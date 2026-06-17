 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(19) "Government Business"
    [1]=>
    string(14) "Housing Market"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(28) "Law Gov & Politics: Politics"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(8) "Business"
}

Ανακαινίζω: Πάνω από 6.700 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας

Στόχος της Δράσης «Ανακαινίζω» είναι η αύξηση του υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος και η ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών - Ποιοι δικαιούνται συμμετοχή

Ακίνητα 17.06.2026, 13:39
Σχολιάστε
Ανακαινίζω: Πάνω από 6.700 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Πάνω από 6700 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας έχουν ήδη εκδοθεί μετά από αίτησή τους, σε πολίτες μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που τέθηκε σε λειτουργία στο πλαίσιο της Δράσης «Ανακαίνιση Κατοικίας» του ΕΣΠΑ 2021-2027, προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ.

Η πρώτη φάση της υλοποίησης της Δράσης έρχεται σε συνέχεια της υπογραφής της σχετικής Κ.Υ.Α. από τους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρη Παπαστεργίου, τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση και τον τέως Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και νυν Αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Γιώργο Κώτσηρα.

Στόχος της Δράσης, η οποία εντάσσεται στα ευρύτερα μέτρα της Κυβέρνησης για το στεγαστικό πρόβλημα, ύψους άνω των 6,5 δισ. ευρώ, είναι η αύξηση του υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος και η ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών. Απευθύνεται δε, σε νοικοκυριά χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων και χρηματοδοτεί εργασίες ανακαίνισης και ήπιας ενεργειακής αναβάθμισης ακινήτων, συνδυασμός που καθιστά την εν λόγω παρέμβαση το πρώτο ανάλογο πιλοτικό πρόγραμμα στην Ε.Ε.

«Ανακαινίζω»: Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αποκλειστικά φυσικά πρόσωπα:

  • ιδιοκτήτες ή επικαρπωτές κλειστής κατοικίας, υπό την προϋπόθεση, ότι μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων και για τουλάχιστον πέντε (5) έτη, το ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία τους ή θα διατεθεί σε μακροχρόνια μίσθωση και με σταθερό μίσθωμα για τουλάχιστον τα  πρώτα τρία (3) έτη.
  • ιδιοκτήτες, επικαρπωτές ή ψιλοί κύριοι ανοικτής κατοικίας, την οποία, ήδη, χρησιμοποιούν ως κύρια κατοικία τους, με υποχρέωση διατήρησης της χρήσης ως κύριας κατοικίας τους για τουλάχιστον (5) έτη από την ολοκλήρωση της δράσης.

Εισοδηματικές Κατηγορίες βάσει φορολογικού έτους 2025

Ανακαινίζω

Το ανώτατο ποσό επιχορήγησης ανέρχεται σε 36.000 ευρώ ανά κατοικία, ενώ προβλέπεται, επιπλέον κάλυψη, έως το ποσό των 2.500 ευρώ για μελέτες, άδειες και ελέγχους.

Ανάλογα με την εισοδηματική κατηγορία και την πλήρωση ειδικών προϋποθέσεων η δράση προσφέρει επιχορήγηση από 70% έως 95%.

Ανακαινίζω

Ειδικότερα, η επιχορήγηση ανέρχεται σε ποσοστό 80% για τους δικαιούχους χαμηλών εισοδημάτων και 70% για τους δικαιούχους μεσαίων εισοδημάτων, με δυνατότητα προσαύξησης, σωρευτικά,  κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες για: α) κατοικίες σε ορεινές ή νησιωτικές περιοχές, β) ωφελούμενους, που είναι είτε μονογονεϊκές οικογένειες και ο γονέας ασκεί την αποκλειστική επιμέλεια, είτε τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, γ) ωφελούμενους που είναι άτομα με αναπηρία ή έχουν στην οικογένειά τους άτομο με αναπηρία (σύζυγο ή εξαρτώμενο μέλος).

Ειδικά για την περίπτωση ατόμου με αναπηρία, η προσαύξηση εφαρμόζεται αποκλειστικά όταν η επιχορηγούμενη κατοικία προορίζεται για ιδιοκατοίκηση.

Ποιες κατοικίες είναι επιλέξιμες στο «Ανακαινίζω»

Επιλέξιμες είναι κατοικίες που διαθέτουν οικοδομική άδεια εκδοθείσα έως τις 31 Δεκεμβρίου 1990, υφίστανται νόμιμα, δεν έχουν χαρακτηριστεί κατεδαφιστέες, κατατάσσονται ενεργειακά στην κατηγορία Γ ή χαμηλότερη και έχουν επιφάνεια κύριων χώρων έως 120 τ.μ., που αυξάνεται σε 150 τ.μ. για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες (χωρίς να αυξάνεται το ανώτατο ποσό της επιχορήγησης των 36.000 ευρώ).

Ως επιλέξιμες χαρακτηρίζονται εργασίες ανακαίνισης σε ποσοστό 60%-80% του συνολικού ποσού της χρηματοδότησης και ήπιας ενεργειακής αναβάθμισης σε ποσοστό 20%-40% του συνολικού ποσού χρηματοδότησης, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας, της ασφάλειας και της ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών.

Σημειώνεται, ότι οι κατοικίες που θα ενταχθούν στη Δράση δεν επιτρέπεται να διατεθούν για βραχυχρόνια μίσθωση για διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών από την ολοκλήρωση της δράσης.

Πώς εκδίδεται η Βεβαίωση Επιλεξιμότητας

Η Βεβαίωση Επιλεξιμότητας εκδίδεται είτε μέσω gov.gr στην κατηγορία Περιουσία και Φορολογία και υποκατηγορία Επιδοτήσεις πολιτών, είτε στο www.anakainisi.gov.gr, έως και την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026.

Συγκεκριμένα:

  • Ο πολίτης συνδέεται με κωδικούς taxisnet και εμφανίζονται τα προσωπικά του στοιχεία.
  • Στο επόμενο στάδιο εμφανίζεται το ετήσιο εισόδημα, όπως έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ, καθώς και το αποτέλεσμα του ελέγχου για το αν είναι ή όχι επιλέξιμος και σε ποια κατηγορία.
  • Για τους έγγαμους/ μέρη συμφώνου συμβίωσης, τη διαδικασία εκκινεί ένας εκ των δύο συζύγων. Σε  περίπτωση επιλεξιμότητας και για να ολοκληρωθεί η διαδικασία, απαιτείται η συγκατάθεση συζύγου ακολουθώντας την ίδια διαδικασία εισόδου στην πλατφόρμα.
  • Στη συνέχεια η πλατφόρμα εμφανίζει όλα τα ακίνητα που έχει ο πολίτης στην κατοχή του, τα οποία πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας που αναφέρονται ανωτέρω, και εκείνος επιλέγει ένα ή περισσότερα προκειμένου να εκδώσει βεβαίωση για το καθένα από αυτά. Σημειώνεται ότι η έκδοση Βεβαίωσης Επιλεξιμότητας για ένα ή περισσότερα ακίνητα δεν καθιστά αυτομάτως τα ακίνητα αυτά ενταγμένα στη Δράση ούτε συνιστά έγκριση χρηματοδότησης. Στο δεύτερο στάδιο, κάθε νοικοκυριό μπορεί να υποβάλει Αίτηση Χρηματοδότησης για έως μία κλειστή και έως μία ανοικτή κατοικία, με ανώτατο ποσό επιχορήγησης τις 36.000 ευρώ.
  • Η βεβαίωση εκδίδεται αυτόματα και είναι διαθέσιμη και στη Θυρίδα του πολίτη στο gov.gr και στο gov.gr Wallet.

Η πλατφόρμα υλοποιήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Τα στοιχεία των πολιτών αντλούνται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΨΔ.

Σε ένα δεύτερο στάδιο υλοποίησης της Δράσης, οι κάτοχοι της Βεβαίωσης Επιλεξιμότητας θα υποβάλλουν, σε άλλη ηλεκτρονική πλατφόρμα, τις αιτήσεις τους για χρηματοδότηση των εργασιών ανακαίνισης των ακινήτων τους.

Σε μια περίοδο κατά την οποία το στεγαστικό ζήτημα αποτελεί μία από τις σημαντικότερες κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις για την Ελλάδα και την Ευρώπη, η Δράση «Ανακαίνιση Κατοικίας» αποτυπώνει στην πράξη τον κοινωνικό προσανατολισμό του ΕΣΠΑ 2021–2027.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
economy
Τιμές: Πόσο κάνει; – Ελλάδα vs Ευρωζώνη
Economy

Πόσο κάνει; - Ελλάδα vs Ευρωζώνη
Πολυτελή ακίνητα: Οι ξένες επενδύσεις και η νέα Golden Visa «οδηγούν» την αγορά
Ακίνητα

Αλλάζουν πίστα τα ακίνητα - Αττική όπως... Σεν Τροπέ
Επιχειρηματικά Πάρκα: Νέες παρεμβάσεις για διαφάνεια, ανταγωνιστικότητα και ενίσχυση των επενδύσεων
Economy

Νέο πλαίσιο για τα Επιχειρηματικά Πάρκα με στόχο ισχυρότερη βιομηχανία και περισσότερες επενδύσεις
Attica Stores: Ξεκινά στις 24 Ιουνίου η δημόσια προσφορά – Στις 2 Ιουλίου στο ταμπλό
Business

Πράσινο για την IPO των Attica – Στις 24 Ιουνίου η δημόσια προσφορά
Κατά κεφαλήν ΑΕΠ: Το χαμηλότερο ποσοστό σε Ελλάδα και Βουλγαρία
Economy

Στην Ελλάδα το χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην ΕΕ [γραφήματα]
Ακρίβεια: Απειλεί να «ροκανίσει» τα μέτρα στήριξης – Ο δύσκολος γρίφος για την κυβέρνηση
Economy

Το μεγάλο στοίχημα της ΔΕΘ απέναντι στη νέα ακρίβεια

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Τραμπ: Διαψεύδει τα σχέδια για ταμείο 300 δισ. δολαρίων υπέρ του Ιράν – Νέα ερωτήματα για τη συμφωνία
World

«Ούτε 10 σεντς»: Ο Τραμπ βάζει φρένο στο σχέδιο των 300 δισ. για το Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ απορρίπτει κατηγορηματικά τα σενάρια χρηματοδότησης της ανοικοδόμησης του Ιράν, προκαλώντας νέα σύγχυση γύρω από την επικείμενη συμφωνία Ουάσιγκτον - Τεχεράνης

Νατάσα Σινιώρη
Νίκος Λούλης: «Τιμή αλλά και ευθύνη η εκλογή στον ΣΕΒ»
Business

Λούλης: «Τιμή αλλά και ευθύνη η εκλογή στον ΣΕΒ»

Τι αναφέρει ο Νίκος Λούλης, πρόεδρος της Loulis Food Ingredients σε ανάρτηση στο LinkedIn για την εκλογή του στο διοικητικό συμβούλιο του ΣΕΒ

Γιώργος Μανέττας
Ποσειδώνια 2026: Πάνω από 100 εκατ. ευρώ η οικονομική συμβολή
Ναυτιλία

Πάνω από 100 εκατ. η οικονομική συμβολή των Ποσειδωνίων 2026

Οικονομική δραστηριότητα που ξεπέρασε τα 100 εκατ. ευρώ για την Περιφέρεια Αττικής δημιούργησαν τα Ποσειδώνια 2026

Λάμπρος Καραγεώργος
Πετρέλαιο: Με ή χωρίς συμφωνία, οι τιμές θα παραμείνουν υψηλές για μήνες
World

Με ή χωρίς συμφωνία, οι τιμές στο πετρέλαιο θα μείνουν ψηλά

Οι ημέρες πριν την έναρξη του πολέμου όπου το αργό ήταν στα 60 δολάρια, δεν θα επιστρέψουν σύντομα

Δημήτρης Σταμούλης
Ακρίβεια: Απειλεί να «ροκανίσει» τα μέτρα στήριξης – Ο δύσκολος γρίφος για την κυβέρνηση
Economy

Το μεγάλο στοίχημα της ΔΕΘ απέναντι στη νέα ακρίβεια

Η επίμονη ακρίβεια σε ενέργεια, τρόφιμα και υπηρεσίες απειλεί να απορροφήσει τα μέτρα της ΔΕΘ, με την κυβέρνηση να αναζητά παρεμβάσεις που θα στηρίξουν ουσιαστικά τα νοικοκυριά

Αλέξανδρος Κλώσσας
Κατά κεφαλήν ΑΕΠ: Το χαμηλότερο ποσοστό σε Ελλάδα και Βουλγαρία
Economy

Στην Ελλάδα το χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην ΕΕ [γραφήματα]

Η Ελλάδα βρέθηκε στην έκτη και χειρότερη κατηγορία χωρών της ΕΕ όσον αφορά στην πραγματική ατομική κατανάλωση ανά κάτοικο

Δημήτρης Σταμούλης
Voria: Πότε θα ξεκινήσει το τουριστικό project στο Μαρούσι
Business

Πότε θα κάνει «πρεμιέρα» το project Voria των 380 εκατ. 

Τι περιλαμβάνει το project Voria που θα δημιουργηθεί στο Μαρούσι - Στα 380 εκατ. ευρώ το ύψος της επένδυσης

Λάμπρος Καραγεώργος
Συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν: Γιατί η αποκλιμάκωση δεν λύνει το ενεργειακό πρόβλημα της Ευρώπης
World

Η ειρήνη ήρθε, η ενεργειακή αβεβαιότητα παραμένει

Η προσωρινή συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν αποκλιμακώνει την ένταση στις αγορές, όμως η Ευρώπη απέχει ακόμη από την επιστροφή στην ενεργειακή κανονικότητα

Νατάσα Σινιώρη
Περισσότερα από Ακίνητα
Τιμές: Πόσο κάνει; – Ελλάδα vs Ευρωζώνη
Economy

Πόσο κάνει; - Ελλάδα vs Ευρωζώνη

Από επτά ευρωπαϊκές χώρες περιλαμβάνει τιμές το νέο ψηφιακό εργαλείο PosoKanei - Πόσες και ποιες θα προστεθούν

Μαρία Σιδέρη
Επιχειρηματικά Πάρκα: Νέες παρεμβάσεις για διαφάνεια, ανταγωνιστικότητα και ενίσχυση των επενδύσεων
Economy

Νέο πλαίσιο για τα Επιχειρηματικά Πάρκα με στόχο ισχυρότερη βιομηχανία και περισσότερες επενδύσεις

Η κυβέρνηση προωθεί αλλαγές στα Επιχειρηματικά Πάρκα, δίνοντας έμφαση στη διαφάνεια, τη συμμετοχή των επιχειρήσεων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής βιομηχανίας

Attica Stores: Ξεκινά στις 24 Ιουνίου η δημόσια προσφορά – Στις 2 Ιουλίου στο ταμπλό
Business

Πράσινο για την IPO των Attica – Στις 24 Ιουνίου η δημόσια προσφορά

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το ενημερωτικό δελτίο για την είσοδο των Attica Stores του ομίλου Ideal στο Χρηματιστήριο –Η δημόσια προσφορά ξεκινά στις 24 Ιουνίου

Κατά κεφαλήν ΑΕΠ: Το χαμηλότερο ποσοστό σε Ελλάδα και Βουλγαρία
Economy

Στην Ελλάδα το χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην ΕΕ [γραφήματα]

Η Ελλάδα βρέθηκε στην έκτη και χειρότερη κατηγορία χωρών της ΕΕ όσον αφορά στην πραγματική ατομική κατανάλωση ανά κάτοικο

Δημήτρης Σταμούλης
Ακρίβεια: Απειλεί να «ροκανίσει» τα μέτρα στήριξης – Ο δύσκολος γρίφος για την κυβέρνηση
Economy

Το μεγάλο στοίχημα της ΔΕΘ απέναντι στη νέα ακρίβεια

Η επίμονη ακρίβεια σε ενέργεια, τρόφιμα και υπηρεσίες απειλεί να απορροφήσει τα μέτρα της ΔΕΘ, με την κυβέρνηση να αναζητά παρεμβάσεις που θα στηρίξουν ουσιαστικά τα νοικοκυριά

Αλέξανδρος Κλώσσας
Θεοδωρικάκος: Το PosoKanei είναι το νέο όπλο κατά της ακρίβειας
Economy

Θεοδωρικάκος: Το PosoKanei είναι το νέο όπλο κατά της ακρίβειας

Το PosoKanei δίνει στον καταναλωτή τη δυνατότητα με εύκολο και φιλικό τρόπο να συγκρίνει τιμές προϊόντων ανά αλυσίδα

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ανακαινίζω: Πάνω από 6.700 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
Ακίνητα

Πάνω από 6.700 βεβαιώσεις για το «Ανακαινίζω»

Στόχος της Δράσης «Ανακαινίζω» είναι η αύξηση του υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος και η ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών - Ποιοι δικαιούνται συμμετοχή

Latest News
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαγόρευσε την ονομασία «μπριζόλα λαχανικών»
World

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαγόρευσε την ονομασία «μπριζόλα λαχανικών»

Οργισμένος ο Πολ Μακάρτνεϊ παρότι διατηρούν την ονομασία τους τα «χάμπουργκερ λαχανικών» και τα «αλλαντικά λαχανικών»

Αλέξανδρος Καψύλης
Data centers: Οι συμφωνίες νέων υποδομών προσελκύουν δισ. παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις
Τεχνολογία

Οι συμφωνίες για data centers προσελκύουν δισ. παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις

Ο τομέας των data centers παραμένει σε άνθηση παρά την επιφυλακτικότητα ορισμένων επενδυτών όσον αφορά ενοικιαστές όπως η ByteDance

Wall Street: «Βουτιά» μετά τη σκληρή στάση της Fed για τα επιτόκια
Wall Street

«Βούλιαξε» η Wall Street μετά τη σκληρή στάση της Fed

Η Wall Street κινήθηκε πτωτικά, καθώς η Fed αποφάσισε να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα στην πρώτη της απόφαση υπό τον νέο πρόεδρο Κέβιν Γουόρς - Ανοικτό το ενδεχόμενο αύξησης

Ιταλία: Η απουσία της ομάδας απο το Μουντιάλ προκαλεί πολιτική διαμάχη
Business of Sport

Η απουσία απο το... Μουντιάλ ανεβάζει το θερμόμετρο στην Ιταλία

Πολλοί είναι εκείνοι στην Ιταλία που καταγγέλουν προσπάθεια ελέγχου της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας απο την κυβέρνηση

Γουόρς: Η «οικογενειακή διαμάχη» και οι task forces των αλλαγών στη Fed
World

Η «οικογενειακή διαμάχη» και οι task forces των αλλαγών στη Fed

O Γουόρς δεσμεύτηκε στην επίτευξη σταθερότητας τιμών ενώ ανακοίνωσε ομάδες εργασίας που θα εξετάσουν αλλαγές σε κρίσιμους τομείς

Τζούλη Καλημέρη
KNDS: Οι άγνωστοι κληρονόμοι που θα κερδίσουν δισεκατομμύρια από το IPO της
World

Ποιοι θα κερδίσουν δισεκατομμύρια από το IPO της KNDS

Απίθανο καστ χαρακτήρων που κατέχουν το ήμισυ της KNDS πρόκειται να κερδίσουν απροσδόκητα, καθώς το Βερολίνο ετοιμάζεται να αγοράσει μερίδο της KNDS σε αποτίμηση έως και 20 δισεκατομμύρια ευρώ

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Τιμές: Πόσο κάνει; – Ελλάδα vs Ευρωζώνη
Economy

Πόσο κάνει; - Ελλάδα vs Ευρωζώνη

Από επτά ευρωπαϊκές χώρες περιλαμβάνει τιμές το νέο ψηφιακό εργαλείο PosoKanei - Πόσες και ποιες θα προστεθούν

Μαρία Σιδέρη
Τραμπ: Πώς απαντά στους ισχυρισμούς ότι η συμφωνία με Ιράν είναι χειρότερη από του Ομπάμα
World

Ο Τραμπ, ο Ομπάμα και η συμφωνία με το Ιράν

Οι επικριτές του Τραμπ αναρωτιούνται αν οι παραχωρήσεις προς την Τεχεράνη στην φερόμενη συμφωνία άξιζαν τέσσερις μήνες πολέμου

Δημήτρης Σταμούλης
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών: Στις αγορές με ομολογίες 500 εκατ. ευρώ και επιτόκιο 3,75%
Business

Υπερκάλυψη 5,2 φορές στην έκδοση ομολόγου 500 εκατ. ευρώ του ΔΑΑ

Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών θα χρησιμοποιήσει τα καθαρά έσοδα για αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού και γενικούς εταιρικούς σκοπούς

Πολυτελή ακίνητα: Οι ξένες επενδύσεις και η νέα Golden Visa «οδηγούν» την αγορά
Ακίνητα

Αλλάζουν πίστα τα ακίνητα - Αττική όπως... Σεν Τροπέ

Τα πολυτελή ακίνητα στην Ελλάδα παραμένουν ανταγωνιστικά στον διεθνή χάρτη

Ανδρομάχη Παύλου
BMW: Yποβαθμίζει τις προβλέψεις για το 2026 λόγω Μέσης Ανατολής και Κίνας
Business

Διπλό πλήγμα για τη BMW – Πόλεμος και Κίνα «φρενάρουν» την ανάπτυξη

Η BMW αναθεωρεί προς τα κάτω τις εκτιμήσεις της για το 2026, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και η επιδείνωση της κινεζικής αγοράς ασκούν μεγαλύτερες πιέσεις από τις αναμενόμενες

Ο Τζέφ Μπέζος στηρίζει τη βρετανική startup CuspAI
Tεχνητή νοημοσύνη

Ο Τζέφ Μπέζος στηρίζει τη βρετανική startup CuspAI

Ο Τζέφ Μπέζος επενδύει στη βρετανική νεοφυή επιχείρηση CuspAI, στο πλαίσιο χρηματοδότησης ύψους 400 εκατ. δολαρίων

Κικίλιας: Μειώνουμε τη γραφειοκρατία και ενισχύουμε τη διαφάνεια για τους ναυτικούς
Ναυτιλία

Κικίλιας: Μειώνουμε τη γραφειοκρατία για τους ναυτικούς

Οι ναυτικοί μέσω νέας ψηφιακής υπηρεσίας θα εξυπηρετούνται αποτελεσματικά, δήλωσε ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας

Norsk Hydro: Κλείνει δύο εργοστάσια αλουμινίου στις ΗΠΑ
World

Η Norsk Hydro κλείνει δύο εργοστάσια στις ΗΠΑ

Η νορβηγική πολυεθνική Norsk Hydro θα κλείσει τα εργοστάσια σε Καλιφόρνια και Λουϊζιάνα εντός του 2027

Fed: Στον «πάγο» τα επιτόκια για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση –
World
Upd: 21:16

Με παύση ξεκινάει η προεδρία Γουόρς στη Fed

Στο τραπέζι των επόμενων συνεδριάσεων της Fed η αύξηση των επιτοκίων - Τι ψήφισε ο Γουόρς

Τζούλη Καλημέρη
ΗΠΑ: Τα 14 σημεία της συμφωνίας με το Ιράν που συμφώνησε να καταστρέψει το ουράνιο
World

ΗΠΑ-Ιράν: Τα 14 σημεία της συμφωνίας - Τι θα γίνει με το ουράνιο

Οι ΗΠΑ και το Ιράν έχουν συμφωνήσει να συνεργαστούν στην απομάκρυνση του ουρανίου, υπό την επίβλεψη του ΔΟΑΕ

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies