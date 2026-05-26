SpaceX: Εξόργισε το Πεντάγωνο με την αύξηση της τιμής του Starlink

Μέσα σε λίγες εβδομάδες από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν στελέχη της SpaceX συναντήθηκαν με αξιωματούχους του Πενταγώνου υποστηρίζοντας ότι ο στρατός δεν πληρώνει αρκετά

World 26.05.2026, 23:35
Σχολιάστε
SpaceX: Εξόργισε το Πεντάγωνο με την αύξηση της τιμής του Starlink
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σε πεδίο έντονης αντιπαράθεσης ανάμεσα στην SpaceX και το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ φαίνεται πως μετατρέπεται η αυξανόμενη εξάρτηση του αμερικανικού στρατού από το δορυφορικό δίκτυο Starlink του Ίλον Μασκ, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν ανέδειξε τον κρίσιμο ρόλο των δορυφορικών επικοινωνιών στις σύγχρονες στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Reuters, η ένταση ξεκίνησε όταν drones αυτοκτονίας των ΗΠΑ, συνδεδεμένα με το δίκτυο Starlink, άρχισαν να καταγράφουν σημαντικές επιτυχίες στις επιχειρήσεις εναντίον ιρανικών στόχων. Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη τύπου LUCAS — φθηνά drones παρόμοια με τα ιρανικά Shahed — χρησιμοποιούν δορυφορική σύνδεση για να περιπολούν πάνω από μια περιοχή και στη συνέχεια να πέφτουν πάνω στον στόχο τους προκαλώντας έκρηξη.

Η αποτελεσματικότητα αυτών των συστημάτων οδήγησε στελέχη της SpaceX στο συμπέρασμα ότι ο αμερικανικός στρατός πλήρωνε πολύ λιγότερα από όσα πραγματικά κόστιζε η υπηρεσία που χρησιμοποιούσε. Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις διαπραγματεύσεις, η εταιρεία υποστήριξε ότι το Πεντάγωνο κατέβαλλε περίπου 5.000 δολάρια ανά τερματικό Starlink, ενώ στην πράξη χρησιμοποιούσε υπηρεσίες που αντιστοιχούσαν σε πολύ ακριβότερο επίπεδο συνδρομής, αξίας έως και 25.000 δολαρίων τον μήνα.

Η διαφωνία επικεντρώθηκε στο αν τα drones LUCAS θα έπρεπε να χρεώνονται με το ακριβότερο «αεροπορικό» πακέτο υπηρεσιών της SpaceX. Η εταιρεία υποστήριξε ότι οι συνθήκες λειτουργίας των drones έμοιαζαν περισσότερο με εκείνες αεροσκαφών, ενώ αξιωματούχοι του Πενταγώνου αντέτειναν ότι τα drones χρησιμοποιούσαν τη σύνδεση μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και δεν μπορούσαν να αντιμετωπίζονται όπως επανδρωμένα αεροσκάφη.

Τελικά, το Πεντάγωνο αποδέχθηκε την αύξηση του κόστους, σχεδόν διπλασιάζοντας το συνολικό κόστος κάθε drone LUCAS. Μέχρι τότε, κάθε μονάδα κόστιζε περίπου 30.000 δολάρια.

SpaceX

Η SpaceX μιλάει από θέση ισχύος

Η αντιπαράθεση αυτή αναδεικνύει τη διαρκώς αυξανόμενη επιρροή της SpaceX στην αμερικανική εθνική ασφάλεια. Από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία το 2022, το Starlink έχει εξελιχθεί σε κρίσιμο εργαλείο στρατιωτικών επικοινωνιών, επιτρέποντας ασφαλή σύνδεση ακόμη και σε απομακρυσμένες ή κατεστραμμένες περιοχές. Σήμερα, η SpaceX διαθέτει περίπου 10.000 δορυφόρους σε τροχιά, αριθμός που αντιστοιχεί σε περισσότερο από το 60% όλων των ενεργών δορυφόρων παγκοσμίως.

Σε αντίθεση με τα απλά τερματικά Starlink που πωλούνται στο ευρύ κοινό, το Πεντάγωνο χρησιμοποιεί μια ειδική στρατιωτική εκδοχή του συστήματος, γνωστή ως Starshield. Το δίκτυο αυτό συνδέεται τόσο με τους εμπορικούς δορυφόρους Starlink όσο και με μια πιο ασφαλή στρατιωτική συστοιχία δορυφόρων.

Ωστόσο, η στενή αυτή σχέση έχει προκαλέσει ανησυχία σε Αμερικανούς αξιωματούχους. Το Reuters αναφέρει ότι το Πεντάγωνο θεωρεί πλέον πως η SpaceX αποκτά υπερβολικά μεγάλη διαπραγματευτική δύναμη, καθώς δεν υπάρχει σήμερα άλλη εταιρεία που να μπορεί να προσφέρει παγκόσμιο δίκτυο δορυφορικών επικοινωνιών αντίστοιχης κλίμακας.

Ο αναλυτής ασφάλειας Κλέιτον Σγουόπ σχολίασε χαρακτηριστικά ότι η SpaceX «κρατά ουσιαστικά την αμερικανική κυβέρνηση όμηρο». Όπως εξήγησε, σε αντίθεση με τους παραδοσιακούς αμυντικούς εργολάβους, η εταιρεία του Μασκ διαθέτει τεράστια εμπορική δραστηριότητα πέρα από τα κρατικά συμβόλαια, γεγονός που της επιτρέπει να διαπραγματεύεται από θέση ισχύος.

Οι σχέσεις των δύο πλευρών επιδεινώθηκαν ακόμη περισσότερο όταν ο Μασκ ανάρτησε μήνυμα στην πλατφόρμα X, υποστηρίζοντας ότι η χρήση εμπορικών τερματικών Starlink σε οπλικά συστήματα παραβιάζει τους όρους χρήσης της υπηρεσίας. «Υπάρχει ξεχωριστό δίκτυο, το Starshield, που λειτουργεί από την αμερικανική κυβέρνηση», έγραψε χαρακτηριστικά.

Starlink

Ότι θέλει ζητάει ο Μασκ

Το Πεντάγωνο αρνήθηκε ότι υπήρξε οποιαδήποτε παραβίαση των συμφωνιών με τη SpaceX, όμως η δημόσια τοποθέτηση του Μασκ προκάλεσε εσωτερική ανησυχία για το κατά πόσο ένας ιδιώτης επιχειρηματίας μπορεί να επηρεάζει τόσο κρίσιμες στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Παράλληλα, οι δύο πλευρές συγκρούστηκαν και για ένα δεύτερο σχέδιο: την παροχή δορυφορικής σύνδεσης απευθείας σε κινητά τηλέφωνα Ιρανών πολιτών, ώστε να παρακαμφθούν τα μπλακάουτ επικοινωνιών που επέβαλε η κυβέρνηση της Τεχεράνης κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων και των πολεμικών επιχειρήσεων.

Η SpaceX φέρεται να ζήτησε έως και 500 εκατομμύρια δολάρια για την ανάπτυξη της υπηρεσίας direct-to-cell — μιας τεχνολογίας παρόμοιας με δίκτυο 5G που δεν απαιτεί επίγειους σταθμούς ή τερματικά — καθώς και επιπλέον 100 εκατομμύρια δολάρια μηνιαίως για τη λειτουργία της. Οι απαιτήσεις αυτές προκάλεσαν έντονη δυσαρέσκεια στο Πεντάγωνο, το οποίο θεώρησε υπερβολικό το κόστος.

Παρά τις εντάσεις, η εξάρτηση των ΗΠΑ από το Starlink συνεχίζει να αυξάνεται. Σύμφωνα με έγγραφα που επικαλείται το Reuters, το Πεντάγωνο εξετάζει την αγορά περισσότερων από 3.500 επιπλέον συνδρομών Starshield, συμπεριλαμβανομένων 100 συνδέσεων υψηλής ταχύτητας για αεροπορική χρήση.

Η υπόθεση αποκαλύπτει ένα νέο γεωπολιτικό τοπίο, όπου η τεχνολογική υπεροχή ιδιωτικών εταιρειών μπορεί να αποδειχθεί εξίσου σημαντική με την παραδοσιακή στρατιωτική ισχύ. Και στο κέντρο αυτής της μετατόπισης βρίσκεται πλέον ο Ίλον Μασκ και η SpaceX.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
SpaceX: Εξόργισε το Πεντάγωνο με την αύξηση της τιμής του Starlink
World

Στα μαχαίρια SpaceX και Πεντάγωνο για τη τιμή του Starlink
ΗΠΑ: Οι καταναλωτές ζητούν ξανά… εκδίκηση
World

Οι Αμερικανοί αγοραστές ζητούν ξανά... εκδίκηση
Τράπεζες: Εκτός ισολογισμών 500 δισ. ευρώ – Συναγερμός στις εποπτικές αρχές
World

Εκτός τραπεζικών ισολογισμών 500 δισ. ευρώ – Συναγερμός στις εποπτικές αρχές
Turkish Airlines: Στοχεύει την κορυφή αφού κέρδισε επιβατική κίνηση από εταιρείες του Κόλπου
World

Πώς η Turkish Airlines στοχεύει την κορυφή
Ενέργεια: Καλά κρατάει η κρίση εφοδιασμού πετρελαίου – Όλο και μεγαλώνει η «ουρά» των επιπτώσεων
World

Η «ουρά» της ενεργειακής κρίσης - Πότε θα αποκατασταθούν οι ροές
Μπέσεντ: Δεν υπάρχει «μαγική λύση» για τις υψηλές αποδόσεις
World

Μπέσεντ: Δεν υπάρχει «μαγική λύση» για τις υψηλές αποδόσεις

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Αριστοτέλης Παντελιάδης: Γκρίνια για το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους
Business

«Γκρίνια» Παντελιάδη για το πλαφόν στα σούπερ μάρκετ

Τι ανέφερε ο Αριστοτέλης Παντελιάδης για τα μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης, τον ανταγωνισμό στα σούπερ μάρκετ και το ενδεχόμενο νέου κύκλου ανατιμήσεων

Δημήτρης Χαροντάκης
Motor Oil: Νέα ώθηση στο FSRU στον Κορινθιακό από τη συμφωνία με τη Mercuria
Ενέργεια

Το «Διώρυγα Gas» φέρνει τη Mercuria στην ελληνική αγορά LNG

Σε εξέλιξη οι διαβουλεύσεις με τον ΔΕΣΦΑ για τα κρίσιμα συνοδευτικά έργα, απαραίτητα για την ανάπτυξη του FSRU, με τις δύο πλευρές να αναζητούν κοινό βηματισμό

Μάχη Τράτσα
Γιώργος Στάσσης: Ιστορικό ορόσημο η ΑΜΚ της ΔΕΗ
Business

Στάσσης: Ιστορικό ορόσημο η ΑΜΚ της ΔΕΗ

Ο Γιώργος Στάσσης πρόεδρος και CEO της ΔΕΗ κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στο Euronext Athens – Στο ταμπλό οι νέες μετοχές της ΑΜΚ

Χρήστος Κολώνας
Μισθοί: Πώς ο πόλεμος συρρικνώνει την αγοραστική δύναμη στις πλούσιες χώρες
World

Στην πρέσα οι μισθοί σε όλον τον κόσμο

Το ενεργειακό σοκ στην ευρωζώνη είναι ένα νέο πλήγμα για τους εργαζόμενους - Οι πραγματικοί μισθοί συρρικνώνονται και πάλι

Αγίου Πνεύματος: Ποιους προρισμούς επιλέγουν οι Έλληνες
Τουρισμός

Ποιους προρισμούς επιλέγουν οι Έλληνες για του Αγίου Πνεύματος

Αυξημένη η αεροπορική επιβατική κίνηση το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Πού κινούνται οι πληρότητες

Λάμπρος Καραγεώργος
ΕΚΤ: «Γεράκια» και «περιστέρια» συντάσσονται στη γραμμή αύξησης των επιτοκίων
World

Μπαίνει στις ράγες η αύξηση επιτοκίων από ΕΚΤ - Τα σήματα

Ολο και περισσότερα στελέχη της ΕΚΤ μιλούν πλέον ξεκάθαρα για ανάγκη αύξησης των επιτοκίων στη συνεδρίαση του Ιουνίου

Μελίνα Ζιάγκου
Citi: Τι φέρνει για την Jumbo το νέο μοντέλο franchise
Business

Citi: Τι φέρνει για την Jumbo το νέο μοντέλο franchise

Η νέα συμφωνία επεκτείνει την ήδη υφιστάμενη συνεργασία franchise μεταξύ Jumbo και BALFIN

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ferrari: Η μετοχή καταρρέει μετά τις αρνητικές κριτικές για το πρώτο της EV
World

Η μετοχή της Ferrari καταρρέει μετά την παρουσίαση του EV

Το νέο EV της Ferrari, Luce, απογοήτευσε κοινό, κριτικούς και επενδυτές οδηγώντας σε πτώση των μετοχών

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Περισσότερα από World
SpaceX: Εξόργισε το Πεντάγωνο με την αύξηση της τιμής του Starlink
World

Στα μαχαίρια SpaceX και Πεντάγωνο για τη τιμή του Starlink

Μέσα σε λίγες εβδομάδες από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν στελέχη της SpaceX συναντήθηκαν με αξιωματούχους του Πενταγώνου υποστηρίζοντας ότι ο στρατός δεν πληρώνει αρκετά

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Τράπεζες: Εκτός ισολογισμών 500 δισ. ευρώ – Συναγερμός στις εποπτικές αρχές
World

Εκτός τραπεζικών ισολογισμών 500 δισ. ευρώ – Συναγερμός στις εποπτικές αρχές

Οι τράπεζες μεταφέρουν εκτός ισολογισμού τον κίνδυνο από εταιρικά δάνεια ύψους 500 δισ. δολαρίων στην Ευρώπη

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Turkish Airlines: Στοχεύει την κορυφή αφού κέρδισε επιβατική κίνηση από εταιρείες του Κόλπου
World

Πώς η Turkish Airlines στοχεύει την κορυφή

Ο κόμβος της Κωνσταντινούπολης παραμένει πλήρως λειτουργικός κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης που έχει διαταράξει τους αερομεταφορείς στην περιοχή, λέει ο πρόεδρος της Turkish Airlines

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ενέργεια: Καλά κρατάει η κρίση εφοδιασμού πετρελαίου – Όλο και μεγαλώνει η «ουρά» των επιπτώσεων
World

Η «ουρά» της ενεργειακής κρίσης - Πότε θα αποκατασταθούν οι ροές

Ενώ μια οριστική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν δεν έχει ακόμη επιτευχθεί, η παραγωγή και ο εφοδιασμός στην ενέργεια έχουν υποστεί σημαντική ζημιά - Ποιες οι επιπτώσεις

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Μπέσεντ: Δεν υπάρχει «μαγική λύση» για τις υψηλές αποδόσεις
World

Μπέσεντ: Δεν υπάρχει «μαγική λύση» για τις υψηλές αποδόσεις

Ο Μπέσεντ από τότε που ανέλαβε το υπουργείο δήλωσε ότι στοχεύει στη χαμηλή απόδοση του 10ετούς ομολόγου - Ο πόλεμος και το έλλειμμα δεν του αφήνουν πολλές επιλογές

Τζούλη Καλημέρη
Καταναλωτική εμπιστοσύνη: Υποχώρησε στις ΗΠΑ τον Μάιο
World

Καταναλωτική εμπιστοσύνη: Υποχώρησε στις ΗΠΑ τον Μάιο

Επιδεινώνονται οι απόψεις για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση λόγω πολέμου

Δασμοί: Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία καλούν την ΕΕ να ενισχύσει τα μέτρα εμπορικής προστασίας
World

Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία καλούν την ΕΕ να ενισχύσει τα μέτρα εμπορικής προστασίας

Πέρυσι, το εμπορικό έλλειμμα της ΕΕ με την Κίνα διευρύνθηκε στα 360 δισ. ευρώ.

Latest News
SpaceX: Εξόργισε το Πεντάγωνο με την αύξηση της τιμής του Starlink
World

Στα μαχαίρια SpaceX και Πεντάγωνο για τη τιμή του Starlink

Μέσα σε λίγες εβδομάδες από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν στελέχη της SpaceX συναντήθηκαν με αξιωματούχους του Πενταγώνου υποστηρίζοντας ότι ο στρατός δεν πληρώνει αρκετά

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΗΠΑ: Οι καταναλωτές ζητούν ξανά… εκδίκηση
World

Οι Αμερικανοί αγοραστές ζητούν ξανά... εκδίκηση

Το revenge shopping επιστρέφει στις ΗΠΑ - Τι αποκαλύπτουν τα αποτελέσματα των μεγάλων retailers

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Wall Street: Νέο ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq
Wall Street

Νέο ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq στη Wall Street

Ο S&P 500 έκλεισε με άνοδο 0,61% στις 7,519.12 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq κέρδισε 1,19% κλείνοντας στις 26,656.181. Αντίθετα, ο Dow Jones υποχώρησε κατά -0.23% κλείνοντας στις 50,461.68μονάδες

Τράπεζες: Εκτός ισολογισμών 500 δισ. ευρώ – Συναγερμός στις εποπτικές αρχές
World

Εκτός τραπεζικών ισολογισμών 500 δισ. ευρώ – Συναγερμός στις εποπτικές αρχές

Οι τράπεζες μεταφέρουν εκτός ισολογισμού τον κίνδυνο από εταιρικά δάνεια ύψους 500 δισ. δολαρίων στην Ευρώπη

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Κυριάκος Πιερρακάκης: Απασφαλίσαμε τη βόμβα του χρέους
Economy

Πιερρακάκης: Απασφαλίσαμε τη βόμβα του χρέους

Τι είπε ο ΥΠΕΘΟ Κυριάκος Πιερρακάκης για το παραγωγικό μοντέλο της επόμενης δεκαετίας

Turkish Airlines: Στοχεύει την κορυφή αφού κέρδισε επιβατική κίνηση από εταιρείες του Κόλπου
World

Πώς η Turkish Airlines στοχεύει την κορυφή

Ο κόμβος της Κωνσταντινούπολης παραμένει πλήρως λειτουργικός κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης που έχει διαταράξει τους αερομεταφορείς στην περιοχή, λέει ο πρόεδρος της Turkish Airlines

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ενέργεια: Καλά κρατάει η κρίση εφοδιασμού πετρελαίου – Όλο και μεγαλώνει η «ουρά» των επιπτώσεων
World

Η «ουρά» της ενεργειακής κρίσης - Πότε θα αποκατασταθούν οι ροές

Ενώ μια οριστική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν δεν έχει ακόμη επιτευχθεί, η παραγωγή και ο εφοδιασμός στην ενέργεια έχουν υποστεί σημαντική ζημιά - Ποιες οι επιπτώσεις

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Τεχνητή νοημοσύνη: Το φιάσκο του πρώτου ευρωπαϊκού καφενείου με διεύθυνση τη Μόνα της Google Gemini
Tεχνητή νοημοσύνη

Πώς η Google Gemini τα έκανε θάλασσα στο «Κυβερνοκαφέ της Στοκχόλμης»

Διευθυντική θέση ανέλαβε η τεχνητή νοημοσύνη σε καφενείο της Στοκχόλμης - Ηθικά ερωτήματα θέλησε να εξερευνήσει μέσω του πειράματος η Andon Labs

Αλέξανδρος Καψύλης
Μπέσεντ: Δεν υπάρχει «μαγική λύση» για τις υψηλές αποδόσεις
World

Μπέσεντ: Δεν υπάρχει «μαγική λύση» για τις υψηλές αποδόσεις

Ο Μπέσεντ από τότε που ανέλαβε το υπουργείο δήλωσε ότι στοχεύει στη χαμηλή απόδοση του 10ετούς ομολόγου - Ο πόλεμος και το έλλειμμα δεν του αφήνουν πολλές επιλογές

Τζούλη Καλημέρη
Greece Unveils New Framework to Attract Foreign Investment
English Edition

Greece Unveils New Framework to Attract Foreign Investment

The Ministry of Development is advancing a bill offering tax incentives and fast-track permitting to draw foreign capital into strategic sectors up to €50 million

ΕΛ.Α.Σ: Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη το όνομα του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα
Πολιτική

ΕΛ.Α.Σ: Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη το όνομα του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα

Όνομα υψηλού συμβολισμού με πολλαπλές αναγνώσεις επέλεξε ο Αλέξης Τσίπρας για το νέο κόμμα, με το ακρωνύμιο να είναι ΕΛ.Α.Σ, λέξη ιερή με βαριά ιστορία για την Ελλάδα, αλλά και την Αριστερά

Καταναλωτική εμπιστοσύνη: Υποχώρησε στις ΗΠΑ τον Μάιο
World

Καταναλωτική εμπιστοσύνη: Υποχώρησε στις ΗΠΑ τον Μάιο

Επιδεινώνονται οι απόψεις για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση λόγω πολέμου

Greece Submits €1.63B Recovery Fund Payment Request
English Edition

Greece Submits €1.63B Recovery Fund Payment Request

Greece has filed its 8th grant disbursement request and 7th loan disbursement request from the EU Recovery and Resilience Facility, covering 34 milestones and marking a significant step toward closing out the program

Κυβερνοασφάλεια: Ψεύτικα emails για παραβίαση προσωπικών δεδομένων
Τεχνολογία

Ψεύτικα emails για παραβίαση προσωπικών δεδομένων

Έχετε λάβει ποτέ email που να σας ενημερώνει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να έχουν διαρρεύσει μετά από κυβερνοεπίθεση σε κάποια εταιρεία ή υπηρεσία που χρησιμοποιείτε;

Δασμοί: Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία καλούν την ΕΕ να ενισχύσει τα μέτρα εμπορικής προστασίας
World

Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία καλούν την ΕΕ να ενισχύσει τα μέτρα εμπορικής προστασίας

Πέρυσι, το εμπορικό έλλειμμα της ΕΕ με την Κίνα διευρύνθηκε στα 360 δισ. ευρώ.

Spotify: Ο επικεφαλής υπερασπίζεται τη μουσική που παράγεται από την Τεχνητή Νοημοσύνη
Tέχνη και Ζωή

Η Spotify υπερασπίζεται τη μουσική που παράγεται από ΑΙ

Η εφαρμογή streaming κλείνει συμφωνία με την Universal που επιτρέπει στους συνδρομητές της Spotify να δημιουργούν «ελεγχόμενες» διασκευές και remix

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies