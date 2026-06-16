SpaceX: Αγοράζει τον κωδικοποιητή ΑΙ Cursor για 60 δισ. δολ.

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Την Cursor δήλωσε ότι θα αποκτήσει η SpaceX για 60 δισεκατομμύρια δολάρια, κλείνοντας μια τεράστια συμφωνία για έναν αυτόνομο πράκτορα κωδικοποίησης λίγο μετά την επιτυχημένη αρχική δημόσια προσφορά της.

Η Cursor θα λάβει μετοχές της SpaceX αξίας 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων βάσει της συμφωνίας, σύμφωνα με έγγραφο που δημοσιεύθηκε την Τρίτη. Η συγχώνευση αναμένεται να ολοκληρωθεί το τρίτο τρίμηνο του 2026 σύμφωνα με την Wall Street Journal.

Η συμφωνία έρχεται λίγες ημέρες μετά την ιστορική δημόσια προσφορά της SpaceX, η οποία μέχρι το τέλος της πρώτης ημέρας διαπραγμάτευσης αποτιμήθηκε σε περισσότερα από 2 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Η Cursor ιδρύθηκε από τέσσερις αποφοίτους του MIT το 2023 ως μια νεοσύστατη επιχείρηση κρυπτογραφημένων μηνυμάτων, αλλά έχει επεκταθεί σε εργαλεία κωδικοποίησης τεχνητής νοημοσύνης.

Η Cursor κατασκευάζει ένα εργαλείο κωδικοποίησης που επιτρέπει στους προγραμματιστές να εναλλάσσονται μεταξύ διαφορετικών μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, από το OpenAI και το Anthropic έως το xAI και την Google και άλλους. Η εταιρεία ανταγωνίζεται την Claude Code της Anthropic και την Codex της OpenAI, οι οποίες μπορούν να γράφουν κώδικα, να εντοπίζουν σφάλματα σε λογισμικό και να αυτοματοποιούν εργασίες.

Η SpaceX ανακοίνωσε τον Απρίλιο ότι είχε εξασφαλίσει το δικαίωμα αγοράς της Cursor. Η εταιρεία δήλωσε τότε ότι συνεργαζόταν στενά με την Cursor στον τομέα του προγραμματισμού και της Τεχνητής Νοημοσύνης.

«Ο συνδυασμός του κορυφαίου προϊόντος και της διανομής της Cursor σε έμπειρους μηχανικούς λογισμικού με τον εκπαιδευτικό υπερυπολογιστή Colossus της SpaceX, ισοδύναμο με ένα εκατομμύριο H100, θα μας επιτρέψει να κατασκευάσουμε τα πιο χρήσιμα μοντέλα στον κόσμο», έγραψε η SpaceX στο X εκείνη την εποχή.

Η Cursor περίμενε την κολοσσιαία προσφορά της SpaceX

Το Colossus είναι ένα σύμπλεγμα υπολογιστών τεχνητής νοημοσύνης που ανέπτυξε η xAI του Elon Musk, η οποία τώρα αποτελεί μέρος της SpaceX, στο Μέμφις του Τενεσί.

Η Cursor απέρριψε το ενδιαφέρον εξαγοράς από αρκετές μεγάλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης πέρυσι, όπως είχε αναφέρει η Wall Street Journal. Η εταιρεία ολοκλήρωσε έναν γύρο χρηματοδότησης τον Νοέμβριο, αποτιμώντας την στα 29,3 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι αυξανόμενες φιλοδοξίες της SpaceX στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης εξαρτώνται από την επίγεια υπολογιστική υποδομή που έχει αναπτύξει η επιχείρηση xAI, αλλά η εταιρεία έχει δηλώσει ότι χρειάζεται περισσότερη υπολογιστική ισχύ. Η Cursor έχει εξελιχθεί σε ηγέτη στα εργαλεία προγραμματισμού τεχνητής νοημοσύνης.

Η SpaceX σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει τα διαστημικά της περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των πυραύλων και της ικανότητας κατασκευής δορυφόρων, για να ανταγωνιστεί άλλες μεγάλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης. Έχει ζητήσει από τις ρυθμιστικές αρχές να αναπτύξουν έως και ένα εκατομμύριο δορυφόρους τεχνητής νοημοσύνης, λέγοντας ότι τα ηλιακά κέντρα δεδομένων σε τροχιά θα μπορούσαν να αναλάβουν υπολογιστικές εργασίες που εκτελούνται επί του παρόντος στο έδαφος.

Οι μετοχές της SpaceX σημείωσαν άνοδο έως και 10% στις προσυνεδριακές συναλλαγές την Τρίτη.

Η μετοχή της εταιρείας αυξήθηκε κατά 19% την Παρασκευή, όταν ξεκίνησε στο Nasdaq, και έκλεισε με άνοδο κατά 20% τη Δευτέρα. Εάν το ράλι διατηρηθεί, η SpaceX αναμένεται να ξεπεράσει την κεφαλαιοποίηση της Amazon, γεγονός που θα την καθιστούσε την πέμπτη πιο πολύτιμη δημόσια εταιρεία των ΗΠΑ.