Δείτε live την παρουσίαση της πλατφόρμας «PosoKanei»

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Τη δυνατότητα σύγκρισης τιμών σε πραγματικό χρόνο, παρέχει η νέα πλατφόρμα PosoKanei.gov.gr στους καταναλωτές που θέλουν να γνωρίζουν άμεσα τις τιμές, αναζητώντας τα με barcode, με το όνομα ή με την κατηγορία τους.

Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής και της πλατφόρμας που βρίσκεται ήδη στον αέρα, είναι οι καταναλωτές να δουν ποιος έχει την καλύτερη τιμή σήμερα.

Αυτή την ώρα πραγματοποιείται η παρουσίαση της εφαρμογής «PosoKanei».

Στη συνέντευξη Τύπου συμμετέχουν ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγγάρη, καθώς και ο Γιώργος Παπαδημητρίου, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Keyvoto.

