 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(22) "Technology & Computing"
    [1]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(23) "Artificial Intelligence"
    [1]=>
    string(24) "Mergers and Acquisitions"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(22) "Technology & Computing"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(8) "Business"
}

SpaceX: Αγοράζει τον κωδικοποιητή ΑΙ Cursor για 60 δισ. δολ.

Η συμφωνία έρχεται λίγες μέρες μετά την ιστορική αρχική δημόσια προσφορά της SpaceX ως μία από τις πιο πολύτιμες εταιρείες της Αμερικής

Tεχνητή νοημοσύνη 16.06.2026, 15:15
Σχολιάστε
SpaceX: Αγοράζει τον κωδικοποιητή ΑΙ Cursor για 60 δισ. δολ.
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Την Cursor δήλωσε ότι θα αποκτήσει η SpaceX για 60 δισεκατομμύρια δολάρια, κλείνοντας μια τεράστια συμφωνία για έναν αυτόνομο πράκτορα κωδικοποίησης λίγο μετά την επιτυχημένη αρχική δημόσια προσφορά της.

Η Cursor θα λάβει μετοχές της SpaceX αξίας 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων βάσει της συμφωνίας, σύμφωνα με έγγραφο που δημοσιεύθηκε την Τρίτη. Η συγχώνευση αναμένεται να ολοκληρωθεί το τρίτο τρίμηνο του 2026 σύμφωνα με την Wall Street Journal.

Η συμφωνία έρχεται λίγες ημέρες μετά την ιστορική δημόσια προσφορά της SpaceX, η οποία μέχρι το τέλος της πρώτης ημέρας διαπραγμάτευσης αποτιμήθηκε σε περισσότερα από 2 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Η Cursor ιδρύθηκε από τέσσερις αποφοίτους του MIT το 2023 ως μια νεοσύστατη επιχείρηση κρυπτογραφημένων μηνυμάτων, αλλά έχει επεκταθεί σε εργαλεία κωδικοποίησης τεχνητής νοημοσύνης.

Η Cursor κατασκευάζει ένα εργαλείο κωδικοποίησης που επιτρέπει στους προγραμματιστές να εναλλάσσονται μεταξύ διαφορετικών μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, από το OpenAI και το Anthropic έως το xAI και την Google και άλλους. Η εταιρεία ανταγωνίζεται την Claude Code της Anthropic και την Codex της OpenAI, οι οποίες μπορούν να γράφουν κώδικα, να εντοπίζουν σφάλματα σε λογισμικό και να αυτοματοποιούν εργασίες.

Η SpaceX ανακοίνωσε τον Απρίλιο ότι είχε εξασφαλίσει το δικαίωμα αγοράς της Cursor. Η εταιρεία δήλωσε τότε ότι συνεργαζόταν στενά με την Cursor στον τομέα του προγραμματισμού και της Τεχνητής Νοημοσύνης.

«Ο συνδυασμός του κορυφαίου προϊόντος και της διανομής της Cursor σε έμπειρους μηχανικούς λογισμικού με τον εκπαιδευτικό υπερυπολογιστή Colossus της SpaceX, ισοδύναμο με ένα εκατομμύριο H100, θα μας επιτρέψει να κατασκευάσουμε τα πιο χρήσιμα μοντέλα στον κόσμο», έγραψε η SpaceX στο X εκείνη την εποχή.

Η Cursor περίμενε την κολοσσιαία προσφορά της SpaceX

Το Colossus είναι ένα σύμπλεγμα υπολογιστών τεχνητής νοημοσύνης που ανέπτυξε η xAI του Elon Musk, η οποία τώρα αποτελεί μέρος της SpaceX, στο Μέμφις του Τενεσί.

Η Cursor απέρριψε το ενδιαφέρον εξαγοράς από αρκετές μεγάλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης πέρυσι, όπως είχε αναφέρει η Wall Street Journal. Η εταιρεία ολοκλήρωσε έναν γύρο χρηματοδότησης τον Νοέμβριο, αποτιμώντας την στα 29,3 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι αυξανόμενες φιλοδοξίες της SpaceX στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης εξαρτώνται από την επίγεια υπολογιστική υποδομή που έχει αναπτύξει η επιχείρηση xAI, αλλά η εταιρεία έχει δηλώσει ότι χρειάζεται περισσότερη υπολογιστική ισχύ. Η Cursor έχει εξελιχθεί σε ηγέτη στα εργαλεία προγραμματισμού τεχνητής νοημοσύνης.

Η SpaceX σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει τα διαστημικά της περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των πυραύλων και της ικανότητας κατασκευής δορυφόρων, για να ανταγωνιστεί άλλες μεγάλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης. Έχει ζητήσει από τις ρυθμιστικές αρχές να αναπτύξουν έως και ένα εκατομμύριο δορυφόρους τεχνητής νοημοσύνης, λέγοντας ότι τα ηλιακά κέντρα δεδομένων σε τροχιά θα μπορούσαν να αναλάβουν υπολογιστικές εργασίες που εκτελούνται επί του παρόντος στο έδαφος.

Οι μετοχές της SpaceX σημείωσαν άνοδο έως και 10% στις προσυνεδριακές συναλλαγές την Τρίτη.

Η μετοχή της εταιρείας αυξήθηκε κατά 19% την Παρασκευή, όταν ξεκίνησε στο Nasdaq, και έκλεισε με άνοδο κατά 20% τη Δευτέρα. Εάν το ράλι διατηρηθεί, η SpaceX αναμένεται να ξεπεράσει την κεφαλαιοποίηση της Amazon, γεγονός που θα την καθιστούσε την πέμπτη πιο πολύτιμη δημόσια εταιρεία των ΗΠΑ.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Καλαφάτης από το Συνέδριο «Innovation to Impact»: Ενορχηστρώνουμε τους εθνικούς πόρους
Επικαιρότητα

Καλαφάτης για καινοτομία: Ενορχηστρώνουμε τους εθνικούς πόρους
Ελίν: Σταθερή πορεία στην εγχώρια αγορά το πρώτο τρίμηνο του 2026
Business

Ελίν: Σταθερή πορεία στην εγχώρια αγορά το πρώτο τρίμηνο του 2026
Αεροπορικά ταξίδια: Νέα συμφωνία της ΕΕ ενισχύει τα δικαιώματα των επιβατών
Μεταφορές

Περισσότερες αποζημιώσεις, δωρεάν θέσεις για παιδιά και διαφάνεια στα εισιτήρια
ΣΕΒ: Τα 8 «θέλω» της νέας διοίκησης των βιομηχάνων
Business

Με οκτώ «θέλω» η νέα διοίκηση του ΣΕΒ
ΣΕΒ: Ποιοι απαρτίζουν το νέο διοικητικό συμβούλιο
Business

Ποιοι απαρτίζουν το νέο Δ.Σ. του ΣΕΒ
Ideal Holdings: Αύξηση και μείωση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους
Business

Στις 24/6 η έναρξη καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου απο την Ideal Holdings

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Αγορά εργασίας: Απλήρωτες υπερωρίες δουλεύουν 4 στους 10 εργαζόμενους [γραφήματα]
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Απλήρωτες υπερωρίες δουλεύουν 4 στους 10 [γραφήματα]

Η υπέρβαση του κανονικού ωραρίου αυξάνεται όσο μεγαλώνει το μέγεθος της επιχείρησης - Τι αποκαλύπτει έρευνα της ΓΣΕΕ για την αγορά εργασίας

Μελίνα Ζιάγκου
Airbnb: Ποια καταλύματα χάνουν την άδεια λειτουργίας του – Οι αντιδράσεις
Ακίνητα

Ποια Airbnb χάνουν την άδεια λειτουργίας τους - Οι αντιδράσεις

Stama Greece και ΠΟΜΙΔΑ εκφράζουν τη δυσαρέσκεια τους για διάταξή στο νομοσχέδιο που αφορά τα Airbnb

Ανδρομάχη Παύλου
Κεντρικές τράπεζες: Επιμένουν στην αγορά χρυσού και το 2027
Commodities

Κεντρικές τράπεζες: Επιμένουν στην αγορά χρυσού και το 2027

Περισσότερες κεντρικές τράπεζες από ποτέ αναμένεται να αυξήσουν τα αποθεματικά τους σε χρυσό

Τζούλη Καλημέρη
ΕΕ: Οι Βρυξέλλες ήδη προετοιμάζονται για την επόμενη τραπεζική κρίση
World

Η Ευρώπη προετοιμάζεται για νέα τραπεζική κρίση

Η ΕΕ προσπαθεί να διαπιστώσει ποιος παρέχει τα χρήματα όταν ένας τραπεζικός οργανισμός που έχει λάβει στήριξη πρέπει να ανακτήσει την εμπιστοσύνη της αγοράς

Γιάννης Αγουρίδης
Burger King: Άλμα πωλήσεων αλλά πτώση στα κέρδη – Θετικές προβλέψεις της SSP Ελλάς για το 2026
Business

Τι έγραψε το κοντέρ για Burger King και Starbucks στα αεροδρόμια

Ρεκόρ πωλήσεων κατέγραψαν τα εστιαστόρια που διαχειρίζεται η SSP Ελλάς στα ελληνικά αεροδρόμια (μεταξύ αυτών Burger King και Stabucks) - Τι προσδοκά από την τουριστική κίνηση

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Αγορά κατοικίας: Η Αθήνα χτίζει ασταμάτητα διαμερίσματα – Πού ανεβαίνουν οι τιμές
Ακίνητα

Που χτίζονται νέα σπίτια – Οι πιο ακριβές περιοχές [γραφήματα]

Έρευνα της ReDataset αποκαλύπτει τι κατηγορίες ακινήτων που χτίζονται σήμερα και ποιες έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση – Πώς κινούνται οι τιμές στην αγορά κατοικίας σε όλη την Ελλάδα

Γιώργος Μανέττας
Δημόσιο Χρέος: Επόμενος σταθμός το…προσπέρασμα της Ιταλίας
Economy

Δημόσιο Χρέος: Επόμενος σταθμός το... προσπέρασμα της Ιταλίας

Σύμφωνα με αρμόδιο στέλεχος του οικονομικού επιτελείου που μίλησε στον ΟΤ: «Δεν αποκλείεται να προχωρήσουμε και σε δεύτερη πρόωρη αποπληρωμή φέτος», κάτι το οποίο θα ενισχύσει το ελληνικό δημόσιο χρέος

Γιάννης Αγουρίδης
Coca-Cola HBC: Νέα επένδυση 35 εκατομμυρίων δολαρίων στην Αλεξάνδρεια – Γιατί ποντάρει στην Αφρική
World

Η νέα «φλέβα χρυσού» της Coca-Cola HBC - Ρίχνει 1 δισ. μέχρι το 2030

H Coca-Cola HBC επένδυσε περισσότερα από 1,1 δισ. δολάρια στην Αίγυπτο μεταξύ 2022 και 2025, ενώ σχεδιάζει να επενδύσει επιπλέον 1,28 δισ. δολάρια από το 2026 έως το 2030

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Περισσότερα από Tεχνητή νοημοσύνη
Space X: Προς τα 2,3 τρισ. η χρηματιστηριακή αξία της – Αφήνει πίσω την Amazon
World

Με χηματιστηριακή αξία 2,3 τρισ. η Space X αφήνει πίσω την Amazon

Η μετοχή της SpaceX κατέγραψε άνοδο έως και 10% στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Τρίτης

OpenAI: Δικαστική νίκη απέναντι στην xAI του Μασκ για εμπορικά μυστικά
Tεχνητή νοημοσύνη

Δικαστική νίκη Αλτμαν απέναντι στον Μασκ - Τι δεν απέδειξε η xAI

Η αγωγή της πλευράς Μασκ ισχυριζόταν ότι πρώην υπάλληλοι της xAI απέσπασαν εμπιστευτικές πληροφορίες προς όφελος της OpenAI

Τensordyne: Aναμένει παραγγελίες ύψους 200 εκατ. δολαρίων για σύστημα AI που θα ανταγωνιστεί την Nvidia
Tεχνητή νοημοσύνη

Deal 200 εκατ. για την startup που θέλει να ανταγωνιστεί τη Nvidia

Το τσιπ Tensordyne Napier, που αναπτύχθηκε ​σε συνεργασία με την Broadcom και την Juniper Networks

Entersoftone: Διαθέσιμα τα νέα AI ERP με ενσωματωμένη Τεχνητή Νοημοσύνη
Business

Entersoftone: Διαθέσιμα τα νέα AI ERP με ενσωματωμένη Τεχνητή Νοημοσύνη

Η Entersoftone ανακοίνωσε την κυκλοφορία των νέων AI-powered εκδόσεων των EBS ERP και SOFT1 ERP, εισάγοντας την Τεχνητή Νοημοσύνη στον πυρήνα των επιχειρηματικών εφαρμογών

Σάτια Ναντέλα: Η AI αλλάζει τη φύση των επιχειρήσεων – Τι υποστηρίζει ο CEO της Microsoft
Tεχνητή νοημοσύνη

Η AI αλλάζει τη φύση των επιχειρήσεων - Τι υποστηρίζει ο CEO της Microsoft

Ποιο είναι το νέο...κεφάλαιο στην εργασία και τι θα πρέπει να προσέξουν οι επιχειρήσεις

Τεχνητή νοημοσύνη: Μπροστά σε τεκτονικές αλλαγές
Tεχνητή νοημοσύνη

Τεχνητή νοημοσύνη: Μπροστά σε τεκτονικές αλλαγές

Για δεκαετίες, η σχέση μας με την τεχνολογία ακολουθεί ένα συγκεκριμένο μοτίβο - H επόμενη μεγάλη αρχιτεκτονική αλλαγή στον τρόπο που ζούμε και εργαζόμαστε

Στράτος Ιωακείμ
Anthropic: Συνέχεια στη διαμάχη με τον Τραμπ – Εντολή για απόσυρση του νέου μοντέλου της εταιρείας
Tεχνητή νοημοσύνη

Συνέχεια στη διαμάχη της Anthropic με τον Τραμπ

O Λευκός Οίκος ζήτησε να κοπεί η πρόσβαση για όλους τους μη Αμερικανούς χρήστες - Η Anthropic απάντησε αποσύροντας τα μοντέλα και από τις ΗΠΑ.

Latest News
Καλαφάτης από το Συνέδριο «Innovation to Impact»: Ενορχηστρώνουμε τους εθνικούς πόρους
Επικαιρότητα

Καλαφάτης για καινοτομία: Ενορχηστρώνουμε τους εθνικούς πόρους

Ο "Δαίδαλος" και τα AI Factories θωρακίζουν την ψηφιακή κυριαρχία της χώρας”, είπε ο κ. Καλαφάτης

Ελίν: Σταθερή πορεία στην εγχώρια αγορά το πρώτο τρίμηνο του 2026
Business

Ελίν: Σταθερή πορεία στην εγχώρια αγορά το πρώτο τρίμηνο του 2026

Η διοίκηση της ελίν εκτιμά ότι το 2026 θα εξελιχθεί σε μια ιδιαίτερα απαιτητική και απρόβλεπτη χρονιά

Αεροπορικά ταξίδια: Νέα συμφωνία της ΕΕ ενισχύει τα δικαιώματα των επιβατών
Μεταφορές

Περισσότερες αποζημιώσεις, δωρεάν θέσεις για παιδιά και διαφάνεια στα εισιτήρια

Τα αεροπορικά ταξίδια στην Ευρώπη αποκτούν ισχυρότερη προστασία ενώ θεσπίζονται νέες εγγυήσεις για επιβάτες και οικογένειες

ΣΕΒ: Τα 8 «θέλω» της νέας διοίκησης των βιομηχάνων
Business

Με οκτώ «θέλω» η νέα διοίκηση του ΣΕΒ

Τις κύριες διεκδικήσεις των Ελλήνων επιχειρηματιών ανέδειξε ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος πρόεδρος του ΣΕΒ στη ΓΣ - Τα μηνύματα των νέων και παλαιών στελεχών

Χρήστος Κολώνας
ΣΕΒ: Ποιοι απαρτίζουν το νέο διοικητικό συμβούλιο
Business

Ποιοι απαρτίζουν το νέο Δ.Σ. του ΣΕΒ

Στη θέση του προέδρου ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος ενώ στις θέσεις των αντιπροέδρων οι κ.κ. Ράνια Αικατερινάρη, Ανδρέας Σιάμισιης και Βασίλειος Ψάλτης

Ideal Holdings: Αύξηση και μείωση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους
Business

Στις 24/6 η έναρξη καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου απο την Ideal Holdings

Επιστροφή κεφαλαίου 0,70 ευρώ ανά μετοχή - Το μετοχικό κεφάλαιο πλέον θα ανέρχεται σε 67,2 εκατ. ευρώ

ΕΑΣΕ/ICAPCRIF CEO Index: Πτώση του οικονομικού κλίματος το 2026 λόγω Μέσης Ανατολής και ενεργειακού κόστους
Economy

Οι CEOs «βλέπουν» σύννεφα στην οικονομία – Πώς ο πόλεμος επηρεάζει επενδύσεις, ενέργεια και τουρισμό

Η έρευνα των ΕΑΣΕ/ICAPCRIF CEO Index καταγράφει επιδείνωση του οικονομικού κλίματος μεταξύ των CEOs το πρώτο τρίμηνο του 2026

Alpha Bank: Γιατί η ΕΚΤ αύξησε τα επιτόκια
World

Alpha Bank: Γιατί η ΕΚΤ αύξησε τα επιτόκια

Το Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων της Alpha Bank εξηγεί τις αιτίες και το πλαίσιο της απόφασης της αύξηση των επιτοκίων από την ΕΚΤ

ΕΕ: Οι Βρυξέλλες ήδη προετοιμάζονται για την επόμενη τραπεζική κρίση
World

Η Ευρώπη προετοιμάζεται για νέα τραπεζική κρίση

Η ΕΕ προσπαθεί να διαπιστώσει ποιος παρέχει τα χρήματα όταν ένας τραπεζικός οργανισμός που έχει λάβει στήριξη πρέπει να ανακτήσει την εμπιστοσύνη της αγοράς

Γιάννης Αγουρίδης
Hegde funds: Γιατί σορτάρουν την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία
World

Γιατί τα hedge funds σορτάρουν την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία

Στο στόχαστρο των hedge funds το μακροπρόθεσμο χρέος και τα ίδια κεφάλαια, καθώς η χρηματιστηριακή αξία του κλάδου μειώθηκε κατά δεκάδες δισ. ευρώ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Συνέχισε την ανοδική πορεία- Άλμα για Aktor
Xρηματιστήριο Αθηνών

Κέρδισε τη μάχη του profit taking το ΧΑ - Άλμα για Aktor

Το Χρηματιστήριο Αθηνών αναχαίτισε τις πιέσεις κατοχύρωσης κερδών και έκλεισε με θετικό πρόσημο

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ψάλτης: Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ εκλέχθηκε ο CEO της Alpha Bank
Τράπεζες

Αντιπρόεδρος στον ΣΕΒ ο Βασίλης Ψάλτης, CEO της Alpha Bank

Τι είπε για την μετά το RRF εποχή και την παραγωγικότητα στην παρέμβασή του στο ΣΕΒ ο CEO της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης

Amazon Web Services: Νέα Local Zone στην Αθήνα από τον Ιούλιο – Στο επίκεντρο και η ελληνική γλώσσα σε Kindle και Alexa
Επικαιρότητα

Η Amazon βλέπει Ελλάδα: Έρχονται ελληνικά σε Alexa και Kindle

Η επέκταση της Amazon Web Services στην Ελλάδα, η ενσωμάτωση της ελληνικής γλώσσας στις πλατφόρμες και οι νέες επενδυτικές προοπτικές

Πετρέλαιο: Κάτω από 80 δολ. το Brent για πρώτη φορά από τον Μάρτιο
Commodities

Κάτω από 80 δολ. το Brent για πρώτη φορά από τον Μάρτιο

Υποχωρούν οι τιμές στο πετρέλαιο στην προοπτική του πλήρους ανοίγματος των Στενών του Ορμούζ

ΕΕ: Ο μυστικός διαπραγματευτής που άφησε τον Τραμπ να…περιμένει
World

Ο μυστικός διαπραγματευτής της ΕΕ που άφησε τον Τραμπ να...περιμένει

Η λογική ήταν απλή: να τηρηθούν οι δεσμεύσεις της ΕΕ, να αποφευχθεί ένας δασμολογικός πόλεμος και να διατηρηθεί ό,τι είχε απομείνει από τη διατλαντική σταθερότητα

Γιάννης Αγουρίδης
Επιτραπέζια ελιά: Στάση πληρωμών προγραμμάτων – «Βαβέλ» το ελαιοκομικό μητρώο
AGRO

Στάση πληρωμών προγραμμάτων επιτραπέζιας ελιάς – «Βαβέλ» το ελαιοκομικό μητρώο

Ανάστατοι οι παραγωγοί - Παρέμβαση της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Επιτραπέζιας Ελιάς

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies