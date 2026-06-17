SpaceX: Ξεπέρασε την Amazon ως η πέμπτη πιο πολύτιμη εταιρεία στον κόσμο

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Η SpaceX του Ίλον Μασκ ξεπέρασε προσωρινά την Amazon σε χρηματιστηριακή αξία, λίγες ημέρες μετά την είσοδό της στο χρηματιστήριο, καθώς ανακοίνωσε την εξαγορά της Anysphere, δημιουργού της εφαρμογής προγραμματισμού με τεχνητή νοημοσύνη Cursor, έναντι 60 δισ. δολαρίων.

Η SpaceX εισήλθε στα 135 δολάρια ανά μετοχή την Παρασκευή και οι μετοχές της έχουν αυξηθεί κατά περίπου 50% από τότε. Η εισαγωγή αυτή έκανε τον Μασκ, ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της SpaceX, τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στον κόσμο με περιουσία 1,1 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με το Forbes. Εκτιμά ότι η περιουσία του 54χρονου ανέρχεται πλέον σε 1,3 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Η συμφωνία ενισχύει τη θέση της xAI του Μασκ στον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα των εργαλείων κωδικοποίησης με AI, όπου εταιρείες όπως η Anthropic και η OpenAI έχουν ήδη σημειώσει σημαντική εμπορική επιτυχία. Ο όμιλος SpaceX περιλαμβάνει επίσης την πλατφόρμα X, τη Starlink και τη διαστημική εταιρεία SpaceX, με τη Starlink να αποτελεί σήμερα τη βασική κερδοφόρα δραστηριότητα.

Η μετοχή της SpaceX εκτινάχθηκε έως και 13% κατά την πρώτη συνεδρίαση μετά την ανακοίνωση, ανεβάζοντας την αποτίμηση της εταιρείας έως τα 2,97 τρισ. δολάρια, πάνω από τα 2,65 τρισ. δολάρια της Amazon. Παρότι αργότερα περιόρισε τα κέρδη της, έκλεισε με κεφαλαιοποίηση περίπου 2,66 τρισ. δολαρίων, παραμένοντας οριακά μπροστά από τον κολοσσό του ηλεκτρονικού εμπορίου, αναφέρει ο Guardian.

Η άνοδος είναι εντυπωσιακή αν αναλογιστεί κανείς ότι η SpaceX κατέγραψε το 2025 ζημιές 4,9 δισ. δολαρίων με έσοδα 18,7 δισ. δολαρίων, ενώ η Amazon εμφάνισε έσοδα 717 δισ. δολαρίων και καθαρά κέρδη 78 δισ. δολαρίων. Από την εισαγωγή της στα 135 δολάρια ανά μετοχή την περασμένη Παρασκευή, η μετοχή έχει ενισχυθεί περίπου 50%.

Στρατηγική κίνηση της SpaceX η αγορά της Cursor

Η εξαγορά της Cursor θεωρείται στρατηγική κίνηση, καθώς η εφαρμογή διαθέτει περισσότερους από 1 εκατ. χρήστες και έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο δημοφιλή εργαλεία AI για επαγγελματίες προγραμματιστές. Αναλυτές εκτιμούν ότι η συμφωνία δεν θα κλείσει άμεσα το τεχνολογικό χάσμα με την Anthropic ή την OpenAI, αλλά προσφέρει στη SpaceX πρόσβαση σε πολύτιμα δεδομένα χρήσης και σε μια ισχυρή βάση πελατών.

Παράλληλα, η Cursor αναμένεται να επωφεληθεί από την υπολογιστική ισχύ και τις υποδομές κέντρων δεδομένων που διαθέτει ο όμιλος του Μασκ, περιορισμός που μέχρι σήμερα επιβράδυνε την ανάπτυξή της.

«Το Cursor δεν έχει την κλίμακα του OpenAI ή του Anthropic, αλλά έχει κατασκευάσει μερικά πολύ εντυπωσιακά μοντέλα κωδικοποίησης σε σχέση με το κόστος. Αυτό καθιστά αυτή την κίνηση θετική για την SpaceX», δήλωσε στον Guardian ο Ματ Μπρίτζμαν, ανώτερος αναλυτής μετοχών στην Hargreaves Lansdown.

Στην κατάθεσή της για αρχική δημόσια προσφορά, η SpaceX είχε δηλώσει ότι η πρόσβαση του Cursor στα δεδομένα των προγραμματιστών, συμπεριλαμβανομένων των αιτημάτων κωδικοποίησης και των αποφάσεων σχεδιασμού, θα μπορούσε να βοηθήσει στη βελτίωση του μοντέλου Grok της xAI.

Ο Γκιλ Λουρία, επικεφαλής τεχνολογικής έρευνας στην αμερικανική εταιρεία επενδύσεων DA Davidson, δήλωσε ότι η Cursor θα «βελτιώσει τη θέση της SpaceX στην πρωτοποριακή κούρσα μοντέλων με την Anthropic και την OpenAI». Πρόσθεσε ότι η Grok «πρέπει να διαθέτει ένα στοιχείο κωδικοποίησης που οι εταιρικοί πελάτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν παράλληλα με τα [μοντέλα κωδικοποίησης τεχνητής νοημοσύνης] Anthropic Claude Code και OpenAI Codex».

Η συναλλαγή θα πραγματοποιηθεί με ανταλλαγή μετοχών και δεν θα χρηματοδοτηθεί από τα κεφάλαια της δημόσιας εγγραφής. Η ολοκλήρωσή της αναμένεται το τρίτο τρίμηνο του 2026. Σύμφωνα με επενδυτές, η υψηλή αποτίμηση της SpaceX της επιτρέπει να πραγματοποιεί μεγάλες εξαγορές με μικρότερη αραίωση για τους υφιστάμενους μετόχους, ενισχύοντας περαιτέρω τη στρατηγική της ευελιξία.