδες εργασίας θα υποστηρίζονται από το προσωπικό της Fed.

Ερωτηθείς σχετικά με το πιθανό χρονοδιάγραμμα των ομάδων εργασίας, απάντησε: «Η προσδοκία μου είναι ότι οι ομάδες εργασίας θα αρχίσουν να λειτουργούν τις επόμενες δύο εβδομάδες, και θα αρχίσουμε να λαμβάνουμε περισσότερες πληροφορίες από αυτές, καθώς και μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται τα πράγματα, ξεκινώντας από το φθινόπωρο. Και ελπίζω ότι οι περισσότερες, αν όχι όλες, θα έχουν ολοκληρώσει τις εργασίες τους μέχρι το τέλος του έτους».

Δεν ψήφισε στο dot plot

O Γουόρς υπογράμμισε ότι δεν μπορεί να παρέχει forward guidance για το τι θα κάνει η Fed στη συνέχεια. «Το έχουμε εγκαταλείψει αυτό. Ο πληθωρισμός καθορίζεται κυρίως από τη νομισματική πολιτική.»

Ερωτηθείς για το μέλλον του dot plot εξήγησε ότι «έχουμε δημιουργήσει ειδική ομάδα εργασίας γι’ αυτό. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής δεν αισθάνονται δεσμευμένοι από τα “dots” τους. Οι προβλέψεις του dot plot υποβλήθηκαν με μολύβια που έχουν μεγάλες γόμες. Δεν διαπίστωσα ιδιαίτερα ισχυρή πεποίθηση στις προβλέψεις που υποβλήθηκαν.»

Επιβεβαίωσε ότι ήταν η μόνη κουκκίδα που έλειπε από το «dot plot» ή τη σύνοψη των οικονομικών προβλέψεων (SEP) της Fed.

«Είναι πρακτική αυτής της επιτροπής οι συμμετέχοντες να υποβάλλουν αυτές τις προβλέψεις και έχω ενθαρρύνει τους συναδέλφους μου να συνεχίσουν να το κάνουν», είπε. «Ωστόσο, απέφυγα να προσφέρω οποιεσδήποτε δικές μου προβλέψεις, σύμφωνα με τις μακροχρόνιες απόψεις μου για το SEP, τουλάχιστον όπως είναι διαρθρωμένο επί του παρόντος».

Οι αλλαγές στην δήλωση πολιτικής της Fed

H δήλωση πολιτικής της Fed ήταν πιο σύντομη από ό,τι υπό τον Πάουελ. «Είναι λίγο πιο σύντομη, λίγο πιο απλή και απαλλαγμένη από κάποια παλαιότερη γλώσσα. Αυτή η δήλωση απλώς σας δίνει τα γεγονότα όσο καλύτερα μπορούμε να τα κρίνουμε» είπε δίνοντας το στίγμα της επικοινωνίας τους.

«Απουσιάζει επίσης η μελλοντική καθοδήγηση, η οποία συμφωνήσαμε ότι δεν ήταν κατάλληλη για την τρέχουσα πολιτική συγκυρία».

Οι αγορές πρέπει να επικεντρωθούν στα δεδομένα όχι στις κατευθυντήριες γραμμές

Ερωτηθείς κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου εάν η έλλειψη μελλοντικής κατεύθυνσης θα οδηγούσε σε μεγαλύτερη αστάθεια της αγοράς, ο Γουόρς υποστήριξε ότι οι χρηματοπιστωτικές αγορές αποδίδουν καλύτερα όταν αντιδρούν στα δεδομένα.

«Νομίζω ότι οι χρηματοπιστωτικές αγορές λειτουργούν λιγότερο αποτελεσματικά όταν θέτουν το ερώτημα: πώς θα αντιδράσει η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ σε αυτές τις εισερχόμενες πληροφορίες;», είπε.

«Όσο περισσότερο οι αγορές δίνουν προσοχή σε ό,τι συμβαίνει στην πραγματική οικονομία, αποφασίζοντας ποια είναι καλά δεδομένα και ποια λιγότερο καλά δεδομένα, τόσο περισσότερο οι χρηματοπιστωτικές αγορές μπορούν να αποτιμήσουν αυτό που πιστεύουν ότι είναι το πιο πιθανό», είπε.